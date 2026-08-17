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Доналд Тръмп: Иран има само един изход! Те трябва да вдигнат бялото знаме и да се предадат
  Тема: Иранската криза

Доналд Тръмп: Иран има само един изход! Те трябва да вдигнат бялото знаме и да се предадат

17 Август, 2026 23:56 1 115 31

  • иран-
  • оман-
  • доналд тръмп-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • ормузки проток-
  • персийски залив

Междинните избори нямат нищо общо с начина, по който мисля, каза още американският президент

Доналд Тръмп: Иран има само един изход! Те трябва да вдигнат бялото знаме и да се предадат - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран трябва да се предаде, за да се сложи край на войната със САЩ, в контекста на застоя в преговорите между двете страни, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Те трябва да вдигнат бялото знаме и да се предадат“, заяви Тръмп пред репортер на телевиция „Фокс Нюз“ по време на телефонно интервю.

Временното споразумение, постигнато през юни, предвиждаше „незабавно и трайно прекратяване на военните действия на всички фронтове“, но бързо загуби тежестта си, припомня Ройтерс. На 7 юли Тръмп заяви, че то е „приключило“, а седмица по-късно иранското външно министерство обяви, че споразумението е „преустановено“.

Съгласно Меморандума за разбирателство Иран и САЩ се ангажираха да преговарят за окончателно мирно споразумение в срок от най-много 60 дни, който можеше да бъде удължен по взаимно съгласие. То обхващаше и по-широки въпроси, включително съдбата на иранската ядрена програма.

Днес вече изтече 60-дневният срок от подписването на меморандума.

Отделно Оман и Иран водят преговори за постигане на споразумение, което да възстанови търговското корабоплаване през Ормузкия проток.

Преди началото на американско-израелските атаки срещу Иран в края на февруари през протока преминаваха 20% от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

„Ако Оман ни се изпречи на пътя, ще го бомбардираме с пълна сила“, заяви Тръмп пред „Фокс Нюз“.

Спорът за контрола върху Ормузкия проток доведе до повишаване на цените на горивата и засили натиска върху Тръмп да сложи край на войната. Тя не се радва на широка обществена подкрепа в САЩ, което е от значение за предстоящите междинни избори в страната през ноември. На тях ще бъде определено коя партия ще контролира Конгреса на САЩ.

Тръмп уточни пред „Фокс Нюз“, че междинните избори не оказват влияние върху стратегията му спрямо Иран. „Междинните избори нямат нищо общо с начина, по който мисля“, каза той.

По-рано днес президентът написа в социалната си платформа Трут Соушъл следното: „Цел номер едно е и винаги ще бъде Иран да не може да разполага по никакъв начин с ядрено оръжие“.

Така Тръмп за пореден път посочи един от мотивите си за започването на войната, акцентира Ройтерс.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А пък

    19 0 Отговор
    Шаро замислено се облиза под опашката

    23:58 17.08.2026

  • 2 Изкукуригал старчок

    18 2 Отговор
    Тоя се прави на умряла лисица.

    Коментиран от #29

    00:06 18.08.2026

  • 3 Томи

    19 2 Отговор
    Идиот и то луд!

    00:07 18.08.2026

  • 4 Сачма ме пере мамо,

    18 1 Отговор
    сачма...

    00:08 18.08.2026

  • 5 Али

    5 19 Отговор
    Здравейте путяги с розовигъзяги. За ваша информация ще ви се прави дупирация. Не се бойте не боли много.

    Коментиран от #20

    00:11 18.08.2026

  • 6 тоналт

    16 1 Отговор
    Така и не се научи че тука не се репчиш на бананово-кокаинова република основана от колонизатори-кръволоци, пишман емигранти, роби от плантациите и шантонерки, както беше с Венецуела.

    00:18 18.08.2026

  • 7 Хубавото е,

    17 2 Отговор
    че и краварите удариха джакпота с управници. Не сме само ние...

    00:21 18.08.2026

  • 8 Уронг Търн

    19 2 Отговор
    Някой халюцинира яко.Нито Иран нито съюзниците и ще позволят това.Според мене САЩ трябва да се предадат да си съберат чукалата и обратно от където са изпълзели защото ако продължат това ще е края им.Световен хегемон вече няма да са никога но поне да останат регионална сила това е най добрия вариант сравнение с това да отидат в историята.

