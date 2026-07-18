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Отива ли светът по дяволите?

Отива ли светът по дяволите?

18 Юли, 2026 21:17, обновена 18 Юли, 2026 21:24 1 971 58

  • иран-
  • война-
  • свят-
  • политика-
  • ливан-
  • русия

Между какви шамари се е насадила България е друга тема

Отива ли светът по дяволите? - 1
Снимка: YouTube
Зорница Илиева Зорница Илиева Международен анализатор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Войната в Иран сериозно започна отново. В ход е 7-ма атака на САЩ над иранска територия. В Ливан са загинали 4300 души и 12 хил са ранени, а Израел изравнява южната част на държавата.

Украйна определено се готви за тежка зимна бомбардировка. Климатът е полудял, особено в Европа. На Запад пишат, че Киев започва собствена "Битка за Великобритания". Русия през зимата ще бомбардира, но Путин прави необичайна за него намеса в паричната политика-призовава за намаляване на лихвените проценти.

Въпросът е дали наистина руската икономика започва да се срива или това са превантивни мерки. Горещините показват, че и климатът на планетата е в разпад. Тръмп се изтегли от мирните преговори с пренастройване за Украйна и обявяване за мъртви споразуменията от Швейцария с Иран. Ормуз е затворен. МААЕ обяви, че над половината от нейните освободени резерви от 400 млн барела вече са използвани.

Стратегическите петролни резерви на САЩ вече са почти изчерпани. След няколко месеца ще настане енергийна криза на фона на която опашките за бензин в Русия ще изглеждат като детска игра. Хусите продължават да подкрепят Техеран и обявиха, че ще затворят пролива Баб- ел-Мандеб в устието на Червено море. Като допълнение към затворения Ормуз.

В отговор, ако Саудитска Арабия нахлуе в Йемен, това ще блокира износа на петрол от Риад, който излиза от Персийския залив чрез тръбопроводи през пристанище Янбу на Червено море в западна посока. Енергийната криза е в кърпа вързана.

В същото време Зеленски обявява "актуализирана политическа стратегия за държавата" като извършва пълно пренастройване на правителството в Киев с персонални промени. Сигналите са, че това не е поредна рутинна политическа криза или корупционен скандал, а съзнателни действия за активна подготовка за ужасна зима с хуманитарна катастрофа.

Пише го и Юлия Мендел, експрессекретар на Зеленски, във връзка с разместванията на Зеленски в правителството. Твърди, че Зеленски е осъзнал, че е сам, че се е отказал от идеята за споразумение с Путин и се готви да се бие до смърт в "Битката за Великобритания". Друг въпрос е кой му дърпа конците. Онези, които следят под лупа процесите в Москва и са наясно, че не е обичайно в този момент Путин откровено да застава на страната на олигарсите и да настоява за намаляване на лихвите.

Ще се изясни на срещата за паричната политика на 24 юли. Почти е сигурно, че Набиулина ще се поддаде на исканията. Въпреки че е известно как Путин ѝ бе предоставил пълен контрол върху Централната банка и паричната политика в страната. Предполага се, че ще намали символично с 25 базисни точки относно лихвените проценти. Инфлацията ще стане 6.2%.

За Путин това е доста радикална промяна. Както казва и в интрвюто си пред "Икономист" руският торов магнат Андрей Мелниченко, възпитаник по квантова механика от водещ московски университет, "просто международният ред за сигурност след Втората световна война се е разпаднал".

Явно наистина светът е в ерата на края на империята Post Pax Americana и междуцарствието вече е започнало. Ще носи хаос, което се случва веднъж на 100-200 години. Но да се казва, че "светът е в кола, която се ускорява към тухлена стена с умопомрачителна бърза скорост" е най-малкото заради цел за всяване на страх преди очаквана катастрофа в дадена страна.

Но ако се върнем към конкретика относно една от брънките на извършващите се близо до нас промени въпросът несъмнено ще бъде какво всъщност постига Зеленски с правителствените промени в Киев? Крачка напред, крачка назад с назначаване на нов премиер в лицено на Сергей Корецки и отстраняването на Михайло Федоров, министър на отбраната?

