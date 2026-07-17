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Кузман Илиев: Гълъб Донев и Министерството на финансите не бива да се държат като ощипани госпожици – не знаели какво заварват?!

Кузман Илиев: Гълъб Донев и Министерството на финансите не бива да се държат като ощипани госпожици – не знаели какво заварват?!

17 Юли, 2026 16:00 1 076 25

  • кузман илиев-
  • гълъб донев-
  • бюджет-
  • дефицит-
  • финанси-
  • новини българия

Теглим огромни дългове, за да храним чужди военни индустрии, а липсват на управленска програма и ясно разписани приоритети по отношение на инфраструктура, здравеопазване и образование

Кузман Илиев: Гълъб Донев и Министерството на финансите не бива да се държат като ощипани госпожици – не знаели какво заварват?! - 1
Снимка: БГНЕС
Кузман Илиев Кузман Илиев анализатор
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Гълъб Донев и Министерството на финансите не бива да се държат като ощипани госпожици – не знаели какво заварват?! Най-малкото защото двете дами, които са заместник-министри на финансите, са преки участници в изготвянето и реализирането на голяма част от бюджетите и политиките през последните години.

Това коментира във "Фейсбук" Кузман Илиев.

Да не се направят ключови стратегически подобрения в началото, когато има широка подкрепа за тях и икономиката расте, е безотговорно. В момента МФ реално саботира кабинета “Радев”, защото го лишава от инструментариум за каквито и да било политики и ефективни действия.

Приходите растат с високи темпове заради инфлацията, но разходите трябва да бъдат укротени точно сега, иначе дупката ще зейне. Ще настъпи забавяне в ръста на приходите, а има и арбитражни дела с „Nexo“ (3 млрд. долара) и „Лукойл“/Литаско (3 млрд. евро), които също висят като Дамоклев меч над публичните ни финанси.

Заявката, че де факто до края на мандата няма да има балансиране на бюджета, е безотговорна заявка за задлъжняване, вдигане на данъците и разчитане на ПР, вместо на реално подобряване на икономическата картина и жизнения стандарт на българите.

Теглим огромни дългове, за да храним чужди военни индустрии, а липсват на управленска програма и ясно разписани приоритети по отношение на инфраструктура, здравеопазване и образование.

БЪЛГАРИЯ МОЖЕ може много повече от това, но трябва да се действа благоразумно и стратегически.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сега ще се съберат всички тролове

    13 7 Отговор
    на жълтопаважа и боташите да плюят по Кузман и как “България не можела".

    16:02 17.07.2026

  • 2 Българин

    9 3 Отговор
    Съвсем нормалнот е гълаба да припише всички кражби за годината за лошото наследство. Това са го правили всички. Само будала няма да се възползва от тази възможност, да захрани своите обръчи от фирми с десетки милиарди, без да нови никаква отговорност!

    16:05 17.07.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 4 Отговор
    България може, но КЛЕПТОКРАЦИЯТА на ЕсеС не разрешава❗

    Коментиран от #8, #16

    16:08 17.07.2026

  • 4 Въпрос

    6 5 Отговор
    Май вече и Кузман вижда някои неща , за които и други говорехА. Браво8298

    Коментиран от #10, #13

    16:08 17.07.2026

  • 5 Трол

    3 1 Отговор
    Станишев е виновен.

    Коментиран от #11

    16:10 17.07.2026

  • 6 Си Просあ

    11 3 Отговор
    Къде е оня китайския трол-бот с боташките настройки? Ела, бе! Ела малко да плюваш и по Кузмича, дето си позволява с овнование да ви критикува БКП мафията на Мунчовистите.

