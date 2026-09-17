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Фон дер Лайен иска Канада да стане „асоциирана държава членка“ на ЕС. Какво означава това?
  Тема: Войната на митата

Фон дер Лайен иска Канада да стане „асоциирана държава членка“ на ЕС. Какво означава това?

17 Септември, 2026 10:00 821 18

  • европейски съюз-
  • канада-
  • марк карни-
  • урсула фон дер лaйен-
  • доналд тръмп

По-рано тази седмица канадският премиер Марк Карни, който е в Страсбург и присъства на годишната реч на фон дер Лайен за състоянието на съюза, заяви, че Канада търси „уникален съюз“ с ЕС, но не и членство в него

Фон дер Лайен иска Канада да стане „асоциирана държава членка“ на ЕС. Какво означава това? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters
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Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви днес, че иска да отвори възможност Канада да стане първата „асоциирана държава членка“ на Европейския съюз.

По-рано тази седмица канадският премиер Марк Карни, който е в Страсбург и присъства на годишната реч на фон дер Лайен за състоянието на съюза, заяви, че Канада търси „уникален съюз“ с ЕС, но не и членство в него.

КАКВО БИ ВКЛЮЧВАЛО НОВОТО ПАРТНЬОРСТВО?

В момента в договорите на Европейския съюз не е предвиден статут на „асоцииран член“, въпреки че през годините в ЕС са обсъждани различни варианти за подобна форма на членство.

Съвсем наскоро Германия предложи Украйна да получи такъв статут като междинен етап по пътя към пълноправното ѝ членство, но предложението не получи достатъчно подкрепа, тъй като някои столици от ЕС се противопоставиха на идеята.

КАКВО ИСКА КАНАДА?

Карни търси нови съюзници на фона на многократните заплахи на президента на САЩ Доналд Тръмп срещу суверенитета на Канада.

Канада и ЕС искат да задълбочат сътрудничеството си, за да противодействат на икономическото господство на САЩ и Китай, както и да защитят демокрацията и основания на правила международен ред, който според тях е застрашен.

В речта си Фон дер Лайен заяви, че двете страни ще създадат „общо пространство за просперитет и икономическо сътрудничество“. То ще включва съвместна работа в областта на производството, технологиите и отбраната, интегриране на отбранителните промишлени бази, както и сътрудничество в Арктика, изкуствения интелект, енергетиката и критичните минерали.

ЗАЩО ИДЕЯТА ЗА СТАТУТА „АСОЦИИРАН ЧЛЕН“ БИ БИЛА СЛОЖНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ?

Прилагането на подобен статут би било безпрецедентно и може да се окаже юридически сложно.

Фон дер Лайен говори в качеството си на председател на Европейската комисия - изпълнителния орган на ЕС. Но решението дали идеята може да бъде реализирана ще бъде в ръцете на държавите членки на ЕС.

Няма индикации, че Фон дер Лайен предлага статутът на „асоцииран член“ да бъде записан в договорите на ЕС. За подобна промяна ще е необходимо единодушното съгласие на всички 27 държави членки, както и ратифицирането ѝ на национално ниво.

Канада и ЕС вече имат Всеобхватно икономическо и търговско споразумение (Comprehensive Economic and Trade Agreement - СЕТА). Повече от десетилетие след сключването му и девет години след временното му влизане в сила няколко държави от ЕС все още не са го ратифицирали.

Ако Канада иска да се интегрира в единния пазар на ЕС, Отава ще трябва да приведе канадските норми и регулации в съответствие със законодателството на ЕС.

Ако влезе в единния пазар без да стане пълноправен член на ЕС, Канада ще трябва да прилага правилата, без да има право да участва във вземането на решения по тях, подобно на Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн, които са част от Европейското икономическо пространство.

Канадските правила традиционно са съобразени с най-големия търговски партньор на страната - САЩ.

КАКВО ОЗНАЧАВА ТОВА ЗА ДЪРЖАВИ КАНДИДАТКИ ЗА ЧЛЕНСТВО В ЕС?

Стремежът към по-тясно партньорство между Канада и ЕС няма да се отрази на процеса по присъединяване на страните кандидатки от Европа, но може да предизвика недоволство, ако се възприеме, че на Канада се предоставят специални условия.

Преговорите за присъединяване и привеждането на законодателството в съответствие с нормите на ЕС са продължителни процеси, които често изискват от страните кандидатки да проведат политически деликатни реформи.

Пълноправно членство може да бъде предоставено само на европейски държави и дава достъп до единния пазар на ЕС на стойност 18 трилиона евро, както и до участие в процеса на вземане на решения и представителство в институциите на ЕС, европейско финансиране и правна защита пред Съда на Европейския съюз.

Украйна беше определила предложението на Германия за „асоциирано членство“ като „несправедливо“, тъй като Киев би участвал в процеса, но без право на глас.

