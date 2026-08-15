Жертвите от труса в Индонезия достигнаха пет души

Най-малко пет души загинаха, а десетки други са ранени след разрушително земетресение в Индонезия с магнитуд 7.7 по скалата на Рихтер, което разтърси източната част на страната рано тази сутрин. Данните за жертвите бяха потвърдени официално на пресконференция от губернатора на провинция Източни Малки Зондски острови (East Nusa Tenggara) Емануел Мелкиадес Лака Лена. По негови думи жертвите са затрупани от срутили се отломки, докато са спели в домовете си.

Двама души са загинали в окръг Сика, а други трима са изгубили живота си в окръг Мангараи на остров Флорес. Националната агенция за управление на бедствията (BNPB) първоначално съобщи за една жертва, но предупреди, че разчистването на отломките продължава.

Епицентър и вторични трусове

Силният трус е регистриран от Индонезийската агенция по геофизика (BMKG) в 4:58 часа сутринта местно време (в района на село Мбаи, окръг Нагекео) на плитка дълбочина от 15 километра. Земетресението е усетено изключително силно в продължение на около минута, а американският геофизичен институт (USGS) отчете над 11 последващи мощни труса, най-силните от които с магнитуд 6.1 и 6.2 по Рихтер.

Отменена тревога за цунами и евакуация

Веднага след труса властите в Джакарта издадоха предупреждение за опасност от цунами за крайбрежните региони, което принуди над 2000 жители да се евакуират панически към по-високи хълмисти райони. Около три часа по-късно тревогата беше отменена, след като бяха регистрирани вълни с височина под 1 метър в няколко зони.

Сериозни материални щети са нанесени на десетки жилищни сгради, пристанищния терминал в град Маумере и държавни складове. Местните телевизии (включително Kompas TV) излъчиха кадри с евакуация на пациенти от регионалната болница в окръг Енде, които са лекувани на открито поради опасност от нови срутвания. Има съобщения за прекъснато електрозахранване и големи свлачища, блокирали основни пътни артерии.

Индонезия се намира върху т.нар. Тихоокеански огнен пръстен – силно сеизмична зона, където сблъсъкът на тектоничните плочи предизвиква редовни земетресения и вулканична активност. Настоящото бедствие напомни на местните жители за трагичната 1992 година, когато подобен трус със сила 7.7 в същия регион на Флорес отне живота на над 2500 души.