Корецки е човек от петрола и газа, който от търговец в частния сектор е стигнал до управлението на двете най-големи енергийни компании в Украйна -Укрнафта и Нафтогаз. Познат като човек без политически пристрастия и амбиции. Заможен бизнесмен без явни подозрения за корупционни практики в дейността си. Изненадан от предложението на Зеленски, но го приел без отлагане.

Явно Зеленски разчита, че този високо професионален и компетентен мениджър е в състояние да подготви Украйна за тежка зима с много руски бомбардировки. Определено енергията е ключът към войната на този етап. Трябват професионалисти, а не лоялисти, каквато бе практиката досега на Зеленски, за да се излезе от задънената улица. Той от немалък опит вече знае, че за да се управлява ултракорумпирано правителство е необходимо да се огради с екип основан на лична лоялност.

Това е работещата система. Защото "корупцията не е проблем на системата, тя е системата". А ако са ти под контрол и правоохранителните и антикорупционни органи, тогава и проблемите се овладяват.

В лична полза.Сега, когато срещата на върха на НАТО в Анкара е отминала и реториката за "повратната точка" във войната с Русия е избледняла, време е за промени с цел овладяване на ситуация с крамоли в правителството, критиките на кмета на Киев, растящо недоволство сред редовите граждани и протести в Лвов / и не само!/ заради практики за отвличане на младежи за изпращане на фронта, както и заглушаване гласа на Залужни от Лондон, който бълва доста интертюта с "не подценявайте Русия" и "вижте реалната ситуация на фронта".

Падането на Константиновка отрезви наратива "Украйна вече е спечелила", както каза и Стуб, финландски президент. Има опасения, че до есента последните части от Донбас ще бъдат превзети.

От Москва идват информации, че руските сили са на 5 км от Краматорск. Ефективните атаки с дронове над руски териотрии са вдъхновяващи като пропаганда и за омайване на "коалиции на желаещите", но не довежда до преговори с по-добри позиции срещу омаломощен враг. Моментът е подходящ за реорганизация на правителството. Независимо от пристигането, евентуално, на обещани от ЕС на 70/90 млрд дол за 2 години. Точно за 2 години война.

Като лоша новина в Киев се приема уволнението на Федоров, популярен военен министър на 38 години. Приписват му се много успехи, които той без капка скромност подробно описа в прощален туит. Както казват, натри носа на Зеленски с "за мен беше голяма чест да служа на украинския народ като министър на отбраната" и последваха протести в негова защита.

Сред успехите са недопускане на руснаците до Старлинк, инициативи за изолация на Крим, програма за модерни щурмови единици с дронове, основно преработена система за обществени поръчки, доставки за първи път на пикапи, бъгита и АТV за военните, договорки за ракети "Пейтриът", базова система за снабдяване с дронове, трансформация на армията, пробиви на руски информационни капани, договори за доставки на "Грипен" и т.н.

Благодари на екипа си, но дума няма за терористичния атентат в Монако, за който оцелелият бизнесмен, Вадим Ермолаев, твърди, че е дело на ГУР, военното разузнаване, подчинено на МО и за него няма как да не е знаел и министъра, и Зеленски. Явно военните и силоваците са притиснали Зеленски за уволнението на Федоров.

Защо? Само защото Сирски, командващ украинските войски, обучен в Русия, кариерен войник, наричан “касапина”, е събрал силите си и е блокирал преназначаване на Федоров като част от редовната политическа игра на съперници в управлението? Или защото предлагани реформи в армията са нарушавали правила за корупционната дейност?

Има значение, че зад Федоров и протестите срещу оставката му стои Западът. Сигурно затова Зеленски обмислял освобождаване на Сирски и провеждане на интервюта с военни за поста му. Нужна е солидна отбрана на 1200-км фронтова линия. Известно е, че в МО се правят много пари и Зеленски няма как да не е част от това. Гнила система? Няма доказателства.

