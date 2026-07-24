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Кардиологът д-р Лина Абужамус пред ФАКТИ: Добрата медицина се гради върху знания, постоянство и човешко отношение

Кардиологът д-р Лина Абужамус пред ФАКТИ: Добрата медицина се гради върху знания, постоянство и човешко отношение

24 Юли, 2026 13:03 1 581 21

  • лина абужамус-
  • кардиолог-
  • пациент-
  • инвазивна кардиология-
  • трета градска болница

Доверието между лекар и пациент се изгражда с разговор и разбиране, казва тя

Кардиологът д-р Лина Абужамус пред ФАКТИ: Добрата медицина се гради върху знания, постоянство и човешко отношение - 1
Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Да бъдеш млад лекар в една от най-натоварените специалности – каквато е кардиологиата, означава всеки ден да вземаш бързи решения, да усъвършенстваш знанията си и едновременно с това да печелиш доверието на пациентите. Инвазивната кардиология е област, в която технологиите и човешкото отношение вървят ръка за ръка, а всяка минута може да бъде решаваща за човешкия живот. За избора на професията, предизвикателствата пред младите лекари, профилактиката на сърдечносъдовите заболявания и мястото на доверието в отношенията между лекар и пациент пред ФАКТИ говори кардиологът д-р Лина Абужамус от Националната кардиологична болница.

- Д-р Абужамус, защо кардиология, по-точно защо инвазивна кардиология. Какво ви привлече в тази медицинска специалност?
- Инвазивната кардиология е една от най-динамичните области на медицината. Тя изисква сериозна теоретична подготовка, практически умения и способност за бързи решения. Именно това ме привлече. Всеки ден носи нови предизвикателства и възможности да научиш нещо ново. Завърших медицина в столицата, а преди две години придобих специалност по кардиология. В момента работя в Националната кардиологична болница, където се занимавам точно с инвазивна кардиология, иначе съм родом съм от Казанлък, но от много години живея в София.

- Какво е да работиш в Националната кардиологична болница? В София има много и все добри кардиологични болници?
- Още когато реших, че ще специализирам кардиология, започнах да търся къде има свободни места и конкурс за специализанти. Националната кардиологична болница беше сред местата, към които най-много се стремях. Това е утвърдена школа за обучение на кардиолози. Явих се на конкурс, преминах успешно всички изпити и останах да работя тук. Никой не ме е поканил – всичко беше постигнато с много труд.

- Кое е най-голямото предизвикателство в професията за един млад лекар. Какво сега ви прави впечатление, когато вече приемате пациенти?
- Не бих казала, че има само едно предизвикателство. Трудностите са различни. Все по-често обаче предизвикателството е комуникацията с пациентите. Хората са по-информирани, но и по-притеснени. Затова лекарят трябва не само да лекува, а и да обяснява. Когато пациентът разбере какво се случва с него и какви са възможностите за лечение, доверието се изгражда много по-лесно.

- Вярват ли пациентите на своите лекари?
- Смятам, че да. Важно е информацията да бъде поднесена на разбираем език и пациентът да бъде включен в процеса на вземане на решения. Разбира се, всичко трябва да бъде в рамките на медицинските стандарти. Когато хората се чувстват информирани и уважавани, доверието идва естествено.

- По ваши наблюдения грижат ли се българите за здравето си?
- Все повече млади хора обръщат внимание на профилактиката и здравословния начин на живот. По-сериозен проблем виждам при възрастните хора, особено в малките населени места, където достъпът до медицинска помощ е по-труден. Там профилактиката често остава на заден план.

- Вече сме в сезона на летните горещини. Какви съвети бихте дали на хората със сърдечни проблеми?
- Най-застрашени са възрастните хора и пациентите със сърдечносъдови заболявания. Те трябва да избягват продължителния престой навън в най-горещите часове на деня, да приемат достатъчно течности и да стоят на прохладни и сенчести места. Особено важно е хората, които приемат лекарства за кръвно налягане или диуретици, да не променят сами терапията си. Ако имат притеснения, трябва да се консултират с личния си лекар или с кардиолога си. При симптоми като силно замайване, отпадналост, болка в гърдите или задух не бива да отлагат прегледа.

