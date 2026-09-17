Диана Дамянова: Укоримо ли е това на Петрохан? Въпрос към журналистиката?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

За да затворя за себе си страницата Петрохан се насилих да изчета частично„изтеклата” експертиза.

Добре си давам сметка, че психологическа експертиза на мъртви хора е доста висока топка за постигане и вероятно има много допуски, грешки и невярни интерпретации.

Но… обърнах внимание на фактите, тези дето са потвърдени от лица ,живи и активни.

И тук срещнах най-най-най големия си ужас.

От текстовете, потвърдени от ЖИВИЯТ баща на момичето, дето са искали да го приобщят /разбирай смажат / в лапите си се разбира, че майката на убития Николай е участвала в кандърмата този баща да предостави 13 годишната си дъщеря на сектата, където е трябвало да бъде сексуално употребена от нейния син.

Звучи ви чудовищно ли?

На мен ми звучи повече от чудовищно.

Да, става дума за жената в жълто, която обиколи телевизорите, която се поклони пред паметника на убиеца и която, както се разбира е била част от системата на „снабдяване на сектата със свежа кръв”.

И също знам, че в човешките глави съществуват всякакви отклонения, патии или чисти лудости, което за съжаление често убягва от властите, докато тези с патиите не извършат тежки престъпления.

И това е болест, не можем да съдим болните, а обществата, които не са „хванали” техните болести на време и са ги оставили да се превърнат в престъпници

Но…. какво за тези носители на доброто, журналистите, които по един парадоксален начин застават срещу очеизваждащата истина и търсят убежище за своите хора в извънземните, мафията и какво ли не.

Това са хората , на които често и напълно невинно разчитаме за информация и я получаваме.

И които , с приведени от мъка очи, дават думата на същата „пожълтяла” майка, която хем си е изоставила детето в лапите на сектата, хем е кандардисвала родителите на други деца да направят същото.

Болести, патии и какво ли не вилнеят в сърцата, за съжаление не само на пожълтялите майки.

А сектата са били светци, макар поведението им „понякога да е било укоримо”, сиреч може би не съвсем правилно.

Иначе, не затварям страницата за политическата протекция, която сектата е получавала от от 2021 до почти 2026, за политическата апатия и дезинтересираност на редица управляващи и на факта, че има разлика между Радев , който не намира случилото се там за укоримо, а за престъпно /ура/ и думите и действията на неговия вътрешен министър по този въпрос.

Защото именно тази държавна протекция и отказът да бъде „укорена” показва, че обществото ни е болно.