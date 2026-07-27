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Лорер: Базов тест за суверенитет: как държавата контролира енергетиката си. За горивата у нас отговорът е — почти никак!

Лорер: Базов тест за суверенитет: как държавата контролира енергетиката си. За горивата у нас отговорът е — почти никак!

27 Юли, 2026 16:00 731 12

  • даниел лорер-
  • национален суверенитет-
  • лукойл-
  • дерогация-
  • русия-
  • сащ

Москва държи рафинерията. Вашингтон държи светофара на санкционния режим. Ние сме между тях

Лорер: Базов тест за суверенитет: как държавата контролира енергетиката си. За горивата у нас отговорът е — почти никак! - 1
Снимка: БГНЕС
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Базов тест за суверенитет: доколко държавата контролира собствената си енергетика.

За горивата у нас отговорът е — почти никак.

Москва държи рафинерията. Вашингтон държи светофара на санкционния режим. Ние сме между тях.

Това коментира във "Фейсбук" Даниел Лорер.

На 22 юли Народното събрание одобри американските танкери в Безмер. Американският президент публично благодари на българския премиер. Дни по-късно Вашингтон пак удължи прозореца за преговори по продажбата на Лукойл. Последователността е показателна.

Ще кажете: така е за всеки санкциониран руски актив. Не съвсем. Роснефт и Лукойл бяха санкционирани едновременно.

Германските активи на Роснефт получиха безсрочно изключение от Вашингтон, а българският Лукойл го кара на временни подновявания. Защо?

Защото още от 2022 г. Германия постави Роснефт под държавно попечителство. Москва остана собственик на хартия, но без управление, приходи и контрол. Три години и половина по-късно Берлин направи режима безсрочен със закон. Седмица по-късно Вашингтон отговори със безсрочна дерогация. Стабилен закон — стабилен статут.

У нас особеният управител беше въведен късно и набързо, и оттогава се клати: вето, преодоляване, конституционни жалби, орязани правомощия.

Вашингтон вижда в Берлин 4 години последователна политика, а в София — лашкане. Затова зеленото ни свети само за месеци напред, и всеки път чакаме друг да го превключи.

Затова от началото на войната защитавам две тези:

1/ Трябваше да поемем оперативен контрол през 2022 г. с истински закон, написан да издържи в съда, както германския.

2/ Лукойл е вертикален монопол: внос, преработка, съхранение, транспорт и продажба в едни ръце. КЗК може да поиска разделянето му. Не е екзотика — при сливането на Orlen и Lotos в Полша ЕК го одобри само след разчленяване на веригата: рафинерия на един купувач, складове на друг, бензиностанции на трети.

Суверенитетът не е реторика. Той е институции, които действат навреме и закони, които издържат.

Въпросът не е дали сме с Вашингтон или с Москва.

Въпросът е дали имаме собствена политика, или ще продължим да живеем в пресечната точка на чужди решения.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зеления

    14 3 Отговор
    Лорер, правиш се на разсеян. Не защитаваш две тези, а три.
    Третата теза е че Пеевски се е поправил и вече е добро момче!

    16:07 27.07.2026

  • 2 Боруна Лом

    16 2 Отговор
    ЕВРЕЙНМИРИЗЛИВ

    16:10 27.07.2026

  • 3 ВЕЛИКА СИЛА

    3 8 Отговор
    БЪЛГАРИЯ Е МАЛКА ДЪРЖАВА И ВСИЧКИ ПРИКАЗКИ ЗА СУВЕРЕНИТЕТ СА ГЛУПОСТИ.ВЪРВИШ В КОЛОВОЗА СЛЕД ПОРЕДНИЯ НАЧАЛНИК ОТ ПОСЛЕДНИТЕ 150 ГОДИНИ-ГЕРМАНИЯ , РУСИЯ СЕГА САЩ И НАКРАЯ ГО ОТНАСЯШ КОГАТО ИСТОРИЯТА ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ТИ ПОКАЖЕ КЪДЕ ТИ Е МЯСТОТО

    16:16 27.07.2026

  • 4 Ксаниба

    3 12 Отговор
    Ей не можаха да изгонят крадливите монголляцци .Може пък Зеления да помогне да ги разкараме.

    Коментиран от #11

    16:22 27.07.2026

  • 5 Точен

    13 2 Отговор
    Не чета коментари от политици с отпаднала необходимост...

    16:25 27.07.2026

  • 6 Гейлорд

    11 2 Отговор
    Лорета е хомо хоминем хомо

    16:29 27.07.2026

  • 7 най мръсното животно

    12 2 Отговор
    е еврея

    16:35 27.07.2026

  • 8 Лореал ТелАвив

    13 3 Отговор
    се обади от кеновръза, за да не го забравт господарите му.

    16:35 27.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 !!!?

    3 0 Отговор
    Полет над кукувиче гнездо !!!?

    17:15 27.07.2026

  • 11 Kрадливите монголляцци

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Ксаниба":

    ти направиха АЕЦ с 6 реактора.
    Приателите ти от Европа и Америка те накараха да затвориш 4, не ти дават да инсталираш два нови руски, и само техни можеш да инсталираш ама ще е по-скъпо и не е ясно кога.
    А, и ти забраниха да правиш изгодни газови потоци.
    Но понеже ти нямаш между ушите необходимата апаратура не можеш да ги разбереш тия неща.

    17:18 27.07.2026

  • 12 някой

    3 2 Отговор
    Доста евреи има във форума.Няма нормален българин да гласува за това нещо лорер.

    17:19 27.07.2026