- България остава сред страните с най-висока смъртност от сърдечносъдови заболявания. Как може да се промени тази статистика? Какво не правим като хората…
- Причините са комплексни – тютюнопушене, прекомерна употреба на алкохол, нездравословно хранене, липса на движение и недостатъчна профилактика. Според мен промяната трябва да започне много по-рано – още в млада възраст. Здравната култура се изгражда с профилактични прегледи, контрол на кръвното налягане, физическа активност и здравословен начин на живот.

- Медицината се развива изключително бързо. Как един млад лекар успява да бъде в крак с новите технологии?
- Всъщност това не е предизвикателство само за младите лекари. Всеки лекар трябва непрекъснато да се обучава. Медицината се променя постоянно, а новите технологии и изкуственият интелект вече са част от ежедневната ни работа. Те могат да бъдат ценен помощник, но никога няма да заменят професионалната преценка и човешкото отношение.

- Как работят заедно младите и опитните лекари?
- В моя случай имам щастието да работя с колеги, които с желание предават знанията и опита си. Смятам, че приемствеността между поколенията е изключително важна за развитието на медицината.

- Семейството и приятелите ви как приеха желанието ви да станете кардиолог?
- По-скоро се тревожат заради дългите работни часове и натоварването. Но когато човек е сигурен в избора си, подобни трудности не го отказват.

- Кой е най-ценният професионален съвет, който сте получавали?
- Един мой ръководител ми каза: „Не се извинявай за нещата, които искаш да постигнеш в живота си, и за пътя, който си избрала.“ Това е съвет, който помня и до днес и се старая да следвам. Да си лекар е и един непрекъснат процес на учене. Искам да продължавам да се развивам, да усвоявам нови методи на лечение и да работя с най-съвременните технологии. Но също така вярвам, че е важно човек да намери баланс между професионалния и личния си живот.

- Ако трябва с едно изречение да обобщите своята философия като лекар, каква би била тя?
- Добрата медицина се гради върху знания, постоянство и човешко отношение. Лекарят никога не трябва да спира да се учи, но никога не трябва да забравя, че срещу него стои човек, който има нужда не само от лечение, а и от разбиране.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    11 4 Отговор
    Лина чия?
    Пишмандамаджанова.
    О, неразумний ю.......

    13:06 24.07.2026

  • 2 бушприт

    4 3 Отговор
    Кардиоложката д-р Лина Абужамус...

    13:07 24.07.2026

  • 3 гълъбица Гица

    5 1 Отговор
    иначе съм родом от град Казанлък,....ЛЕКО С ПОВТОРЕНИЯТА!

    13:12 24.07.2026

  • 4 Повечето пациенти

    15 2 Отговор
    не само не вярват на лекарите, но се и страхуват от тях.Хонорарите на специалистите станаха космически високи , лекарствата безумно скъпи , отношението на лекарите към пациентите високомерно. Това е , ако ви харесва. Цените в съседни държави са или същите или по-ниски.Сега освен за олио и прах за пране ще сме принудени да пътуваме за лечение в чужбина.Там поне не те третират като животно

    13:14 24.07.2026

  • 5 Има матрял

    9 1 Отговор
    Добрата медицина се гради върху наличието на голям брой болни и умиращи пациенти, които да тровим с лекарства, докато не пукнат съвсем, а също и на корумпираната здравна каса, откъдето да точим мангизи.

