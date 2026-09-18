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Иран обяви, че ерата на еднополюсния световен ред е приключила
  Тема: Иранската криза

Иран обяви, че ерата на еднополюсния световен ред е приключила

18 Септември, 2026 19:42 410 14

  • иран-
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Еднополюсният ред, при който едната страна изтръгва отстъпки чрез сила и принуда, приключи, посочи Техеран

Иран обяви, че ерата на еднополюсния световен ред е приключила - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф заяви, че ерата на еднополюсния световен ред е приключила, като приветства наложеното наскоро от Китай и Русия вето в Съвета за сигурност на ООН, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.

В публикация в профила си в Екс късно вчера Галибаф заяви: „Еднополюсният ред, при който едната страна изтръгва отстъпки чрез сила и принуда, приключи“.

Той добави: „Ветото на Китай и Русия отхвърли политическата злоупотреба със Съвета за сигурност и потвърди върховенството на закона.“ Галибаф отбеляза: „Трябва да защитаваме многостранния подход. Едностранните действия не са в интерес на никого.“

Стотици хиляди иранци участваха в организирана от властите демонстрация на решимост след месеци на война, като заявиха готовност да грабнат оръжие, предаде Асошиейтед прес. Това беше най-мащабната подобна проява, откакто САЩ и Израел нападнаха Иран през февруари, отбелязва АП, съобщи БТА.

Иранските власти се стремят да мобилизират населението и да подчертаят националното единство на фона на влошаващото се икономическо положение заради американската морска блокада на иранските пристанища и новите санкции на Вашингтон, целящи да засилят икономическия натиск върху Техеран.

През януари, малко преди началото на войната, Иран беше обхванат от едни от най-мащабните национални протести в историята си. Те започнаха заради тежкото икономическо положение, а впоследствие прераснаха в протести срещу по-широк кръг проблеми. Според активисти при потушаването им са били убити над 7000 души, а десетки хиляди са били задържани.

През май представители на властите заявиха, че повече от 30 милиона души в Иран, чието население е около 90 милиона, са заявили чрез онлайн формуляр или на обществени прояви готовност да пожертват живота си за теократичното управление. Асошиейтед прес не е успяла да потвърди независимо тези данни.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ

    7 2 Отговор
    Англосаксонския упадък.

    Коментиран от #6

    19:45 18.09.2026

  • 2 Иран

    1 3 Отговор
    на кой полюс е?

    19:45 18.09.2026

  • 3 Чудесен вкус

    4 3 Отговор
    Хиперзвукът изпрати в миналото цялата демокрация, доставяна със самолетоносачи, а политическият дресинг само увеличава удоволствието от консумацията.

    19:45 18.09.2026

  • 4 хайде

    1 1 Отговор
    мятайте белите слънца и да приключваме

    19:46 18.09.2026

  • 5 Индиецът с мръсните крака

    1 2 Отговор
    Абе ,къде е другарят Си?

    19:46 18.09.2026

  • 6 И ислямския

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ":

    възход!

    19:46 18.09.2026

  • 7 Епщайн

    4 0 Отговор
    Ооооо нееееее

    19:46 18.09.2026

  • 8 ФАКТ

    3 0 Отговор
    Ерата на Петрохан приключи

    19:47 18.09.2026

  • 9 123

    6 1 Отговор
    Велика нация дето не си продават държавата за едно шише ракия

    19:48 18.09.2026

  • 10 За дълбоко съжаление това е факт

    5 1 Отговор
    но ще го отнесе европейският съюз.
    Когато нямаш нищо..... Нефт газ природни изкопаеми. Унищожил си енергетиката. Унищожил си тежката промишленост и индустрия. Отпускаш милиарди на една корумпирана шмъркаща хунта която те лъже че ще те пази и храниш милиони камилари с чаветата им си приключил. Остава ти да рупаш зелено и да дундуркаш мигранти.

    19:49 18.09.2026

  • 11 123

    5 2 Отговор
    Целия свят е задължен на великите Перси че чистят света от световните терористи

    19:49 18.09.2026

  • 12 Исторически факти

    0 1 Отговор
    В сайта афера е извършин преврат... - Гледам, чета и не вярвам на ушите си?... Коментар от Балък - Абе Шопар, какво стана с КЕШ и „да слезе на терен“? Боташа слезе ама тебе те няма на тепиха, защо така бе Шопар, защо? Ти голям го вадеше ама излезе, че е ялов. Излъга турците, взе на Ахмедууу партията, направи я собствена (по примера на Тиквата) и кВо – „манджа с мръвки“. Ти си един удавник Шопарче, удавник, ама като си без гънки, та не можеш да вденеш. – Коментирай

    19:51 18.09.2026

  • 13 Цялата армия на Иран си е сменила пола

    1 1 Отговор
    Това наистина е революция..

    19:51 18.09.2026

  • 14 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 0 Отговор
    За една седмица са се записали пет милиона доброволци ПЕТ МИЛИОНА За една седмица Демокрация Ураааа

    19:53 18.09.2026

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