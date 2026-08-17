ЕС готви нови санкции срещу Русия, украинците напускат Полша

Войната в Украйна продължава да преначертава геополитическата и хуманитарната карта на Европа. Последните часове донесоха ключови новини от Брюксел, окупираните територии и фронтовата линия на информационната и технологичната война.
ЕС подготвя "най-мащабния" пакет от санкции срещу Русия
Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас разкри плановете на Брюксел за нов, изключително мащабен пакет от санкции срещу Москва, който трябва да бъде предложен тази есен. Пред германското издание Die Welt Калас заяви, че новите мерки ще увеличат списъка със санкционирани руски субекти с една трета. Тя подчерта, че досегашните ограничения вече са стрували на руската военна машина над 1 трилион евро, а натискът ще продължи да расте до пълното спиране на военните действия. Новият пакет следва приетите през юли и август по-ранни ограничения срещу банковия сектор и военната индустрия (източник: reuters.com).
Руснаци изкупуват жилища в разрушения Мариупол
Докато дипломатическият натиск се засилва, ситуацията в окупирания Мариупол придобива нови измерения. Разследване на Дойче Веле разкрива, че руски граждани активно купуват нови апартаменти, построени на мястото на разрушените по време на обсадата през 2022 г. сгради. Според медията, местните украински жители, останали без дом, не могат да си позволят новите ипотеки и биват изтласквани към периферията на града или в общежития. Иззетите имоти се обявяват от окупационните власти за „безстопанствени“, а купувачите от Русия са привличани с евтини кредити и обещания за евтин живот край морето, пише bellingcat.com.
"Бягаме в Испания": Защо украинците напускат Полша
Промените засягат и милионите бежанци в Европа. Официалните данни на Евростат отчитат сериозен отлив на украински граждани от Полша, като само за месец броят им под временна закрила там е намалял с над 6000 души. Като основни причини за преместването към страни като Испания и Италия се посочват затягането на трудовите правила в Полша, намаляването на социалните помощи и нарасналото напрежение с местното население на пазара на труда, информира visitukraine.today.
The Telegraph: РФ строи тайни бази за модифицирани дронове
Наред с хуманитарната криза, технологичната заплаха от страна на Кремъл ескалира. Разследване на британския вестник The Telegraph, базирано на сателитни снимки, разкри строителството на 10 тайни руски бази с нови стартови площадки по границите с Беларус и Украйна. Оборудвани с удължени статични релси за изстрелване, тези площадки са предназначени за по-тежки и бързи модифицирани реактивни дронове камикадзе (модели от серията "Геран"). Анализаторите предупреждават, че освен за удари по Украйна, тези обекти поставят в директен обсег и критична инфраструктура на страни членки на НАТО, включително Полша.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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3 Глутница
06:20 17.08.2026
4 да попитам
06:22 17.08.2026
5 Боруна Лом
Коментиран от #26
06:22 17.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
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9 Слава на Руската армия Освободителка!
Коментиран от #15, #40, #41
06:24 17.08.2026
10 Антиращист 2890
До коментар #1 от "оня с коня":Кълни ,кълни друго не ти остана . Каквото пожелаваш ще ти се върне тъпкано !
Коментиран от #20
06:29 17.08.2026
11 Да продължим
06:29 17.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Санкциите работят
06:32 17.08.2026
15 Антирашист 2891
До коментар #9 от "Слава на Руската армия Освободителка!":Нацизмът е в просия тя отговаря на критериите за намистка държава . Не спори а чети за нацистките държави !
Коментиран от #16
06:33 17.08.2026
16 Оня
До коментар #15 от "Антирашист 2891":Ти така ли се роди или после ти изчезна пълнежа в междоушието?
06:39 17.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
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19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 жеЛАЕЩИТЕ
06:51 17.08.2026
22 Теле графиня
06:52 17.08.2026
23 ПО ТОЧНО
06:53 17.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 7676
06:57 17.08.2026
26 ВЕСЕЛЯК
До коментар #5 от "Боруна Лом":Ами то си пише как можем да махнем паразитите от тука - "Като основни причини за преместването към страни като Испания и Италия се посочват затягането на трудовите правила в Полша, намаляването на социалните помощи "/
Просто трябва да ги накараме да работят и те самички ще избягат.
06:58 17.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Мишел
06:59 17.08.2026
29 Анонимен
До коментар #12 от "А Зеленски":Радваме се за тях и много ги обичаме!
07:02 17.08.2026
30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Защо събираме капачки за НАШИТЕ деца и даваме пари на калпак на укротуристите а не обратно🤔❓
Докога укроколите ще са без ГТП, без ГО и данък, и още куп привилегии🤔❓
07:15 17.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Движуха
Коментиран от #33, #36
07:17 17.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Град Козлодуй
07:18 17.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Не е така!
До коментар #32 от "Движуха":Така се казва, но това са английски ракети и дронове. Внасят се на възли и се довършва сглобката в окраински кожух. И се водят от англичаните до целите чрез Старлинк, спътниците им. Войната е между Русия и НАТО с водеща Англия.
07:27 17.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 То от Брюксел
07:35 17.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Нацистите са в Кремъл
До коментар #9 от "Слава на Руската армия Освободителка!":КривоглаваТапейко .
07:44 17.08.2026