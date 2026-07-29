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Боян Рашев: Епизод 3456 на сериала “Краят на въглищата“

Боян Рашев: Епизод 3456 на сериала “Краят на въглищата“

29 Юли, 2026 16:00 735 4

  • въглища-
  • тец-
  • енергетика-
  • електричество

Екстремните метеорологични явления ограничават производството от слънчеви, водни и вятърни електроцентрали

Боян Рашев: Епизод 3456 на сериала “Краят на въглищата“ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Боян Рашев Боян Рашев анализатор
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Всяка година активисти, лобисти, политици и медии прокламират края на въглищата. Той обаче някак си все се отлага.

Броени дни след затварянето на Ормузкия проток в началото на март прогнозирах, че въглищата ще бъдат основен бенефициент от ограничените доставки и високите цени на природния газ.

Точно това се случи като процесът е най-видим там, където енергийното потребление и фабричното производство растат най-бързо - в Азия, разбира се.

Днес вече дори и Международната агенция по енергетика прогнозира, че електроенергията от въглища ще се увеличи с 1.4% на глобално ниво през 2026 г. Към нея обаче трябва да прибавим все по-големите количества въглища, които Китай превръща в горива, химикали и торове, за да предпази икономиката си от високите цени на нефта и газа. Индия и Индонезия също се засилват да инвестират в тези технологии.

Забележете, че климатичното явление Ел Ниньо тази година е изключително силно. То може да повиши търсенето на електроенергия както за охлаждане, така и за отопление. В същото време екстремните метеорологични явления обикновено ограничават производството от слънчеви, водни и вятърни електроцентрали.

Почти навсякъде положението се спасява от въглищни ТЕЦ, които имат навика да работят, когато трябва.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 ГУМЕН КРАДЕВ

    9 0 Отговор
    Да , ама ние лапнахме зелената зелка да може едно наши хора да " усвоят " едни милиони . Съсипахме си икономиката , а другите държави хич не им пука за планетата ! Да са живи и здрави зелените кхмери !!!

    16:18 29.07.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    8 0 Отговор
    Полуделия евро-фашистки съюз дори да изпълни плана си и да се самоубие като спре всички въглищницентрали това не променя нищо - в Африка и Азия потреблението на въглища се вдига и "нашия" отказ не е дори капка в морето Към 2100 употребата в световен мащаб се очакваше да е Х5 на сегашното (световна)

    Господ ако иска да убие някого - първо му взима акъла... а аз все повече се съмнявам, че редовия европеец някога го е имал!

    16:19 29.07.2026

  • 3 Енергетик

    5 0 Отговор
    Два факта за т.н. "Възобновяеми" енергоизточници:
    1. Ветрогенераторите спират естествените въздушни течения и влошават климата.
    2. Соларните паркове намаляват обработваемите площи /особено в България/, рязко вдигат температурата на околната среда и изсушават почвата под тях на доста голяма дълбочине, което оказва влияние и на подпочвените води.

    16:34 29.07.2026

  • 4 Слънчасалия

    2 6 Отговор
    Бъдещето е на електричеството от перки и солари.Бъдещето е на електромобилите.Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 18 милиона електромобила Тесла през 2028 година. Статистически е доказано.

    16:34 29.07.2026