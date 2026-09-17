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Диана Дамянова: Укоримо ли е това на Петрохан? Въпрос към журналистиката?

Диана Дамянова: Укоримо ли е това на Петрохан? Въпрос към журналистиката?

17 Септември, 2026 13:00 1 596 52

  • диана дамянова-
  • разследване-
  • петрохан-
  • убийство-
  • педофилия-
  • ивайло калушев

Защото именно тази държавна протекция и отказът да бъде „укорена” показва, че обществото ни е болно

Диана Дамянова: Укоримо ли е това на Петрохан? Въпрос към журналистиката? - 1
Снимка: Архив
Диана Дамянова Диана Дамянова пиар анализатор
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

За да затворя за себе си страницата Петрохан се насилих да изчета частично„изтеклата” експертиза.

Добре си давам сметка, че психологическа експертиза на мъртви хора е доста висока топка за постигане и вероятно има много допуски, грешки и невярни интерпретации.

Но… обърнах внимание на фактите, тези дето са потвърдени от лица ,живи и активни.

И тук срещнах най-най-най големия си ужас.

От текстовете, потвърдени от ЖИВИЯТ баща на момичето, дето са искали да го приобщят /разбирай смажат / в лапите си се разбира, че майката на убития Николай е участвала в кандърмата този баща да предостави 13 годишната си дъщеря на сектата, където е трябвало да бъде сексуално употребена от нейния син.

Звучи ви чудовищно ли?

На мен ми звучи повече от чудовищно.

Да, става дума за жената в жълто, която обиколи телевизорите, която се поклони пред паметника на убиеца и която, както се разбира е била част от системата на „снабдяване на сектата със свежа кръв”.

И също знам, че в човешките глави съществуват всякакви отклонения, патии или чисти лудости, което за съжаление често убягва от властите, докато тези с патиите не извършат тежки престъпления.

И това е болест, не можем да съдим болните, а обществата, които не са „хванали” техните болести на време и са ги оставили да се превърнат в престъпници

Но…. какво за тези носители на доброто, журналистите, които по един парадоксален начин застават срещу очеизваждащата истина и търсят убежище за своите хора в извънземните, мафията и какво ли не.

Това са хората , на които често и напълно невинно разчитаме за информация и я получаваме.

И които , с приведени от мъка очи, дават думата на същата „пожълтяла” майка, която хем си е изоставила детето в лапите на сектата, хем е кандардисвала родителите на други деца да направят същото.

Болести, патии и какво ли не вилнеят в сърцата, за съжаление не само на пожълтялите майки.

А сектата са били светци, макар поведението им „понякога да е било укоримо”, сиреч може би не съвсем правилно.

Иначе, не затварям страницата за политическата протекция, която сектата е получавала от от 2021 до почти 2026, за политическата апатия и дезинтересираност на редица управляващи и на факта, че има разлика между Радев , който не намира случилото се там за укоримо, а за престъпно /ура/ и думите и действията на неговия вътрешен министър по този въпрос.

Защото именно тази държавна протекция и отказът да бъде „укорена” показва, че обществото ни е болно.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    21 6 Отговор
    „Психиатърът обикновено сам има склонност към някое сексуално отклонение.“

    Коментиран от #4

    13:03 17.09.2026

  • 2 Тая сега ли разбра

    27 8 Отговор
    Болно е от тиквенско управление

    13:03 17.09.2026

  • 3 Дедо

    26 14 Отговор
    А кмета на София каза ,че им дарил май 80 000 еврака. За моторетки. Прдофилски моторетки за откровенни педофили.

    Коментиран от #18

    13:04 17.09.2026

  • 4 Уффф

    22 19 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    И тази кукундрела на амбразурата, да защитава небивалиците на държавата- убийца на Петрохан и Околчица! Не се хабете! Българите не са чак толкова глупави!

    Коментиран от #9

    13:07 17.09.2026

  • 5 Гост

    25 4 Отговор
    Някой разбра ли изобщо колко милиона евро са минали там за броене на гъски и мисирки и да прават гнезда от мидички? Тук има намесени много хора.

    13:08 17.09.2026

  • 6 Ха ха ха

    12 13 Отговор
    МУМИИТЕ ДА СИ ПОЧИНАТ МАЛКО. ВОНИШ БЕ ЧЕДО ВЕЧЕ.

    13:08 17.09.2026

  • 7 Мдаа

    22 19 Отговор
    Коалиция Петрохан е подивяла срещу нормалността и справедливостта, които изповядват Радев и Йотова, защото предусещат своята окончателна кончина.

