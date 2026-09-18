Цветелина Пенкова: България има стратегическо място в енергийните коридори към Европа

Енергийната свързаност е ключова за по-ниските цени на електроенергията, а България има стратегическо място в изграждането на нови енергийни и търговски коридори към Европа. Това заяви в "Денят започва" евродепутатът Цветелина Пенкова. По думите ѝ спадът на цените у нас през летните месеци показва ефекта от добрата свързаност, енергийния микс и системите за съхранение, но ограниченията по мрежата с Австрия и Унгария остават проблем.

Тя изъкна няколко основни теми от речта на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за състоянието на Европейския съюз. Пенкова посочи като първи важен акцент от речта на Фон дер Лайен поставянето на проблема с енергийната свързаност още в началото на изказването ѝ.

„На първо място фактът, че госпожа Фон дер Лайен откри речта си, именно поставяйки проблема за енергийна свързаност и необходимост от бързото разрешаване. Това е всъщност и регламентът за електропреносните мрежи, който аз преговарям в момента в Европейския парламент. И е много важно и за България и за целия Европейски съюз. Вторият важен акцент беше обявяването на срещата на върха във връзка със свързаност и така наречения Среден коридор, която ще се състои тук в България.“

Според нея България има стратегическо място както за енергийните, така и за търговските коридори между Южния Кавказ, Централна Азия и Европейския съюз. Пои думите ѝ в рамките на преговорите по регламента за електропреносните мрежи българският регион е изведен като приоритетен за инвестиции.

„На първо място ще върна пак към регламента за електропреносните мрежи, който преговарям, защото там успяхме да позиционираме и да изведем нашия регион като приоритетен за инвестиции, за изграждане на много сигурна и свързана енергийна система. Това означава, че една такава среща за пореден път потвърждава значимостта, стратегическото значение на България, като място, което може да се разглежда отново вход към европейските пазари и към Европейския съюз, особено в сферата на енергетиката. Говорим както за коридори, така и за енергийни мрежи, които могат да идват от други страни, да захранват България и да продължат към останалата част на Европа. И това, разбира се, води до сериозни инвестиции и подобряване на цялостната енергийна инфраструктура в нашата страна.“

Евродепутатът коментира и предложението Канада да стане асоцииран член, както и възможностите за по-тясно енергийно и търговско партньорство. Тя посочи, че канадският премиер е акцентирал върху ресурсите, с които страната може да подпомогне ЕС, включително втечнения природен газ и критичните материали. По думите ѝ това е знак за промяна в стратегическите търговски отношения на ЕС.

„За мен това е ясен знак по отношение на смяна на стратегическите търговски взаимоотношения на Европейския съюз. Тоест аз виждам едно преместване от САЩ към Канада и към други държави, които също бяха упоменати, с които имаме скорошни търговски споразумения, в това число Меркосур, Индия, Индонезия, Мексико, Австралия.“

Пенкова коментира и движението на цените на електроенергията в България през годината. Според нея спадът през летните месеци е свързан с наличните енергийни мощности, системите за съхранение и трансграничната свързаност.

Панкова обаче предупреди, че този ефект не се наблюдава през цялата година.

„Когато имаш свързаност и когато имаш енергетика, която произвежда електроенергия, когато имаш системи за съхранение, тогава цените са ниски. Но, за жалост това, ще го наблюдаваме само в летните месеци при нас.“

Пенкова коментира и обявения от правителството пакет от мерки заради цените на горивата. Според нея на европейско ниво няма аналогични мерки, които да решават проблема в дългосрочен план.

„За жалост, в момента наистина не си имат такъв тип мерки, които са за решаване на проблема в краткосрочен план.“