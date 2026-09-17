Диана Дамянова: Укоримо ли е това на Петрохан? Въпрос към журналистиката?

За да затворя за себе си страницата Петрохан се насилих да изчета частично„изтеклата” експертиза.
Добре си давам сметка, че психологическа експертиза на мъртви хора е доста висока топка за постигане и вероятно има много допуски, грешки и невярни интерпретации.
Но… обърнах внимание на фактите, тези дето са потвърдени от лица ,живи и активни.
И тук срещнах най-най-най големия си ужас.
От текстовете, потвърдени от ЖИВИЯТ баща на момичето, дето са искали да го приобщят /разбирай смажат / в лапите си се разбира, че майката на убития Николай е участвала в кандърмата този баща да предостави 13 годишната си дъщеря на сектата, където е трябвало да бъде сексуално употребена от нейния син.
Звучи ви чудовищно ли?
На мен ми звучи повече от чудовищно.
Да, става дума за жената в жълто, която обиколи телевизорите, която се поклони пред паметника на убиеца и която, както се разбира е била част от системата на „снабдяване на сектата със свежа кръв”.
И също знам, че в човешките глави съществуват всякакви отклонения, патии или чисти лудости, което за съжаление често убягва от властите, докато тези с патиите не извършат тежки престъпления.
И това е болест, не можем да съдим болните, а обществата, които не са „хванали” техните болести на време и са ги оставили да се превърнат в престъпници
Но…. какво за тези носители на доброто, журналистите, които по един парадоксален начин застават срещу очеизваждащата истина и търсят убежище за своите хора в извънземните, мафията и какво ли не.
Това са хората , на които често и напълно невинно разчитаме за информация и я получаваме.
И които , с приведени от мъка очи, дават думата на същата „пожълтяла” майка, която хем си е изоставила детето в лапите на сектата, хем е кандардисвала родителите на други деца да направят същото.
Болести, патии и какво ли не вилнеят в сърцата, за съжаление не само на пожълтялите майки.
А сектата са били светци, макар поведението им „понякога да е било укоримо”, сиреч може би не съвсем правилно.
Иначе, не затварям страницата за политическата протекция, която сектата е получавала от от 2021 до почти 2026, за политическата апатия и дезинтересираност на редица управляващи и на факта, че има разлика между Радев , който не намира случилото се там за укоримо, а за престъпно /ура/ и думите и действията на неговия вътрешен министър по този въпрос.
Защото именно тази държавна протекция и отказът да бъде „укорена” показва, че обществото ни е болно.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #4
13:03 17.09.2026
2 Тая сега ли разбра
13:03 17.09.2026
3 Дедо
Коментиран от #18
13:04 17.09.2026
4 Уффф
До коментар #1 от "честен ционист":И тази кукундрела на амбразурата, да защитава небивалиците на държавата- убийца на Петрохан и Околчица! Не се хабете! Българите не са чак толкова глупави!
Коментиран от #9
13:07 17.09.2026
5 Гост
13:08 17.09.2026
6 Ха ха ха
13:08 17.09.2026
7 Мдаа
Коментиран от #42, #46
13:09 17.09.2026
8 име
Важното е че педофилите ги няма.
Коментиран от #11, #37
13:10 17.09.2026
9 Тя всъщност защитава
До коментар #4 от "Уффф":Нарко дилъра Илияна Йотова-Ескобар!
Коментиран от #28, #34
13:12 17.09.2026
10 Българин
"Вие сте блокиран на 17.09.2026 г., 13:09 ч. за период от 365 дни.
Причина: N/A"
13:14 17.09.2026
11 Дедо
До коментар #8 от "име":Щот може и още да има, а хубаво ли ша ти е ако та фанат та изпомандаръсат теб две три лами по гората некъде?
13:14 17.09.2026
12 Шорт
13:19 17.09.2026
13 Оффф
13:19 17.09.2026
14 Готина кримка стана
Коментиран от #39
13:21 17.09.2026
15 Партия Петрохан
А за съпричастните ( жълтото пиле) чакаме да видим обвинения, ще си останем с чакането.
Цял оаюетник на педдпфил убиец вдигнаха, ние за медии.
13:23 17.09.2026
16 Нищо лично
Тя може да се изказва за уличните котета.
.
13:23 17.09.2026
17 Мнение
Коментиран от #20, #22
13:23 17.09.2026
18 Всъщност
До коментар #3 от "Дедо":250 000, но били за едни снимчици.
Коментиран от #23
13:24 17.09.2026
19 Братовчеда
Казано простичко, Дамянова носи сапуна на Йотова... Старателно я къпе, не може да се отрече.
13:27 17.09.2026
20 Аха...
До коментар #17 от "Мнение":Може и да е имало сексуални извращения, но те не са причина за убийството на 6 човека! Не са! Никой не дава пари в шестцифрени суми без да очаква в замяна нищо! Никой! Наркотици и или крипто валута. Това е. Мафията чисти неудобните свидетели в някакъв момент.
