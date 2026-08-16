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Кристиано Роналдо намекна за края на кариерата си

Кристиано Роналдо намекна за края на кариерата си

16 Август, 2026 21:42 585 2

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  • португалия-
  • футбол

Вероятно това ще е последната ми година, обяви той

Кристиано Роналдо намекна за края на кариерата си - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Кристиано Роналдо даде сериозен повод за спекулации относно бъдещето си във футбола, след като намекна, че сезон 2026/27 вероятно ще бъде последният му като професионален футболист, предава БТА. 41-годишният португалец продължава да бъде капитан на националния отбор и водеща фигура в Ал-Насър. Роналдо има зад гърба си кариера, започнала още през 2002 година със Спортинг Лисабон, а след това преминала през Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид и Ювентус.

Петкратният носител на „Златната топка“ спечели множество национални и международни трофеи, но така и не успя да триумфира на световно първенство. Португалия не достигна до заключителните мачове на Мондиал 2026, което допълнително постави под въпрос колко още време Роналдо възнамерява да остане на терена. „Това вероятно е последната ми година във футбола и искам да оставя грандиозно наследство“, заяви нападателят в интервю за Vogue, публикувано в неделя.

До момента Роналдо е отбелязал общо 976 гола за клубните си отбори и националния тим. Така той се намира само на 24 попадения от впечатляващата граница от 1000 гола. Португалецът признава, че животът след футбола ще бъде сериозна промяна за него. „Имам толкова много неща, с които да се занимавам, че е трудно да ви кажа само едно. Футболът може да остави голяма празнина, затова трябва да запълвате времето си по различни начини“, обясни той.

Сред нещата, които иска да прави повече, Роналдо посочи пътуванията, почивката и падела – спорт, към който е запалено пристрастен. Той подчерта и желанието си да се наслаждава повече на постигнатото през годините. „В края на краищата това са 25 години, изпълнени с много жертви“, каза още звездата.

Роналдо ще продължи да играе за Ал-Насър и през настоящия сезон. Голямата му лична цел остава достигането на 1000 гола, което може да превърне последния етап от кариерата му в един от най-знаменателните периоди в историята на футбола.


Саудитска Арабия
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