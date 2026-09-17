Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Москва сменя тактиката! Руската армия нанесе удари по "Киевводоканал", иска да остави украинската столица без вода
  Тема: Украйна

Москва сменя тактиката! Руската армия нанесе удари по "Киевводоканал", иска да остави украинската столица без вода

17 Септември, 2026 15:42 1 243 62

  • украйна-
  • киев-
  • ракети-
  • русия

От дружеството увериха, че водоснабдяването на столицата в момента е напълно възстановено и всички съоръжения функционират нормално

Москва сменя тактиката! Руската армия нанесе удари по "Киевводоканал", иска да остави украинската столица без вода - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
УНИАН УНИАН

През нощта на 17 септември Русия атакува съоръжения на "Киевводоканал" в столицата на Украйна. Обстрелът доведе до частично прекъсване на водоснабдяването в левобережната част на Киев и до спад на налягането в определени райони на десния бряг, съобщиха от пресцентъра на "Киевводоканал" във Facebook, предава УНИАН.

"В резултат на обстрела водоснабдяването беше частично преустановено на левия бряг, а налягането - понижено в някои райони на десния бряг. Специалистите своевременно възстановиха работата на съоръженията и предоставянето на услуги", се посочва в съобщението.

От дружеството увериха, че водоснабдяването на столицата в момента е напълно възстановено и всички съоръжения функционират нормално.

"След извършената през нощта вражеска атака срещу града, "Киевводоканал" работи нормално и осигурява водоснабдяване за всички жители на столицата", допълниха от пресцентъра.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А някакви лоши

    27 6 Отговор
    новини има ли?

    Коментиран от #11, #17

    15:44 17.09.2026

  • 2 Примати

    11 39 Отговор
    След тази новина напълно официално обявявам руснаците за цървули…

    Коментиран от #40, #45, #46

    15:45 17.09.2026

  • 3 сарказъм в чист вид

    10 24 Отговор
    на братушките не може да се отрече,че са демокрация,почтени хора и не нападат суверенни държави!

    Коментиран от #25

    15:47 17.09.2026

  • 4 горски

    31 5 Отговор
    Зима иде....студ....и тогава тръбите замръзват и да оправиш подаването ,пак не става....а пролетта -аромати.Ама Борката Джонън ще помогне....

    15:47 17.09.2026

  • 5 Гост

    28 5 Отговор
    Урсула остана без картофи, а Зеления без вода. Това са основните продоволствени ресурси по време на война.

    15:47 17.09.2026

  • 6 Урсула

    7 30 Отговор
    Чудесно, идва ответния отговор и Москва ще остане без вода.

    15:48 17.09.2026

  • 7 Възраждане

    22 5 Отговор
    Безаналоговата и непобедима червена армия ще остави укронацистите да умрат от жажда. Сами си го изпросиха

    15:48 17.09.2026

  • 8 Пич

    25 6 Отговор
    А не бе......!!!
    На война противника трябва да се унищожава по всички възможни начини!!!
    А вражеското население трябва да се постави в условия, които да породят вътрешна съпротива!!!

    Коментиран от #20

    15:48 17.09.2026

  • 9 Диваци и варвари

    7 24 Отговор
    Прави са били националсоциалистите за болшевиките.

    Коментиран от #16

    15:48 17.09.2026

  • 10 Питам аз

    25 3 Отговор
    Защо в куеф има ток.... Малко ги биеш Путин.....

    15:49 17.09.2026

  • 11 Европеец

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "А някакви лоши":

    Не знам.... Видях автора унитан и спрях да чета....

    15:50 17.09.2026

  • 12 НАБЛЮДАТЕЛ

    4 5 Отговор
    Нали военните пият вода, явно затова се и третира като военен обект.. ТЕРОРИСТИ!

    15:52 17.09.2026

  • 13 Мария Антоанета

    12 0 Отговор
    Да пият водка след като няма вода.

