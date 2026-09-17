Росен Йорданов разкри как е изготвена експертизата „Петрохан“

Шест месеца почти денонощна работа, огромен масив от видео- и аудиозаписи, писмени следи и свидетелски разкази стоят зад експертизата по случая „Петрохан“. Въпреки сложността на анализа четиримата специалисти в екипа са били напълно единодушни и между тях не е възникнало нито едно разногласие. Това разказа пред БНТ криминалният психолог Росен Йорданов, участвал в изготвянето на заключението.
По думите му експертизата е обхванала разнопосочна информация от редица области, сред които криминалната и клиничната психология, психологията на личността, психолингвистиката, психиатрията и теологията. Всички материали е трябвало да бъдат внимателно свързани и съпоставени, за да се потвърдят или отхвърлят различните хипотези.
„Не искам да придавам излишен драматизъм, но все пак представлявам един екип. Екип от четирима души, в който съм включен и аз... Мога да кажа, че аз съм работил 24/7. Шест месеца. Шегувах се, че като бях на морето, от три седмици съм стъпил два пъти на плажа. Просто непрестанно, защото това е един процес. През очите ни минаха огромен обем от информация. Гигантски обем от информация. Разнопосочна информация, която трябваше да бъде свързвана. Трябваше да се търсят взаимовръзки. Освен всичко друго, е сложна материя от най-различни сфери на психологията. Като почнете от криминалната психология, клиничната психология, психология на личността, психолингвистика. Само за психологията говорим. И какви ли още неща. През теология, през психиатрия. Общо взето, психологията беше много, много сложна експертиза, която отне огромно време“, разказа Йорданов.
Той призна, че работата по случая е продължавала и извън обичайното работно време, а събраната информация неведнъж го е карала да става през нощта, за да записва нови изводи.
„Общо взето, психология беше много, много, много сложна експертиза, която отне огромно време, защото ти като влезеш в този поток, буквално преди да си легнеш, започваха като на лента да ми върват някакви прозрения, ставам, пиша, не съм спал, наистина.“
На въпрос как е успял да запази безпристрастността си при работата по толкова тежък случай Йорданов посочи дългогодишния си опит в криминалната психология. Той разказа, че е започнал да работи в тази област още през 1998 г. заедно с Неделчо Стойчев и други свои колеги.
„И всичко това, което аз твърдя, понеже хората се удивляват на това, защо съм толкова уверен или категоричен, ами защото, за разлика от много други колеги, които също се упражняват по студията и то с такава фантазия.“
Криминалният психолог обясни, че поведението на даден човек може да бъде оценено чрез наблюдение на естествената му среда и анализ на следите, които е оставил, без непременно да се провежда пряк разговор с него.
„Понякога да наблюдаваш поведението в естествената му среда, да видиш естествени източници на резултати от неговата дейност, е много по-информативно, отколкото да разговаряш с него. Защото в рамките на интервюто този човек може да се опитва да моделира социално желателно поведение. Както го е правил Калушев, между другото.“
Експертите са разполагали с множество материали, включително видео- и аудиозаписи, направени от самите изследвани лица в моменти, когато са били в естествената си среда и не са били под външен натиск. Анализирани са още писмени следи, публични изяви и свидетелски разкази.
„Ние имахме материали, които са изключително надеждни. Видеозаписи, аудиозаписи, записи, които са си правили те самите, когато нямат външен натиск, когато са свободни. Това е все едно в къща да си правите постоянно запис. Бихте ли разбрали как живее един човек? Разбира се, че бихте разбрали, защото там той е свободен, той е в естествената си среда. А освен всичко друго, изключително много други писмени следи, изяви, публични... Всичко това трябваше да бъде вплетено и да бъде координирано като информация, за да се потвърждават или отхвърлят определени хипотези.“
Йорданов посочи, че реакциите след представянето на експертизата са били различни. Той е получил обаждания от хора с различен обществен и професионален профил, а сред засегнатите от заключенията има и такива, които не са убедени в направените изводи.
Въпреки това членовете на експертния екип са останали единодушни през целия шестмесечен период на работа.
„Никога, в нито един етап, тъй като ние правихме съвещания през определен период от време, не е имало каквото и да е разногласие между нас.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СЗО
Коментиран от #27
08:55 17.09.2026
2 Дани
08:55 17.09.2026
3 746768897
08:56 17.09.2026
4 иди ми дойди ми
08:56 17.09.2026
5 Тик-Ток
Коментиран от #25
08:56 17.09.2026
6 Този си е
08:56 17.09.2026
7 Пешо
09:00 17.09.2026
8 Да изясним
Нещо повече, крешящата майка ралица е склонявала момиче за поредна жертва, кога ще и се потърси отговорност.