На кого симпатизира Зеленски не е най-важното. Важното е, че точно в такъв момент, на пренареждане на правителството, успя да събере представители, с малко лидери, в Киев на форум "Украйна - Югоизточна Европа" и да представи декларация с "приемаме" на всички условия, които Украйна би искала да постави на Русия с безграничната подкрепа на Брюксел, за да спечели във войната. На украинците да се покаже колко много подкрепа има страната навън и как се цени лидера на страната.

А между какви шамари се е насадила България в тази игра на Зеленски е друга тема. Остава казаното преди време "надяваме се на най-доброто, но нещата се нареждат както винаги". Между другото заявено от експремиер на Русия Черномирдин, забравен днес. На ход е премиерът Радев.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ?????

    5 2 Отговор
    Отива.

    21:27 18.07.2026

  • 2 Яшар

    30 13 Отговор
    Зорница ако си беше направила труда щеше да знаеш ,че светът е бил много по близо до дявола преди много време от колкото сега. ..света е нов ,с нови порядки ..Украйна е руска територия и трябва да се върне на Русия ,сащ нямат работа с Иран това са различни свртове!

    Коментиран от #58

    21:28 18.07.2026

  • 3 Толкова им е акъла

    22 8 Отговор
    Как се излиза с голо дyпе срещу Мечка?

    Коментиран от #4

    21:31 18.07.2026

  • 4 Без майтап

    7 15 Отговор

    До коментар #3 от "Толкова им е акъла":

    Медведев ли е мечката?

    21:35 18.07.2026

  • 5 Извинявам се,

    7 5 Отговор
    Но не съм ти чела статията, ... тежко е , но света няма да отиде по дяволите...
    , защото така....

    Коментиран от #7

    21:39 18.07.2026

  • 6 Пич

    16 6 Отговор
    Браво госпожо, много верен, обективен, и безпристрастен прочит!!! Но все по малко остават тези, които ще разберат. Защото все по малко остават тези, които могат да мислят. Особено политиците!!! Ако Русия не се активизира за да приключи Украйна бързо, ще стане точно както казвате! Слабо вероятно е - активизацията трябваше вече да е започнала! Но дори и това да се случи, ЕС ще трябва светкавично да активизира търговията си с Русия. А с кокошките който го ръководят, това е още по слабо вероятно!

    Коментиран от #56

    21:39 18.07.2026

  • 7 Езвенете

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Извинявам се,":

    Ну ас къто по недуучил дъ кажа - мисля си, че и вии сте недуучилъ ни умнъ кът мене, щоту тъка...

    Коментиран от #9

    21:41 18.07.2026

  • 8 Психо

    6 0 Отговор
    Пари Пари Пари мозъка се по бърква света се побърква, какво да говорим за някакви си личности като Тръмп и обкражение

    21:42 18.07.2026

  • 9 А, аз като

    0 4 Отговор

    До коментар #7 от "Езвенете":

    "Просветена" и "светната", да ти кажа , че ще му светя маслото на твоя гуру, оти те така.

    Коментиран от #17

    21:51 18.07.2026

  • 10 Васил

    1 19 Отговор
    След месец Иранците сами ще молят за мир.

    Коментиран от #12

    21:52 18.07.2026

  • 11 жик так

    12 2 Отговор
    Боже как така я пуснахте тая статия ? Зеленчука ще ви дърпа ушите !
    Нали до вчера разправяше че държат Константиновка !!
    А и директно да кажете че е крадец и мошеник ....

    21:52 18.07.2026

  • 12 Дако

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "Васил":

    Така ли мислиш баьо ?!
    Същото го разправяте от Март месец !

    21:53 18.07.2026

  • 13 кацата с мед

    6 2 Отговор
    ПАРИТЕ ,ПАРИТЕ,.Не можаха да разделят парите.За тая голяма пара която им дават на украйна пада голяма битка.Накрая своите ще светнат зеленчуков .

    21:56 18.07.2026

  • 14 жокера

    9 2 Отговор
    Неонацизма, реализирането на стари варварски Хитлеристко-нацистки планове, назначаването на постове на хора, наследници на нацистки престъпници, подкрепата на такива кръволоци, няма да доведе до нищо добро!

