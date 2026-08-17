ЕС готви нови санкции срещу Русия, украинците напускат Полша

Войната в Украйна продължава да преначертава геополитическата и хуманитарната карта на Европа. Последните часове донесоха ключови новини от Брюксел, окупираните територии и фронтовата линия на информационната и технологичната война.

ЕС подготвя "най-мащабния" пакет от санкции срещу Русия

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас разкри плановете на Брюксел за нов, изключително мащабен пакет от санкции срещу Москва, който трябва да бъде предложен тази есен. Пред германското издание Die Welt Калас заяви, че новите мерки ще увеличат списъка със санкционирани руски субекти с една трета. Тя подчерта, че досегашните ограничения вече са стрували на руската военна машина над 1 трилион евро, а натискът ще продължи да расте до пълното спиране на военните действия. Новият пакет следва приетите през юли и август по-ранни ограничения срещу банковия сектор и военната индустрия (източник: reuters.com).

Руснаци изкупуват жилища в разрушения Мариупол

Докато дипломатическият натиск се засилва, ситуацията в окупирания Мариупол придобива нови измерения. Разследване на Дойче Веле разкрива, че руски граждани активно купуват нови апартаменти, построени на мястото на разрушените по време на обсадата през 2022 г. сгради. Според медията, местните украински жители, останали без дом, не могат да си позволят новите ипотеки и биват изтласквани към периферията на града или в общежития. Иззетите имоти се обявяват от окупационните власти за „безстопанствени“, а купувачите от Русия са привличани с евтини кредити и обещания за евтин живот край морето, пише bellingcat.com.

"Бягаме в Испания": Защо украинците напускат Полша

Промените засягат и милионите бежанци в Европа. Официалните данни на Евростат отчитат сериозен отлив на украински граждани от Полша, като само за месец броят им под временна закрила там е намалял с над 6000 души. Като основни причини за преместването към страни като Испания и Италия се посочват затягането на трудовите правила в Полша, намаляването на социалните помощи и нарасналото напрежение с местното население на пазара на труда, информира visitukraine.today.

The Telegraph: РФ строи тайни бази за модифицирани дронове

Наред с хуманитарната криза, технологичната заплаха от страна на Кремъл ескалира. Разследване на британския вестник The Telegraph, базирано на сателитни снимки, разкри строителството на 10 тайни руски бази с нови стартови площадки по границите с Беларус и Украйна. Оборудвани с удължени статични релси за изстрелване, тези площадки са предназначени за по-тежки и бързи модифицирани реактивни дронове камикадзе (модели от серията "Геран"). Анализаторите предупреждават, че освен за удари по Украйна, тези обекти поставят в директен обсег и критична инфраструктура на страни членки на НАТО, включително Полша.