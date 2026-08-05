Бойко Борисов на разговор с бургаския кмет Димитър Николов! Той ли ще е кандидат за президент на ГЕРБ?

В ГЕРБ се обсъжда издигането на Димитър Николов за кандидат-президент на партията, научи News.bg от свои източници. По непотвърдена информация Бойко Борисов вече е имал среща с бургаския кмет.

Гербери по места са на мнение, че Николов е едно от успешните имена на партията и може да привлече гласове от периферията.

В някои от фейсбук групите на партията също се появи тази версия.

Припомняме, лидерът на партията Бойко Борисов обяви, че на есен ще каже кой ще е кандидатът на ГЕРБ за вота на есен. Той настояваше за единна дясно кандидатура, но от ПП и ДБ го порязаха.

Не е ясно обаче дали бургаският кмет е съгласен да се включи в президентската битка.

Гербери искат тандема Фандъкова-Добрев срещу Йотова и Гюров на президентския вот, припомня news.bg.