    21:57 18.07.2026

  • 15 истината

    10 3 Отговор
    Украйна е руска територия и население , още от VIII век; за кратко време, губят тези територии, след което отново си ги възстановяват, те винаги са били руски територии! И самото наименование "Украйна" е руско, то е географско понятие и означава "в покрайнините на Русия".

    21:58 18.07.2026

  • 16 Ключът на Соломон

    5 2 Отговор
    Дони, Сорос, и други са казали след нас нищо да не остане. Щом нас ни няма вече и света няма да го има. Възприемат се като богоизбрани да ръководят света и след тяхната кончина и света не трябва да съществува. Надяват се и Кимчо да се включи и понеже не го слуша главата ще натисне копчето и всичко ще се изпари. Още ли не сте го разбрали. Дори Дони е казал ако аз си отида да започне ТСВ.

    Коментиран от #18

    21:59 18.07.2026

  • 17 Езвенете

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "А, аз като":

    Ну ас сам толкувъ зъгубенъ каузъ, чи нямъм никъкву гуру коет дъ трепате!

    Коментиран от #20

    22:06 18.07.2026

  • 18 Теолог

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Ключът на Соломон":

    Я да пробвам поредното хвалипръцко - Как се нарича ключът на Соломон?

    22:07 18.07.2026

  • 19 УдоМача

    3 0 Отговор
    Да, ТОЧНО там отива!!!

    22:08 18.07.2026

  • 20 Ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Езвенете":

    Много лошо..

    Коментиран от #21

    22:12 18.07.2026

  • 21 Езвенете

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Ха ха":

    Ну ас къто по недуучил ни ръзбиръм куе й лошо!? Туй чи съм загубен, или туй чи няма куго да трепате?

    Коментиран от #22

    22:15 18.07.2026

  • 22 Ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Езвенете":

    Аз, никого няма да трепя....ха ха Слава на Бог, че има, кой да ни съди.

    Коментиран от #30

    22:22 18.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Езвенете

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "Ха ха":

    Ну ас съм с маку ум, и това мъ плаши! Кугату искът дъ ме трепят, припотъчвм дъ утрепят идин Конаре, защото ас сам същу толкос низначителен, и туй ще ги удоволетвори нъпълно!

    Коментиран от #43

    22:33 18.07.2026

  • 31 укрите били протестирали

    1 2 Отговор
    Как ще абд ик ира ве, той избори не ще да прави да не го сменят, щял да абд ик ира, че кой бяга от няколко златни тоа ле тни ве, наркоса си стопи населението на половина, зеления просак постоянно си б"ие камшика от украйна, ми той си проси и живее направо в ЕС.

    22:34 18.07.2026

  • 32 Без име

    2 1 Отговор
    Не отива по дяволите, а е в ремонт, затова е рушнато навсякъде. След ремонта ще се изчисти и подреди.

    22:34 18.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Мандела

    3 1 Отговор
    Всички нацисти и наследници на нацисти, не бива да бъдат допускани до постове в държавите и международните институции!

    22:35 18.07.2026

  • 35 Милена

    4 2 Отговор
    И ЕС подглася на (велико)Британия, не забелязват кокаина на Зеленски, защото те му го дават, не забелязват атентатите по руски региони защото те ги поръчват. И военните престъпления не забелязват, и новия нацизъм който расте като бурен...защото това е част от плана на глобалистите. ЕС е така, като малка секта дето ги легализира тези неща, въпреки понятия като международно право и съвест.

    А украинците са като опитни мишки...внушават им се идеи, страх ужас...и те стоят в този капан, който им е спретнал Зеленски...
    А той вече даже не разбира какво прави.. той е продал душата си на дявола и просто изпълнява най-безумните пожелания на господарите си...
    Украйна може да я има, само ако я спаси Русия. Иначе на никого не е нужна...

    22:35 18.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 читател

    2 0 Отговор
    Майдана на вдовиците имаше повече протестиращи ама не го отразихте въпреки че няколко пъти се организира миналата година

    22:37 18.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 има още области ,

    2 0 Отговор
    не са само тези четири области. Вижте с каква територия Богдан Хмелницки, иска да влезе под властта на руския цар. Останалите територии са били завоювани и присъединени от Руската империя. Одеска и Херсонска област, Николаев, цялото черноморско крайбрежие от делтата на Дунав до Керч е присъединено като цяло към Руската империя и с цел вътрешна администрация е придаден в последствие към Украинска съветска социалистическа република. Както при нас едно време от окръзи в области.

