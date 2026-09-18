С до 20% могат да поскъпнат автобусните билети, ако цените на горивата продължат да растат

С до 20% могат да поскъпнат автобусните билети, ако цените на горивата продължат да вървят нагоре, прогнозират от транспортния бранш по Южното Черноморие. Превозвачите вече отчитат сериозен ръст на разходите – само допреди два месеца горивото е формирало около 30% от тях, а сега делът му достига 40 на сто.
По Южното Черноморие туристическият сезон засега помага на транспортните фирми да компенсират част от по-високите разходи и цените на билетите се задържат. По-тежка обаче е ситуацията във вътрешността на страната и по линиите до малките населени места, част от които вече се обслужват на загуба. От бранша предупреждават, че ако горивата останат скъпи, увеличението на автобусните билети може да бъде между 10 и 20%.
Антон Христов, управител на транспортна фирма: "Продължава да расте така стремглаво горивото. Давам ви пример. Днес беше 1,94 средна цена, като има места, където е 1,97 евро на литър, което е изключително голяма разлика. Това е поскъпване средно от 12% отпреди три месеца, когато беше 1,72 - 1,74. Държавата е длъжна и смятам, че ще се намеси, но реакцията трябва да бъде на момента, а не да бавим решения, които са зависещи за много хора, за да стигнат до работните си места, семейства."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Помак
Коментиран от #5, #6
19:44 18.09.2026
2 Русофоб
19:46 18.09.2026
3 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
19:49 18.09.2026
4 ДрайвингПлежър
Ще похарчат 300 милиона за цветнокожи и за зърнени босове
300 милиона при 20 евроцента държавна субсидия е субсидирането на 1,5 милиарда литра - това е 6 месечното потребление на горива в държавата и всички ще се възползват!
19:51 18.09.2026
5 Милен
До коментар #1 от "Помак":И като ги ,,ударят" какво? Инфлацията ли ще спадне, или примерно ще ти вдигнат заплатата? Какво точно очакваш от този ,,удар"?
19:54 18.09.2026
6 Кандидат депутат
До коментар #1 от "Помак":Ако тези майстори излезнат на светло услугите им ще скочат с 50-70% , и тогава ще дойде големия банан. Демокрация е стани майстор, работи вместо да завиждаш.
19:54 18.09.2026