Забравените войници на Русия: африканците в украински плен

Хиляди войници от африкански държави се бият за Русия по бойните полета в Украйна. Попаднат ли в плен, никой в Русия повече не се интересува от тях.

Международната лига за човешки права смята, че войниците от африкански държави в редиците на руската армия са до 4000 души. Сред тях е и Хасан (името е променено - бел. ред.) от Египет - един от многото неруски бойци, пленен в Украйна, разказва АРД.

Неговите думи не подлежат на независима проверка - журналистите могат да разговарят с него само в присъствието на служители от затвора, продължава германската обществена медия. Хасан казва, че е живял в Русия още преди началото на войната срещу Украйна. "Следвах икономика в Русия, брат ми също е там, а и съпругата ми е рускиня."

От Африка са и други пленени бойци - предимно от Нигерия, Гана, Сиера Леоне или Камерун, но и от други части на континента. Преценката на Международната лига за човешки права е, че броят на чуждестранните войници в редиците на руската армия се е увеличил с една трета между септември 2025-а и февруари 2026 година.

Както се вижда и в този затвор, от 200 пленници, които репортерите са могли да видят, около половината са от чужбина, уточнява АРД.

"Няма да си на фронта"

Хасан заявява, че не се е записвал за участие в бойни действия "Казаха ми - не се безпокой, ще работиш в сферата на сигурността, няма да си на фронта." Но малко по-късно го изпратили именно там. "Изведнъж се оказах в лагер и започнах обучение: така разбрах, че ще трябва да се сражавам, и то не по желание - ще трябва да изпълнявам заповедите на командира."

Много от африканците потвърждават думите на Хасан - казват, че са били привлечени в Русия с фалшиви обещания. Същата констатация прави и Международната лига за човешки права: "Много потенциални бойци са примамени с подвеждащи обяви, например чрез обещания за цивилно назначение в Русия, военни задачи далеч от фронта или облекчен достъп до Европа".

Модел, който носи предимства на Русия

Предимството за Русия е очевидно: ако целенасочено се наемат чужденци вместо руснаци, в Русия никой няма да обърне внимание на това. Освен това чужденците струват на руската армия много по-евтино от руските мъже. За Украйна формално чуждестранните бойци се водят руснаци, дори да са египетски граждани като Хасан, посочва АРД.

Тази формалност обаче се превръща в проблем за Хасан и другите чужденци в затвора, тъй като: "Виждам, че се извършват размени, много от моите приятели бяха освободени, но само руснаците - хората като мен от Египет, Шри Ланка, Непал, Индия или други араби не участват в размените".

Хасан казва пред германската обществена медия и, че е в затвора повече от две години. Преди година за последен път говорил по телефона със съпругата си в Русия, със семейството си общува с писма.

Интерес има най-вече към войниците с по-висок чин

Това, че украинците разменят само руснаци, се дължи най-вече на самата Русия: в Украйна съществува координационен щаб, който отговаря за размяната на военнопленници с Русия. Оттам също казват: Русия изобщо не се интересува от чужденци като Хасан - Русия иска да освободи единствено войниците с по-висок чин.

Хасан не може да повярва, че е изоставен от страната, за която е рискувал живота си. Той казва пред АРД, че запазва търпение и се надява все някога да може да се върне при жена си. "Не зависи от мен, аз не мога да направя нищо. Вярвам в Бога, че някой ден ще ме върне обратно в Русия, за да мога пак да видя жена си. Всеки ден се моля за това", се казва още в репортажа на АРД.