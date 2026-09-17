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Йотова за речта на Фон дер Лайен: Смути ме идеята за нов Съвет по сигурност в ЕС, не е имало консултации

Йотова за речта на Фон дер Лайен: Смути ме идеята за нов Съвет по сигурност в ЕС, не е имало консултации

17 Септември, 2026 20:36 962 48

  • илияна йотова-
  • реч-
  • урсула фон дер лaйен-
  • съвет по сигурност-
  • ес-
  • консултации-
  • държави

„Очаквах, че една немалка част от тази реч ще бъде посветена на следящия бюджет на ЕС от 2028 до 2034 г., в който много страни имат много основания да бъдат против на този етап. Той сменя изцяло философията на финансиране на държавите членки", коментира държавният глава

Йотова за речта на Фон дер Лайен: Смути ме идеята за нов Съвет по сигурност в ЕС, не е имало консултации - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Харесах вчерашната реч на Урсула фон дер Лайен. Харесах я, защото за първи път в центъра на тази реч стоеше суверенитета на Европа в много направления. И по отношение най-вече на сигурността на Европа, по отношение на най-големите предизвикателства, свързани със социални мрежи, с ИИ, с голямата зависимост на Европа от Китай. В това отношение речта ми хареса – тя беше искрена.“

Това каза в предаването "Лице в лице" президентът Илияна Йотова.

„Имаше обаче едно предложение, което мен лично много ме изненада, защото за първи път чух, че ще има нов Съвет по сигурност, в който освен страните членки се предлага да участват Канада, Норвегия, Украйна и Великобритания“, обясни президентът.

„Това ме смути, защото за първи път без мандат, без консултации с всички държави в ЕС се прави това предложение. Може би тази идея оттук нататък ще се развие повече в детайли“, смята тя.

„Освен това как този съвет ще бъде финансиран, как се предвижда участието на Канада, защото има държави в ЕС, които все още дори не са ратифицирали търговското споразумение с Канада. Освен това кой ще го ръководи – това за мен е централен въпрос“, заяви Илияна Йотова.

Тя спомена и за други пропуски в речта на Урсула фон дер Лайен.

„Очаквах, че една немалка част от нея ще бъде посветена на следящия бюджет на ЕС от 2028 до 2034 г., в който много страни имат много основания да бъдат против на този етап. Той сменя изцяло философията на финансиране на държавите членки. Има нови три стълба, в които имаме т.нар. национални и регионални програми, в които вместо досегашният начин, по който сме работили, има разпределение на средства от рибарство до сигурност“, обясни Йотова.

По думите ѝ трябва да сме горди, че България беше спомената в речта на Фон дер Лайен в изключително положителен контекст, което е голям икономически пробив на България.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Разумен

    20 3 Отговор
    И двете са пълно куку !

    20:42 17.09.2026

  • 2 ес фашистите

    19 8 Отговор
    трябва постоянно да те притесняват

    20:42 17.09.2026

  • 3 Ел Менчо

    28 4 Отговор
    А за Ескобар притесни ли се?

    20:44 17.09.2026

  • 4 показно лицемерие

    21 5 Отговор
    Кога е искрена Йотова? Вчера, когато приветства Съвета по сигурност, или днес, когато твърди , че вчера е била смутена от предложението? Изобщо кой й позвъни, за да си смени мнението за вчерашните си преценки?

    Коментиран от #22

    20:46 17.09.2026

  • 5 Оффф ,

    24 2 Отговор
    смутила се била и типично за същността ѝ се изокала в медиите ! Но там си мълчала.... И за чий е ходила да пилее пари с цялата свита ?

    20:47 17.09.2026

  • 6 Байно

    21 4 Отговор
    Кажи по-добре,колко хиляди деца умориха нар...котра..фикантите с фентанила..........

    Коментиран от #37

    20:48 17.09.2026

  • 7 Байно

    19 3 Отговор
    Кажи по-добре,колко хиляди деца умориха нар...котра..фикантите с фентанила..........

    20:49 17.09.2026

  • 8 УРРРРААААААА

    15 10 Отговор
    ВЕЧНА ДРУЖБА.. ВЕЧНА ДРУЖБА... УРСУЛА В ЗАТВОРААААА

    20:50 17.09.2026

  • 9 иван костов

    17 7 Отговор
    На биволицата много и харесала вещицата Урсула! Умира от страх да каже , че режимът в брюхел минава в една нова фаза на диктатура, когато страните членки нямат никакъв глас!

