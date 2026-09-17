Росен Йорданов разкри как е изготвена експертизата „Петрохан“

Шест месеца почти денонощна работа, огромен масив от видео- и аудиозаписи, писмени следи и свидетелски разкази стоят зад експертизата по случая „Петрохан“. Въпреки сложността на анализа четиримата специалисти в екипа са били напълно единодушни и между тях не е възникнало нито едно разногласие. Това разказа пред БНТ криминалният психолог Росен Йорданов, участвал в изготвянето на заключението.

По думите му експертизата е обхванала разнопосочна информация от редица области, сред които криминалната и клиничната психология, психологията на личността, психолингвистиката, психиатрията и теологията. Всички материали е трябвало да бъдат внимателно свързани и съпоставени, за да се потвърдят или отхвърлят различните хипотези.

„Не искам да придавам излишен драматизъм, но все пак представлявам един екип. Екип от четирима души, в който съм включен и аз... Мога да кажа, че аз съм работил 24/7. Шест месеца. Шегувах се, че като бях на морето, от три седмици съм стъпил два пъти на плажа. Просто непрестанно, защото това е един процес. През очите ни минаха огромен обем от информация. Гигантски обем от информация. Разнопосочна информация, която трябваше да бъде свързвана. Трябваше да се търсят взаимовръзки. Освен всичко друго, е сложна материя от най-различни сфери на психологията. Като почнете от криминалната психология, клиничната психология, психология на личността, психолингвистика. Само за психологията говорим. И какви ли още неща. През теология, през психиатрия. Общо взето, психологията беше много, много сложна експертиза, която отне огромно време“, разказа Йорданов.

Той призна, че работата по случая е продължавала и извън обичайното работно време, а събраната информация неведнъж го е карала да става през нощта, за да записва нови изводи.

„Общо взето, психология беше много, много, много сложна експертиза, която отне огромно време, защото ти като влезеш в този поток, буквално преди да си легнеш, започваха като на лента да ми върват някакви прозрения, ставам, пиша, не съм спал, наистина.“

На въпрос как е успял да запази безпристрастността си при работата по толкова тежък случай Йорданов посочи дългогодишния си опит в криминалната психология. Той разказа, че е започнал да работи в тази област още през 1998 г. заедно с Неделчо Стойчев и други свои колеги.

„И всичко това, което аз твърдя, понеже хората се удивляват на това, защо съм толкова уверен или категоричен, ами защото, за разлика от много други колеги, които също се упражняват по студията и то с такава фантазия.“

Криминалният психолог обясни, че поведението на даден човек може да бъде оценено чрез наблюдение на естествената му среда и анализ на следите, които е оставил, без непременно да се провежда пряк разговор с него.

„Понякога да наблюдаваш поведението в естествената му среда, да видиш естествени източници на резултати от неговата дейност, е много по-информативно, отколкото да разговаряш с него. Защото в рамките на интервюто този човек може да се опитва да моделира социално желателно поведение. Както го е правил Калушев, между другото.“

Експертите са разполагали с множество материали, включително видео- и аудиозаписи, направени от самите изследвани лица в моменти, когато са били в естествената си среда и не са били под външен натиск. Анализирани са още писмени следи, публични изяви и свидетелски разкази.

„Ние имахме материали, които са изключително надеждни. Видеозаписи, аудиозаписи, записи, които са си правили те самите, когато нямат външен натиск, когато са свободни. Това е все едно в къща да си правите постоянно запис. Бихте ли разбрали как живее един човек? Разбира се, че бихте разбрали, защото там той е свободен, той е в естествената си среда. А освен всичко друго, изключително много други писмени следи, изяви, публични... Всичко това трябваше да бъде вплетено и да бъде координирано като информация, за да се потвърждават или отхвърлят определени хипотези.“

Йорданов посочи, че реакциите след представянето на експертизата са били различни. Той е получил обаждания от хора с различен обществен и професионален профил, а сред засегнатите от заключенията има и такива, които не са убедени в направените изводи.

Въпреки това членовете на експертния екип са останали единодушни през целия шестмесечен период на работа.

„Никога, в нито един етап, тъй като ние правихме съвещания през определен период от време, не е имало каквото и да е разногласие между нас.“