    Коментиран от #42, #46

    13:09 17.09.2026

  • 8 име

    13 17 Отговор
    Аман от тия педофили и ПеПедофили. Какво значение има някой баща ли ги е очистил, ДАНС ли са ги очистили, лама калушко ли ги е убил, самоубили ли са се...
    Важното е че педофилите ги няма.

    Коментиран от #11, #37

    13:10 17.09.2026

  • 9 Тя всъщност защитава

    25 20 Отговор

    До коментар #4 от "Уффф":

    Нарко дилъра Илияна Йотова-Ескобар!

    Коментиран от #28, #34

    13:12 17.09.2026

  • 10 Българин

    14 7 Отговор
    Свобода на словото! Ето какво се случва в един друг сайт, когато пишеш против петроханските педофили, ПиПиДиБи и Кандев:

    "Вие сте блокиран на 17.09.2026 г., 13:09 ч. за период от 365 дни.
    Причина: N/A"

    13:14 17.09.2026

  • 11 Дедо

    3 5 Отговор

    До коментар #8 от "име":

    Щот може и още да има, а хубаво ли ша ти е ако та фанат та изпомандаръсат теб две три лами по гората некъде?

    13:14 17.09.2026

  • 12 Шорт

    11 10 Отговор
    П.П. пеперасти и политическа партия Д.Б.деберасти са Лами от Петрохан!

    13:19 17.09.2026

  • 13 Оффф

    17 9 Отговор
    Показен разстрел на мафията! Стига с тези тъпотии! Показно убийство за назидание! Наркотици или криптовалута! Няма нищо друго! Останалото е пълнеж за наивници!

    13:19 17.09.2026

  • 14 Готина кримка стана

    20 6 Отговор
    Записи от тел.комп.камери.са подбрани прецизно или унищожени.Намират кукундрели да плямпат глупости.

    Коментиран от #39

    13:21 17.09.2026

  • 15 Партия Петрохан

    8 9 Отговор
    И специално техния благодетел пропиефф притежават 30% от медиите у нас. Прибавете нова, босфор, пеДарик, люпка с таксито и партньорка генка ( малките букви са по заслуги)
    А за съпричастните ( жълтото пиле) чакаме да видим обвинения, ще си останем с чакането.
    Цял оаюетник на педдпфил убиец вдигнаха, ние за медии.

    13:23 17.09.2026

  • 16 Нищо лично

    12 9 Отговор
    Една жена, която не е станала майка и не е отгледала дете, не може да се изказва за една истинска майка.
    Тя може да се изказва за уличните котета.
    .

    13:23 17.09.2026

  • 17 Мнение

    18 11 Отговор
    Явно е имало някакви извращения на Петрохан, какви точно, дори това не знаем. Проблемът е в това, че Диана Дамянова едва ли се гнуси толкова от сексуалните извращения (кой знае дали са ѝ чужди), а се стреми да окаля политическия противник с внушения и клевети, също като ПИК и като прокуратурата. Това си е гнусно също.

    Коментиран от #20, #22

    13:23 17.09.2026

  • 18 Всъщност

    9 4 Отговор

    До коментар #3 от "Дедо":

    250 000, но били за едни снимчици.

    Коментиран от #23

    13:24 17.09.2026

  • 19 Братовчеда

    12 4 Отговор
    Диана Дамянова и Илияна Йотова са дълбоко свързани, като в последно време техните имена се преплитат най-вече покрай експертните анализи и коментари на Дамянова относно политическите ходове на Йотова. Като един от водещите специалисти по политически маркетинг и стратегически комуникации в България, Диана Дамянова редовно анализира действията на държавния глава. Голям медиен отзвук предизвикаха нейните анализи в предавания като "България, Европа и светът на фокус" по Радио „Фокус“, където Дамянова подробно разплита и коментира решенията на Илияна Йотова – като например изненадващия избор на Кирил Вълчев за неин вицепрезидент.
    Казано простичко, Дамянова носи сапуна на Йотова... Старателно я къпе, не може да се отрече.

    13:27 17.09.2026

  • 20 Аха...

    14 5 Отговор

    До коментар #17 от "Мнение":

    Може и да е имало сексуални извращения, но те не са причина за убийството на 6 човека! Не са! Никой не дава пари в шестцифрени суми без да очаква в замяна нищо! Никой! Наркотици и или крипто валута. Това е. Мафията чисти неудобните свидетели в някакъв момент.

