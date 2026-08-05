Бойко Борисов на разговор с бургаския кмет Димитър Николов! Той ли ще е кандидат за президент на ГЕРБ?

В ГЕРБ се обсъжда издигането на Димитър Николов за кандидат-президент на партията, научи News.bg от свои източници. По непотвърдена информация Бойко Борисов вече е имал среща с бургаския кмет.
Гербери по места са на мнение, че Николов е едно от успешните имена на партията и може да привлече гласове от периферията.
В някои от фейсбук групите на партията също се появи тази версия.
Припомняме, лидерът на партията Бойко Борисов обяви, че на есен ще каже кой ще е кандидатът на ГЕРБ за вота на есен. Той настояваше за единна дясно кандидатура, но от ПП и ДБ го порязаха.
Не е ясно обаче дали бургаският кмет е съгласен да се включи в президентската битка.
Гербери искат тандема Фандъкова-Добрев срещу Йотова и Гюров на президентския вот, припомня news.bg.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Това
Коментиран от #9, #11, #17, #24, #39, #53
19:08 05.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 тикварий трябва да е на
кво се вживява кат спасител на бг
19:11 05.08.2026
7 Какво
Коментиран от #22
19:11 05.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Това
До коментар #1 от "Това":Което Бойко Борисов окраде, и 10 поколения напред само да работят и на хляб и сирене да карат, не могат да го възстановят.
Коментиран от #31
19:13 05.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Тиква
19:13 05.08.2026
15 УдоМача
19:14 05.08.2026
16 Българин
19:14 05.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 закъснял е с 10 години
Вместо да издига Цачева
19:17 05.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Определено
Както техния преди 4 години кандидат Лозан Панов отказа подкрепа на балотажа на Анастас Герджиков, та бе преизбран Р.Радев с гласове на демократите, така и сега ще осигурят избора на радевата кандидатка Йотова.
Коментиран от #28
19:18 05.08.2026
21 Гове о 😯
19:19 05.08.2026
22 ЖИВА АМА НЕ МЪРДА
До коментар #7 от "Какво":КАТО НАРОДА 😂😂😂😂😂👌🧻🧻🧻🧻🧻🧻👍🤝
19:20 05.08.2026
23 Симитлийскио Кмет
19:20 05.08.2026
24 Което Бойко Борисов построи,
До коментар #1 от "Това":наивни поклонници кат теб живеят в най бедната и страна в ес
19:22 05.08.2026
25 Чукча писател
Той си има други цели в живота.
Лично мнение.
19:22 05.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Траянов
19:25 05.08.2026
28 Е те тоя го издаде
До коментар #20 от "Определено":Че му провал ушите да го правят генерал
Що му беше че сега ще хвърля лампазити от рагнито
19:25 05.08.2026
29 Маринов
19:25 05.08.2026
30 Дани
Коментиран от #49
19:26 05.08.2026
31 Това
До коментар #11 от "Това":Не е важно, защото всички крадоха и крадат, а само той постои. Толкова много, че последващите крадци не могат да го боядисат дори.
Коментиран от #36, #40
19:26 05.08.2026
32 Стига вицове бре
19:32 05.08.2026
33 грийн сок
дойде Радев
Дано тзи път не откаже
че военната хунта ще се развихри.
19:32 05.08.2026
34 Фейк - либераст
19:33 05.08.2026
35 На запивка в х.Приморец
19:34 05.08.2026
36 Това
До коментар #31 от "Това":Което е построил, никой не може да го ремонтира, защото постоянно се разваля. Ти от младежите или от девойките на ГЕРБ си? Или от велосипедистите на ГЕРБ?
19:35 05.08.2026
37 По-голяма
19:35 05.08.2026
38 Може и да се кандидатира
19:36 05.08.2026
39 Име
До коментар #1 от "Това":Всичко което е построил Вашият "Винету", е руина!
19:36 05.08.2026
40 в прерията
До коментар #31 от "Това":Настървената глутница винаги гони нарочената плячка.
19:36 05.08.2026
41 Пряко
19:37 05.08.2026
42 БОЮ И ШИШО
19:39 05.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Какъв хит
19:40 05.08.2026
45 Горски
19:50 05.08.2026
46 даоико
19:56 05.08.2026
47 Стига!
19:58 05.08.2026
48 Зеления
20:01 05.08.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Момата на среща с Тиквата
20:03 05.08.2026
51 слолио
20:05 05.08.2026
52 Тоя
20:10 05.08.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.