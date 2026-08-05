На 68 г. Мишел Пфайфър не иска повече главни роли, готова е да забави темпото

Американската актриса Мишел Пфайфър обяви, че възнамерява да се оттегли от главните роли в киното и да насочи вниманието си към телевизионни продукции с големи актьорски ансамбли.

„Никога повече не искам да бъда главната звезда във филм, кълна се в Бога. Искам да участвам само в ансамблови продукции. Толкова е по-забавно, обожавам го“, заяви 68-годишната Мишел Пфайфър по време на събитие на The Hollywood Reporter и Apple TV, посветено на жените в телевизията.

Трикратно номинираната за „Оскар“ актриса уточни, че не се отказва от професията, а от натоварването и отговорността да носи сама цял филмов проект. По думите ѝ телевизията в момента предлага по-интересни, сложни и пълнокръвни роли за жени.

„Направо съм поразена от женските изпълнения в телевизията. Честно казано, жените наистина владеят малкия екран“, каза звездата от „Белязаният“.

Решението идва след успеха на двата актуални сериала на Мишел Пфайфър. В комедията на Apple TV Margo’s Got Money Troubles тя играе майката на млада самотна жена, която създава профил в OnlyFans, за да издържа детето си. Главната роля е поверена на актрисата Ел Фанинг, а в продукцията участват още Никол Кидман и Ник Офърман. Пфайфър е и изпълнителен продуцент на сериала, който вече е подновен за втори сезон.

Актрисата изпълнява водеща роля и в драмата The Madison на сценариста и продуцент Тейлър Шеридан. Сериалът проследява семейство от Ню Йорк, което се премества в долината на река Медисън в Монтана след тежка загуба. В продукцията на Paramount+ Мишел Пфайфър си партнира с актьора Кърт Ръсел. Първият сезон дебютира през март 2026 г., а вторият вече е заснет.

Новата посока бележи значителна промяна в кариерата на Мишел Пфайфър, която изгражда репутацията си с емблематични роли в „Белязаният“, „Батман се завръща“, „Опасни връзки“, „Великолепните Бейкър Бойс“ и „Поле на любовта“.