Какво е СКАД и защо покосява жените… Водещите кардиолози в Сърбия д-р Йолич и проф. д-р Митов пред ФАКТИ

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Преди дни в Боровец се проведе ежегодният 14-и Български курс по коронарна физиология с международно участие, който е организиран от проф. Пламен Гацов. На форума се обсъдиха теми, свързани със съвременното лечение на разични болести на сърцето – кога се поставя стент, кога се прави байпас и т.н. Какво е СКАД… Пред ФАКТИ говорят двама от водещите кардиолози в Сърбия д-р Александър Йолич (вдясно, заместник-председател на дружеството по кардиология в Сърбия) и проф. д-р Владимир Митов, директор на отделението по интервенционална кардиология в Медицински център Зайчар.



- Д-р Йолич и д-р Митов, какво представлява СКАД и защо повече жени страдат от това заболяване?

- Владимир Митов: Основният проблем е свързан с женските хормони. Не знаем точно какво се случва в коронарните артерии, но много често това е свързано с повишение или намаление на женските хормони. Когато имаме повишение на женските хормони, се получава оток в коронарната артерия, където се сменя нивото на тези хормони. Когато нивото на хормоните започне да намалява, този оток също намалява и се образува пространство в стената на артерията. Именно там в средния слой на съда се образува пространство, където малките кръвоносни съдове (малки артерии и капиляри), които захранват самата артерия, се разкъсват и започват да кървят. Това води до образуването на хематом и дисекция на стената на коронарната артерия. Така се стига до състояние, което може да доведе до пукане на кръвоносния съд и, респективно, получаване на хеморагия.

- Защо това се случва по-често при по-млади жени?

- Вл.М.: Отново се връщам на това, че става въпрос за женските хормони.

- Александър Йолич: При младите жени хормоните са в много по-голямо количество, докато при по-възрастните жени, говорим за жените в менопауза, при тях няма такива хормони. Когато говорим за жените в менопауза, тогава вече говорим за други рискове, свързани със сърцето. Но при младите жени това много често води до инфаркти. Именно при по-младите жени хормоналните промени могат да доведат до подобни кръвоизливи.

- Освен хормоните има ли други фактори, които могат да предизвикат СКАД?

- Вл. М.: Да. Не става въпрос само за женските хормони. Много силният стрес води до отделяне на големи количества стресови хормони, които също могат да увредят артериите и да провокират СКАД.



- Тоест, силният стрес също може да провокира заболяването?

- Ал. Й.: Да, точно така. Това бързо производство на хормони може да направи проблем с артериите. Отделен фактор е свързан и с тютюнопушенето при жените в млада възраст. Това не е за пренебрегване.

- Кои са основните рискови фактори за развитието на СКАД?

- Вл. М.: На първо място е женският пол. Друг фактор, на който трябва да се обръща много голямо внимание, е възрастта между 40 и 50 години.

- Защо диагностицирането на СКАД понякога е толкова трудно?

- Ал. Й.: Защото понякога изглежда като обикновен инфаркт, а всъщност не е. Това е големият проблем. Ако лекуваме пациента като при остър коронарен синдром и поставим стандартен стент, може да се получи разпространение на хематома към проксималната или дисталната част на артерията, което да доведе до разкъсване на съда.

- Ако трябва да го обясните по-просто?

- Вл. М.: При класическия инфаркт стентът спасява живота. При СКАД обаче, ако има хематом и поставим стент, след около месец хематомът изчезва, а стентът остава в артерия, която вече е напълно здрава. Затова подходът към лечението е различен.

- Какви са шансовете за пълно възстановяване след СКАД?

- Ал. Й.: Повторните случаи на СКАД не са много чести. За да се намали рискът от нов епизод, най-важна е профилактиката, включително лечението с бета-блокери.



- Какъв начин на живот препоръчвате на жените, които вече са преживели СКАД?

- Вл. М.: Няма специални ограничения. Няма ограничения и по отношение на бременността. Ако една жена е преживяла СКАД, след това може да забременее и да има деца, въпреки че самата бременност е един от специфичните рискови фактори за развитие на това заболяване.

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СКАД (Спонтанна коронарна артериална дисекция или SCAD) е спешно сърдечно състояние, при което вътрешният слой на артерията, хранеща сърцето, се разкъсва. То е водеща причина за инфаркт при млади жени без рискови фактори за атеросклероза. Разкъсването на артериалната стена създава фалшив канал, в който се събира кръв. Това блокира нормалния кръвен поток към сърдечния мускул и причинява инфаркт. Състоянието засяга предимно жени (около 80-90% от случаите) на средна възраст между 40 и 50 години. Симтоми - внезапна, силна болка в гърдите, задух, изпотяване, гадене и болка, излъчваща се към лявата ръка или челюстта. За разлика от класическия инфаркт, СКАД не се дължи на запушване с плака. Диагностицирането се извършва в болнична среда чрез коронарна ангиография. За разлика от стандартните сърдечни удари, лечението на СКАД често е консервативно (медикаментозно), тъй като увредената артерия има способността да заздравее сама с времето. Инвазивни процедури (поставяне на стентове) се предприемат само при животозастрашаващи ситуации.