    20:50 17.09.2026

  • 10 Нексус

    7 0 Отговор
    Бившият шеф на кабинета на Радев в първия му мандат и чест гост в студиото на факти ,разби Радев и "психолога"

    20:51 17.09.2026

  • 11 Смутена

    16 3 Отговор
    Дали Йотова се е смутила, като в взимала пари да помилва наркотрафикантите.

    20:51 17.09.2026

  • 12 ЛЕ о ПА р Д

    11 3 Отговор
    тая държава е обречена на комунизъм..не е мой израза

    20:52 17.09.2026

  • 13 Четете внимателно - мафия мунчо -ГЕРБ

    10 6 Отговор
    Адв.Ина Лулчева:
    Прочетох, че Росен Йорданов е обявил в интервю по Дарик, че след пресконференцията му се обадил министър-председателят Румен Радев, поздравил него и екипа му и казал, че най-накрая някой трябвало да каже истината. Обсъдили и действията на Демерджиев, когото Росен Йорданов не одобрявал.
    Не очаквах, че 16 години след Цветанов и след Борисов някой ще ги надмине по грубо вмешателство в правосъдието, игнориране на съда, правото и в крайна сметка -за сетен път ще се създадат основания за поредното осъждане на страната в Страсбург.
    Има обаче и развитие - при Цветанов и Борисов полицията определяше кой е виновен, сега ще го правят някакви "вещи" лица.
    И край на очакванета за обективно разследване на "Петрохан, "Околчица" - то се води от МВР, а Росен Йорданов не харесва министъра.

    20:52 17.09.2026

  • 14 бульо

    11 2 Отговор
    хората действат не са кату тебе само "консултации" и нищонеправане на чуж гръб и накрая вдигаме цените данъците и намаляваме заплатите както и помощи за наще хора "частниците"......гнусни твари

    20:53 17.09.2026

  • 15 ШЕФА

    16 1 Отговор
    Идиотова се смутила,от какво Ма,от преяждане и препиване на държавната софра цял живот ли ? Гримирайте я тази нищо правеща и нещо можеща лелка че и се виждат торбичките под очите !

    20:53 17.09.2026

  • 16 4567

    13 0 Отговор
    Игуана - дълъг език и бавни движения.

    20:54 17.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Свалете ги от власт

    13 9 Отговор
    Радев-Йотов са антиевропейски и прокремълски настроени.

    Коментиран от #34

    20:56 17.09.2026

  • 19 Мадам Ву

    16 1 Отговор
    Ако не е с комунистическа семка тази ултрапроста женица да в продавачка на билетчета някъде.

    20:56 17.09.2026

  • 20 мунчо напускай докато си още цял

    16 4 Отговор
    Спокойно, народе! Румен Радев не е казвал, че е унищожил олигархията. Не сме го разбрали правилно. Той само я бил… отстранил от властта.
    Олигархията не е изчезнала, а просто е преместена от едната стая в другата... като неудобен шкаф. Преди била във властта, сега не била във властта.
    А къде е?
    „В институциите, службите, полицията, икономиката, медиите“ - според самия „спасител“-премиер Радев. Тоест, ако правилно разбираме новата философия на спасението, олигархията е победена, но все още е навсякъде.
    Вчера: „Ще преборим модела!“
    Днес: „Не съм казвал, че съм го преборил.“
    Утре вероятно: „Не съм казвал, че съм казвал, че не съм го преборил.“
    И така, докато българинът чака великия момент, в който някой най-после ще му обясни какво точно е направено, освен че е било обявено за направено.
    Най-забавното е друго. Премиерът ни обяснява, че олигархията вече не управлява политически.
    Прекрасно!
    Само че ако тя, олигархията, продължава да има влияние в институции, служби, полиция, икономика и медии, тогава възниква един съвсем елементарен въпрос:
    Кого точно е отстранил Радев?
    Защото ако един човек вече не стои на първия ред, но неговите хора продължават да държат ключовете, бюджета и телефоните... това не е революция. Това е ремонт на рецепцията.
    Олигархията не е унищожена. Тя е „отстранена“. А когато един ден бъде „отстранена“ и от институциите, и от службите, и от икономиката, и от медиите, вероятно ще получим официално съобщение:
    „Уважаеми граждани,

    20:57 17.09.2026

  • 21 Фуражка

    15 3 Отговор
    Вярваме на г-жа Илиана Ескобар.