    13:30 17.09.2026

  • 21 Защо

    5 3 Отговор
    Пълни Петроханци и де били продължават да отричат? Какво целят. Те финансирали преференциален оедофил. Друг им е виновен. Но все пак Г - Н калушев.

    13:30 17.09.2026

  • 22 Интересно как извратеното мнение

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Мнение":

    на “Мнение” е получило дотук повече одобрение отколкото минуси.

    Коментиран от #25

    13:32 17.09.2026

  • 23 Гост

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Всъщност":

    Кви снимки?

    13:33 17.09.2026

  • 24 хмм

    3 3 Отговор
    Аз пък не разбирам защо някои журналисти продължават да твърдят, че сектата е имала протекция от 2021 г. до 2026 г., след като членовете и са били приобщени преди много години. На някоя друга планета ли са пребивавали до 2021г. или са се справяли и без протекции, което изглежда странно, имайки предвид с какво са се занимавали.🤔

    13:33 17.09.2026

  • 25 Налични

    6 0 Отговор

    До коментар #22 от "Интересно как извратеното мнение":

    Ламята и кмета на София са си споделяли снимков материал.

    13:34 17.09.2026

  • 26 Въпросът е там, че ако органите се бяха

    5 1 Отговор
    намесили, тартори, лами и помощници щяха да се озоват най-много в затвора за наша сметка. А такива не трябва да живеят.

    13:36 17.09.2026

  • 27 Случаят Петрохан, ПП Прогресивна

    3 5 Отговор
    Случаят Петрохан, ПП Прогресивна България за Политическа употреба.

    Възможно ли е   Случаят Петрохан да се използва от ПП Прогресивна България за политически цели, без да има завършено разследване и експертизи?

    От което следва резонен въпрос,
    Премиерът Румен Радев (бивш Президент на БГ), възможно ли е Случаят Петрохан да е допринесъл за Избирането на бившият Президент Радев за Премиер и за мнозинството на Прогресивна България в Парламента.

    Възможно ли е Случаят Петрохан да е използван и да бъде използван Политически в изборът на Президент и вице президент на България?


    БГ ДАНС, БГ Прокуратура и БГ МВР


    Кога и какво точно Горните Три Служби (всъщност БГ Държавата) са знаели по Случаят Петрохан - (масово убийство, самоубийство и убийство) ?

    Кога и какво БГ ДАНС, БГ Прокуратура и БГ МВР са предприели по случаят Петрохан?

    Какви са Действията и Бездействията на БГ ДАНС, БГ Прокуратура и БГ МВР по Случаят Петрохан.

    Времева рамка?

    Резонен въпрос,

    Въпрос към МВР, ДАНС, Военно Разузнаване,
    Разузнаване на ГВ/РГП (Разузнаване на Гранични Войски, Гранична Полиция)

    Бил ли е Ивайло Калушев формално (на Щат) или не формално Сътрудник към
    ДАНС, МВР, Военно Разузнаване, Гранична Полиция Разузнаване?

    13:36 17.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Тая "дама" е

    5 2 Отговор
    Наведена гербава слугиня! Не вярвам и на една нейна дума или преценка!

    13:37 17.09.2026

  • 30 За родителите предоставили децата си

    4 1 Отговор
    за духовно възвисяване и физическо удовлетворяване на дъртите мъже наказания няма да има.

    13:39 17.09.2026

  • 31 Кънчо

    4 1 Отговор
    Радев каза ,че са педофили, а и тоа Калуше в и убиец. На кой не му стана ясно кой ги е подкрепял? И тва са го знаели бая хора.

    13:39 17.09.2026

  • 32 БГ Прокуратура, БГ Следователи, БГ МВР 

    2 5 Отговор
    до днес 17.09.2026 не са представили причинно следствено доклад,
    Доклад - прошунурован и подписан от Прокуратура и Следовател за начинът, тоест възстановка, начин и време на убийствата, как са извършени и кой ги и извършва, времевата рамка.

    В медиите и общественото пространство се говори в насипно състояние?

    Защо Правителство, МВР Министър, Прокуратура допускат да се изнася информация за случаят Петрохан в насипно състояние след като 12 (дванадесет) или там 13 (тринадесет) не са готови?

    При не изготвени 12 или 13 експертизи да се дава пресконференцията по случая "Петрохан", едно към Гьотаре?

