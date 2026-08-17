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ЕС готви нови санкции срещу Русия, украинците напускат Полша
  Тема: Украйна

ЕС готви нови санкции срещу Русия, украинците напускат Полша

17 Август, 2026 06:08, обновена 17 Август, 2026 06:16 2 997 41

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Руснаци изкупуват жилища в разрушения Мариупол; The Telegraph: РФ строи тайни бази за модифицирани дронове

ЕС готви нови санкции срещу Русия, украинците напускат Полша - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Войната в Украйна продължава да преначертава геополитическата и хуманитарната карта на Европа. Последните часове донесоха ключови новини от Брюксел, окупираните територии и фронтовата линия на информационната и технологичната война.

ЕС подготвя "най-мащабния" пакет от санкции срещу Русия

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас разкри плановете на Брюксел за нов, изключително мащабен пакет от санкции срещу Москва, който трябва да бъде предложен тази есен. Пред германското издание Die Welt Калас заяви, че новите мерки ще увеличат списъка със санкционирани руски субекти с една трета. Тя подчерта, че досегашните ограничения вече са стрували на руската военна машина над 1 трилион евро, а натискът ще продължи да расте до пълното спиране на военните действия. Новият пакет следва приетите през юли и август по-ранни ограничения срещу банковия сектор и военната индустрия (източник: reuters.com).

Руснаци изкупуват жилища в разрушения Мариупол

Докато дипломатическият натиск се засилва, ситуацията в окупирания Мариупол придобива нови измерения. Разследване на Дойче Веле разкрива, че руски граждани активно купуват нови апартаменти, построени на мястото на разрушените по време на обсадата през 2022 г. сгради. Според медията, местните украински жители, останали без дом, не могат да си позволят новите ипотеки и биват изтласквани към периферията на града или в общежития. Иззетите имоти се обявяват от окупационните власти за „безстопанствени“, а купувачите от Русия са привличани с евтини кредити и обещания за евтин живот край морето, пише bellingcat.com.

"Бягаме в Испания": Защо украинците напускат Полша

Промените засягат и милионите бежанци в Европа. Официалните данни на Евростат отчитат сериозен отлив на украински граждани от Полша, като само за месец броят им под временна закрила там е намалял с над 6000 души. Като основни причини за преместването към страни като Испания и Италия се посочват затягането на трудовите правила в Полша, намаляването на социалните помощи и нарасналото напрежение с местното население на пазара на труда, информира visitukraine.today.

The Telegraph: РФ строи тайни бази за модифицирани дронове

Наред с хуманитарната криза, технологичната заплаха от страна на Кремъл ескалира. Разследване на британския вестник The Telegraph, базирано на сателитни снимки, разкри строителството на 10 тайни руски бази с нови стартови площадки по границите с Беларус и Украйна. Оборудвани с удължени статични релси за изстрелване, тези площадки са предназначени за по-тежки и бързи модифицирани реактивни дронове камикадзе (модели от серията "Геран"). Анализаторите предупреждават, че освен за удари по Украйна, тези обекти поставят в директен обсег и критична инфраструктура на страни членки на НАТО, включително Полша.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Глутница

    46 6 Отговор
    Ненормални наркоси.

    06:20 17.08.2026

  • 4 да попитам

    74 6 Отговор
    Днес кой месец се пада от страховитите санкции на бай дън, които ще сринат руската икономика за няколко месеца?!

    06:22 17.08.2026

  • 5 Боруна Лом

    68 8 Отговор
    А НАШИТЕ ПАРАЗИТИ КОГА ЩЕ ГИ МАХНЕМ ОТ БЪЛГАРИЯ?

    Коментиран от #26

    06:22 17.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Слава на Руската армия Освободителка!

    56 92 Отговор
    Нищо не може да помогне на нацисткият режим в кииф и на гейрежимът в брюхел!

    Коментиран от #15, #40, #41

    06:24 17.08.2026

  • 10 Антиращист 2890

    56 25 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Кълни ,кълни друго не ти остана . Каквото пожелаваш ще ти се върне тъпкано !