    15:54 17.09.2026

  • 14 ТЕРОРуZZия ☠️💤

    6 9 Отговор
    С блатни терористи не се преговаря има само един начин

    15:54 17.09.2026

  • 15 Оркистан

    5 4 Отговор
    Орковете на САПУН вода има

    15:55 17.09.2026

  • 16 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    3 7 Отговор

    До коментар #9 от "Диваци и варвари":

    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    15:55 17.09.2026

  • 17 Орк на тротинетка 🧌🛴

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "А някакви лоши":

    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    15:56 17.09.2026

  • 18 НЕМОЖАЧи.ру

    3 9 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация демъдуризация деиранизация деБлогеризация депопулация...

    15:56 17.09.2026

  • 19 444444

    9 3 Отговор
    Престанете с глупави заглавия.Русия ще смени тактиката, ако унищожи 26 моста над Днепър започвайки от железопътните в Киев бяха 7 моста. Днепър в Киев е широк кокото Дунав при Русе. Как ще функционира един около 4 милионен град без връзка между двата бряга.Сега някой ще каже не ги унищожават, зашото не могат.Първо не може на война е силно относитено и второ след като руснаците могат да вкарат голям безпилотник в кабинета на началника на СБУ (служба за безопасност на Украйна) който се намира в центъра на Киев значи могат улучат и опорите на мостовете.

    Коментиран от #23

    15:56 17.09.2026

  • 20 Дякон Унуфрий Араллампиев

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Така трябва да бъде но това не е война това е пародия Някакъв театър с неясни роли Гръмнали възстановили Кукли и парцалки

    15:57 17.09.2026

  • 21 Спаринг между

    0 2 Отговор
    Спаринг между Зелето и Мурзилката.

    15:58 17.09.2026

  • 22 стоян георгиев

    5 9 Отговор
    Русия ще опита всичко за да нарани украинците.от.удари по енергетиката до удари по в и к и канализацията.това го нарича освобождение и обърканите български пенсионери го повтарят.

    Коментиран от #29, #41, #56

    15:58 17.09.2026

  • 23 ру БЛАТА

    3 5 Отговор

    До коментар #19 от "444444":

    Точно тебя послушат

    15:58 17.09.2026

  • 24 ГАТАНКА

    8 1 Отговор
    Некъпани, спят на студено и тъмно в метрото! Що е то?

    15:59 17.09.2026

  • 25 име

    9 3 Отговор

    До коментар #3 от "сарказъм в чист вид":

    Украйна не е суверенна държава от 2014г насам

    16:00 17.09.2026

  • 26 Софиянец

    7 2 Отговор
    Така трябва! Даже е много малко! Трябва да им се спре тока, водата, да се взривят всички мостове, тунели, булеварди, и най-вече всяка административна сграда!
    Тогава вече ще имат право бандеровците да казват, че е пълномащабна война!

    Коментиран от #27, #37

    16:00 17.09.2026

  • 27 Сесесере2🤢🤮

    2 8 Отговор

    До коментар #26 от "Софиянец":

    Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценноНека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    Коментиран от #31, #58

    16:01 17.09.2026

  • 28 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    2 7 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще се предаде някога???

    16:02 17.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Димяща ушанка 🤩💀

    2 5 Отговор
    Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит

    16:02 17.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 На дунава с погачите

    2 3 Отговор
    БЛАТУШКИТЕ спряха и на Дунав водата да по лесен за минаване НО така и не дойдоха да вкусят погачите които им месихме

    16:03 17.09.2026

  • 33 Покришкин

    2 1 Отговор
    "...левобережната"?!

    16:03 17.09.2026

  • 34 ру БЛАТА

    2 4 Отговор
    Крепостните блатници много държави са асвабадили само своята НЕ

    16:04 17.09.2026

  • 35 Стойко

    6 1 Отговор
    Укро трола пак се е развихрил 🤣 ако не е на площада за един мухлясъл сандвич да сваля Радев, ще е в коментарите да спами с тъпотии без никаква логика, хахахах

    16:05 17.09.2026

  • 36 скучно и точка.

    2 3 Отговор
    Какво стана с границите преди 1991 върна ли се сесесерето? варшавския договор върна ли се?? СИВ???

