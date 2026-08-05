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На 68 г. Мишел Пфайфър не иска повече главни роли, готова е да забави темпото

На 68 г. Мишел Пфайфър не иска повече главни роли, готова е да забави темпото

5 Август, 2026 18:58 695 3

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Актрисата споделя, че вече би се съгласила да участва само епизодично в киното и телевизията

На 68 г. Мишел Пфайфър не иска повече главни роли, готова е да забави темпото - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американската актриса Мишел Пфайфър обяви, че възнамерява да се оттегли от главните роли в киното и да насочи вниманието си към телевизионни продукции с големи актьорски ансамбли.

Никога повече не искам да бъда главната звезда във филм, кълна се в Бога. Искам да участвам само в ансамблови продукции. Толкова е по-забавно, обожавам го“, заяви 68-годишната Мишел Пфайфър по време на събитие на The Hollywood Reporter и Apple TV, посветено на жените в телевизията.

Трикратно номинираната за „Оскар“ актриса уточни, че не се отказва от професията, а от натоварването и отговорността да носи сама цял филмов проект. По думите ѝ телевизията в момента предлага по-интересни, сложни и пълнокръвни роли за жени.

„Направо съм поразена от женските изпълнения в телевизията. Честно казано, жените наистина владеят малкия екран“, каза звездата от „Белязаният“.

Решението идва след успеха на двата актуални сериала на Мишел Пфайфър. В комедията на Apple TV Margo’s Got Money Troubles тя играе майката на млада самотна жена, която създава профил в OnlyFans, за да издържа детето си. Главната роля е поверена на актрисата Ел Фанинг, а в продукцията участват още Никол Кидман и Ник Офърман. Пфайфър е и изпълнителен продуцент на сериала, който вече е подновен за втори сезон.

Актрисата изпълнява водеща роля и в драмата The Madison на сценариста и продуцент Тейлър Шеридан. Сериалът проследява семейство от Ню Йорк, което се премества в долината на река Медисън в Монтана след тежка загуба. В продукцията на Paramount+ Мишел Пфайфър си партнира с актьора Кърт Ръсел. Първият сезон дебютира през март 2026 г., а вторият вече е заснет.

Новата посока бележи значителна промяна в кариерата на Мишел Пфайфър, която изгражда репутацията си с емблематични роли в „Белязаният“, „Батман се завръща“, „Опасни връзки“, „Великолепните Бейкър Бойс“ и „Поле на любовта“.


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  • 1 ГИЛФ Ловър

    3 4 Отговор
    Тя може да иска да е бавна, но аз няма да я бавя въобще. Единия крак на полилея, другия на гардероба, и - Честита Нова година. Осем пъти!

    Коментиран от #2

    19:04 05.08.2026

  • 2 ти Макрон ли си?

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "ГИЛФ Ловър":

    или братовчед му ?

    Коментиран от #3

    19:25 05.08.2026

  • 3 Аз съм

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "ти Макрон ли си?":

    Мадам Бриджит!

    19:28 05.08.2026