    13:26 24.07.2026

  • 6 Хааххх

    5 5 Отговор
    Абуджамус в задницата

    13:31 24.07.2026

  • 7 Бай Коста

    10 3 Отговор
    Да е живо и здраво момичето, не му гризете Д за името.
    При нас е трудно да намериш читав шлосер, за лекар да не говорим.
    Работещи хора трябват, не дървени философи.

    13:33 24.07.2026

  • 8 Казанлъшкия

    8 3 Отговор
    Хубава българка, пък и те до дала сливока на чужденец . Ква е тая мода сред българските да предпочитат чужденци? Нещо от турското робство май. Сигурно всяка пета българка ходи с чужденец.

    Коментиран от #13, #14

    13:40 24.07.2026

  • 9 Забелязал съм

    3 5 Отговор
    Че някакви лица с комплекс за малоценност коментират тук. С илюзията, че ако не с друго, поне с фамилията си могат да се гордеят.

    13:47 24.07.2026

  • 10 Кочо

    4 5 Отговор
    Оставете жената, бре! Името ли е най-важно? Може баща й да е чужденец… Все едно. Това е българска лекарка и лекува в България.

    13:52 24.07.2026

  • 11 Бизнесмен

    1 1 Отговор
    Ще й платя 20 бона да се махне от България за да може повече га нювци да умират 😏

    13:54 24.07.2026

  • 12 истина ти казвам

    5 1 Отговор
    д-р Лина Абужамус! Вярват ли пациентите на своите лекари?
    - Смятам, че да. Важно е информацията да бъде поднесена на разбираем език! Я пак,та първо зарибяваме шматката и режем,режем режем,до като шматката не умре. Ама на кой му пука? Шматката си е умрела ама банковата ми сметка е във цветущо здраве!

    13:54 24.07.2026

  • 13 Жена

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "Казанлъшкия":

    Щото видно от коментарите няма по гнъсни от бунгарските га нювци

    13:55 24.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Вече навсякъде

    8 1 Отговор
    По сайтове и телевизии се изказват и изявяват някакви лекари с мюсюлмански фамилии, някои дори говорещи развален български! Това политкоректност ли е, някаква нова екзотична мода или българските, бели лекари християни се свършиха???
    Щото днес, в западните страни е престижно да кажеш, че ходиш при лекар кореняк европеец! А защо е така - знам ли!

    14:11 24.07.2026

  • 16 Пациент

    4 0 Отговор
    Това девойче няма да може да ми измери пулса и кръвното. При него винаги ще са силно увеличени.

    14:22 24.07.2026

  • 17 Един ПАТИЛ

    4 0 Отговор
    Докато здравните завесения са търговски дружества - няма здравеопазване! Има търговия със здравето !

    14:32 24.07.2026

  • 18 ИВАН

    4 0 Отговор
    Трижди предпочитам да си живея по божиите правила и колкото ми е дал Господ, отколкото да ида при някой абуджамус и да ми вземе здравето и парите.

    14:35 24.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 21 век

    4 0 Отговор
    България. Вече си подминал средната. Тръгваш на кожен за едната дразнеща пъпка. И там се почва: изследвания, скенери, шестото око... Следва да речем ендокринолог. Оле майко -пред завещание си. Невролог. Кардиолог.... лог....лог... На третата година изаднаж разбираш, че си заровен в няколко тома хВойна и мир "документация", немаш небъгнат орган и с/ма и си задаваш хамлетовски въпрос:"- аз следва отдавна да гледам тревата от към корените"?! С покруса разбираш, че си пътека. Просто една ходеща здравна пътека. А беше една пъпка...?!

    Коментиран от #21

    14:57 24.07.2026

  • 21 Лопата Орешник

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "21 век":

    Човеко, ти можеш да бъдеш писател!! Малко думи, без гръмки слова! Кратко и ясно описано житието и страданието на много българи! Браво! Жалко, че не познавам много хора като теб! Дерзай! Направи нещо, напиши! Според мен имаш талант!! Да седнем заедно да измислим нещо ли?

    15:21 24.07.2026