Новини
България »
София »
Дни след откриването на новите метростанции, една от тях е вече със сериозни щети

Дни след откриването на новите метростанции, една от тях е вече със сериозни щети

17 Август, 2026 07:48 3 283 61

  • метростанция-
  • щети-
  • стъкла

Козирката на един от входовете на метростанция „Ген. Владимир Вазов“ е счупена

Дни след откриването на новите метростанции, една от тях е вече със сериозни щети - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Два дена след официалното откриване на новите три станции по третия лъч на метрото в София, една от тях е вече със сериозни щети, съобщава бТВ.

Козирката на един от входовете на метростанция „Ген. Владимир Вазов“ е счупена. Няколко от стъклените панели са за подмяна. Щетите са за хиляди евро.

От "Метрополитен" посочват, че е извършена проверка и пораженията не представляват опасност за гражданите.
От дружеството са поръчали две нови стъкла, като доставката и монтажът се очакват между 20-ти и 30-ти август 2026 г.

Трите нови станции бяха открити миналия петък.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🤣🤣🤣🤣🤣

    13 5 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #43

    07:49 17.08.2026

  • 2 Браво!

    39 3 Отговор
    Софийенци..

    07:50 17.08.2026

  • 3 ромеи

    45 2 Отговор
    или ромляни?

    07:53 17.08.2026

  • 4 чупи купи

    63 3 Отговор
    в троен размер. НО, невидимата Съдебна ВЛАСТ не работи, само лапа заплати....

    07:54 17.08.2026

  • 5 Иван

    40 7 Отговор
    Нормално това е BG
    Трябва да се усвояват тези евро пари

    07:55 17.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Некадърници

    53 20 Отговор
    Само при Бай Тошо се строеше качествено. Ремонт на ремонта го знаем.

    Коментиран от #11, #16, #17

    07:56 17.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 За това

    60 0 Отговор
    В западна Европа, се лежи по 2 години в затвора, за чупене и драскане по обществени сгради. Тук нищо не се прави с вандализма.

    Коментиран от #15, #61

    08:04 17.08.2026

  • 15 Пецо

    23 4 Отговор

    До коментар #14 от "За това":

    щото чрез него са усвояват едни парички за ремонт

    08:07 17.08.2026

  • 16 Някой

    32 2 Отговор

    До коментар #7 от "Некадърници":

    Дали става въпрос за качество на строителството или за вандализъм. Ама хайде да обобщаваме и после като стане белята като тази на Младежкия хълм и други подобни започваме: Ама как, ама защо. Защото не търсим причините и първоизточника. Затова.

    Коментиран от #52

    08:09 17.08.2026

  • 17 помнещ

    16 21 Отговор

    До коментар #7 от "Некадърници":

    Ами като беше толкова хубаво при Бай ви Тошо защо го махнахте, вие комунягите, бре. По заповед от Кремъл. Нямаше тогава СДС, ППДБ и пр.

    Коментиран от #45

    08:13 17.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Само

    11 10 Отговор
    Ярък глупак може да вярва, че ако напишеш с маркер на една бетонна козирка -Р.У.К., и козирката ще падне! Всичко това е оправдание за некачествено строителство!

    08:16 17.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 НИЩО МУ НЯМА

    15 2 Отговор
    БИТ И КУЛТУРА НА СОФ младеж
    ОЩЕ ОТ 1989пр.н.е.
    ТУК Е МОДА ВАНДАЛИЗМА В ГРАДА
    ОЩЕ ПОМНИМ НАРЯЗАНИТЕ
    И СКЪСАНИ КОЖЕНИ СЕДАЛКИ
    НА ИКАРУСИТЕ ТА ОТ ГР.ТР.
    ПОСЛЕ ГИ ЗАМЕНИХА С...ПЛАСТМАСОВИ

    Коментиран от #27

    08:17 17.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 само питам

    13 6 Отговор

    До коментар #24 от "НИЩО МУ НЯМА":

    защо трябва да имат седалки автобусите?

