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Росен Йорданов разкри как е изготвена експертизата „Петрохан“

Росен Йорданов разкри как е изготвена експертизата „Петрохан“

17 Септември, 2026 08:49 942 40

  • росен йорданов-
  • ивайло калушев-
  • убийство-
  • петрохан-
  • педофилия

Криминалният психолог обясни, че поведението на даден човек може да бъде оценено чрез наблюдение на естествената му среда и анализ на следите, които е оставил, без непременно да се провежда пряк разговор с него

Росен Йорданов разкри как е изготвена експертизата „Петрохан“ - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шест месеца почти денонощна работа, огромен масив от видео- и аудиозаписи, писмени следи и свидетелски разкази стоят зад експертизата по случая „Петрохан“. Въпреки сложността на анализа четиримата специалисти в екипа са били напълно единодушни и между тях не е възникнало нито едно разногласие. Това разказа пред БНТ криминалният психолог Росен Йорданов, участвал в изготвянето на заключението.

По думите му експертизата е обхванала разнопосочна информация от редица области, сред които криминалната и клиничната психология, психологията на личността, психолингвистиката, психиатрията и теологията. Всички материали е трябвало да бъдат внимателно свързани и съпоставени, за да се потвърдят или отхвърлят различните хипотези.

„Не искам да придавам излишен драматизъм, но все пак представлявам един екип. Екип от четирима души, в който съм включен и аз... Мога да кажа, че аз съм работил 24/7. Шест месеца. Шегувах се, че като бях на морето, от три седмици съм стъпил два пъти на плажа. Просто непрестанно, защото това е един процес. През очите ни минаха огромен обем от информация. Гигантски обем от информация. Разнопосочна информация, която трябваше да бъде свързвана. Трябваше да се търсят взаимовръзки. Освен всичко друго, е сложна материя от най-различни сфери на психологията. Като почнете от криминалната психология, клиничната психология, психология на личността, психолингвистика. Само за психологията говорим. И какви ли още неща. През теология, през психиатрия. Общо взето, психологията беше много, много сложна експертиза, която отне огромно време“, разказа Йорданов.

Той призна, че работата по случая е продължавала и извън обичайното работно време, а събраната информация неведнъж го е карала да става през нощта, за да записва нови изводи.

„Общо взето, психология беше много, много, много сложна експертиза, която отне огромно време, защото ти като влезеш в този поток, буквално преди да си легнеш, започваха като на лента да ми върват някакви прозрения, ставам, пиша, не съм спал, наистина.“

На въпрос как е успял да запази безпристрастността си при работата по толкова тежък случай Йорданов посочи дългогодишния си опит в криминалната психология. Той разказа, че е започнал да работи в тази област още през 1998 г. заедно с Неделчо Стойчев и други свои колеги.

„И всичко това, което аз твърдя, понеже хората се удивляват на това, защо съм толкова уверен или категоричен, ами защото, за разлика от много други колеги, които също се упражняват по студията и то с такава фантазия.“

Криминалният психолог обясни, че поведението на даден човек може да бъде оценено чрез наблюдение на естествената му среда и анализ на следите, които е оставил, без непременно да се провежда пряк разговор с него.

„Понякога да наблюдаваш поведението в естествената му среда, да видиш естествени източници на резултати от неговата дейност, е много по-информативно, отколкото да разговаряш с него. Защото в рамките на интервюто този човек може да се опитва да моделира социално желателно поведение. Както го е правил Калушев, между другото.“

Експертите са разполагали с множество материали, включително видео- и аудиозаписи, направени от самите изследвани лица в моменти, когато са били в естествената си среда и не са били под външен натиск. Анализирани са още писмени следи, публични изяви и свидетелски разкази.

„Ние имахме материали, които са изключително надеждни. Видеозаписи, аудиозаписи, записи, които са си правили те самите, когато нямат външен натиск, когато са свободни. Това е все едно в къща да си правите постоянно запис. Бихте ли разбрали как живее един човек? Разбира се, че бихте разбрали, защото там той е свободен, той е в естествената си среда. А освен всичко друго, изключително много други писмени следи, изяви, публични... Всичко това трябваше да бъде вплетено и да бъде координирано като информация, за да се потвърждават или отхвърлят определени хипотези.“

Йорданов посочи, че реакциите след представянето на експертизата са били различни. Той е получил обаждания от хора с различен обществен и професионален профил, а сред засегнатите от заключенията има и такива, които не са убедени в направените изводи.

Въпреки това членовете на експертния екип са останали единодушни през целия шестмесечен период на работа.

„Никога, в нито един етап, тъй като ние правихме съвещания през определен период от време, не е имало каквото и да е разногласие между нас.“


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СЗО

    27 7 Отговор
    Милиционер -психолог.....оксиморон.

    Коментиран от #27

    08:55 17.09.2026

  • 2 Дани

    31 7 Отговор
    ВЯРВАЙТЕ МИ ? а защо?

    08:55 17.09.2026

  • 3 746768897

    26 9 Отговор
    този Росенчо що не си направи един публичен дебат с журналиста от Враца - да види откъде изгрява слънцето с тая нагласена воняща история ..... Да видим тогава как ще кърши пръсти пред очевидни факти ! Факти !

