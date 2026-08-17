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Забравените войници на Русия: африканците в украински плен
  Тема: Украйна

Забравените войници на Русия: африканците в украински плен

17 Август, 2026 23:26 770 25

  • русия-
  • украйна-
  • войници-
  • донбас-
  • крим-
  • владимир путин

Предимството за Москва е очевидно: ако целенасочено се наемат чужденци вместо руснаци, в Русия никой няма да обърне внимание на това

Забравените войници на Русия: африканците в украински плен - 1
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Хиляди войници от африкански държави се бият за Русия по бойните полета в Украйна. Попаднат ли в плен, никой в Русия повече не се интересува от тях.

Международната лига за човешки права смята, че войниците от африкански държави в редиците на руската армия са до 4000 души. Сред тях е и Хасан (името е променено - бел. ред.) от Египет - един от многото неруски бойци, пленен в Украйна, разказва АРД.

Неговите думи не подлежат на независима проверка - журналистите могат да разговарят с него само в присъствието на служители от затвора, продължава германската обществена медия. Хасан казва, че е живял в Русия още преди началото на войната срещу Украйна. "Следвах икономика в Русия, брат ми също е там, а и съпругата ми е рускиня."

От Африка са и други пленени бойци - предимно от Нигерия, Гана, Сиера Леоне или Камерун, но и от други части на континента. Преценката на Международната лига за човешки права е, че броят на чуждестранните войници в редиците на руската армия се е увеличил с една трета между септември 2025-а и февруари 2026 година.

Както се вижда и в този затвор, от 200 пленници, които репортерите са могли да видят, около половината са от чужбина, уточнява АРД.

"Няма да си на фронта"

Хасан заявява, че не се е записвал за участие в бойни действия "Казаха ми - не се безпокой, ще работиш в сферата на сигурността, няма да си на фронта." Но малко по-късно го изпратили именно там. "Изведнъж се оказах в лагер и започнах обучение: така разбрах, че ще трябва да се сражавам, и то не по желание - ще трябва да изпълнявам заповедите на командира."

Много от африканците потвърждават думите на Хасан - казват, че са били привлечени в Русия с фалшиви обещания. Същата констатация прави и Международната лига за човешки права: "Много потенциални бойци са примамени с подвеждащи обяви, например чрез обещания за цивилно назначение в Русия, военни задачи далеч от фронта или облекчен достъп до Европа".

Модел, който носи предимства на Русия

Предимството за Русия е очевидно: ако целенасочено се наемат чужденци вместо руснаци, в Русия никой няма да обърне внимание на това. Освен това чужденците струват на руската армия много по-евтино от руските мъже. За Украйна формално чуждестранните бойци се водят руснаци, дори да са египетски граждани като Хасан, посочва АРД.

Тази формалност обаче се превръща в проблем за Хасан и другите чужденци в затвора, тъй като: "Виждам, че се извършват размени, много от моите приятели бяха освободени, но само руснаците - хората като мен от Египет, Шри Ланка, Непал, Индия или други араби не участват в размените".

Хасан казва пред германската обществена медия и, че е в затвора повече от две години. Преди година за последен път говорил по телефона със съпругата си в Русия, със семейството си общува с писма.

Интерес има най-вече към войниците с по-висок чин

Това, че украинците разменят само руснаци, се дължи най-вече на самата Русия: в Украйна съществува координационен щаб, който отговаря за размяната на военнопленници с Русия. Оттам също казват: Русия изобщо не се интересува от чужденци като Хасан - Русия иска да освободи единствено войниците с по-висок чин.

Хасан не може да повярва, че е изоставен от страната, за която е рискувал живота си. Той казва пред АРД, че запазва търпение и се надява все някога да може да се върне при жена си. "Не зависи от мен, аз не мога да направя нищо. Вярвам в Бога, че някой ден ще ме върне обратно в Русия, за да мога пак да видя жена си. Всеки ден се моля за това", се казва още в репортажа на АРД.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДОЙЧОВОТО ВКИСНАТО ЗЕЛЕ

    14 8 Отговор
    пак се развонтя🤮

    23:27 17.08.2026

  • 2 404

    10 5 Отговор
    пък наема кокаинови колумбийци:))

    23:29 17.08.2026

  • 3 повече не се интересува от тях

    7 8 Отговор
    но пък овдовелите украинки повече се интересуват от тях
    мабонгоранговците

    23:30 17.08.2026

  • 4 Последния Софиянец

    13 7 Отговор
    Наемници от 72 държави се бият за Украйна.

