Лорер: Базов тест за суверенитет: как държавата контролира енергетиката си. За горивата у нас отговорът е — почти никак!

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Базов тест за суверенитет: доколко държавата контролира собствената си енергетика.

За горивата у нас отговорът е — почти никак.

Москва държи рафинерията. Вашингтон държи светофара на санкционния режим. Ние сме между тях.

Това коментира във "Фейсбук" Даниел Лорер.

На 22 юли Народното събрание одобри американските танкери в Безмер. Американският президент публично благодари на българския премиер. Дни по-късно Вашингтон пак удължи прозореца за преговори по продажбата на Лукойл. Последователността е показателна.

Ще кажете: така е за всеки санкциониран руски актив. Не съвсем. Роснефт и Лукойл бяха санкционирани едновременно.

Германските активи на Роснефт получиха безсрочно изключение от Вашингтон, а българският Лукойл го кара на временни подновявания. Защо?

Защото още от 2022 г. Германия постави Роснефт под държавно попечителство. Москва остана собственик на хартия, но без управление, приходи и контрол. Три години и половина по-късно Берлин направи режима безсрочен със закон. Седмица по-късно Вашингтон отговори със безсрочна дерогация. Стабилен закон — стабилен статут.

У нас особеният управител беше въведен късно и набързо, и оттогава се клати: вето, преодоляване, конституционни жалби, орязани правомощия.

Вашингтон вижда в Берлин 4 години последователна политика, а в София — лашкане. Затова зеленото ни свети само за месеци напред, и всеки път чакаме друг да го превключи.

Затова от началото на войната защитавам две тези:

1/ Трябваше да поемем оперативен контрол през 2022 г. с истински закон, написан да издържи в съда, както германския.

2/ Лукойл е вертикален монопол: внос, преработка, съхранение, транспорт и продажба в едни ръце. КЗК може да поиска разделянето му. Не е екзотика — при сливането на Orlen и Lotos в Полша ЕК го одобри само след разчленяване на веригата: рафинерия на един купувач, складове на друг, бензиностанции на трети.

Суверенитетът не е реторика. Той е институции, които действат навреме и закони, които издържат.

Въпросът не е дали сме с Вашингтон или с Москва.

Въпросът е дали имаме собствена политика, или ще продължим да живеем в пресечната точка на чужди решения.