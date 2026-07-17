Кузман Илиев: Гълъб Донев и Министерството на финансите не бива да се държат като ощипани госпожици – не знаели какво заварват?!

Гълъб Донев и Министерството на финансите не бива да се държат като ощипани госпожици – не знаели какво заварват?! Най-малкото защото двете дами, които са заместник-министри на финансите, са преки участници в изготвянето и реализирането на голяма част от бюджетите и политиките през последните години.
Това коментира във "Фейсбук" Кузман Илиев.
Да не се направят ключови стратегически подобрения в началото, когато има широка подкрепа за тях и икономиката расте, е безотговорно. В момента МФ реално саботира кабинета “Радев”, защото го лишава от инструментариум за каквито и да било политики и ефективни действия.
Приходите растат с високи темпове заради инфлацията, но разходите трябва да бъдат укротени точно сега, иначе дупката ще зейне. Ще настъпи забавяне в ръста на приходите, а има и арбитражни дела с „Nexo“ (3 млрд. долара) и „Лукойл“/Литаско (3 млрд. евро), които също висят като Дамоклев меч над публичните ни финанси.
Заявката, че де факто до края на мандата няма да има балансиране на бюджета, е безотговорна заявка за задлъжняване, вдигане на данъците и разчитане на ПР, вместо на реално подобряване на икономическата картина и жизнения стандарт на българите.
Теглим огромни дългове, за да храним чужди военни индустрии, а липсват на управленска програма и ясно разписани приоритети по отношение на инфраструктура, здравеопазване и образование.
БЪЛГАРИЯ МОЖЕ може много повече от това, но трябва да се действа благоразумно и стратегически.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сега ще се съберат всички тролове
16:02 17.07.2026
2 Българин
16:05 17.07.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #8, #16
16:08 17.07.2026
4 Въпрос
Коментиран от #10, #13
16:08 17.07.2026
5 Трол
Коментиран от #11
16:10 17.07.2026
6 Си Просあ
16:10 17.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Пример:
Искате да се подготвите за плаж-
да си купите хавлия, чехли, бански, чанта и чадър за плажа от известен сайт❗
КЛЕПТОКРАЦИЯТА ще Ви цака с 5×3.60€
или общо 18 €❗
Ако търгаш купи, за да продава, по 50 изделия от всеки артикул- ще плати същите пари , но за него ще е по 0.07€ на изделие❗
Така ще може да Ви ги продаде на двойна цена и пак да печели ❗
16:12 17.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Коци от Максуда ли визираш? Айде без тия
До коментар #4 от "Въпрос":Щото Кузман тия неща ги е видял и ги говори поне от половин година, ама нямаше кой да го чува Кузман преди май месец и всички главанаци безплатно фърляха на поредния спуснат от задкулисието мошеник.
Коментиран от #23
16:13 17.07.2026
11 Антитрол
До коментар #5 от "Трол":И Станишев не е невинен!
16:15 17.07.2026
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
Е КАТО ГОТВАРСКА РЕЦЕПТА
В КОЯТО НЕ Е ПОСОЧЕНО КОЛКО ОТ ВСЕКИ ПРОДУКТ ДА СЛОЖИШ В МАНДЖАТА :)
......
16:16 17.07.2026
13 СЗО
До коментар #4 от "Въпрос":Лошото е че тъпонаселението не вижда как го крадат по най пладнешки начин. А когато прогледне, ще е вече късно.
16:16 17.07.2026
14 Да питам
16:21 17.07.2026
15 Владислав Панев икономист
16:25 17.07.2026
16 БАЙ Х@ЙМАНЕ
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Колко петолъчки ти звънят още у бимбарицата ? Нема се върне старото време, пак да си партиен секретар..
16:25 17.07.2026
17 Рилски
16:25 17.07.2026
18 Румен Йотова
обаче е необходимо редовно
да се мрънка. Феновете
много харесват
Ура!
16:28 17.07.2026
19 Кирил
16:31 17.07.2026
20 нннн
Как я смятат топ икономистите е загадка за мен.
Коментиран от #21
16:44 17.07.2026
21 Защо питаш иконимистите
До коментар #20 от "нннн":Питай Крадевистите, дето смятат да я карат само на нови борчове и щавене на работниците (не собствениците на едрия капитал) от частния сектор!
16:56 17.07.2026
22 брадатата г@йша
Коментиран от #25
17:05 17.07.2026
23 гьотлак
До коментар #10 от "Коци от Максуда ли визираш? Айде без тия":тоа лий новия ви спасител?сикее мазнъ
Коментиран от #24
17:06 17.07.2026
24 Хаха
До коментар #23 от "гьотлак":Ама как си го знаете родния циганси в катуна на Костя гагаузкия циганин.
17:41 17.07.2026
25 Този
До коментар #22 от "брадатата г@йша":"брадатата гейша", както го наричаш, ще резне на Кокорчо шикалките и ще ги натъпче в кривата уста на Костя Копанаркин да замези за полседно гагаузкия "патриотичен" боклук! Щото всичките уж опозиционери сте много отворени да плюете, ама само по тия, дето се борят за промяна без да са в парламента!
17:44 17.07.2026