    23:30 17.08.2026

  • 5 Бай Желю шумкаря

    10 9 Отговор
    Напред тавариши братушки,до последния руснак,ние русофилите ще подкрепяме тука от диваня в ЕС,с крясъци в нета

    23:30 17.08.2026

  • 6 Росомаха

    6 7 Отговор
    Украинските пленници са до един готвачи и шофьори.

    23:32 17.08.2026

  • 7 ДойчеВечер

    11 4 Отговор
    Цяла нощ ли ще работи пропагандата срещу Русия?

    23:33 17.08.2026

  • 8 АЙДЕ ГЪЧ

    8 4 Отговор
    ТОВА ЗЕЛИ НЕ СТИГА ЧЕ МНОГО СМрАДИ , АМА И МНОГО ЛаЖЕ......

    23:36 17.08.2026

  • 9 Лопата Орешник

    8 5 Отговор
    Добре! Бяхме за Русия ама след тази статия сме за Покрайна! Браво, пропагандата успя! Хахаха

    23:37 17.08.2026

  • 10 Kaлпазанин

    3 2 Отговор
    Покажете ни ги да ог видим ,или не може да ги пребоядисаме ли ????

    23:38 17.08.2026

  • 11 Анджо

    6 4 Отговор
    В цялата история на човечеството такива измамници като русняко не е имало. Надявам се да си получат БОЖИЕТО НАКАЗАНИЕ.

    23:40 17.08.2026

  • 12 Мдаа

    5 4 Отговор
    А натовските отпадъци не попадат в плен. Те биват анихилирани на място както нашият регенерират Съби Събев, който остана затрупан в Одеса заедно с антуража си след като го настигна един Искандер , а жена му тук погреба празен ковчег.
    Онзи ден пък един френски адмирал, бивш командир на техния самолетоносач, паднал в Алпите и умрял след като руснаците удариха сериозно Одеса.....

    Мдаа..... Случва се!

    Такива ми ти работи

    23:41 17.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Наблюдател

    6 1 Отговор
    DW е чуждестранен агент с чуждо финансиране и не защитава българските интереси.
    Манипулатури и разпространители на полуистини и откровени лъжи.


    Забравените 3 милиона убити украинци, защо не споменавате.
    А умишлените бомбардировки на украински военнопленници, които не искат да се върнат в украиски бандеристан?

    Що ли питам аз?

    23:44 17.08.2026

  • 15 Аеееееееее

    0 3 Отговор
    Дъртите русорасти марш на фронта!

    23:45 17.08.2026

  • 16 И Киев е Руски

    4 0 Отговор
    Европейски фантазии халюцинации и кошмари, родени от поражение и отчаяние

    23:48 17.08.2026

  • 17 Отговорът

    4 0 Отговор
    Здраво преписване на тъпи статий от дойче зеле, ройтерс и подобни пропаганди
    Няма кой да мисли с главата

    23:49 17.08.2026

  • 18 Читател

    4 0 Отговор
    Забравените правила от DW, за обективност на журналистиката.

    23:49 17.08.2026

  • 19 диф дядо

    1 0 Отговор
    Прелъстен и изоставен!

    23:50 17.08.2026

  • 20 Анонимен

    3 0 Отговор
    Затова пък украинските пленници вече се бият на страната на руснаците за освобождение на украинската територията от натовските фашисти и украинските нацисти - 3 полка около 5000 души.
    Останалите 10000 пленници от укронацисти ще копаят в урановите рудници в Сибир до живот.

    23:55 17.08.2026

  • 21 404

    3 0 Отговор
    Само да напомня Германия има опит с конфликтите с Русия през 1918 и 1945 г. Някои все още помнят последствията. Германия ставаше все по-малка – и не само териториално.

    23:56 17.08.2026

  • 22 Цецко дюзата

    2 3 Отговор
    За това ли нашите кoпейки топлят юрганите! Готови са да ближaт на пyтичето обратната страна, ама той изобщо не ги отразява! Така е, прилъстени и изоставени!

    23:57 17.08.2026

  • 23 Баба Гошка

    0 0 Отговор
    Хасани и Аслани да са му мислили преди да отидат там. Месомеллаччката е пусната вече пета година. Ней като да не се знае какво се случва като те засилят към чушкопекка

    00:02 18.08.2026

  • 24 диф дядо

    1 1 Отговор
    вземат си обратно само руснаците, че няма достатъчно ладички.

    00:03 18.08.2026

  • 25 Иван

    0 0 Отговор
    Укро сволачите са хуманисти като сбърканите хазари Бенямин Нетаняху, Бен Гвир, Ехуд Барак и Джефри Епщайн.

    00:11 18.08.2026

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