    Коментиран от #49

    13:39 17.09.2026

  • 33 Почтено

    8 2 Отговор
    А Асен Василев, който се подвизава по прайдовете на Европа, да спре да се зъби, че те съпартийците му все в кюпа

    13:39 17.09.2026

  • 34 ППедофилите измествате темата

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Тя всъщност защитава":

    Нали?

    13:40 17.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Петър

    6 3 Отговор
    Госпожо , ние не пасем трева! Това което властта изкарва пред обществеността за секта, култ, педофилия, девиантно поведение и т.н. е вярно, но то не е причината да има шест трупа.

    За да скрие голямото престъпление, Политическият цирк вади на показ малкото и такива като вас ахват в захлас и ужас..

    13:51 17.09.2026

  • 37 Лъжеш се

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "име":

    Тези вече ги няма, но идват нови, на тълпи и на талази, като мигрантите!Новите либерални теории ги произвеждат, нормалните се заклеймяват да изглеждат ненормални,
    тъпите и грозните гласовито ни убеждават че са умни и красиви, въобще, пълна разруха на ценностите!
    Мислете, как ще се справим

    13:55 17.09.2026

  • 38 пипи

    1 3 Отговор
    тая лелка има ли някакъв въпрос по който да няма мнение. Тя разбира от всичко!!! И винаги е последна инстанция.........

    Коментиран от #40, #44

    14:05 17.09.2026

  • 39 Простак

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Готина кримка стана":

    200%

    14:06 17.09.2026

  • 40 Какво ти разбира

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "пипи":

    Тъпата жълта тиква бе Петрохански?

    14:07 17.09.2026

  • 41 4567

    0 0 Отговор
    Това същото ми го разказа една жена във влака още преди 7 години.

    Коментиран от #43

    14:07 17.09.2026

  • 42 Цялата

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мдаа":

    Тази педофилска коалиция съд и Белене.

    Коментиран от #45

    14:08 17.09.2026

  • 43 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "4567":

    Чел съм подобни боклучави писания като твоите преди 20 години

    14:09 17.09.2026

  • 44 Братчетата на Бойко

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "пипи":

    Търси си някой да му направи пиар, демек клиент.

    14:09 17.09.2026

  • 45 Куку

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "Цялата":

    Белене е символ на комунистическото "правосъдие". Това ли искаш?

    14:13 17.09.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Истината

    1 1 Отговор
    е, че ние като общество, чрез държавните институции, които сме изградили, не може да попречим на който и да е, да се самоубие.
    Както не може да попречим на който и да е катастрофира, да се напише или да преяде.
    Обществото ни трябва да узрее за тази обективна даденост .
    Гневът, възмущението и паниката да безполезни.

    14:22 17.09.2026

  • 48 КО ТОЛКО?

    2 0 Отговор
    ВСИЧКИ СИ ОБИЧАМЕ ДЕЦАТА, НЯКОИ ОБИЧАТ ЧУЖДИТЕ ДЕЦА?

    14:22 17.09.2026

  • 49 Лама Калушев от отвъдното

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "БГ Прокуратура, БГ Следователи, БГ МВР ":

    МВР то на Лама Кандев ли имаш предвид?

    14:22 17.09.2026

  • 50 АКО НЕ, БАЙ СТАВРИ ЩЕ.

    1 0 Отговор
    ДА СЕ ПРЕГЛЕДА РЕКТУМА НА ТЕРЗИЕВ - ДАЛИ И ТОЙ МУ Е ЗАГЛАДЕН!

    14:24 17.09.2026

  • 51 Подобни

    0 1 Отговор
    трагедии се случват в цял свят. Обективно никой не е целял те да се случат. Няма какво да научим от всичко това като общество. Безсмислено е да се обвиняваме и разделяме на враждуващи групи.

    14:25 17.09.2026

  • 52 ДС БАЩИ И ДЕЦА МН. ОБИЧАТ ДА ГЛЕДАТ...

    0 0 Отговор
    КМЕТА НА СОФИЯ ОБИЧАЛ ДА ГЛЕДА, ЗА ТОВА ЧЕСТО ПОСЕЩАВАЛ ЗАВЕДЕНИЕТО ПЕТРОХАН. ОТ МАЛЪК МЕЧТАЕЛ, НО ВЕЧЕ БИЛ ГОЛЯМ ЗА УЧЕНИК НА ЛАМА КАЛУШШЕВ. А И МАЙКА МУ НЯМАЛА НИЩО ПРОТИВ?

    14:28 17.09.2026