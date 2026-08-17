Дни след откриването на новите метростанции, една от тях е вече със сериозни щети

Два дена след официалното откриване на новите три станции по третия лъч на метрото в София, една от тях е вече със сериозни щети, съобщава бТВ.

Козирката на един от входовете на метростанция „Ген. Владимир Вазов“ е счупена. Няколко от стъклените панели са за подмяна. Щетите са за хиляди евро.

От "Метрополитен" посочват, че е извършена проверка и пораженията не представляват опасност за гражданите.

От дружеството са поръчали две нови стъкла, като доставката и монтажът се очакват между 20-ти и 30-ти август 2026 г.

Трите нови станции бяха открити миналия петък.