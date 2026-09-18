Д-р Петър Кичашки: Защо ЕС не може да разруши американската хегемония

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В сряда сутринта в Страсбург Урсула фон дер Лайен погледна към пленарната зала на Европейския парламент и предложи на Канада нещо, което не съществува в европейските договори. Канадският министър-председател Марк Карни седеше в залата - първият чуждестранен правителствен ръководител, канен някога на реч за състоянието на Съюза. Евродепутатите станаха на крака. Двамата лидери се прегърнаха. А след това председателят на Европейската комисия заяви, че желае да „отвори вратата Канада да стане първият асоцииран член на ЕС“.

Предложението не е договор. То няма определени права, няма бюджетен ред, няма формула за гласуване, нито процедура за ратификация. Само дни по-рано Карни беше заявил, че Канада не се стреми към членство в Съюза, а единствено към „уникален съюз“. Новият канадски посланик в Брюксел Джонатан Уилкинсън побърза да смекчи формулировката: Отава иска резултати, а не нова категория. Това, което фон дер Лайен предложи, беше политически сигнал. В един „открито враждебен свят“, каза тя, Европа и Канада трябва „спешно да преосмислят“ своите партньорства и да преминат от Всеобхватното икономическо и търговско споразумение към „Алианс за бъдещето“ - производство, отбранителна индустрия, Арктика, критични суровини, батерии, изкуствен интелект. Тя добави и задължителната уговорка: това „не е партньорство срещу когото и да било“. Залата разбра друго.

Моментът е ключът към всичко. На 22 август администрацията на Тръмп наложи 50-процентни мита върху канадски стоки за около 20 милиарда долара, след като преговорите между Вашингтон и Отава се провалиха. Канада отвърна на 8 септември. От месеци президентът Доналд Тръмп говори за Канада като за кандидат за 51-ви американски щат. Карни дойде на власт като кандидат на контролираното дистанциране от Вашингтон - бивш управител на Канадската централна банка и на Английската централна банка, обещал да намали зависимостта на Канада от Съединените щати чрез диверсификация. Изправен пред същия американски натиск, Брюксел посегна към единствения инструмент, който познава: институционално разширяване, само че под друго име.

Този рефлекс принадлежи на друга епоха. Сегашното ръководство на Европейския съюз е остатък от годините след разпадането на Съветския съюз, когато Брюксел и трансатлантическият финансов елит вярваха, че историята е родила свят на правила, пазари и наднационални блокове. Карни е продукт на същия ред - централни банки, климатични финанси, международният конферентен кръг, превърнал „основания на правила международен ред“ в естествения език на властта. Техният светоглед предполага, че легитимността произтича от процедурите и че властта може да бъде обединявана дотогава, докато се превърне в нещо по-меко от самата власт. Те не могат - или не искат - да приемат новото устройство: Съединени щати, които водят свят на суверенни нации, а не концерт от наднационални съюзи. Самата фон дер Лайен го каза в сряда: „Европа избра да прокара свой собствен път“ и „единствено Европа може да осигури истински суверенитет на европейците“.

Вашингтон вече е напуснал тази сграда. Това, което прави втората администрация на Тръмп, не е изблик на гняв срещу „международната общност“. Това е демонтаж на ancien régime, израснал след 1991 г. - презумпцията, че американската сила ще гарантира либерален ред, чиито управители седят в Брюксел, Ню Йорк и Женева. Методът вече се вижда ясно. На 3 януари, в рамките на операция „Абсолютна решимост“, американски специални части изведоха Николас Мадуро и съпругата му от охраняван комплекс в Каракас и ги откараха в Съединените щати, където да отговарят по обвинения в наркотероризъм, повдигнати още през 2020 г. Повече от 150 самолета подкрепиха операцията. Американското разузнаване изгради цялостната картина на целта; „Делта Форс“ превзе комплекса за минути. Днес Съединените щати направляват венецуелския преход, продажбата на венецуелски петрол и изтласкването на Китай, Русия и Иран от ресурсна система, която те бяха превърнали в опорна точка в Западното полукълбо. Китай не е получил нито един товар венецуелски суров петрол от декември 2025 г. насам.