    Коментиран от #20

    06:29 17.08.2026

  • 11 Да продължим

    52 7 Отговор
    Със санкциите до тоталното съсипване на Евросъюза. Ура другари!

    06:29 17.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Санкциите работят

    52 5 Отговор
    Европа успешно обеднява, еврото все по-малко се търси. Безработицата нараства, защото производствата се свиват, някои се изнасят, други спират. Няма ресурси, скъпи енергоносители.

    06:32 17.08.2026

  • 15 Антирашист 2891

    49 42 Отговор

    До коментар #9 от "Слава на Руската армия Освободителка!":

    Нацизмът е в просия тя отговаря на критериите за намистка държава . Не спори а чети за нацистките държави !

    Коментиран от #16

    06:33 17.08.2026

  • 16 Оня

    27 33 Отговор

    До коментар #15 от "Антирашист 2891":

    Ти така ли се роди или после ти изчезна пълнежа в междоушието?

    06:39 17.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 жеЛАЕЩИТЕ

    21 1 Отговор
    МИ ПРИЛИЧАТ НА пи КАЕЩИТЕ СРЕЩУ ВЯТЪРА......!

    06:51 17.08.2026

  • 22 Теле графиня

    22 1 Отговор
    Разбира се информацията публикувана в Телеграф, който цитира украински пропагандни източници, е много подходяща за аудиторията в бг.

    06:52 17.08.2026

  • 23 ПО ТОЧНО

    22 2 Отговор
    НЕ НАПУСКАТ , ГОНЯТ ГИ ОТ ПОЛША

    06:53 17.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 7676

    18 1 Отговор
    Приятно е да се наблюдават жълто паветните конвулсии!

    06:57 17.08.2026

  • 26 ВЕСЕЛЯК

    28 1 Отговор

    До коментар #5 от "Боруна Лом":

    Ами то си пише как можем да махнем паразитите от тука - "Като основни причини за преместването към страни като Испания и Италия се посочват затягането на трудовите правила в Полша, намаляването на социалните помощи "/
    Просто трябва да ги накараме да работят и те самички ще избягат.

    06:58 17.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Мишел

    19 1 Отговор
    Безполезността на наложените досега над 17000 санкции е гаранция за безполезността на новите.

    06:59 17.08.2026

  • 29 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "А Зеленски":

    Радваме се за тях и много ги обичаме!

    07:02 17.08.2026

  • 30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    18 1 Отговор
    в НАШАТА държава по НАШИТЕ закони❗
    Защо събираме капачки за НАШИТЕ деца и даваме пари на калпак на укротуристите а не обратно🤔❓
    Докога укроколите ще са без ГТП, без ГО и данък, и още куп привилегии🤔❓

    07:15 17.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Движуха

    27 20 Отговор
    Фашистите ще си получат заслуженото с лихвите .През есента политат украинските балистични ракети и от руските рафинерии ,заводи и ел. подстанции няма да остане нищо . Колапсът през зимата в Москва и Санкт Петербург ще апокалиптичен.

    Коментиран от #33, #36

    07:17 17.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Град Козлодуй

    13 21 Отговор
    Кога ще бъдат експулсирани усрайниците от Българи?!Тези паразити да изчезват от тук!

    07:18 17.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Не е така!

    8 13 Отговор

    До коментар #32 от "Движуха":

    Така се казва, но това са английски ракети и дронове. Внасят се на възли и се довършва сглобката в окраински кожух. И се водят от англичаните до целите чрез Старлинк, спътниците им. Войната е между Русия и НАТО с водеща Англия.

    07:27 17.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 То от Брюксел

    6 1 Отговор
    Да кажат колко струват санкциите на данъкоплатците от ЕС. Мен като европеец не ме интересува Русия а колко ми струват безумията на Урсула,кая,мерц и макарона. А това да се остави Англия да ни види за носа е предателство отчитайки че тя напусна ЕС гледайки собствените си интереси

    07:35 17.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Нацистите са в Кремъл

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Слава на Руската армия Освободителка!":

    КривоглаваТапейко .

    07:44 17.08.2026

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