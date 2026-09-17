Йотова за речта на Фон дер Лайен: Смути ме идеята за нов Съвет по сигурност в ЕС, не е имало консултации

„Харесах вчерашната реч на Урсула фон дер Лайен. Харесах я, защото за първи път в центъра на тази реч стоеше суверенитета на Европа в много направления. И по отношение най-вече на сигурността на Европа, по отношение на най-големите предизвикателства, свързани със социални мрежи, с ИИ, с голямата зависимост на Европа от Китай. В това отношение речта ми хареса – тя беше искрена.“
Това каза в предаването "Лице в лице" президентът Илияна Йотова.
„Имаше обаче едно предложение, което мен лично много ме изненада, защото за първи път чух, че ще има нов Съвет по сигурност, в който освен страните членки се предлага да участват Канада, Норвегия, Украйна и Великобритания“, обясни президентът.
„Това ме смути, защото за първи път без мандат, без консултации с всички държави в ЕС се прави това предложение. Може би тази идея оттук нататък ще се развие повече в детайли“, смята тя.
„Освен това как този съвет ще бъде финансиран, как се предвижда участието на Канада, защото има държави в ЕС, които все още дори не са ратифицирали търговското споразумение с Канада. Освен това кой ще го ръководи – това за мен е централен въпрос“, заяви Илияна Йотова.
Тя спомена и за други пропуски в речта на Урсула фон дер Лайен.
„Очаквах, че една немалка част от нея ще бъде посветена на следящия бюджет на ЕС от 2028 до 2034 г., в който много страни имат много основания да бъдат против на този етап. Той сменя изцяло философията на финансиране на държавите членки. Има нови три стълба, в които имаме т.нар. национални и регионални програми, в които вместо досегашният начин, по който сме работили, има разпределение на средства от рибарство до сигурност“, обясни Йотова.
По думите ѝ трябва да сме горди, че България беше спомената в речта на Фон дер Лайен в изключително положителен контекст, което е голям икономически пробив на България.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Разумен
20:42 17.09.2026
2 ес фашистите
20:42 17.09.2026
3 Ел Менчо
20:44 17.09.2026
4 показно лицемерие
Коментиран от #22
20:46 17.09.2026
5 Оффф ,
20:47 17.09.2026
6 Байно
Коментиран от #37
20:48 17.09.2026
7 Байно
20:49 17.09.2026
8 УРРРРААААААА
20:50 17.09.2026
9 иван костов
20:50 17.09.2026
10 Нексус
20:51 17.09.2026
11 Смутена
20:51 17.09.2026
12 ЛЕ о ПА р Д
20:52 17.09.2026
13 Четете внимателно - мафия мунчо -ГЕРБ
Прочетох, че Росен Йорданов е обявил в интервю по Дарик, че след пресконференцията му се обадил министър-председателят Румен Радев, поздравил него и екипа му и казал, че най-накрая някой трябвало да каже истината. Обсъдили и действията на Демерджиев, когото Росен Йорданов не одобрявал.
Не очаквах, че 16 години след Цветанов и след Борисов някой ще ги надмине по грубо вмешателство в правосъдието, игнориране на съда, правото и в крайна сметка -за сетен път ще се създадат основания за поредното осъждане на страната в Страсбург.
Има обаче и развитие - при Цветанов и Борисов полицията определяше кой е виновен, сега ще го правят някакви "вещи" лица.
И край на очакванета за обективно разследване на "Петрохан, "Околчица" - то се води от МВР, а Росен Йорданов не харесва министъра.
20:52 17.09.2026
14 бульо
20:53 17.09.2026
15 ШЕФА
20:53 17.09.2026
16 4567
20:54 17.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Свалете ги от власт
Коментиран от #34
20:56 17.09.2026
19 Мадам Ву
20:56 17.09.2026
20 мунчо напускай докато си още цял
Олигархията не е изчезнала, а просто е преместена от едната стая в другата... като неудобен шкаф. Преди била във властта, сега не била във властта.
А къде е?
„В институциите, службите, полицията, икономиката, медиите“ - според самия „спасител“-премиер Радев. Тоест, ако правилно разбираме новата философия на спасението, олигархията е победена, но все още е навсякъде.
Вчера: „Ще преборим модела!“
Днес: „Не съм казвал, че съм го преборил.“
Утре вероятно: „Не съм казвал, че съм казвал, че не съм го преборил.“
И така, докато българинът чака великия момент, в който някой най-после ще му обясни какво точно е направено, освен че е било обявено за направено.
Най-забавното е друго. Премиерът ни обяснява, че олигархията вече не управлява политически.
Прекрасно!
Само че ако тя, олигархията, продължава да има влияние в институции, служби, полиция, икономика и медии, тогава възниква един съвсем елементарен въпрос:
Кого точно е отстранил Радев?
Защото ако един човек вече не стои на първия ред, но неговите хора продължават да държат ключовете, бюджета и телефоните... това не е революция. Това е ремонт на рецепцията.
