Кузман Илиев: Гълъб Донев и Министерството на финансите не бива да се държат като ощипани госпожици – не знаели какво заварват?!

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Гълъб Донев и Министерството на финансите не бива да се държат като ощипани госпожици – не знаели какво заварват?! Най-малкото защото двете дами, които са заместник-министри на финансите, са преки участници в изготвянето и реализирането на голяма част от бюджетите и политиките през последните години.

Това коментира във "Фейсбук" Кузман Илиев.

Да не се направят ключови стратегически подобрения в началото, когато има широка подкрепа за тях и икономиката расте, е безотговорно. В момента МФ реално саботира кабинета “Радев”, защото го лишава от инструментариум за каквито и да било политики и ефективни действия.

Приходите растат с високи темпове заради инфлацията, но разходите трябва да бъдат укротени точно сега, иначе дупката ще зейне. Ще настъпи забавяне в ръста на приходите, а има и арбитражни дела с „Nexo“ (3 млрд. долара) и „Лукойл“/Литаско (3 млрд. евро), които също висят като Дамоклев меч над публичните ни финанси.

Заявката, че де факто до края на мандата няма да има балансиране на бюджета, е безотговорна заявка за задлъжняване, вдигане на данъците и разчитане на ПР, вместо на реално подобряване на икономическата картина и жизнения стандарт на българите.

Теглим огромни дългове, за да храним чужди военни индустрии, а липсват на управленска програма и ясно разписани приоритети по отношение на инфраструктура, здравеопазване и образование.

БЪЛГАРИЯ МОЖЕ може много повече от това, но трябва да се действа благоразумно и стратегически.