    16:10 17.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Пример:
    Искате да се подготвите за плаж-
    да си купите хавлия, чехли, бански, чанта и чадър за плажа от известен сайт❗

    КЛЕПТОКРАЦИЯТА ще Ви цака с 5×3.60€
    или общо 18 €❗

    Ако търгаш купи, за да продава, по 50 изделия от всеки артикул- ще плати същите пари , но за него ще е по 0.07€ на изделие❗
    Така ще може да Ви ги продаде на двойна цена и пак да печели ❗

    16:12 17.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Коци от Максуда ли визираш? Айде без тия

    10 3 Отговор

    До коментар #4 от "Въпрос":

    Щото Кузман тия неща ги е видял и ги говори поне от половин година, ама нямаше кой да го чува Кузман преди май месец и всички главанаци безплатно фърляха на поредния спуснат от задкулисието мошеник.

    Коментиран от #23

    16:13 17.07.2026

  • 11 Антитрол

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Трол":

    И Станишев не е невинен!

    16:15 17.07.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 9 Отговор
    ИЗКАЗВАНЕТО НА ТОЗИ ИНДИВИД
    Е КАТО ГОТВАРСКА РЕЦЕПТА
    В КОЯТО НЕ Е ПОСОЧЕНО КОЛКО ОТ ВСЕКИ ПРОДУКТ ДА СЛОЖИШ В МАНДЖАТА :)
    ......

    16:16 17.07.2026

  • 13 СЗО

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Въпрос":

    Лошото е че тъпонаселението не вижда как го крадат по най пладнешки начин. А когато прогледне, ще е вече късно.

    16:16 17.07.2026

  • 14 Да питам

    2 0 Отговор
    Нема ли некой сокол , му спре полета ?

    16:21 17.07.2026

  • 15 Владислав Панев икономист

    2 0 Отговор
    Народен представител и чест гост в студиото на факти

    16:25 17.07.2026

  • 16 БАЙ Х@ЙМАНЕ

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Колко петолъчки ти звънят още у бимбарицата ? Нема се върне старото време, пак да си партиен секретар..

    16:25 17.07.2026

  • 17 Рилски

    11 0 Отговор
    Докато не се съкратят разходите за издръжка на раздутия бюджетен сектор и най вече в сектор сигурност в България, ще се вдигт данъците и ще се теглят кредити... , т.е. дребният и среден бизнес, ще обеднява!Няма позиция в частният сектор, където с толкова малко физически и умствени усилия както в МВР, да се взимат толкова много пари!А за привилегийте, които имат ги няма никъде ЕС.!

    16:25 17.07.2026

  • 18 Румен Йотова

    2 8 Отговор
    Много правилно другарю Кузман
    обаче е необходимо редовно
    да се мрънка. Феновете
    много харесват
    Ура!

    16:28 17.07.2026

  • 19 Кирил

    12 2 Отговор
    Гълъбарника на рапона е пълна трагедия, пенсионери фатмаци и ченгета и внуците им

    16:31 17.07.2026

  • 20 нннн

    7 0 Отговор
    Ако семейният ми бюджет е постоянно на червено и постоянно тегля дългове, ще остана без покрив над главата и гащи на з...кa.
    Как я смятат топ икономистите е загадка за мен.

    Коментиран от #21

    16:44 17.07.2026

  • 21 Защо питаш иконимистите

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "нннн":

    Питай Крадевистите, дето смятат да я карат само на нови борчове и щавене на работниците (не собствениците на едрия капитал) от частния сектор!

    16:56 17.07.2026

  • 22 брадатата г@йша

    0 1 Отговор
    мое му омажа брадата с белтъчини

    Коментиран от #25

    17:05 17.07.2026

  • 23 гьотлак

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Коци от Максуда ли визираш? Айде без тия":

    тоа лий новия ви спасител?сикее мазнъ

    Коментиран от #24

    17:06 17.07.2026

  • 24 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "гьотлак":

    Ама как си го знаете родния циганси в катуна на Костя гагаузкия циганин.

    17:41 17.07.2026

  • 25 Този

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "брадатата г@йша":

    "брадатата гейша", както го наричаш, ще резне на Кокорчо шикалките и ще ги натъпче в кривата уста на Костя Копанаркин да замези за полседно гагаузкия "патриотичен" боклук! Щото всичките уж опозиционери сте много отворени да плюете, ама само по тия, дето се борят за промяна без да са в парламента!

    17:44 17.07.2026