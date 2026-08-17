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Арда Кърджали триумфира над Локомотив София в мач с два отменени гола

Арда Кърджали триумфира над Локомотив София в мач с два отменени гола

17 Август, 2026 23:11 504 0

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Домакините демонстрираха класа и надделяха с 3:1 в последния мач от петия кръг на Първа лига

Арда Кърджали триумфира над Локомотив София в мач с два отменени гола - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Арда Кърджали се наложи с 3:1 над гостуващия Локомотив София, в последния мач от петия кръг на Първа лига.

Още с първия съдийски сигнал на стадион „Арена Арда“ в Кърджали, страстите на терена се разгорещиха. В третата минута Станислав Иванов изведе с филигранен пас Преслав Бачев, който хладнокръвно преодоля вратаря на гостите Мартин Величков. Радостта на домакините обаче бе краткотрайна – попадението бе отменено заради засада.

Гостите от Локомотив (София) също имаха своите мигове на надежда. В 20-ата минута Красимир Милошев отправи опасен удар, който бе изчистен от голлинията от Виктор Любенов. Топката попадна в Марк-Емилио Папазов, който прати кълбото в мрежата. След намесата на VAR обаче, радостта на „железничарите“ бе попарена – голът бе анулиран поради засада на Кауе Карузо, който възпрепятстваше вратаря.

В 31-ата минута Арда най-сетне материализира превъзходството си. Светослав Ковачев проби по фланга и подаде към завърналия се от Лудогорец Станислав Иванов, който с премерен удар откри резултата.

Само шест минути по-късно Иванов отново бе в центъра на събитията – след неубедителна намеса на Величков и разбъркване в наказателното поле, той удвои преднината на домакините, превръщайки се в герой за своя тим.

След почивката Локомотив (София) не се предаде. В 75-ата минута Ангел Лясков намери Мохамед Медфаи, който асистира на Кауе Карузо. Бразилецът с мощен шут от границата на наказателното поле намали резултата на 2:1, връщайки интригата в мача.

В 88-ата минута обаче Светослав Ковачев сложи точка на спора. С майсторски изпълнен пряк свободен удар от далечна дистанция, той изненада Величков и оформи крайното 3:1 в полза на Арда.

С този успех Арда се изкачи на пето място във временното класиране на Първа лига, събирайки 10 точки след пет изиграни срещи. Локомотив (София) остава на 12-а позиция с едва два пункта.


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