    22:38 18.07.2026

  • 43 Ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Езвенете":

    Ще се помоля специално за Вас на моя Спасител и особено на пророк Илия..

    Коментиран от #52

    22:38 18.07.2026

  • 44 истината

    1 2 Отговор
    Най голямата мантра на привържениците наукрайна ,как Путин казал 3 дена ,а вече 4 год продължава ,дори не осъзнавайки че времето тече в полза на Русия и ситуацията в Украйна към днешна дата би била в пъти по добре ако Путин ги бе приключил за 3 дена ,което беше напълно осъществимо.

    22:39 18.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 гост

    1 1 Отговор
    Дори и след тази новина се намери един умник според който протестите срещу ДИКТАРУРАТА всъщност показвали колко демократична е Украйна.Последно диктатура ли е Украйна или демокрация че вече се обърквам

    22:40 18.07.2026

  • 48 1488

    1 1 Отговор
    за света не зная ама тоя ПЕДЕРАСKИ САЙТ отдавна отиде по дяволите

    АБЕ ТИ КОГО ТРИЕШ БЕ 60КЛУК ????

    22:41 18.07.2026

  • 49 1488

    1 1 Отговор
    за света не зная ама тоя ПЕДЕРАСKИ САЙТ отдавна отиде по дяволите

    АБЕ ТИ КОГО ТРИЕШ БЕ 60КЛУК ????

    22:42 18.07.2026

  • 50 Дзак

    0 0 Отговор
    Зорница научила думичката "лойялист"! Но не разбрала смисъла на замяната.

    22:45 18.07.2026

  • 51 Ханс Дитрих

    0 0 Отговор
    Докато Иран и Русия имат с какво да ни изнудват ще е сложно, затова да ги лишим от този лост и ще станат кротки нормални страни . Даже може и партньори един ден.

    22:46 18.07.2026

  • 52 Езвенете

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Ха ха":

    Ас ногу ви блъгодаря, чи ще съ помолите зъ мен! Дури съм зъпомнил тос прурок Илия, защото негу съ гу зели високу в небету. А ас къту литя нъ съмулет, ногу ме й страх тъ треперя, и се зъ прурок Илия съ сещъм.

    Коментиран от #53

    22:47 18.07.2026

  • 53 Ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Езвенете":

    Сещайте се по скоро за него, защото ще ви е нужно....

    Коментиран от #55

    23:00 18.07.2026

  • 54 Кирпича

    0 0 Отговор
    Светът е факд ап ,защото е материален.

    23:05 18.07.2026

  • 55 Езвенете

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Ха ха":

    Ну ас къту по неумен съ ришавъм страхувете кът секи прос чувек съ някулку питиетъ, и ставъм смел.

    23:06 18.07.2026

  • 56 Kaлпазанин

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Европа веч деградира отвсякъде със либерастията и зелената енергия ,ЕС се управлява от наркозависими идиоти

    23:06 18.07.2026

  • 57 Летец Пешеходец

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    Светът няма да "отиде по дяволите", но Русия се е запътила натам, необратимо. През зимата руската икономика ще се сгромоляса, като кула от карти и опашките за бензин, които сега се вият към руските бензиностанции, през зимата ще станат огромни. Но, за кратко. В някакъв момент, украинците ще започнат да унищожават самите бензиностанции, едновременно с нефтопреработвателните заводи, което ще върне "матушката" във времената на "руските тройки" и печките на дърва, върху които са спели крепостните за да се греят през мразовитите руски зими. Въобще- "СВО-то върви по план". Отделно, започват масирани украински удари не само с далекобойни дронове, но и с крилати и балистични ракети по руските градове. В Кремъл много сбъркаха преди повече от четири години и сега ще си носят последствията.

    23:09 18.07.2026

  • 58 Калайдисваш ли

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    До коментар #2 от "Яшар":

    големи тави за домашна лютеница ?

    23:10 18.07.2026