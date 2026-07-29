Боян Рашев: Епизод 3456 на сериала “Краят на въглищата“

Всяка година активисти, лобисти, политици и медии прокламират края на въглищата. Той обаче някак си все се отлага.
Броени дни след затварянето на Ормузкия проток в началото на март прогнозирах, че въглищата ще бъдат основен бенефициент от ограничените доставки и високите цени на природния газ.
Точно това се случи като процесът е най-видим там, където енергийното потребление и фабричното производство растат най-бързо - в Азия, разбира се.
Днес вече дори и Международната агенция по енергетика прогнозира, че електроенергията от въглища ще се увеличи с 1.4% на глобално ниво през 2026 г. Към нея обаче трябва да прибавим все по-големите количества въглища, които Китай превръща в горива, химикали и торове, за да предпази икономиката си от високите цени на нефта и газа. Индия и Индонезия също се засилват да инвестират в тези технологии.
Забележете, че климатичното явление Ел Ниньо тази година е изключително силно. То може да повиши търсенето на електроенергия както за охлаждане, така и за отопление. В същото време екстремните метеорологични явления обикновено ограничават производството от слънчеви, водни и вятърни електроцентрали.
Почти навсякъде положението се спасява от въглищни ТЕЦ, които имат навика да работят, когато трябва.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГУМЕН КРАДЕВ
16:18 29.07.2026
2 ДрайвингПлежър
Господ ако иска да убие някого - първо му взима акъла... а аз все повече се съмнявам, че редовия европеец някога го е имал!
16:19 29.07.2026
3 Енергетик
1. Ветрогенераторите спират естествените въздушни течения и влошават климата.
2. Соларните паркове намаляват обработваемите площи /особено в България/, рязко вдигат температурата на околната среда и изсушават почвата под тях на доста голяма дълбочине, което оказва влияние и на подпочвените води.
16:34 29.07.2026
4 Слънчасалия
16:34 29.07.2026