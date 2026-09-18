Иран обяви, че ерата на еднополюсния световен ред е приключила

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф заяви, че ерата на еднополюсния световен ред е приключила, като приветства наложеното наскоро от Китай и Русия вето в Съвета за сигурност на ООН, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.

В публикация в профила си в Екс късно вчера Галибаф заяви: „Еднополюсният ред, при който едната страна изтръгва отстъпки чрез сила и принуда, приключи“.

Той добави: „Ветото на Китай и Русия отхвърли политическата злоупотреба със Съвета за сигурност и потвърди върховенството на закона.“ Галибаф отбеляза: „Трябва да защитаваме многостранния подход. Едностранните действия не са в интерес на никого.“

Стотици хиляди иранци участваха в организирана от властите демонстрация на решимост след месеци на война, като заявиха готовност да грабнат оръжие, предаде Асошиейтед прес. Това беше най-мащабната подобна проява, откакто САЩ и Израел нападнаха Иран през февруари, отбелязва АП, съобщи БТА.

Иранските власти се стремят да мобилизират населението и да подчертаят националното единство на фона на влошаващото се икономическо положение заради американската морска блокада на иранските пристанища и новите санкции на Вашингтон, целящи да засилят икономическия натиск върху Техеран.

През януари, малко преди началото на войната, Иран беше обхванат от едни от най-мащабните национални протести в историята си. Те започнаха заради тежкото икономическо положение, а впоследствие прераснаха в протести срещу по-широк кръг проблеми. Според активисти при потушаването им са били убити над 7000 души, а десетки хиляди са били задържани.

През май представители на властите заявиха, че повече от 30 милиона души в Иран, чието население е около 90 милиона, са заявили чрез онлайн формуляр или на обществени прояви готовност да пожертват живота си за теократичното управление. Асошиейтед прес не е успяла да потвърди независимо тези данни.