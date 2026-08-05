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Бойко Борисов на разговор с бургаския кмет Димитър Николов! Той ли ще е кандидат за президент на ГЕРБ?

Бойко Борисов на разговор с бургаския кмет Димитър Николов! Той ли ще е кандидат за президент на ГЕРБ?

5 Август, 2026 19:04 968 53

  • димитър николов-
  • герб-
  • президент-
  • избори

Гербери искат тандема Фандъкова-Добрев срещу Йотова и Гюров на президентския вот

Бойко Борисов на разговор с бургаския кмет Димитър Николов! Той ли ще е кандидат за президент на ГЕРБ? - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В ГЕРБ се обсъжда издигането на Димитър Николов за кандидат-президент на партията, научи News.bg от свои източници. По непотвърдена информация Бойко Борисов вече е имал среща с бургаския кмет.

Гербери по места са на мнение, че Николов е едно от успешните имена на партията и може да привлече гласове от периферията.

В някои от фейсбук групите на партията също се появи тази версия.

Припомняме, лидерът на партията Бойко Борисов обяви, че на есен ще каже кой ще е кандидатът на ГЕРБ за вота на есен. Той настояваше за единна дясно кандидатура, но от ПП и ДБ го порязаха.

Не е ясно обаче дали бургаският кмет е съгласен да се включи в президентската битка.

Гербери искат тандема Фандъкова-Добрев срещу Йотова и Гюров на президентския вот, припомня news.bg.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това

    8 33 Отговор
    Което Бойко Борисов построи, смотаняците след него немогат дори да го боядисат.

    Коментиран от #9, #11, #17, #24, #39, #53

    19:08 05.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 тикварий трябва да е на

    18 3 Отговор
    разговор с разследващи да обясни за чекмеджета
    кво се вживява кат спасител на бг

    19:11 05.08.2026

  • 7 Какво

    18 2 Отговор
    стана с палмата , която Кмета търсил месеци наред за Морската градина , струваща цяло състояние на българските граждани и на чието откриване агент Буда беше почетен гост ? Жива ли е още ?

    Коментиран от #22

    19:11 05.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Това

    23 6 Отговор

    До коментар #1 от "Това":

    Което Бойко Борисов окраде, и 10 поколения напред само да работят и на хляб и сирене да карат, не могат да го възстановят.

    Коментиран от #31

    19:13 05.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Тиква

    13 3 Отговор
    Гербисти -нацисти -окрафашисти.

    19:13 05.08.2026

  • 15 УдоМача

    11 1 Отговор
    Дано до тогава американците го омагнитят...

    19:14 05.08.2026

  • 16 Българин

    5 8 Отговор
    Бургаския кмет е отличен служител на ДПС и Русия и винаги е обслужвал г-н Пеевски по най-добрия възможен начин! Поради това той ще бъде и отличен президент!

    19:14 05.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 закъснял е с 10 години

    6 1 Отговор
    това трябваше да го направи преди 10 г
    Вместо да издига Цачева

    19:17 05.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Определено

    2 3 Отговор
    $$ Той (Бойко) настояваше за единна дясна кандидатура, но от ПП и ДБ го порязаха.$$
    Както техния преди 4 години кандидат Лозан Панов отказа подкрепа на балотажа на Анастас Герджиков, та бе преизбран Р.Радев с гласове на демократите, така и сега ще осигурят избора на радевата кандидатка Йотова.

    Коментиран от #28

    19:18 05.08.2026

  • 21 Гове о 😯

    5 0 Отговор
    Г у вя дооо , ги вя денце ,, го вед 😯

    19:19 05.08.2026

  • 22 ЖИВА АМА НЕ МЪРДА

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Какво":

    КАТО НАРОДА 😂😂😂😂😂👌🧻🧻🧻🧻🧻🧻👍🤝

    19:20 05.08.2026

  • 23 Симитлийскио Кмет

    4 0 Отговор
    Не мое така ша са караме

    19:20 05.08.2026

  • 24 Което Бойко Борисов построи,

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Това":

    наивни поклонници кат теб живеят в най бедната и страна в ес

    19:22 05.08.2026

  • 25 Чукча писател

    11 0 Отговор
    Димитър Николов, не мисля, че ще се поведе по акъла на Борисов, особено след резултата от последните избори.
    Той си има други цели в живота.
    Лично мнение.

    19:22 05.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Траянов

    9 1 Отговор
    НИКОЙ НЯМА ШАНС ОТ ТАЗИ ГРУПИРОВКА ДА СТАНЕ ПРЕЗИДЕНТ НА БЪЛГАРИЯ , КОЙТО И ДА ПРЕДЛОЖАТ , РЕЗУЛТАТА ЩЕ Е КАТАСТРОФАЛЕН ЗАРАДИ ГЕНОЦИДА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ И ЧЕРЕШКАТА НА ТОРТАТА , ВЪВЕЖДАНЕ НА СКАПАНОТО ЕуРО !!!!!

    19:25 05.08.2026

  • 28 Е те тоя го издаде

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Определено":

    Че му провал ушите да го правят генерал
    Що му беше че сега ще хвърля лампазити от рагнито

    19:25 05.08.2026

  • 29 Маринов

    5 0 Отговор
    Старозагорският кмет отрано се отказа от такъв вариант, като напусна Политбюро на ГЕРБ. Остана само бургаския.

