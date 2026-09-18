Илия Груев се завръща в състава на Лийдс за мача с Кристъл Палас

Мениджърът на Лийдс Даниел Фарке потвърди, че българският национал Илия Груев е напълно възстановен и на разположение за предстоящия двубой от Висшата лига срещу Кристъл Палас в неделя от 16:00 часа. Halfът бе извън терените от април насам заради сериозна контузия, но вече направи първата си стъпка към завръщането, като взе участие в мач на отбора до 21 години.

Германският специалист изрази задоволството си от физическото състояние на полузащитника:

„След тази продължителна контузия беше важно той да запише първите си минути в мача на отбора до 21 години. Освен това, фактът, че изигра близо 90 минути, се отрази добре на увереността му. Сега той ще повярва още повече във възможностите на тялото си, така че да – той е на разположение и за уикенда“, коментира Фарке.

Добрите новини за Груев не спират дотук – той е включен и в официалния състав на селекционера Александър Димитров за предстоящите четири двубоя на България в турнира Лига на нациите.