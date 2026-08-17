Доналд Тръмп: Иран има само един изход! Те трябва да вдигнат бялото знаме и да се предадат

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран трябва да се предаде, за да се сложи край на войната със САЩ, в контекста на застоя в преговорите между двете страни, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
„Те трябва да вдигнат бялото знаме и да се предадат“, заяви Тръмп пред репортер на телевиция „Фокс Нюз“ по време на телефонно интервю.
Временното споразумение, постигнато през юни, предвиждаше „незабавно и трайно прекратяване на военните действия на всички фронтове“, но бързо загуби тежестта си, припомня Ройтерс. На 7 юли Тръмп заяви, че то е „приключило“, а седмица по-късно иранското външно министерство обяви, че споразумението е „преустановено“.
Съгласно Меморандума за разбирателство Иран и САЩ се ангажираха да преговарят за окончателно мирно споразумение в срок от най-много 60 дни, който можеше да бъде удължен по взаимно съгласие. То обхващаше и по-широки въпроси, включително съдбата на иранската ядрена програма.
Днес вече изтече 60-дневният срок от подписването на меморандума.
Отделно Оман и Иран водят преговори за постигане на споразумение, което да възстанови търговското корабоплаване през Ормузкия проток.
Преди началото на американско-израелските атаки срещу Иран в края на февруари през протока преминаваха 20% от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.
„Ако Оман ни се изпречи на пътя, ще го бомбардираме с пълна сила“, заяви Тръмп пред „Фокс Нюз“.
Спорът за контрола върху Ормузкия проток доведе до повишаване на цените на горивата и засили натиска върху Тръмп да сложи край на войната. Тя не се радва на широка обществена подкрепа в САЩ, което е от значение за предстоящите междинни избори в страната през ноември. На тях ще бъде определено коя партия ще контролира Конгреса на САЩ.
Тръмп уточни пред „Фокс Нюз“, че междинните избори не оказват влияние върху стратегията му спрямо Иран. „Междинните избори нямат нищо общо с начина, по който мисля“, каза той.
По-рано днес президентът написа в социалната си платформа Трут Соушъл следното: „Цел номер едно е и винаги ще бъде Иран да не може да разполага по никакъв начин с ядрено оръжие“.
Така Тръмп за пореден път посочи един от мотивите си за започването на войната, акцентира Ройтерс.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А пък
23:58 17.08.2026
2 Изкукуригал старчок
Коментиран от #29
00:06 18.08.2026
3 Томи
00:07 18.08.2026
4 Сачма ме пере мамо,
00:08 18.08.2026
5 Али
Коментиран от #20
00:11 18.08.2026
6 тоналт
00:18 18.08.2026
7 Хубавото е,
00:21 18.08.2026
8 Уронг Търн
Коментиран от #22
00:23 18.08.2026
9 Путлерист
Коментиран от #21
00:27 18.08.2026
10 Гресирана Вата
00:27 18.08.2026
11 Халката на Путин
00:28 18.08.2026
12 Горски
00:41 18.08.2026
13 Ба бааааа
00:41 18.08.2026
14 Смешник
Коментиран от #30
00:45 18.08.2026
15 Иран никога не е искал
Тръмп да започне тази подла война под претекс че Иран не трябвало да има ядрено оръжие е същото както някой да нападне САЩ под претекс че САЩ не трябвало да взривява Луната.
щото мосад му били казали намеренията на САЩ
00:45 18.08.2026
16 Ти да видиш
Този идиот е по-страхлив и от нашия Борисов - праните гащи, но кой е по- тъп е трудно да се каже!
00:47 18.08.2026
17 Тръмп съм Доналд
Др. Гълъбова, пък бате ме бие и ми взе ракетите.
00:48 18.08.2026
18 Ок,Тръмпи!
00:48 18.08.2026
19 Иран
00:50 18.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Смотльо,
До коментар #9 от "Путлерист":Хубаво име имаш .Всеки ден имаш имен ден когато ти го подмокрят
00:52 18.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Мтрфанова
00:53 18.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Демократ
00:55 18.08.2026
27 Мдаа
Иран напълно унищожи базата на Пети флот на САЩ в Бахрейн. Влошаващата се и ужасяваща ситуация на борда на самолетоносача „Линкълн“ се дължи на унищожаването от Иран на базата на Пети флот и всичко на нея.
Мдаа....
Коментиран от #28
01:08 18.08.2026
28 Абе
До коментар #27 от "Мдаа":Мани, иранците скриха топката на уса.Те и нас могат да подкарат! Та викам да се обрежеме братя, а?
01:17 18.08.2026
29 Да му имам
До коментар #2 от "Изкукуригал старчок":Мисленето и част от парите
01:21 18.08.2026
30 Трябва да извади още
До коментар #14 от "Смешник":Много карти за да стане това, а дали ги има, или само думи и изсказвания
01:24 18.08.2026
31 УдоМача
01:58 18.08.2026