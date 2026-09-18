Новини
България »
С до 20% могат да поскъпнат автобусните билети, ако цените на горивата продължат да растат

С до 20% могат да поскъпнат автобусните билети, ако цените на горивата продължат да растат

18 Септември, 2026 19:41 254 6

  • превозвачи-
  • автобус-
  • поскъпване-
  • горива

Превозвачите вече отчитат сериозен ръст на разходите – само допреди два месеца горивото е формирало около 30% от тях, а сега делът му достига 40 на сто

С до 20% могат да поскъпнат автобусните билети, ако цените на горивата продължат да растат - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С до 20% могат да поскъпнат автобусните билети, ако цените на горивата продължат да вървят нагоре, прогнозират от транспортния бранш по Южното Черноморие. Превозвачите вече отчитат сериозен ръст на разходите – само допреди два месеца горивото е формирало около 30% от тях, а сега делът му достига 40 на сто.

По Южното Черноморие туристическият сезон засега помага на транспортните фирми да компенсират част от по-високите разходи и цените на билетите се задържат. По-тежка обаче е ситуацията във вътрешността на страната и по линиите до малките населени места, част от които вече се обслужват на загуба. От бранша предупреждават, че ако горивата останат скъпи, увеличението на автобусните билети може да бъде между 10 и 20%.

Антон Христов, управител на транспортна фирма: "Продължава да расте така стремглаво горивото. Давам ви пример. Днес беше 1,94 средна цена, като има места, където е 1,97 евро на литър, което е изключително голяма разлика. Това е поскъпване средно от 12% отпреди три месеца, когато беше 1,72 - 1,74. Държавата е длъжна и смятам, че ще се намеси, но реакцията трябва да бъде на момента, а не да бавим решения, които са зависещи за много хора, за да стигнат до работните си места, семейства."


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    0 2 Отговор
    Радев ! Ударете веднага майсторите работещи на черно , бизнес за над два милиарда евро годишно ...за държавата над 500 млн евро загуба

    Коментиран от #5, #6

    19:44 18.09.2026

  • 2 Русофоб

    2 1 Отговор
    А какво ни пука на нас русофобите, че цените на дизела се покачвали. Важното за нас е, в Русия да е зле.

    19:46 18.09.2026

  • 3 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    1 0 Отговор
    В грижовната кошницата не е ли сложил зеления чорап някой литър нафта...?

    19:49 18.09.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    Щот радевата хунта е глъмава!

    Ще похарчат 300 милиона за цветнокожи и за зърнени босове

    300 милиона при 20 евроцента държавна субсидия е субсидирането на 1,5 милиарда литра - това е 6 месечното потребление на горива в държавата и всички ще се възползват!

    19:51 18.09.2026

  • 5 Милен

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Помак":

    И като ги ,,ударят" какво? Инфлацията ли ще спадне, или примерно ще ти вдигнат заплатата? Какво точно очакваш от този ,,удар"?

    19:54 18.09.2026

  • 6 Кандидат депутат

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Помак":

    Ако тези майстори излезнат на светло услугите им ще скочат с 50-70% , и тогава ще дойде големия банан. Демокрация е стани майстор, работи вместо да завиждаш.

    19:54 18.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове