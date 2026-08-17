Дни след откриването на новите метростанции, една от тях е вече със сериозни щети

Два дена след официалното откриване на новите три станции по третия лъч на метрото в София, една от тях е вече със сериозни щети, съобщава бТВ.
Козирката на един от входовете на метростанция „Ген. Владимир Вазов“ е счупена. Няколко от стъклените панели са за подмяна. Щетите са за хиляди евро.
От "Метрополитен" посочват, че е извършена проверка и пораженията не представляват опасност за гражданите.
От дружеството са поръчали две нови стъкла, като доставката и монтажът се очакват между 20-ти и 30-ти август 2026 г.
Трите нови станции бяха открити миналия петък.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🤣🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #43
07:49 17.08.2026
2 Браво!
07:50 17.08.2026
3 ромеи
07:53 17.08.2026
4 чупи купи
07:54 17.08.2026
5 Иван
Трябва да се усвояват тези евро пари
07:55 17.08.2026
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7 Некадърници
Коментиран от #11, #16, #17
07:56 17.08.2026
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14 За това
Коментиран от #15, #61
08:04 17.08.2026
15 Пецо
До коментар #14 от "За това":щото чрез него са усвояват едни парички за ремонт
08:07 17.08.2026
16 Някой
До коментар #7 от "Некадърници":Дали става въпрос за качество на строителството или за вандализъм. Ама хайде да обобщаваме и после като стане белята като тази на Младежкия хълм и други подобни започваме: Ама как, ама защо. Защото не търсим причините и първоизточника. Затова.
Коментиран от #52
08:09 17.08.2026
17 помнещ
До коментар #7 от "Некадърници":Ами като беше толкова хубаво при Бай ви Тошо защо го махнахте, вие комунягите, бре. По заповед от Кремъл. Нямаше тогава СДС, ППДБ и пр.
Коментиран от #45
08:13 17.08.2026
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20 Само
08:16 17.08.2026
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24 НИЩО МУ НЯМА
ОЩЕ ОТ 1989пр.н.е.
ТУК Е МОДА ВАНДАЛИЗМА В ГРАДА
ОЩЕ ПОМНИМ НАРЯЗАНИТЕ
И СКЪСАНИ КОЖЕНИ СЕДАЛКИ
НА ИКАРУСИТЕ ТА ОТ ГР.ТР.
ПОСЛЕ ГИ ЗАМЕНИХА С...ПЛАСТМАСОВИ
Коментиран от #27
08:17 17.08.2026
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27 само питам
До коментар #24 от "НИЩО МУ НЯМА":защо трябва да имат седалки автобусите?
вие утре и легло ще искате да ви сложат с бели чаршафи да полегнете докато се возите на автобуса?
08:20 17.08.2026
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36 Само питам
Коментиран от #39, #40
08:26 17.08.2026
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40 оня с коня
До коментар #36 от "Само питам":Над 35 години западна демокрация в България само измами ,корупция ,бандитизъм ,мутри и чалги и смърт ,много смърт ,толкова смърт по мирно време никога не е имало в историята на България,3 000 000 се преселиха под земята ,дори под турско народа е живял по добре
08:32 17.08.2026
41 Никой
08:35 17.08.2026
42 РЕКЛАМОДАТЕЛЧЕ ЩЕ ВИДИШ НА КУКОВО ЛЯТО
Коментиран от #44
08:37 17.08.2026
43 Гост
До коментар #1 от "🤣🤣🤣🤣🤣":От другия месец започва основен ремонт, който ще продължи от 6 месеца до година.
Коментиран от #46
08:37 17.08.2026
44 оня с коня
До коментар #42 от "РЕКЛАМОДАТЕЛЧЕ ЩЕ ВИДИШ НА КУКОВО ЛЯТО":Cбогом пpопаднaл caйт !
oтивам в днеc бeге,
08:38 17.08.2026
45 си пън
До коментар #17 от "помнещ":махнаха го демократичните сега комуняги но вече богати и свободни да вършеят квот докопат,ама демократично и законно
Коментиран от #47
08:38 17.08.2026
46 оня с коня
До коментар #43 от "Гост":че много ясно че е нужен основен ремонт
08:39 17.08.2026
47 град козлодуй
До коментар #45 от "си пън":ще го търсите със свещ вие дядо тодор живков
златен век беше времето на комунизъма
08:39 17.08.2026
48 Директора👨✈️
Иначе ние нищо хубаво не заслужаваме. Ние сме си за калта и мизерията. Така си ни харесва!!!
08:45 17.08.2026
49 Мирчев
Коментиран от #50
08:49 17.08.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Йем
До коментар #16 от "Някой":Да си забелязал че у всяка метростанция си има милиционери постоянно? Начи да не е строителството на василка кметункова от юровизия а?
08:57 17.08.2026
53 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
08:59 17.08.2026
54 Кликбейт
Коментиран от #56
08:59 17.08.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 метрото в москва е най старо
Коментиран от #58, #60
09:07 17.08.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Столичанин
09:09 17.08.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 освен кражби и лъжи
До коментар #14 от "За това":има ли нещо друго да се прави в Бълария
09:16 17.08.2026