    08:56 17.09.2026

  • 4 иди ми дойди ми

    23 7 Отговор
    Екс пертизата „Петрохан“ е изготвена,приготвена с чук и тесла,ръйш?!

    08:56 17.09.2026

  • 5 Тик-Ток

    23 9 Отговор
    Значи тези "експерти" и "специалисти" никога не виждали Калушев,ама знаят всичко за него

    Коментиран от #25

    08:56 17.09.2026

  • 6 Този си е

    24 5 Отговор
    нарцистичен егоцентрик.

    08:56 17.09.2026

  • 7 Пешо

    14 4 Отговор
    И като всичко приключи трябва да върнете камерите на роднините е тогава ще ви лъсне манипулацията

    09:00 17.09.2026

  • 8 Да изясним

    11 7 Отговор
    Няма нужда от извинение за истината, колкото и грозна да е тя. Да, ако бяха извънземните, албанската мафия, аватарите, златата щеше да е досто по - лесно, особено когато има цяла партия ппдб+ , която е финансирала и закриляла педофилите и е против регистър на педофилите.
    Нещо повече, крешящата майка ралица е склонявала момиче за поредна жертва, кога ще и се потърси отговорност.

    09:01 17.09.2026

  • 9 ТОЯ НАТЕГАЧИ КЪМ

    14 3 Отговор
    Всички политици да замълчи от срам и позор. Пак е на амбразурата. И КАЖИ КЪДЕ СА ВСИЧКИ ЗАПИСИ ОТ КАМЕРИТЕ КЪДЕ СА ТЕФТЕРИ ЗАПИСКИ ТЕЛЕФОННИ РАЗГОВОРИ И SMS НА ЖИВЕЕЩИТЕ ТАМ И ТЕХНИ ПОЗНАТИ. КАЗВАТЕ САМО ТОВА КОЕТО ИМ ХАРЕСВА НА НАБЕДЕНИТЕ ПОЛИ ПТИЧКИ. КОЙ Е СЪЗДАЛ ТОВА НПО ТАЗИ ДРУЖИНКА И КАКВИ ПАРИ СА ОТИВАЛИ ПРИ ТЯХ И ОТ КОЙ. ЗАЩО ВСИЧКИ И КИРЧОВЦИ ГНОМЕТА АСЕНЧЕТА ТУУУЛУПИ ШИШКО ЖЕЛЯЗКО МЪЛЧАХА ,???!?)((-$@$$$$$$)

    09:02 17.09.2026

  • 10 Ахааа

    9 5 Отговор
    Коалиция Педрохан! ПП- ДБ, отново ще получи подкрепа от другото крило на сглобката ГЕРБ- ДПС на втория тур, ако стигнат до там... Бъдете сигурни! Нооо и това няма да им помогне!!!

    09:03 17.09.2026

  • 11 Ехо

    10 5 Отговор
    Този повече лъже от една журналистка.

    09:04 17.09.2026

  • 12 Петроханска трева

    5 2 Отговор
    Мрън, мрън, мрън. Вие сте прости и нищо не разбирате, а във всички дебели учебници по психология пише: когато кучето лае, излизат субтитри и експертизи.

    09:05 17.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ехо

    4 2 Отговор
    Обществена тайна че става въпрос за наркотици и трафик на хора. Първи си отиват най долните нива на канали. Преразпределение на пазара.

    09:07 17.09.2026

  • 16 пери

    4 6 Отговор
    Бла-бла-бла. Много гласовит тоя гербав придворен "психолог". Някой трябва да му каже да се спре малко, защото колкото повече се тика и изхожда по медиите, толкоз повече отвращава. Аман от шамани.

    09:07 17.09.2026

  • 17 Оставям подробностите на така наречените

    3 4 Отговор
    Следователи, Прокуратура и всякакви Вещи Лица.

    Не съм чел какво е казал МВР (набеденият) за Министър.

    Росен Йорданов не казва нищо ново.
    Слави Трифонов не казва нищо съществено.


    И така, моят въпрос към всички във Форумът на Факти, въпросът ми е отправен към всички в Правителството и Държавните Служби и Министерства?

    Моля, кажете Мотивите, (мотивът) за шесторното (убийство) , (самоубийство) (убийство и самоубийство) ?

    От всички горе изброени включително читатели на Форумът на Факти?

    Моля, МОТИВИТЕ за Случаят Петрохан?

    Чакам отзивите на читателите на Форумът във Факти и такива заети със Случаят Петрохан в Правителството?

    09:07 17.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Цеко

    7 3 Отговор
    Педофилът Калушев е мъртъв така или иначе, но тази наркоманка Ралица Асенова си заслужава една ефективна присъда със сигурност...алчната кучка дето виеше само за наследството на Калуша, като видя, че пари няма да докопа, стана още по-злобна.

    Коментиран от #22

    09:07 17.09.2026

  • 20 Защо

    5 2 Отговор
    Не са повдигнати обвинения срещу Ралица, осигурявала нови жертва за сектантите

    Коментиран от #40

    09:08 17.09.2026

  • 21 Рижа ЛИСИЦА

    4 5 Отговор
    Браво на този Росен ! Истински носител на БОЙКОВЩИНАТА !

