Забравените войници на Русия: африканците в украински плен

Хиляди войници от африкански държави се бият за Русия по бойните полета в Украйна. Попаднат ли в плен, никой в Русия повече не се интересува от тях.
Международната лига за човешки права смята, че войниците от африкански държави в редиците на руската армия са до 4000 души. Сред тях е и Хасан (името е променено - бел. ред.) от Египет - един от многото неруски бойци, пленен в Украйна, разказва АРД.
Неговите думи не подлежат на независима проверка - журналистите могат да разговарят с него само в присъствието на служители от затвора, продължава германската обществена медия. Хасан казва, че е живял в Русия още преди началото на войната срещу Украйна. "Следвах икономика в Русия, брат ми също е там, а и съпругата ми е рускиня."
От Африка са и други пленени бойци - предимно от Нигерия, Гана, Сиера Леоне или Камерун, но и от други части на континента. Преценката на Международната лига за човешки права е, че броят на чуждестранните войници в редиците на руската армия се е увеличил с една трета между септември 2025-а и февруари 2026 година.
Както се вижда и в този затвор, от 200 пленници, които репортерите са могли да видят, около половината са от чужбина, уточнява АРД.
"Няма да си на фронта"
Хасан заявява, че не се е записвал за участие в бойни действия "Казаха ми - не се безпокой, ще работиш в сферата на сигурността, няма да си на фронта." Но малко по-късно го изпратили именно там. "Изведнъж се оказах в лагер и започнах обучение: така разбрах, че ще трябва да се сражавам, и то не по желание - ще трябва да изпълнявам заповедите на командира."
Много от африканците потвърждават думите на Хасан - казват, че са били привлечени в Русия с фалшиви обещания. Същата констатация прави и Международната лига за човешки права: "Много потенциални бойци са примамени с подвеждащи обяви, например чрез обещания за цивилно назначение в Русия, военни задачи далеч от фронта или облекчен достъп до Европа".
Модел, който носи предимства на Русия
Предимството за Русия е очевидно: ако целенасочено се наемат чужденци вместо руснаци, в Русия никой няма да обърне внимание на това. Освен това чужденците струват на руската армия много по-евтино от руските мъже. За Украйна формално чуждестранните бойци се водят руснаци, дори да са египетски граждани като Хасан, посочва АРД.
Тази формалност обаче се превръща в проблем за Хасан и другите чужденци в затвора, тъй като: "Виждам, че се извършват размени, много от моите приятели бяха освободени, но само руснаците - хората като мен от Египет, Шри Ланка, Непал, Индия или други араби не участват в размените".
Хасан казва пред германската обществена медия и, че е в затвора повече от две години. Преди година за последен път говорил по телефона със съпругата си в Русия, със семейството си общува с писма.
Интерес има най-вече към войниците с по-висок чин
Това, че украинците разменят само руснаци, се дължи най-вече на самата Русия: в Украйна съществува координационен щаб, който отговаря за размяната на военнопленници с Русия. Оттам също казват: Русия изобщо не се интересува от чужденци като Хасан - Русия иска да освободи единствено войниците с по-висок чин.
Хасан не може да повярва, че е изоставен от страната, за която е рискувал живота си. Той казва пред АРД, че запазва търпение и се надява все някога да може да се върне при жена си. "Не зависи от мен, аз не мога да направя нищо. Вярвам в Бога, че някой ден ще ме върне обратно в Русия, за да мога пак да видя жена си. Всеки ден се моля за това", се казва още в репортажа на АРД.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДОЙЧОВОТО ВКИСНАТО ЗЕЛЕ
23:27 17.08.2026
2 404
23:29 17.08.2026
3 повече не се интересува от тях
мабонгоранговците
23:30 17.08.2026
4 Последния Софиянец
23:30 17.08.2026
5 Бай Желю шумкаря
23:30 17.08.2026
6 Росомаха
23:32 17.08.2026
7 ДойчеВечер
23:33 17.08.2026
8 АЙДЕ ГЪЧ
23:36 17.08.2026
9 Лопата Орешник
23:37 17.08.2026
10 Kaлпазанин
23:38 17.08.2026
11 Анджо
23:40 17.08.2026
12 Мдаа
Онзи ден пък един френски адмирал, бивш командир на техния самолетоносач, паднал в Алпите и умрял след като руснаците удариха сериозно Одеса.....
Мдаа..... Случва се!
Такива ми ти работи
23:41 17.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Наблюдател
Манипулатури и разпространители на полуистини и откровени лъжи.
Забравените 3 милиона убити украинци, защо не споменавате.
А умишлените бомбардировки на украински военнопленници, които не искат да се върнат в украиски бандеристан?
Що ли питам аз?
23:44 17.08.2026
15 Аеееееееее
23:45 17.08.2026
16 И Киев е Руски
23:48 17.08.2026
17 Отговорът
Няма кой да мисли с главата
23:49 17.08.2026
18 Читател
23:49 17.08.2026
19 диф дядо
23:50 17.08.2026
20 Анонимен
Останалите 10000 пленници от укронацисти ще копаят в урановите рудници в Сибир до живот.
23:55 17.08.2026
21 404
23:56 17.08.2026
22 Цецко дюзата
23:57 17.08.2026
23 Баба Гошка
00:02 18.08.2026
24 диф дядо
00:03 18.08.2026
25 Иван
00:11 18.08.2026