Боян Рашев: Епизод 3456 на сериала “Краят на въглищата“

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Всяка година активисти, лобисти, политици и медии прокламират края на въглищата. Той обаче някак си все се отлага.

Броени дни след затварянето на Ормузкия проток в началото на март прогнозирах, че въглищата ще бъдат основен бенефициент от ограничените доставки и високите цени на природния газ.

Точно това се случи като процесът е най-видим там, където енергийното потребление и фабричното производство растат най-бързо - в Азия, разбира се.

Днес вече дори и Международната агенция по енергетика прогнозира, че електроенергията от въглища ще се увеличи с 1.4% на глобално ниво през 2026 г. Към нея обаче трябва да прибавим все по-големите количества въглища, които Китай превръща в горива, химикали и торове, за да предпази икономиката си от високите цени на нефта и газа. Индия и Индонезия също се засилват да инвестират в тези технологии.

Забележете, че климатичното явление Ел Ниньо тази година е изключително силно. То може да повиши търсенето на електроенергия както за охлаждане, така и за отопление. В същото време екстремните метеорологични явления обикновено ограничават производството от слънчеви, водни и вятърни електроцентрали.

Почти навсякъде положението се спасява от въглищни ТЕЦ, които имат навика да работят, когато трябва.