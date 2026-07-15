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Откупуваме ли се?

Откупуваме ли се?

15 Юли, 2026 12:58 2 025 37

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  • нато-
  • коалиция на желаещите-
  • лукойл-
  • литаско-
  • преговори

Външната политика рядко е само въпрос на ценности

Откупуваме ли се? - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Външната политика рядко е само въпрос на ценности. Много по-често тя е пресечната точка между геополитиката, икономическите интереси и цената, която една държава е готова да плати, за да защити националния си интерес. Именно затова сега пред България стои един неудобен, но напълно легитимен въпрос – откупуваме ли се? Поводът за него е съвпадането на няколко събития, които поотделно могат да бъдат обяснени, но разгледани заедно пораждат сериозни въпроси.

Премиерът Румен Радев обясни защо България не участва във формата „Коалиция на желаещите“ във Франция, където европейски лидери обсъждаха бъдещето на Украйна в присъствието на президента Володимир Зеленски. Сбирката бе по повод на националния празник на Франция, но прересна и в политически сговор на тема войната в Украйна. На пръв поглед тезата изглежда логична – България е член на ЕС и НАТО и има интерес да бъде там, където се вземат решенията, но...

Но тук се появява политическият парадокс.

Именно Радев през последните години последователно защитава позиции, които се възприемат като значително по-предпазливи спрямо военната подкрепа за Украйна и по-близки до тезата за ограничаване на европейската ескалация с Русия. Затова възниква въпросът дали България действително иска да бъде на тази маса, или предпочита да остане встрани от решения, които биха могли да изострят отношенията с Москва.

Паралелно с това обществено внимание предизвика срещата на премиера с представители на „Литаско“ – дружеството, свързано със собствеността на „Лукойл“. Тя се проведе в момент, в който съществува реален риск България да бъде изправена пред международен арбитраж с претенции за милиарди евро във връзка с промените около дейността на рафинерията.

Тук анализът неизбежно стига до най-важния въпрос.

Ако една държава е изправена пред потенциален финансов удар в размер на милиарди евро, естествено ли е нейната дипломация да стане по-предпазлива към… Възможно ли е геополитическите позиции да бъдат повлияни – не от идеология, а от икономически риск?

Няма публично известни доказателства, че съществува договореност между българската държава и „Литаско“, при която евентуален отказ от арбитраж да бъде свързан с определено външнополитическо поведение. Подобно твърдение би било спекулация. Но политическият анализ не се занимава единствено с доказаните факти. Той търси логиката на процесите, пресечните точки между тях и мотивите, които могат да обяснят определено поведение.

А те са очевидни.

От една страна България има стратегически интерес да избегне арбитраж, който би могъл да струва на данъкоплатците милиарди евро. От друга страна страната има съюзнически ангажименти към Европейския съюз и НАТО, които предполагат ясно позициониране по отношение на руската агресия срещу Украйна. Между тези два интереса неизбежно възниква напрежение.

Именно затова поведението на българската дипломация изглежда като постоянно лавиране между европейската солидарност и необходимостта да не бъдат окончателно прекъснати каналите към икономически фактори, свързани с Русия.

Допълнителен нюанс в тази картина дава и обсъждането на последните европейски санкционни пакети. По предложенията за включване на руския патриарх Кирил и Вагит Алекперов (шеф на руския „Лукойл“) не се формира единодушие в Европейския съюз. Така, за наше щастие, България не остана единствената държава (б.р. - Италия също каза „не“ на санкциите срещу патриарх Кирил и Алекперов), която не подкрепя подобно разширяване на санкциите. Това показа, че зад кулисите европейската дипломация често работи много по-прагматично, отколкото изглежда от публичните декларации.

Именно това е истинската роля на дипломацията – да защитава националния интерес, без да разрушава съюзите, към които принадлежи държавата. А когато на масата стоят едновременно сигурността на Европа, войната в Украйна, стратегическата роля на българската рафинерия и рискът от многомилиарден арбитраж, всяка публична позиция започва да се чете и през призмата на възможните икономически последици.

Затова и въпросът не е дали България трябва да разговаря с всички страни. Разбира се, че трябва.

Истинският въпрос е друг.

Дали външнополитическото поведение на страната е резултат единствено от стратегическа оценка за националния интерес, или в него неизбежно се отразява и стремежът да бъде избегнат конфликт с икономически субекти, способни да нанесат на държавата финансов удар от милиарди евро? Докато няма пълна публичност около разговорите, арбитражния риск и мотивите зад отделните дипломатически решения, този въпрос ще остава отворен. А когато подобни въпроси остават без ясен отговор, съмнението неизбежно се превръща в част от политическия дебат.

И тогава най-кратката формулировка на проблема остава същата: Откупуваме ли се?

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б.р. - Руският патриарх Кирил и президентът на "Лукойл" Вагит Алекперов отпадат от 21-вия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, след като България изрази резерви към включването на двамата в санкционния списък, а впоследствие към позицията на българските власти се присъедини и Италия. На 18 юни преди заседание на Европейския съвет в Брюксел премиерът Румен Радев заяви, че България няма да подкрепи включването на руския патриарх Кирил в санкционния списък. В началото на юли Италия също се присъедини към българската позиция по въпроса за патриарх Кирил. Властите в Рим изразиха опасения, свързани с позицията на Ватикана и с нежеланието да бъдат налагани санкции срещу духовния лидер на християнска деноминация.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въпросът

    15 4 Отговор
    .Защо сме най бедни в Европейския съюз.Това е въпроса.

    Коментиран от #11, #24, #27

    13:00 15.07.2026

  • 2 Не се откупваме

    23 18 Отговор
    Изправяме се след като десетилетия наред сме били наведени.

    13:02 15.07.2026

  • 3 ВСИЧКИ РАЗБИРАТ ОТ ФУТБОЛ И ПОЛИТИКА

    14 4 Отговор
    А БЪЛГАРИЯ НАЙ МНОГО.И ЗАТОВА БЪЛГАРИЯ Е ГУБЕЩА ПРЕЗ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ , А ТУРЦИЯ ОСТАВА НЕУТРАЛНА И НЕ ГУБИ НИЩО.ТАКА ЧЕ ИМАМЕ ТРАДИЦИИ И ОТНОВО ИКАМЕ ДА НАСТЪПИМ СЪЩАТА МОТИКА

    13:04 15.07.2026

  • 4 А бе баста някакви упражнения на уж соци

    11 2 Отговор
    Олози
    Упражнявайте се с някоя права лопата и нещо свършете полезно

    13:05 15.07.2026

  • 5 Малий

    15 12 Отговор
    Мунчо е мишка плахая.

    13:07 15.07.2026

  • 6 просто е

    15 23 Отговор
    Просто е. Руския башибозук ни краде. За това сме най-бедни.

    Коментиран от #32

    13:09 15.07.2026

  • 7 Грийн сок🧦

    13 3 Отговор
    Не се откупуваме,
    а се продаваме.

    13:09 15.07.2026

  • 8 Звездоброец

    14 8 Отговор
    Щом "Чорапчо" е "начело" - това е "нормално дело" !

    13:12 15.07.2026

  • 9 Вие сте бунаци

    8 8 Отговор
    Ясно е че радев ще осребри подкрепата си за санкционираните.Няма цял живот да е премиер.Трябва да вземе нещо за старини докато може.Същия е като Бойко.

    13:13 15.07.2026

  • 10 Анджо

    12 13 Отговор
    Защото е руска подлога и предател.

    13:16 15.07.2026

  • 11 Толкова просто

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Въпросът":

    Заради някаква си личност да не падне от висок прозорец или тераса.

    13:17 15.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Тъпи ли сте или да

    10 9 Отговор
    Това са поредните медийни лъжи на мистър Кеш за файтона му със заблудени фанатици. И да, гласувалите за измамата ПБ купени цигани по гетата си взеха 50те евро и грам не ги интересуват мошенгиите му!

    Коментиран от #22

    13:23 15.07.2026

  • 14 Другарки и другари

    6 6 Отговор
    Ние сме в коалиция на нежелаещите .ние желаем ЕС да ни плаща а не желаем да ни търси сметка .Комунистите са пълни ичердета до обяд се гневят на всички след обяд се гневят на себе си

    13:25 15.07.2026

  • 15 Анонимен

    12 4 Отговор
    Дай Боже да се откупим и да избегнем войната, към която непрекъснато ни тласкат.

    13:28 15.07.2026

  • 16 Каквото и да се говори

    11 6 Отговор
    Бензин , дизел , газ всичко е внос от Русия. Практически сме зависими от цените на горивото. Президента направи политико-икономически ход в полза на България и населението.

    13:32 15.07.2026

  • 17 Читател

    10 4 Отговор
    Браво Калин Стоянов заслужихте си хонорара в хартиени долари без покритие.Поздравления

    13:33 15.07.2026

  • 18 Без име

    14 3 Отговор
    Идва голяма война, не военна операция. И на децата е ясно вече. Нека го отнесат Полша и прибалтийските републики. Тук не трябва да има фронт с цената на всичко.

    13:36 15.07.2026

  • 19 Юнак балкански

    5 0 Отговор
    Като ни забранят да правим борчове и няма от къде да се вземе и стотинка,ти ще се изнижеш.

    13:36 15.07.2026

  • 20 От чужбина

    9 2 Отговор
    Румен Радев, Президента Радев, още пред много време си изрази позицията спрямо войната в Украйна. Тогава той каза, че вкарването на оръжия е все едно с да гасите пожар с бензин. Както виждате, позицията му не е променена.
    Тук искам да вмъкна нещо странично, а вие си помислете и сравнете. Преди време казахстанския президент се изказа, че Казахстан няма да направи нищо против собствените си интереси. Е, сещате ли се кои държави и/или съюзи направиха много, ама много против собствените си интереси???

    13:37 15.07.2026

  • 21 Много тролчета, много нещо

    11 6 Отговор
    Пак се активираха или ГИ актививираха, доста ги боли, че народът е с Радев

    Коментиран от #31

    13:38 15.07.2026

  • 22 Серсемин

    6 3 Отговор

    До коментар #13 от "Тъпи ли сте или да":

    А ти, за теб се отнася твоя въпрос. Отговора си го знаеш -ДА.
    Я пак се опитай да видиш кой купува най-много гласове по изборите. Мога да те подсетя- едно дебело момче, дето пребивава повече в Дубай отколкото в България и въпреки това пак и пак е в парламента.

    Коментиран от #29, #30

    13:43 15.07.2026

  • 23 Ганя Путинофила

    4 8 Отговор
    Шофьора на самолет е свикнал да се вози на руски каруци!

    13:45 15.07.2026

  • 24 Пешо

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Въпросът":

    А какво значи "прересна"? Питам за една мисирка....

    13:45 15.07.2026

  • 25 Аз съм веган

    7 9 Отговор
    Мунчо ще по-голям провал и от виденов

    13:49 15.07.2026

  • 26 Феникс

    6 1 Отговор
    Не знам но тази имагинерна сигурност в ервопата включва ли Русия, защото доколкото помня тя е най голямата европеска държава !

    13:52 15.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Иван Пловдивски

    6 3 Отговор
    Явно наведената поза се харесва на българските политици, както преди промените, така и днес! Радев явно защитава руската олигархия, докато се "бори" с българската. Нещата са доста ясни! Що премиерът счита, че силата не е в правото, респ. международния ред, а правото на силния! Нека си помисли, че ако Турция реши да защити своите сънародници в България, като анексира половината и територия. И КАКВО ПРАВИМ ТОГАВА ГОСПОДИН РАДЕВ? КАКВА ПОЗИЦИЯ ЩЕ ЗАЕМЕТЕ? За нас е ясно - ще капитулирате естествено! Генерал без достойнство...

    13:57 15.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Хей, ботaшарcки бoтпoлуидиoт

    3 3 Отговор

    До коментар #22 от "Серсемин":

    Вижда се ясно в сайта на ЦИК, че във всички големи цигански гета вече не печелят 90% ГЕРБ или ДПС, а измамта ПБ. Сигурно никой не е плащал за милион цигански гласове за регресивната измама начало с мошето ви Крадев, нале!

    14:03 15.07.2026

  • 31 Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Много тролчета, много нещо":

    Така е, бате, сичкото народ у маалата бехме с Радев, щот даде по 50 евра на чиляк да фъргами на негу.

    14:05 15.07.2026

  • 32 Витя

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "просто е":

    Какво ти откраднаха? Акъла ли?

    14:12 15.07.2026

  • 33 000

    0 1 Отговор
    Палачинката се обръща. Русия връща своето влияние в източна европа. Който те му харесва - го разбирам, но не зависи от вас.

    14:15 15.07.2026

  • 34 Тома

    0 0 Отговор
    Русия е ядрена държава и трябва да се уважава.Келфайда като вземеш парите за да лобираш за нацизма а утре ти пратят някоя ракета и язък ти за сметката в банката.

    14:21 15.07.2026

  • 35 Госあ

    0 0 Отговор
    Абсолютно всички малко по-развити държави в ЕС имат червени линии с Москва, които не прекрачват. Абсолютно всички с изключение на България и Полша продължават да внасят руска газ ! Само простите петроханци (ПП) и дебилите в България (ДБ) лаят колкото им глас държи.

    14:31 15.07.2026

  • 36 Констатация

    1 0 Отговор
    Безспорен факт е, че Евротериторията “България” въоръжава укронацистите и участва във войната на Запада срещу Русия, но това май само някои автори и коментиращи не го виждат и вярват на демагозите.

    14:31 15.07.2026

  • 37 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.