Европейският съюз заявява, че може да приеме нови страни членки още през 2030 г.

Черна гора, Албания, Украйна и Молдова са най-напредналите сред държавите кандидатки в процеса на присъединяване към ЕС.

Превод от английски Елена Инджева, БТА


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    15 3 Отговор
    Означава фактически обявяване на война на САЩ.

    Коментиран от #4

    10:02 17.09.2026

  • 2 Означава

    20 2 Отговор
    Означава огромна жЕндърска инДжекция за спасяване на жЕндурския елит на ЕССР.

    10:04 17.09.2026

  • 3 ТрАмп

    22 3 Отговор
    Богата България, след Украйна започва да Дотира и Бедната Канада!
    Браво на Урсулите, Успешно Унищожават ЕС!

    10:05 17.09.2026

  • 4 Не точно

    19 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    но не и далеч от истината. Въпросът има много страни, но този който веднага изниква.. откога Канада е в Европа? Също като "Евро-" -визия, -лига, -купа... пълно с участници от близкия и далечен изток...

    10:09 17.09.2026

  • 5 Тиква

    17 2 Отговор
    Канада, логово на бандеронацистите, Европа пълна с окрахиени,отличен микс,нацисти се обединяват.

    10:10 17.09.2026

  • 6 Госあ

    12 2 Отговор
    Принципно е съвсем естествено Канада да стане асоцииран член на ЕС. Но нас не ни касае изобщо. България, която е дала една от писменостите на Европа, която е защитила Европа от набезите на арабите, която има най старото обработено злато и е една от страните откъдето е започнало производството на вино, не я броят за европейска страна тия! Представяте ли си? България трябва да намери място там, където ще получи уважение.

    10:11 17.09.2026

  • 7 мала мале

    13 1 Отговор
    еми те израел станаха неофициален член на този прогнил съюз че канада ли няма да стане айде после и япония да викнат за да се види колко е голяма европата…

    10:11 17.09.2026

  • 8 малко ни беше

    7 1 Отговор
    МЕРКОСУР ,сега и Канада.

    10:16 17.09.2026

  • 9 Хаген Дас

    14 1 Отговор
    Маневрите на Лайен, по този начин се опитва да набута и Украйна в съюза! Една подкрепа от Канада би била много! А защо не приемате Турция?

    10:23 17.09.2026

  • 10 Означава

    4 1 Отговор
    Че е назначена от клинтън и сие банда.

    10:34 17.09.2026

  • 11 некои съображения

    5 1 Отговор
    Постен доклад на Фондерлайен на ниво селски комитет на БКП. Не каза нищо за състоянието на Ес въпреки, че това е темата на доклада? Какво става примерно с корупцията в Ес, с гръцката принцеса и т.н.? Беше налаяна жестоко от левицата но безответно. В замяна на това чухме поредните "сурови" предложения за наивен среден път, неформулирано никъде асоцииране на Канада и друга геополитическа екзотика, която граничи с фантазията.
    Риторичен остава въпроса защо нашите медии не коментират тази "забележителна" реч?

    10:34 17.09.2026

  • 12 Означава, че

    3 1 Отговор
    ЕПача.

    10:38 17.09.2026

  • 13 долу ес

    5 1 Отговор
    Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн са в топ 7 на най богатите страни в света! Просто Канада ще се нареди до тях, а останалите офффце които сме в кошарата ЕС ще си ближем буцата сол до пълно ослепяване, щото ни е обяснено, че било нешлифован димант!

    10:41 17.09.2026

  • 14 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 0 Отговор
    Означава, че Канада ще се възползва и облагодетелства от търговията и другите изгодни неща на ЕС без да е член и да спазва другите наложени и закопващи ограничения и закони на ЕС, много изгодна за Канада сделка хахахахахаха.

    11:06 17.09.2026

  • 15 млад еврас

    3 1 Отговор
    Някой гледали целия конгрес на ЦК на ЕС, то беше тотална трагедия, даже комунягите не са се излагали като тези, трябваше да завършат опелото с полагане на венец и едноминутно мълчание в чест на геройски загиналия ЕС.

    11:08 17.09.2026

  • 16 Трол

    0 1 Отговор
    Означава, че г-н Тръмп трябва да предприеме интервенция, за да върне Канада в историческите й земи.

    11:12 17.09.2026

  • 17 Интересни времена

    2 0 Отговор
    Не съм съгласен с асоциираната форма на членство. Канада трябва да стане пълноправен член на Европейския съюз и да влезе също и в еврозоната.

    11:13 17.09.2026

  • 18 гост

    0 0 Отговор
    Какво значи фон дер Лайен иска??
    Няма ли най- после открито да се каже кой стои зад тази женица , която е на път да унищожи Европа

    11:19 17.09.2026