    20:58 17.09.2026

  • 22 Днес

    15 4 Отговор

    До коментар #4 от "показно лицемерие":

    Руснаците са й набили канчето и днес запя друга песен.

    20:59 17.09.2026

  • 23 Мирен гражданин

    16 3 Отговор
    Нямало било консултации! Че кой се консултира с троянски коне?! Всички ви знаят що за стока сте!

    20:59 17.09.2026

  • 24 Пишман

    4 6 Отговор
    "политиците" от скъпия ни ЕК,водени от русолявата фрау най-здравословно за тях ще бъде да се кротнат.Докато е време.Защото,ако си мислят,че някакви комитети ще ги спасят от тотална катастрофа са мн.наивни.Играта на противопоставяне загрубя.Някой ще ближе рани горко!

    20:59 17.09.2026

  • 25 Добрев

    12 2 Отговор
    Йотова Вие не сте ли И.Д Президент на България ? Смятате ли ,че БКП -БСП ОЛ под ново политическо име може да излъжете хората и да управляват пак Вашите комунисти Държавата ? Няма как да стане ! А това назначение днес на Мая Манолова направо Ви изяде спечелване на надпреварата за Президент! Изиграхте грешно картите !

    Коментиран от #45

    20:59 17.09.2026

  • 26 бедняци несретни гласували за мунча как

    12 2 Отговор
    Синът и снахата на Илияна Йотова - Марин и Кристиана, са новодомци. Преди броени седмици младото семейство се е настанило в хубава и изключително луксозна къща в един от най-престижните софийски квартали, в подножието на Витоша.
    Те живеят съвсем близо до държавната вила в резиденция "Бояна", която Илияна Йотова обитава като Държавен глава.
    Така могат да й ходят на гости когато си поискат.
    Къщата на президентския син е голяма, на няколко етажа, с огромен двор и добре поддържана градина.
    Мебелите са специално поръчани по каталози
    и доставени
    от чужбина
    твърдят източници на „Минаха години“.
    Цените на подобни имоти в момента вървят между 5 и 7 милиона евро заедно с луксозното обзавеждане. Няма данни на каква стойност е къщата на наследника на държавния глава, но според запознати тя е в горния диапазон и отива към 7 милиона евро.
    Повече от ясно е, че младото семейство няма възможност да си позволи такъв скъп разкошен имот. Най-вероятно къщата е подарък за Марин и Кристиана от родителите на младия мъж – президента Илияна Йотова и съпруга ѝ проф. Андрей Йотов, ортопед-травматолог, един от най-авторитетните български лекари. Заплатата на Илияна Йотова като президент
    в момента е около
    9000 евро
    но по-сериозните пари в семейството влизат от съпруга ѝ.
    Според източник на „Минаха години“, проф. Йотов получава възнаграждение от над 25 000 евро месечно като началник на клиниката по ортопедия и травматология в частната столична болница „Софиамед“.
    Ясн

    21:00 17.09.2026

  • 27 Опа

    16 2 Отговор
    Тази и кукловода й Румен Радев ми паднаха още повече в очите като помилваха осъдените долари на фентанил и хероин.

    21:00 17.09.2026

  • 28 Калмук

    16 5 Отговор
    Йотова мамина, четири години те е страх да наречеш агресора "агресор" ! Какви консултации с такива като теб и Радев ?!?!? ... Вие ще сте последните с когото биха се консултирали. Ако още не си го разбрала, значи нищо не си разбрала !

    Коментиран от #33

    21:01 17.09.2026

  • 29 Старшина Боташ

    12 5 Отговор
    Коя беше ти селянко проста от Сливница ,че да се консултират с тебе?! Ходи да лижеш обувките на Гнусядев и да се подчиняваш на гумен Боташ кРадев и не се занимавай с Европа

    21:06 17.09.2026

  • 30 ако бяхте гласували с 10

    2 2 Отговор
    досега отдавна вече всички да гниеха по затворите!

    21:07 17.09.2026

  • 31 О, Морес

    4 3 Отговор
    Йотова !Внимавай! Потенциалните ти избиратели НЕ я харесаха .А за смущението - добре !

