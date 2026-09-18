С до 20% могат да поскъпнат автобусните билети, ако цените на горивата продължат да растат

С до 20% могат да поскъпнат автобусните билети, ако цените на горивата продължат да вървят нагоре, прогнозират от транспортния бранш по Южното Черноморие. Превозвачите вече отчитат сериозен ръст на разходите – само допреди два месеца горивото е формирало около 30% от тях, а сега делът му достига 40 на сто.

По Южното Черноморие туристическият сезон засега помага на транспортните фирми да компенсират част от по-високите разходи и цените на билетите се задържат. По-тежка обаче е ситуацията във вътрешността на страната и по линиите до малките населени места, част от които вече се обслужват на загуба. От бранша предупреждават, че ако горивата останат скъпи, увеличението на автобусните билети може да бъде между 10 и 20%.

Антон Христов, управител на транспортна фирма: "Продължава да расте така стремглаво горивото. Давам ви пример. Днес беше 1,94 средна цена, като има места, където е 1,97 евро на литър, което е изключително голяма разлика. Това е поскъпване средно от 12% отпреди три месеца, когато беше 1,72 - 1,74. Държавата е длъжна и смятам, че ще се намеси, но реакцията трябва да бъде на момента, а не да бавим решения, които са зависещи за много хора, за да стигнат до работните си места, семейства."