Москва сменя тактиката! Руската армия нанесе удари по "Киевводоканал", иска да остави украинската столица без вода

През нощта на 17 септември Русия атакува съоръжения на "Киевводоканал" в столицата на Украйна. Обстрелът доведе до частично прекъсване на водоснабдяването в левобережната част на Киев и до спад на налягането в определени райони на десния бряг, съобщиха от пресцентъра на "Киевводоканал" във Facebook, предава УНИАН.

"В резултат на обстрела водоснабдяването беше частично преустановено на левия бряг, а налягането - понижено в някои райони на десния бряг. Специалистите своевременно възстановиха работата на съоръженията и предоставянето на услуги", се посочва в съобщението.

От дружеството увериха, че водоснабдяването на столицата в момента е напълно възстановено и всички съоръжения функционират нормално.

"След извършената през нощта вражеска атака срещу града, "Киевводоканал" работи нормално и осигурява водоснабдяване за всички жители на столицата", допълниха от пресцентъра.