13:30 17.09.2026
21 Защо
13:30 17.09.2026
22 Интересно как извратеното мнение
До коментар #17 от "Мнение":на “Мнение” е получило дотук повече одобрение отколкото минуси.
Коментиран от #25
13:32 17.09.2026
23 Гост
До коментар #18 от "Всъщност":Кви снимки?
13:33 17.09.2026
24 хмм
13:33 17.09.2026
25 Налични
До коментар #22 от "Интересно как извратеното мнение":Ламята и кмета на София са си споделяли снимков материал.
13:34 17.09.2026
26 Въпросът е там, че ако органите се бяха
13:36 17.09.2026
27 Случаят Петрохан, ПП Прогресивна
Възможно ли е Случаят Петрохан да се използва от ПП Прогресивна България за политически цели, без да има завършено разследване и експертизи?
От което следва резонен въпрос,
Премиерът Румен Радев (бивш Президент на БГ), възможно ли е Случаят Петрохан да е допринесъл за Избирането на бившият Президент Радев за Премиер и за мнозинството на Прогресивна България в Парламента.
Възможно ли е Случаят Петрохан да е използван и да бъде използван Политически в изборът на Президент и вице президент на България?
БГ ДАНС, БГ Прокуратура и БГ МВР
Кога и какво точно Горните Три Служби (всъщност БГ Държавата) са знаели по Случаят Петрохан - (масово убийство, самоубийство и убийство) ?
Кога и какво БГ ДАНС, БГ Прокуратура и БГ МВР са предприели по случаят Петрохан?
Какви са Действията и Бездействията на БГ ДАНС, БГ Прокуратура и БГ МВР по Случаят Петрохан.
Времева рамка?
Резонен въпрос,
Въпрос към МВР, ДАНС, Военно Разузнаване,
Разузнаване на ГВ/РГП (Разузнаване на Гранични Войски, Гранична Полиция)
Бил ли е Ивайло Калушев формално (на Щат) или не формално Сътрудник към
ДАНС, МВР, Военно Разузнаване, Гранична Полиция Разузнаване?
13:36 17.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Тая "дама" е
13:37 17.09.2026
30 За родителите предоставили децата си
13:39 17.09.2026
31 Кънчо
13:39 17.09.2026
32 БГ Прокуратура, БГ Следователи, БГ МВР
Доклад - прошунурован и подписан от Прокуратура и Следовател за начинът, тоест възстановка, начин и време на убийствата, как са извършени и кой ги и извършва, времевата рамка.
В медиите и общественото пространство се говори в насипно състояние?
Защо Правителство, МВР Министър, Прокуратура допускат да се изнася информация за случаят Петрохан в насипно състояние след като 12 (дванадесет) или там 13 (тринадесет) не са готови?
При не изготвени 12 или 13 експертизи да се дава пресконференцията по случая "Петрохан", едно към Гьотаре?
Коментиран от #49
13:39 17.09.2026
33 Почтено
13:39 17.09.2026
34 ППедофилите измествате темата
До коментар #9 от "Тя всъщност защитава":Нали?
13:40 17.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Петър
За да скрие голямото престъпление, Политическият цирк вади на показ малкото и такива като вас ахват в захлас и ужас..
13:51 17.09.2026
37 Лъжеш се
До коментар #8 от "име":Тези вече ги няма, но идват нови, на тълпи и на талази, като мигрантите!Новите либерални теории ги произвеждат, нормалните се заклеймяват да изглеждат ненормални,
тъпите и грозните гласовито ни убеждават че са умни и красиви, въобще, пълна разруха на ценностите!
Мислете, как ще се справим
13:55 17.09.2026
38 пипи
Коментиран от #40, #44
14:05 17.09.2026
39 Простак
До коментар #14 от "Готина кримка стана":200%
14:06 17.09.2026
40 Какво ти разбира
До коментар #38 от "пипи":Тъпата жълта тиква бе Петрохански?
14:07 17.09.2026
41 4567
Коментиран от #43
14:07 17.09.2026
42 Цялата
До коментар #7 от "Мдаа":Тази педофилска коалиция съд и Белене.
Коментиран от #45
14:08 17.09.2026
43 Ха ХаХа
До коментар #41 от "4567":Чел съм подобни боклучави писания като твоите преди 20 години
14:09 17.09.2026
44 Братчетата на Бойко
До коментар #38 от "пипи":Търси си някой да му направи пиар, демек клиент.
14:09 17.09.2026
45 Куку
До коментар #42 от "Цялата":Белене е символ на комунистическото "правосъдие". Това ли искаш?
14:13 17.09.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Истината
Както не може да попречим на който и да е катастрофира, да се напише или да преяде.
Обществото ни трябва да узрее за тази обективна даденост .
Гневът, възмущението и паниката да безполезни.
14:22 17.09.2026
48 КО ТОЛКО?
14:22 17.09.2026
49 Лама Калушев от отвъдното
До коментар #32 от "БГ Прокуратура, БГ Следователи, БГ МВР ":МВР то на Лама Кандев ли имаш предвид?
14:22 17.09.2026
50 АКО НЕ, БАЙ СТАВРИ ЩЕ.
14:24 17.09.2026
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