    21:09 17.09.2026

  • 32 Братчетата на Бойко

    5 3 Отговор
    Партизан се за бой стяга,
    мята пушка на рамо!
    - Сбогом, майко, сбогом, татко,
    сбогом, мила сестрице;
    аз отивам във бой люти,
    де се гине, де се мре!
    Шест месеца изминаха,
    майка сина не виде.
    Една сутрин писмо стига -
    майка мисли син пише;
    а в писмото два-три реда, -
    от Чемерник собщават:
    "Твоя син е веч загинал
    в боя люти със врага;
    той ни беше добър боец
    и отличен партизан."
    Вместо майка да заплаче,
    гордо вдигна тя глава,
    че изгледа текъв сина -
    за родината да мре.

    21:11 17.09.2026

  • 33 О, Морес

    0 6 Отговор

    До коментар #28 от "Калмук":

    И кой е агресора,бе Хайван оолу ?

    21:11 17.09.2026

  • 34 Още по лошо

    11 2 Отговор

    До коментар #18 от "Свалете ги от власт":

    Радев показва че е антибългарин. Да искаш изваждането на Кирил от санкционния списък, това не мога да го осмисля на какво се дължи. Каква е ползата за България? Да не би да е венчал лично някои безродни мутри в България? С антибългарската политика която водят Русия и руската православна църква, по-скоро Кирил трябва да е в санкционния списък на България. Не на ЕС, в този на България! Сърбите да му правят филми, те обслужват техните интереси. Радев трябва публично да даде обяснение за Кирил.

    21:11 17.09.2026

  • 35 Много ми хареса 1 коментар във Факти

    6 0 Отговор
    По рано днес и е много точен ...коментар със снимка

    21:15 17.09.2026

  • 36 Джихади Йово

    4 0 Отговор
    Уфцъ с уфцъ!!

    21:18 17.09.2026

  • 37 ЕСКОБАР е

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Байно":

    ПРОДАВАЛ ДРОГАТА СИ ПО ВРЕМЕ НА БОКО И ШИШИ > ПИТАЙ ТЯХ . Ако брат ти беше умиращ в затвора трябва ли да е помилван . Ти как щеше да постъпиш след като имаш документ подписан от министрите на здравеопазване , правосъдие и седем членна комисия .

    Коментиран от #43

    21:18 17.09.2026

  • 38 Помак

    5 2 Отговор
    Ти си никоя Йотова измислена,неука ! Така караш гражданите на бг да минат на страната на Урсула

    21:18 17.09.2026

  • 39 ЕСКОБАР е

    4 1 Отговор
    ПРОДАВАЛ ДРОГАТА СИ ПО ВРЕМЕ НА БОКО И ШИШИ > ПИТАЙ ТЯХ . Ако брат ти беше умиращ в затвора трябва ли да е помилван . Ти как щеше да постъпиш след като имаш документ подписан от министрите на здравеопазване , правосъдие и седем членна комисия .

    21:19 17.09.2026

  • 40 111111

    0 4 Отговор
    Общо четири късокраки писачи са написали мненията дотук!
    Големи глави като гълъбарници а вътре само перушина!

    Коментиран от #44

    21:21 17.09.2026

  • 41 така е

    0 2 Отговор
    Кой е нападнал ЕС? Вероятно ще се краде, като тези за измисления корона вирус! Сами си измислят проблеми и си ги решават после.

    21:21 17.09.2026

  • 42 Хавиер Пеня

    4 0 Отговор
    Леко уплашена и объркана ми се види

    21:25 17.09.2026

  • 43 Братчетата на Бойко

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "ЕСКОБАР е":

    Значи да чакаме партията на Бойко да подкрепи Игуана. Ми залагам на това. Ще видим.

    21:27 17.09.2026

  • 44 Никои

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "111111":

    Не описай себе си. Знаем ти!

    21:29 17.09.2026

  • 45 А бе Добрев

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Добрев":

    Ми нали си имат прогресивни машинки бе.
    Хич не им пука ще ходим ли да гласуваме или не.

    21:29 17.09.2026

  • 46 Анонимен

    1 0 Отговор
    Тебе кой ли те отчита там в Европа това да не са ти тукашните малоумници коитолъжете безмилостно и грабите недосегаеми оставка

    21:31 17.09.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    0 0 Отговор
    Нарко баронеса...

    21:33 17.09.2026

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