Следващ беше Иран. В края на февруари Съединените щати и Израел започнаха кампания, при която беше убит върховният лидер Али Хаменей, а ядрената и военната архитектура на Ислямската република беше разбита. Залите за обогатяване на уран бяха разрушени. Военноморските сили бяха сломени. Противовъздушната отбрана беше обезвредена. Системата от проксита, която осигуряваше на Техеран влияние от Бейрут до Червено море, вече е в руини. Режимът в Техеран не изчезна. Но като регионална сила Ислямската република беше обезвредена. Военноморската блокада и кампанията за финансова изолация довършиха останалото. Тръмп заяви тази седмица, че Америка може да „остане и да задържи петрола, както във Венецуела“. Дали ще го направи или не, не е същината. Същината е в метода: първо силата, после условията.

Китай е по-трудният случай и към него се подхожда именно като към такъв. Митническата война, започнала през 2025 г., изстреля митата до равнища, които през десетилетието на CETA биха изглеждали немислими, а след това премина в режим на управлявана конфронтация - съвети по търговия и инвестиции, покупки на земеделска продукция, самолети, държавно посещение на Си Дзинпин във Вашингтон по-късно този месец. Вторичният натиск върху търговията с ирански петрол, от който Китай поема преобладаващия дял, е част от същата картина. Това не е езикът на „основания на правила международен ред“. Това е езикът на суверенното договаряне между държави, способни да си причинят взаимни щети. Другото нововъведение на фон дер Лайен в сряда беше Европейски съвет за сигурност, който да събере Великобритания, Канада, Украйна и Норвегия. Съединените щати не бяха споменати. Именно това отсъствие казва всичко.

Именно в този свят Брюксел сега предлага да приобщи Канада. Това няма да проработи, а причината не е идеологическа. Причината е метаболизмът.

През 2025 г. търговията със стоки и услуги между Съединените щати и Канада достигна 872 милиарда долара. Канада все още насочваше приблизително 72 процента от стоковия си износ на юг; към юни тази година делът беше около 70 процента - спад след година на мита и официална „диверсификация“, който въпреки всичко оставя Съединените щати в собствена категория. Европейският съюз, вторият по значение търговски партньор на Канада, представляваше едва 8,7 процента от канадската търговия със стоки. Канадският стоков износ за ЕС през миналата година възлезе на 42,8 милиарда долара, или 5,5 процента от общия. Двустранната търговия със стоки и услуги между ЕС и Канада беше малко над 130 милиарда евро. Канада е едва дванадесетият търговски партньор на Съюза. Около девет десети от канадския суров петрол все още се движат на юг, защото така са построени тръбопроводите. В края на 2025 г. Съединените щати държаха 737 милиарда канадски долара преки инвестиции в Канада - 46 процента от всички преки чуждестранни инвестиции в страната. Канадците, от своя страна, държаха 1,20 трилиона канадски долара в Съединените щати - половината от всички канадски инвестиции в чужбина.

Автомобилните заводи, електропреносните мрежи и зърнените терминали не сменят посоката си, само защото председателят на Европейската комисия е измислил нова категория членство.

Културата сочи в същата посока. През 2025 г. канадските филми държаха едва 1,7 процента от боксофиса в самата Канада. Англоезична Северна Америка представлява един общ пазар за стрийминг, спорт, университетско образование и труд. Само Netflix достига до близо десет милиона канадски абонати. Отава може да подписва споразумения с Брюксел за критичните минерали. Не може да отмени географията на континента. Девет години след подписването на CETA десет държави - членки на ЕС, все още не са го ратифицирали. Карни използва посещението си, за да ги призове най-сетне да довършат ратификацията на вече съществуващото споразумение. Това е истинската мярка за способността на Брюксел да приобщи икономика от Г-7, чийто метаболизъм е северноамерикански. „Асоциираното членство“ е лозунг, предназначен да прикрие този факт.

Сегашното ръководство на Европейския съюз се опитва да задържи ancien régime на мястото му - света, в който процедурата замества силата, а блоковете заместват нациите. Съединените щати вече избраха другия път. Овациите в Страсбург няма да разрушат американската мощ. Няма дори да променят посоката на един тръбопровод. Този опит е обречен на провал.