    вие утре и легло ще искате да ви сложат с бели чаршафи да полегнете докато се возите на автобуса?

    08:20 17.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Само питам

    15 1 Отговор
    Камери , полицаи , закони ?

    Коментиран от #39, #40

    08:26 17.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 оня с коня

    16 5 Отговор

    До коментар #36 от "Само питам":

    Над 35 години западна демокрация в България само измами ,корупция ,бандитизъм ,мутри и чалги и смърт ,много смърт ,толкова смърт по мирно време никога не е имало в историята на България,3 000 000 се преселиха под земята ,дори под турско народа е живял по добре

    08:32 17.08.2026

  • 41 Никой

    0 3 Отговор
    Неудачно е може би такова стъкло.

    08:35 17.08.2026

  • 42 РЕКЛАМОДАТЕЛЧЕ ЩЕ ВИДИШ НА КУКОВО ЛЯТО

    4 0 Отговор
    ало миленчоДЖИБРО, С ТАКОВА ТРРИЕНЕ ЩЕ ТИ ПАДНАТ РЕКЛАМИТЕ ОТ САЙТА БЕ ДУШКО

    Коментиран от #44

    08:37 17.08.2026

  • 43 Гост

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "🤣🤣🤣🤣🤣":

    От другия месец започва основен ремонт, който ще продължи от 6 месеца до година.

    Коментиран от #46

    08:37 17.08.2026

  • 44 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "РЕКЛАМОДАТЕЛЧЕ ЩЕ ВИДИШ НА КУКОВО ЛЯТО":

    Cбогом пpопаднaл caйт !
    oтивам в днеc бeге,

    08:38 17.08.2026

  • 45 си пън

    6 0 Отговор

    До коментар #17 от "помнещ":

    махнаха го демократичните сега комуняги но вече богати и свободни да вършеят квот докопат,ама демократично и законно

    Коментиран от #47

    08:38 17.08.2026

  • 46 оня с коня

    1 3 Отговор

    До коментар #43 от "Гост":

    че много ясно че е нужен основен ремонт

    08:39 17.08.2026

  • 47 град козлодуй

    5 3 Отговор

    До коментар #45 от "си пън":

    ще го търсите със свещ вие дядо тодор живков

    златен век беше времето на комунизъма

    08:39 17.08.2026

  • 48 Директора👨‍✈️

    3 3 Отговор
    Това са на ГРОБ платените гамени. Разни агитки и т.н. Държавата с най-много полиция и никога не можем да се справим дори с дребното холиганство.
    Иначе ние нищо хубаво не заслужаваме. Ние сме си за калта и мизерията. Така си ни харесва!!!

    08:45 17.08.2026

  • 49 Мирчев

    3 2 Отговор
    Путин е виновен!

    Коментиран от #50

    08:49 17.08.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Йем

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Някой":

    Да си забелязал че у всяка метростанция си има милиционери постоянно? Начи да не е строителството на василка кметункова от юровизия а?

    08:57 17.08.2026

  • 53 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    1 0 Отговор
    Така работят фирмите на Бойко Крадеца...

    08:59 17.08.2026

  • 54 Кликбейт

    0 0 Отговор
    Статия умишлено написана непълно без обяснение как са счупени въпросните панели.Съответно як хейт в коментарите по адрес на строителя ."Журналистика",какво да я правиш.

    Коментиран от #56

    08:59 17.08.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 метрото в москва е най старо

    0 0 Отговор
    метрото в Ню Йорк е много голямо . Но и на двете никой не е слагал стъкла . глупаво е . стъклото е трошливо . дали ще е стъкло или друго в кв. левски кой го интересува . може щом е ново да е в гаранция и да е застраховано . може да не го подменят с ново . някое 2 употреба .

    Коментиран от #58, #60

    09:07 17.08.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Столичанин

    1 1 Отговор
    Нали в метрото има постоянно присъствие на полиция? Как никой не е чул, нито видял?

    09:09 17.08.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 освен кражби и лъжи

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "За това":

    има ли нещо друго да се прави в Бълария

    09:16 17.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове