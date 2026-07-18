Отива ли светът по дяволите?

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Войната в Иран сериозно започна отново. В ход е 7-ма атака на САЩ над иранска територия. В Ливан са загинали 4300 души и 12 хил са ранени, а Израел изравнява южната част на държавата.

Украйна определено се готви за тежка зимна бомбардировка. Климатът е полудял, особено в Европа. На Запад пишат, че Киев започва собствена "Битка за Великобритания". Русия през зимата ще бомбардира, но Путин прави необичайна за него намеса в паричната политика-призовава за намаляване на лихвените проценти.

Въпросът е дали наистина руската икономика започва да се срива или това са превантивни мерки. Горещините показват, че и климатът на планетата е в разпад. Тръмп се изтегли от мирните преговори с пренастройване за Украйна и обявяване за мъртви споразуменията от Швейцария с Иран. Ормуз е затворен. МААЕ обяви, че над половината от нейните освободени резерви от 400 млн барела вече са използвани.

Стратегическите петролни резерви на САЩ вече са почти изчерпани. След няколко месеца ще настане енергийна криза на фона на която опашките за бензин в Русия ще изглеждат като детска игра. Хусите продължават да подкрепят Техеран и обявиха, че ще затворят пролива Баб- ел-Мандеб в устието на Червено море. Като допълнение към затворения Ормуз.

В отговор, ако Саудитска Арабия нахлуе в Йемен, това ще блокира износа на петрол от Риад, който излиза от Персийския залив чрез тръбопроводи през пристанище Янбу на Червено море в западна посока. Енергийната криза е в кърпа вързана.

В същото време Зеленски обявява "актуализирана политическа стратегия за държавата" като извършва пълно пренастройване на правителството в Киев с персонални промени. Сигналите са, че това не е поредна рутинна политическа криза или корупционен скандал, а съзнателни действия за активна подготовка за ужасна зима с хуманитарна катастрофа.

Пише го и Юлия Мендел, експрессекретар на Зеленски, във връзка с разместванията на Зеленски в правителството. Твърди, че Зеленски е осъзнал, че е сам, че се е отказал от идеята за споразумение с Путин и се готви да се бие до смърт в "Битката за Великобритания". Друг въпрос е кой му дърпа конците. Онези, които следят под лупа процесите в Москва и са наясно, че не е обичайно в този момент Путин откровено да застава на страната на олигарсите и да настоява за намаляване на лихвите.

Ще се изясни на срещата за паричната политика на 24 юли. Почти е сигурно, че Набиулина ще се поддаде на исканията. Въпреки че е известно как Путин ѝ бе предоставил пълен контрол върху Централната банка и паричната политика в страната. Предполага се, че ще намали символично с 25 базисни точки относно лихвените проценти. Инфлацията ще стане 6.2%.

За Путин това е доста радикална промяна. Както казва и в интрвюто си пред "Икономист" руският торов магнат Андрей Мелниченко, възпитаник по квантова механика от водещ московски университет, "просто международният ред за сигурност след Втората световна война се е разпаднал".

Явно наистина светът е в ерата на края на империята Post Pax Americana и междуцарствието вече е започнало. Ще носи хаос, което се случва веднъж на 100-200 години. Но да се казва, че "светът е в кола, която се ускорява към тухлена стена с умопомрачителна бърза скорост" е най-малкото заради цел за всяване на страх преди очаквана катастрофа в дадена страна.

Но ако се върнем към конкретика относно една от брънките на извършващите се близо до нас промени въпросът несъмнено ще бъде какво всъщност постига Зеленски с правителствените промени в Киев? Крачка напред, крачка назад с назначаване на нов премиер в лицено на Сергей Корецки и отстраняването на Михайло Федоров, министър на отбраната?

Корецки е човек от петрола и газа, който от търговец в частния сектор е стигнал до управлението на двете най-големи енергийни компании в Украйна -Укрнафта и Нафтогаз. Познат като човек без политически пристрастия и амбиции. Заможен бизнесмен без явни подозрения за корупционни практики в дейността си. Изненадан от предложението на Зеленски, но го приел без отлагане.

Явно Зеленски разчита, че този високо професионален и компетентен мениджър е в състояние да подготви Украйна за тежка зима с много руски бомбардировки. Определено енергията е ключът към войната на този етап. Трябват професионалисти, а не лоялисти, каквато бе практиката досега на Зеленски, за да се излезе от задънената улица. Той от немалък опит вече знае, че за да се управлява ултракорумпирано правителство е необходимо да се огради с екип основан на лична лоялност.

Това е работещата система. Защото "корупцията не е проблем на системата, тя е системата". А ако са ти под контрол и правоохранителните и антикорупционни органи, тогава и проблемите се овладяват.

В лична полза.Сега, когато срещата на върха на НАТО в Анкара е отминала и реториката за "повратната точка" във войната с Русия е избледняла, време е за промени с цел овладяване на ситуация с крамоли в правителството, критиките на кмета на Киев, растящо недоволство сред редовите граждани и протести в Лвов / и не само!/ заради практики за отвличане на младежи за изпращане на фронта, както и заглушаване гласа на Залужни от Лондон, който бълва доста интертюта с "не подценявайте Русия" и "вижте реалната ситуация на фронта".

Падането на Константиновка отрезви наратива "Украйна вече е спечелила", както каза и Стуб, финландски президент. Има опасения, че до есента последните части от Донбас ще бъдат превзети.

От Москва идват информации, че руските сили са на 5 км от Краматорск. Ефективните атаки с дронове над руски териотрии са вдъхновяващи като пропаганда и за омайване на "коалиции на желаещите", но не довежда до преговори с по-добри позиции срещу омаломощен враг. Моментът е подходящ за реорганизация на правителството. Независимо от пристигането, евентуално, на обещани от ЕС на 70/90 млрд дол за 2 години. Точно за 2 години война.

Като лоша новина в Киев се приема уволнението на Федоров, популярен военен министър на 38 години. Приписват му се много успехи, които той без капка скромност подробно описа в прощален туит. Както казват, натри носа на Зеленски с "за мен беше голяма чест да служа на украинския народ като министър на отбраната" и последваха протести в негова защита.

Сред успехите са недопускане на руснаците до Старлинк, инициативи за изолация на Крим, програма за модерни щурмови единици с дронове, основно преработена система за обществени поръчки, доставки за първи път на пикапи, бъгита и АТV за военните, договорки за ракети "Пейтриът", базова система за снабдяване с дронове, трансформация на армията, пробиви на руски информационни капани, договори за доставки на "Грипен" и т.н.

Благодари на екипа си, но дума няма за терористичния атентат в Монако, за който оцелелият бизнесмен, Вадим Ермолаев, твърди, че е дело на ГУР, военното разузнаване, подчинено на МО и за него няма как да не е знаел и министъра, и Зеленски. Явно военните и силоваците са притиснали Зеленски за уволнението на Федоров.

Защо? Само защото Сирски, командващ украинските войски, обучен в Русия, кариерен войник, наричан “касапина”, е събрал силите си и е блокирал преназначаване на Федоров като част от редовната политическа игра на съперници в управлението? Или защото предлагани реформи в армията са нарушавали правила за корупционната дейност?

Има значение, че зад Федоров и протестите срещу оставката му стои Западът. Сигурно затова Зеленски обмислял освобождаване на Сирски и провеждане на интервюта с военни за поста му. Нужна е солидна отбрана на 1200-км фронтова линия. Известно е, че в МО се правят много пари и Зеленски няма как да не е част от това. Гнила система? Няма доказателства.

На кого симпатизира Зеленски не е най-важното. Важното е, че точно в такъв момент, на пренареждане на правителството, успя да събере представители, с малко лидери, в Киев на форум "Украйна - Югоизточна Европа" и да представи декларация с "приемаме" на всички условия, които Украйна би искала да постави на Русия с безграничната подкрепа на Брюксел, за да спечели във войната. На украинците да се покаже колко много подкрепа има страната навън и как се цени лидера на страната.

А между какви шамари се е насадила България в тази игра на Зеленски е друга тема. Остава казаното преди време "надяваме се на най-доброто, но нещата се нареждат както винаги". Между другото заявено от експремиер на Русия Черномирдин, забравен днес. На ход е премиерът Радев.