    Коментиран от #22

    00:23 18.08.2026

  • 9 Путлерист

    5 5 Отговор
    И ние

    Коментиран от #21

    00:27 18.08.2026

  • 10 Гресирана Вата

    4 10 Отговор
    Скоро ще хвърляме белият парцал

    00:27 18.08.2026

  • 11 Халката на Путин

    3 9 Отговор
    Скоро ще се мре

    00:28 18.08.2026

  • 12 Горски

    6 1 Отговор
    А бялото знаме да ти го сложат ва едно място, дето слънце не огрява какмо ще кажещ бат Дончо? "Споразумението" с Иран е най-вече застрашено от Израел (за справка "целенасочено убийство на 30-40 души в ивицата Газа всяка нощ"). Бързо Кая Калас и Урсула да налагат санкции на САЩ, Тръмп и всички от Белия дом и пентагона, всички сенатори и конгресмени. Вече имат опит с Русия. То вече всички разбраха че няма с какво да бомбандира. Става за смях на всички и тотално скапва САЩ. Тоз е вреден и за САЩ, и за целия свят и само гледа да се облагодетелства от властта си, нищо друго не е свършил. Остана ли държава , с която да не се е скарал ? Междувременно говорителят на иранското външно министерство Есмаил Ебрахим заяви днес, че дискусията относно 60-дневно примирие вече не е актуална. Това е особено вярно, като се има предвид, че меморандумът за разбирателство не съдържаше конкретна клауза относно продължителността на примирието. 60-дневният период беше определен за преговори по ядрената програма и отмяната на санкциите, което означаваше, че времевата рамка е могла да бъде удължена – потенциално многократно.

    00:41 18.08.2026

  • 13 Ба бааааа

    2 2 Отговор
    Сега или веднага

    00:41 18.08.2026

  • 14 Смешник

    3 2 Отговор
    Е как да се предадат като ракетите привършиха при вас не при тях

    Коментиран от #30

    00:45 18.08.2026

  • 15 Иран никога не е искал

    4 1 Отговор
    да има ядрено оръжие! И фетва има издадена. Всъщност не само ядрено но всякакво оръжие за масово унищожение забранява религията им.
    Тръмп да започне тази подла война под претекс че Иран не трябвало да има ядрено оръжие е същото както някой да нападне САЩ под претекс че САЩ не трябвало да взривява Луната.
    щото мосад му били казали намеренията на САЩ

    00:45 18.08.2026

  • 16 Ти да видиш

    8 1 Отговор
    И това го казва човекът, който позорно се скри в камиона за боклук в Турция, треперейки от страх за жалкия си живот.

    Този идиот е по-страхлив и от нашия Борисов - праните гащи, но кой е по- тъп е трудно да се каже!

    00:47 18.08.2026

  • 17 Тръмп съм Доналд

    4 1 Отговор
    Отново ще победя Иран и Оман. Всеки ден ги побеждавам окончателно.
    Др. Гълъбова, пък бате ме бие и ми взе ракетите.

    00:48 18.08.2026

  • 18 Ок,Тръмпи!

    2 0 Отговор
    Иран се предава, но с него и Украйна! Става ли?

    00:48 18.08.2026

  • 19 Иран

    2 1 Отговор
    Кога да ги направим ? Вчера или онзи ден ? Смешник .

    00:50 18.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Смотльо,

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Путлерист":

    Хубаво име имаш .Всеки ден имаш имен ден когато ти го подмокрят

    00:52 18.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Мтрфанова

    1 3 Отговор
    Хуеплëтьl мои, а где вьl? Почвайте да пишете, инак сиренясала ще я лапате!!

    00:53 18.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Демократ

    1 3 Отговор
    Ако онова немско ко пеле Клаус Фукс не беше предал чертежите от Лоc Аламос щяхме да вадим сега Путиот канала какато Садам и Кадафи

    00:55 18.08.2026

  • 27 Мдаа

    4 1 Отговор
    Американски политически коментатор:

    Иран напълно унищожи базата на Пети флот на САЩ в Бахрейн. Влошаващата се и ужасяваща ситуация на борда на самолетоносача „Линкълн“ се дължи на унищожаването от Иран на базата на Пети флот и всичко на нея.

    Мдаа....

    Коментиран от #28

    01:08 18.08.2026

  • 28 Абе

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Мдаа":

    Мани, иранците скриха топката на уса.Те и нас могат да подкарат! Та викам да се обрежеме братя, а?

    01:17 18.08.2026

  • 29 Да му имам

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Изкукуригал старчок":

    Мисленето и част от парите

    01:21 18.08.2026

  • 30 Трябва да извади още

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Смешник":

    Много карти за да стане това, а дали ги има, или само думи и изсказвания

    01:24 18.08.2026

  • 31 УдоМача

    0 0 Отговор
    Айде въдворете го най-накрая този и му дайте силни лекарства да не се мъчи, че и да не побърква света с простотиите си!

    01:58 18.08.2026