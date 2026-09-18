Иран обяви, че ерата на еднополюсния световен ред е приключила

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф заяви, че ерата на еднополюсния световен ред е приключила, като приветства наложеното наскоро от Китай и Русия вето в Съвета за сигурност на ООН, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.
В публикация в профила си в Екс късно вчера Галибаф заяви: „Еднополюсният ред, при който едната страна изтръгва отстъпки чрез сила и принуда, приключи“.
Той добави: „Ветото на Китай и Русия отхвърли политическата злоупотреба със Съвета за сигурност и потвърди върховенството на закона.“ Галибаф отбеляза: „Трябва да защитаваме многостранния подход. Едностранните действия не са в интерес на никого.“
Стотици хиляди иранци участваха в организирана от властите демонстрация на решимост след месеци на война, като заявиха готовност да грабнат оръжие, предаде Асошиейтед прес. Това беше най-мащабната подобна проява, откакто САЩ и Израел нападнаха Иран през февруари, отбелязва АП, съобщи БТА.
Иранските власти се стремят да мобилизират населението и да подчертаят националното единство на фона на влошаващото се икономическо положение заради американската морска блокада на иранските пристанища и новите санкции на Вашингтон, целящи да засилят икономическия натиск върху Техеран.
През януари, малко преди началото на войната, Иран беше обхванат от едни от най-мащабните национални протести в историята си. Те започнаха заради тежкото икономическо положение, а впоследствие прераснаха в протести срещу по-широк кръг проблеми. Според активисти при потушаването им са били убити над 7000 души, а десетки хиляди са били задържани.
През май представители на властите заявиха, че повече от 30 милиона души в Иран, чието население е около 90 милиона, са заявили чрез онлайн формуляр или на обществени прояви готовност да пожертват живота си за теократичното управление. Асошиейтед прес не е успяла да потвърди независимо тези данни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ
Коментиран от #6
19:45 18.09.2026
2 Иран
19:45 18.09.2026
3 Чудесен вкус
19:45 18.09.2026
4 хайде
19:46 18.09.2026
5 Индиецът с мръсните крака
19:46 18.09.2026
6 И ислямския
До коментар #1 от "ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ":възход!
19:46 18.09.2026
7 Епщайн
19:46 18.09.2026
8 ФАКТ
19:47 18.09.2026
9 123
19:48 18.09.2026
10 За дълбоко съжаление това е факт
Когато нямаш нищо..... Нефт газ природни изкопаеми. Унищожил си енергетиката. Унищожил си тежката промишленост и индустрия. Отпускаш милиарди на една корумпирана шмъркаща хунта която те лъже че ще те пази и храниш милиони камилари с чаветата им си приключил. Остава ти да рупаш зелено и да дундуркаш мигранти.
19:49 18.09.2026
11 123
19:49 18.09.2026
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19:51 18.09.2026
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