09:01 17.09.2026
9 ТОЯ НАТЕГАЧИ КЪМ
09:02 17.09.2026
10 Ахааа
09:03 17.09.2026
11 Ехо
09:04 17.09.2026
12 Петроханска трева
09:05 17.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ехо
09:07 17.09.2026
16 пери
09:07 17.09.2026
17 Оставям подробностите на така наречените
Не съм чел какво е казал МВР (набеденият) за Министър.
Росен Йорданов не казва нищо ново.
Слави Трифонов не казва нищо съществено.
И така, моят въпрос към всички във Форумът на Факти, въпросът ми е отправен към всички в Правителството и Държавните Служби и Министерства?
Моля, кажете Мотивите, (мотивът) за шесторното (убийство) , (самоубийство) (убийство и самоубийство) ?
От всички горе изброени включително читатели на Форумът на Факти?
Моля, МОТИВИТЕ за Случаят Петрохан?
Чакам отзивите на читателите на Форумът във Факти и такива заети със Случаят Петрохан в Правителството?
09:07 17.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Цеко
Коментиран от #22
09:07 17.09.2026
20 Защо
Коментиран от #40
09:08 17.09.2026
21 Рижа ЛИСИЦА
09:09 17.09.2026
22 Недей така
До коментар #19 от "Цеко":Че горкичката много го ореживява, за сина и не и пука, но ивчо имал рожден ден.
09:10 17.09.2026
23 Абе не бе
До коментар #13 от "Адвокат":Педроханците са войни на дъгата 🌈
09:10 17.09.2026
24 Бай той Толстой
09:10 17.09.2026
25 Морски
До коментар #5 от "Тик-Ток":Ами защото в това точно се изразява професията им умник!
09:10 17.09.2026
26 ᡕᠵデᡁ᠊╾━💥💥💥
блудство с малолетни.
Нещо да се променило от тогава досега?
09:10 17.09.2026
27 Всичко е точно
До коментар #1 от "СЗО":Само че, тази извратения стана известна на обществото тъкмо след като се изпотрепаха всички.. и защо ПП и ДБ и медиите толкова яростно ги защитават?
Коментиран от #38
09:11 17.09.2026
28 Толкова Зор !
Май Нищо не е Разбрал !
Или така Е !
По-лесно !
И Удобно !
-------------
Колоко ли ?
Уиски ?
Изтече ?
09:11 17.09.2026
29 насила дарител
Да видим какво ще каже съда , след като излязат всички експертизи ! Че само СЪДА е този , който е крайната институция. Дано да е скоро.
09:12 17.09.2026
30 Пловдив
09:13 17.09.2026
31 Планинар
09:13 17.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Ровя в явоР
09:14 17.09.2026
34 Кажи всичко
09:14 17.09.2026
35 Анонимен
09:15 17.09.2026
36 НЕ забравяйте че
09:16 17.09.2026
37 Педофили…..
09:16 17.09.2026
38 факт
До коментар #27 от "Всичко е точно":Ако всичко е така ,изниква въпроса, защо тези, които са изманиполирани и измамени за пари и протекция от Колушев и фактически също са жертви се представят като едва ли не съучастници, а службите, всички до една, при наличие на данни са го покривали.
09:17 17.09.2026
39 Всяко криминално престъпление има
В случаят Петрохан, има шест трупа.
Досега МВР Министър ("набеден за такъв" Демерджиев), Прокуратура, Следователи не са изнесени Мотивите, (Мотивът) за масовото
шесторно (убийство) , (самоубийство) (убийство и самоубийство) ?
Моля, кажете Мотивите, (мотивът) за шесторното (убийство) , (самоубийство) (убийство и самоубийство) ?
Моля, МОТИВИТЕ за Случаят Петрохан?
Чакам отзивите на читателите на Форумът във Факти и такива заети със Случаят Петрохан в Правителството?
09:18 17.09.2026
40 ᡕᠵデᡁ᠊╾━💥💥💥
До коментар #20 от "Защо":Ми защото няма такова нещо не ахмак!
Ако имаше защо няма един родител подведен под отговорност?
Измиха си ръцете с Калушев и че баща му го прикривал защото и двамата са мъртви.
09:19 17.09.2026