Олигархията не е унищожена. Тя е „отстранена“. А когато един ден бъде „отстранена“ и от институциите, и от службите, и от икономиката, и от медиите, вероятно ще получим официално съобщение:
„Уважаеми граждани,
20:57 17.09.2026
21 Фуражка
20:58 17.09.2026
22 Днес
До коментар #4 от "показно лицемерие":Руснаците са й набили канчето и днес запя друга песен.
20:59 17.09.2026
23 Мирен гражданин
20:59 17.09.2026
24 Пишман
20:59 17.09.2026
25 Добрев
Коментиран от #45
20:59 17.09.2026
26 бедняци несретни гласували за мунча как
Те живеят съвсем близо до държавната вила в резиденция "Бояна", която Илияна Йотова обитава като Държавен глава.
Така могат да й ходят на гости когато си поискат.
Къщата на президентския син е голяма, на няколко етажа, с огромен двор и добре поддържана градина.
Мебелите са специално поръчани по каталози
и доставени
от чужбина
твърдят източници на „Минаха години“.
Цените на подобни имоти в момента вървят между 5 и 7 милиона евро заедно с луксозното обзавеждане. Няма данни на каква стойност е къщата на наследника на държавния глава, но според запознати тя е в горния диапазон и отива към 7 милиона евро.
Повече от ясно е, че младото семейство няма възможност да си позволи такъв скъп разкошен имот. Най-вероятно къщата е подарък за Марин и Кристиана от родителите на младия мъж – президента Илияна Йотова и съпруга ѝ проф. Андрей Йотов, ортопед-травматолог, един от най-авторитетните български лекари. Заплатата на Илияна Йотова като президент
в момента е около
9000 евро
но по-сериозните пари в семейството влизат от съпруга ѝ.
Според източник на „Минаха години“, проф. Йотов получава възнаграждение от над 25 000 евро месечно като началник на клиниката по ортопедия и травматология в частната столична болница „Софиамед“.
Ясн
21:00 17.09.2026
27 Опа
21:00 17.09.2026
28 Калмук
Коментиран от #33
21:01 17.09.2026
29 Старшина Боташ
21:06 17.09.2026
30 ако бяхте гласували с 10
21:07 17.09.2026
31 О, Морес
21:09 17.09.2026
32 Братчетата на Бойко
мята пушка на рамо!
- Сбогом, майко, сбогом, татко,
сбогом, мила сестрице;
аз отивам във бой люти,
де се гине, де се мре!
Шест месеца изминаха,
майка сина не виде.
Една сутрин писмо стига -
майка мисли син пише;
а в писмото два-три реда, -
от Чемерник собщават:
"Твоя син е веч загинал
в боя люти със врага;
той ни беше добър боец
и отличен партизан."
Вместо майка да заплаче,
гордо вдигна тя глава,
че изгледа текъв сина -
за родината да мре.
21:11 17.09.2026
33 О, Морес
До коментар #28 от "Калмук":И кой е агресора,бе Хайван оолу ?
21:11 17.09.2026
34 Още по лошо
До коментар #18 от "Свалете ги от власт":Радев показва че е антибългарин. Да искаш изваждането на Кирил от санкционния списък, това не мога да го осмисля на какво се дължи. Каква е ползата за България? Да не би да е венчал лично някои безродни мутри в България? С антибългарската политика която водят Русия и руската православна църква, по-скоро Кирил трябва да е в санкционния списък на България. Не на ЕС, в този на България! Сърбите да му правят филми, те обслужват техните интереси. Радев трябва публично да даде обяснение за Кирил.
21:11 17.09.2026
35 Много ми хареса 1 коментар във Факти
21:15 17.09.2026
36 Джихади Йово
21:18 17.09.2026
37 ЕСКОБАР е
До коментар #6 от "Байно":ПРОДАВАЛ ДРОГАТА СИ ПО ВРЕМЕ НА БОКО И ШИШИ > ПИТАЙ ТЯХ . Ако брат ти беше умиращ в затвора трябва ли да е помилван . Ти как щеше да постъпиш след като имаш документ подписан от министрите на здравеопазване , правосъдие и седем членна комисия .
Коментиран от #43
21:18 17.09.2026
38 Помак
21:18 17.09.2026
39 ЕСКОБАР е
21:19 17.09.2026
40 111111
Големи глави като гълъбарници а вътре само перушина!
Коментиран от #44
21:21 17.09.2026
41 така е
21:21 17.09.2026
42 Хавиер Пеня
21:25 17.09.2026
43 Братчетата на Бойко
До коментар #37 от "ЕСКОБАР е":Значи да чакаме партията на Бойко да подкрепи Игуана. Ми залагам на това. Ще видим.
21:27 17.09.2026
44 Никои
До коментар #40 от "111111":Не описай себе си. Знаем ти!
21:29 17.09.2026
45 А бе Добрев
До коментар #25 от "Добрев":Ми нали си имат прогресивни машинки бе.
Хич не им пука ще ходим ли да гласуваме или не.
21:29 17.09.2026
46 Анонимен
21:31 17.09.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 СЛАВА БЪЛГАРИЯ
21:33 17.09.2026