    09:09 17.09.2026

  • 22 Недей така

    5 2 Отговор

    До коментар #19 от "Цеко":

    Че горкичката много го ореживява, за сина и не и пука, но ивчо имал рожден ден.

    09:10 17.09.2026

  • 23 Абе не бе

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Адвокат":

    Педроханците са войни на дъгата 🌈

    09:10 17.09.2026

  • 24 Бай той Толстой

    3 2 Отговор
    Прекалено много приказки без нито едно доказателство!Мисля,че е ясно!!!Поръчка!!!!

    09:10 17.09.2026

  • 25 Морски

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Тик-Ток":

    Ами защото в това точно се изразява професията им умник!

    09:10 17.09.2026

  • 26 ᡕᠵデᡁ᠊╾━💥💥💥

    4 3 Отговор
    Аз пък мога да ви кажа, че експертизата е изготвена поне от година, още от първия ден казаха ритуално самоубийство, Калушев е убиецът като двете неща си противоричаха в началото, но сега го изгладиха и
    блудство с малолетни.
    Нещо да се променило от тогава досега?

    09:10 17.09.2026

  • 27 Всичко е точно

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "СЗО":

    Само че, тази извратения стана известна на обществото тъкмо след като се изпотрепаха всички.. и защо ПП и ДБ и медиите толкова яростно ги защитават?

    Коментиран от #38

    09:11 17.09.2026

  • 28 Толкова Зор !

    1 3 Отговор
    И Накрая !

    Май Нищо не е Разбрал !

    Или така Е !

    По-лесно !

    И Удобно !

    -------------

    Колоко ли ?

    Уиски ?

    Изтече ?

    09:11 17.09.2026

  • 29 насила дарител

    2 3 Отговор
    Велик мъж ! Дай му пресконференции и е във вихъра си ! Думата е негова , светлината на прожекторите само в него.
    Да видим какво ще каже съда , след като излязат всички експертизи ! Че само СЪДА е този , който е крайната институция. Дано да е скоро.

    09:12 17.09.2026

  • 30 Пловдив

    2 2 Отговор
    Гнусен гербаджия!

    09:13 17.09.2026

  • 31 Планинар

    2 2 Отговор
    Бъди сигурен ще ги смаже,. Този човек е гововрил със всякакви много трудни хора от времената на криминалния преход все убийци или много тежки бандити. Фантазьорите и болните мозъци може да си мислят и гововрят всичко.

    09:13 17.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ровя в явоР

    2 2 Отговор
    Росен може да не е ПЕДОфил , но е БОЙКОфил , което е не по-малко лошо и гнусно !

    09:14 17.09.2026

  • 34 Кажи всичко

    2 0 Отговор
    За снимчиците между ламята и софийската кметица кажи.

    09:14 17.09.2026

  • 35 Анонимен

    2 2 Отговор
    ГЕРБавия експерт с часовник за 100 000 евро. Верваме ти!

    09:15 17.09.2026

  • 36 НЕ забравяйте че

    2 1 Отговор
    на брифинга беше казано за огромен арсенал от някакви принадлежности за нещо и за хигиена . За какво ли са били предназначение , като са нямали жени . Терзиев какво е правил там и от какъв зор е дал 250000лв.? Днес става ясно и за списък на Калушев с името на Мирчев в него , от далечно време . Защо след 2022г. дейността им става най фрапиращо голяма , и им е предоставен Петрохан и неприкосновеност ?

    09:16 17.09.2026

  • 37 Педофили…..

    1 1 Отговор
    …за пеевски се развихрят, скъпи Дами и Господа!!!

    09:16 17.09.2026

  • 38 факт

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Всичко е точно":

    Ако всичко е така ,изниква въпроса, защо тези, които са изманиполирани и измамени за пари и протекция от Колушев и фактически също са жертви се представят като едва ли не съучастници, а службите, всички до една, при наличие на данни са го покривали.

    09:17 17.09.2026

  • 39 Всяко криминално престъпление има

    0 1 Отговор
    Мотив.

    В случаят Петрохан, има шест трупа.

    Досега МВР Министър ("набеден за такъв" Демерджиев), Прокуратура, Следователи не са изнесени Мотивите, (Мотивът) за масовото
    шесторно (убийство) , (самоубийство) (убийство и самоубийство) ?

    Моля, кажете Мотивите, (мотивът) за шесторното (убийство) , (самоубийство) (убийство и самоубийство) ?


    Моля, МОТИВИТЕ за Случаят Петрохан?

    Чакам отзивите на читателите на Форумът във Факти и такива заети със Случаят Петрохан в Правителството?

    09:18 17.09.2026

  • 40 ᡕᠵデᡁ᠊╾━💥💥💥

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Защо":

    Ми защото няма такова нещо не ахмак!
    Ако имаше защо няма един родител подведен под отговорност?
    Измиха си ръцете с Калушев и че баща му го прикривал защото и двамата са мъртви.

    09:19 17.09.2026

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