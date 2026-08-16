ЦСКА разгроми Ботев Враца с 5:0, въпреки че остана с човек по-малко на почивката

ЦСКА записа убедителна победа с 5:0 срещу Ботев Враца в мач от петия кръг на efbet Лига, игран на Националния стадион „Васил Левски“. Успехът изкачи „червените“ пред Левски във временното класиране и даде сериозен импулс на отбора преди предстоящия сблъсък с ОФИ Крит в Лига Европа. Домакините поведоха в 13-ата минута, когато Жоел Звартс засече с глава отлично подаване на дебютиралия Каталин Иту. Гостите имаха две добри възможности да изравнят, но Преслав Боруков и Илия Юруков удариха гредата.



ЦСКА удвои аванса си в 38-ата минута. Иту този път асистира за Петко Панайотов, който завърши атаката с прецизен удар в долния десен ъгъл. В добавеното време на първата част обаче домакините останаха с 10 души. След намеса на ВАР съдията Никола Попов показа директен червен картон на Иту за опасно влизане срещу Владислав Найденов.

Численото превъзходство не помогна на Ботев Враца. ЦСКА продължи да атакува и в 60-ата минута Теодор Иванов добави трето попадение след изпълнение на корнер.

В 72-ата минута Звартс отново беше точен с глава и оформи втория си гол в мача за 4:0.

Крайният резултат беше оформен от Леандро Годой, който се възползва от дълъг пас на вратаря Фьодор Лапоухов и реализира за 5:0.

Така ЦСКА записа една от най-впечатляващите си победи от началото на сезона и ще влезе с високо самочувствие в европейския си двубой с ОФИ Крит.