    19:25 05.08.2026

  • 30 Дани

    5 0 Отговор
    Тиквата отново иска Нколов да му служи да изтривала НО НИКОРОВ Е УМЕТ КАДЪРЕН РАЗУМЕН И НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПОДВЕЖДА ПО МАФИОТА БАНЯНСКИ Пр.........так!

    Коментиран от #49

    19:26 05.08.2026

  • 31 Това

    2 4 Отговор

    До коментар #11 от "Това":

    Не е важно, защото всички крадоха и крадат, а само той постои. Толкова много, че последващите крадци не могат да го боядисат дори.

    Коментиран от #36, #40

    19:26 05.08.2026

  • 32 Стига вицове бре

    7 2 Отговор
    На корумпето Митко Николов мястото му отдавна трябваше да е в затвпра

    19:32 05.08.2026

  • 33 грийн сок

    4 0 Отговор
    Миналия път отказа и
    дойде Радев
    Дано тзи път не откаже
    че военната хунта ще се развихри.

    19:32 05.08.2026

  • 34 Фейк - либераст

    4 1 Отговор
    МЕРАЦИ НА РОЯЦИ! Мечтата на Тиквата: За последно да стане на тихата служба президент на Тиквария и след това ..... пенЦия да си харчи УСВОЕНИТЕ милиарди! Но народната лИбоФ дали ще го огрее!

    19:33 05.08.2026

  • 35 На запивка в х.Приморец

    4 0 Отговор
    разговор с бургаския кмет ли му викате?

    19:34 05.08.2026

  • 36 Това

    3 2 Отговор

    До коментар #31 от "Това":

    Което е построил, никой не може да го ремонтира, защото постоянно се разваля. Ти от младежите или от девойките на ГЕРБ си? Или от велосипедистите на ГЕРБ?

    19:35 05.08.2026

  • 37 По-голяма

    5 0 Отговор
    Простотия не бях чел!

    19:35 05.08.2026

  • 38 Може и да се кандидатира

    6 0 Отговор
    За да не бъде арестуван следващите седмици

    19:36 05.08.2026

  • 39 Име

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Това":

    Всичко което е построил Вашият "Винету", е руина!

    19:36 05.08.2026

  • 40 в прерията

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Това":

    Настървената глутница винаги гони нарочената плячка.

    19:36 05.08.2026

  • 41 Пряко

    3 0 Отговор
    Хайде няма нужда!

    19:37 05.08.2026

  • 42 БОЮ И ШИШО

    6 0 Отговор
    Ши са двойката

    19:39 05.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Какъв хит

    3 0 Отговор
    Галаксииии хит ..

    19:40 05.08.2026

  • 45 Горски

    4 0 Отговор
    тези които стъкмиха сглобката и хвалеха пеевски по телевизиите денонощно изчезнаха яко дим Христо Иванов сдаде поста и се изнесе в Брюксел, Петков също не се обажда, вече не е никакъв фактор в собствената си партия, която сам създаде.

    19:50 05.08.2026

  • 46 даоико

    3 0 Отговор
    И от тоя ГЕРБ калпаазанин такъв хубав затворник ще стане??? Наглия ГЕРБ циганин президент му се привижда??? Само на килия може да стане президент и то ако е единичка. Мафията ГЕРБ е време да напълни затворите. Слава на Господ Иисус Христос вече намаляват тези дето искат да ги язди глупавия пожарникар с калинките си. Нахалника мръсен президент му се привижда???

    19:56 05.08.2026

  • 47 Стига!

    4 0 Отговор
    СТига с този ГЕРБерастки кмет, дето вече 20 години дерибейства в Бургас, стига! Много бил направил! Ами, направил е, все пак 12 години, че и кусур, СИКаджийската мутра като премиер даваше луди пари, даваше стотици милони, за да лъска имиджа на дъртия ГЕРБераст Николов, който пък за отплата старателно му лижеше задн---а! Бил "открил" детска болница в Бургас! Че да не я построил със собстевни пари бе, мутро СИКаджийска и неграмотен селяндур? Само че, никой не е забравил потресаващите разкрития на "Бивол" за грабежите, многобройните имоти и престъпленията на "прехваления" ГЕРБерастки лаекй! Хайде холам бе , Митьо! Хайед холам бе, СИКаджийски кмете!

    19:58 05.08.2026

  • 48 Зеления

    0 0 Отговор
    Коментари 1 и 11 са емблематични !

    20:01 05.08.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Момата на среща с Тиквата

    2 0 Отговор
    Красавицата и Звяра е работата.

    20:03 05.08.2026

  • 51 слолио

    2 0 Отговор
    Много е "умен" този ГЕРБ паразит, по време на КОВИД отиде тоя същия глупак и събра пейките в парка да не сядат хората на въздух. Много е умен като всеки в ГЕРБ. А колко е налапал от баницата ако разбереш, ще си първия дето ще иска да го ри та за берекет. Хвани единия ГЕРБ ер и уд ари другия, няма да сбъркаш. Само на глупаци налитате. Слава Богу помним му и на тоя какви ги оа ка.

    20:05 05.08.2026

  • 52 Тоя

    3 0 Отговор
    Лява ръка десен джоб , но бургазлии са прости и го избират !

    20:10 05.08.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

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