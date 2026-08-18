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Проф. Радулов: Неонацистки групи в България не се размножават така, както ни се струва

Проф. Радулов: Неонацистки групи в България не се размножават така, както ни се струва

18 Август, 2026 22:25 498 10

  • проф. николай радулов-
  • неонацистки групи-
  • пропаганда

По думите му трудно се доказват такива случаи, защото за да има пропаганда, не е достатъчно да има книга

Проф. Радулов: Неонацистки групи в България не се размножават така, както ни се струва - 1
Кадър Bulgaria ON AIR
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Неонацистките идеологии привличат все повече млади хора у нас. Голяма група последователи на световната организация "Кръв и чест" бяха задържани в Пловдив, но само един остава в ареста.

"Радикални младежки групи и неонацистки младежки групи са различни. Едните се занимават с разпространение на нацистка идеология, а другите са радикализирани от някои проблеми в обществото", обясни експертът по национална сигурност проф. Николай Радулов в предаването "Денят ON AIR".

Медийният шум създаде усещане за по-голям мащаб от реалния

Неонацистки групи в България не се размножават така, както ни се струва, смята гостът.

"Просто шумът покрай случая, свързан с два други случая - с побой над непалци и убийство на човек, доведе до голямо обобщение, свързано с неонацистки знаци и клуб на неонацисти. Неонацизмът започна да се развива през 80-те години. Първата му проява беше терористичен акт в Болоня. След това с годините тези организации започнаха да получават по-граждански вид, движейки се към движение, след това към партии", коментира проф. Радулов.

Как се доказва идеологическа пропаганда пред закона

По думите му трудно се доказват такива случаи, защото за да има пропаганда, не е достатъчно да има книга.

"Тази книга трябва със съответния коментар да я връчваш на хора, да ги караш да я четат, да посочваш отделни пасажи, или да проповядваш това, че сме свръххора. Има елементи, които са задължителни, за да се докаже пропаганда. Тази група, известна навремето на НСС, очевидно не е ималата такава дейност, за да остане непрекъснато в полезрението на специалните служби и МВР".

Има ли пропуски в разследването

"Пропуск бихме могли да търсим, ако тази организация наистина е постоянно съществувала и постоянно проявяваща се. Дори в този случай не мога да видя с какво се е проявила. Ще има затруднение пред тези, които работят по доказването. Трябва да намерят хора, които са били обработвани", заяви проф. Радулов пред Bulgaria ON AIR.

Според него има много неясноти, като това има ли връзка с други престъпления.

"В град като Пловдив радикализирани групи са тесен кръг от хора, които са едно общество, познаващи се един друг", посочи експертът.

Проф. Радулов напомни за споровете, свързани с идеята да се създаде т.нар. списък на педофилите.

"Трябва да се знаят тези хора в квартала какви са. Хора като Динко, който ловеше мигранти, съществуват само защото полицията не си върши работата след подадени сигнали. Педофили несъмнено има. Капаните са такива, че често в тях може да влезе наивник. Социалните мрежи трябва да се наблюдават", настоя още експертът по национална сигурност.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Народ

    4 1 Отговор
    За един българин и българофил, за един патриот! Единствената идеология трябва да бъде
    Раковски-Левски.

    Само по този начин, ще бъдете имунизирани срещу всякакви външни идеологии и течения!

    22:36 18.08.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор
    До 2018-та в медиите искаха да се дава думата "и на двете страни" ❗
    С появата а К-19 всички медии започнаха да дават думата САМО НА "ПРАВИЛНАТА СТРАНА"❗
    Хора без медицински познания ни излъчваха от екрана, а медици вирусолози бяха заклеймявани❗
    Същото продължи и след 2022-ра, когато внезапно К-19 изчезна буквално за часове❗
    "Д-р Путин" излекува всички и К-19 вече не съществува, но пък сега всички говорят за льошия и опасен Путин , който дори закусвал с малки дечица❗

    22:40 18.08.2026

  • 3 Сатана Z

    6 2 Отговор
    Но от друга страна Украинските знамена се развяват свободно над общинските сгради и къде ли не.Знамето на полка Азов беше окачено на стената в клуба на убийците от Пловдив.

    Коментиран от #4, #9

    22:40 18.08.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Студиото на сутрешния блок на КАН-1 е в
    Жълто-Синьо🤔❗
    Да не си помислите, че това е препратка към нечий национален флаг😉
    Това са модни цветове и дизайнерско решение😉

    Коментиран от #6

    22:43 18.08.2026

  • 5 Ганя Путинофила

    1 3 Отговор
    Неонацистките групи се размножават право пропорционално на русофилските!
    Те това имбецилите не фатат!

    22:48 18.08.2026

  • 6 Неймар

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Симпатизанти Бразилци.

    22:49 18.08.2026

  • 7 Перо

    4 1 Отговор
    Много ми е смешно да слушам джензитата, как неонацистите дошли в БГ от СССР и руснаците. Ами гледайте италианския филм “Площад Сан Бабила 20 ч.”, от 1976 г. Безброй разкрития на неонацистки групи в Бундесфера бяха разкрити и постоянно се разкриват от военното контраразузнаване MAD /милитарише абширмдинст/, в Германия. Много са ми смешни ПП/ДБ-селтиците, които се борят за държавна или общинска служба, чрез слугинаж!

    22:54 18.08.2026

  • 8 Дзак

    3 0 Отговор
    Радулов много бързо забрави когато пребиха човек заради забележка. При това негов колега.

    22:58 18.08.2026

  • 9 Нормално

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Зад тези образи стои ппдб/ЛГБТ и ловко ги манипулира за българофобската си кампания! Използват неукрепнали и леко податливи младежи за собствените си политически интереси! Още когато хората на вожда ПолуДваПръстаЧело стартираха кампанията стана ясно, че мафията костов-сорос е организирала убийството на глуповатият Кузев! Разбира се разследващите всичко ще прикрият и нацистките украински знамена и кой стои и е наемодател на тази групировка!

    23:08 18.08.2026

  • 10 Фашистите от ППДБ

    1 0 Отговор
    И пак нищо и никъде за собственика на фашистката бърлога от обкръжението на ППДБ, който много добре е знаел какво се случва и с какви фашистки символи е там.
    И естествено по Петрохански ще ни забаламосват - видиш ли Неонацистки групи в България не се размножават така, както ни се струва.., и трудно се доказвали такива случаи!
    Стига бе! Ама верно ли?
    Само един въпрос: Ако жертвата бе евреин, кой щеше да позволи и кой ще да има смелост да се изказва така, а??
    НИКОЙ!

    23:13 18.08.2026

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