    16:05 17.09.2026

  • 37 Дякон Унуфрий Араллампиев

    6 1 Отговор

    До коментар #26 от "Софиянец":

    Всеки пропуска язовирите на Днепър Това е най важното Водата ще оправи всичко изброено

    16:05 17.09.2026

  • 38 Хихихи

    5 1 Отговор
    Ух, украйнските сливи пак ще миришат на скумрия 😅

    Коментиран от #42

    16:06 17.09.2026

  • 39 Щом е възстановено бързо,

    6 2 Отговор
    значи руснаците не са обстрелвали "Киевводоканал" (поне за сега) , а са изравнили нещо друго близо до него, което няма да ни кажете.
    Също както редовно ни информирате винаги за ранени мирни граждани, включитено дете, без да споменете какво са целили и изравнили руснаците.

    16:06 17.09.2026

  • 40 Гюро Михайлов

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "Примати":

    Цървул= БЪЛГАРИН

    16:07 17.09.2026

  • 41 НаРъБа

    1 6 Отговор

    До коментар #22 от "стоян георгиев":

    Хубаво е че година след година нафталиновите купейки намаляват по естествени причини

    красота

    Коментиран от #47

    16:07 17.09.2026

  • 42 Зеля

    5 1 Отговор

    До коментар #38 от "Хихихи":

    Това е тайното ни биологично оръжие! Чакаме вятър в посока фронта и украйнките свалят гащите!

    16:07 17.09.2026

  • 43 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    1 4 Отговор
    Орковете на САПУН

    Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    16:08 17.09.2026

  • 44 Моряка

    2 0 Отговор
    По добре им ударете винно водочните складове.После те ще ударят вашите и после войната ще свърши.До новата реколта.

    16:13 17.09.2026

  • 45 Това е вероятно, защото

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Примати":

    следиш новините?

    16:15 17.09.2026

  • 46 Ганю

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Примати":

    До т.н ПРИМАТ
    А какво ще кажеш за осраинциге,които прекъснаха водоснабдяването на Донецка и Луганска републики през 2015/2023

    16:15 17.09.2026

  • 47 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "НаРъБа":

    Как може да ревеш против нацистите и зверствата върху ленинград и да се радваш на същите зверства срещу киев?накрая да обясняваш на ужасените украински жени и деца как сте братско народ?това освен комунист друг няма как да го направи!

    16:15 17.09.2026

  • 48 5-та година "Киев за 3 дня"

    2 0 Отговор
    Аз не виждам да има някаква смяна на тактиката - продължават с терористичните си операции.
    На фронта са гола вода и изливат гнева от безсилието си върху майки, деца, върху мирното население.

    16:16 17.09.2026

  • 49 Артилерист

    1 1 Отговор
    Най-важната, характерна и струваща си отбелязване особеност на руските удари в дълбочина от ЛБСъприкосновение е, че те се нанасят нощем по военни или свързани с бойния потенциал на Украйна обекти, когато в тях няма работещи хора.Това е изключително уникален случай в историята на войните и той трябва да се има предвид на фона на килимното денонощно бомбардиране на САЩ и западната коалиция на желаещите войни във Виетнам, Ирак, Либия, Югославия, Иран...

    Коментиран от #54, #61

    16:17 17.09.2026

  • 50 аz СВО Победа 81

    2 0 Отговор
    Накратко:
    Руската групировка край Лиман е разгромена!

    16:18 17.09.2026

  • 51 Така им се пада

    1 1 Отговор
    Нека украинската столица да е без вода. 130 гривни кубика стана

    16:18 17.09.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Артилерист":

    Ти видял ли си ма какво приличат жилищните части на славянск краматорск константиновка?явно си тук да ни правиш смях а?я дай един руски град заличен като да речем авдеевка бахмут волноваха макеевка...

    16:20 17.09.2026

  • 55 Сталицата...

    0 0 Отговор
    Сталицата на империята на злото и нищетата (физическа и духовна) Мацква не сменя тактики, а черно на бяло прибавя нови мега военни престъпления в престъпническото си досие. Наш Радев иска преговори с престъпна сталица и престъпно государство. По дяволите! И сталицата Мацква и нашичкия неграмотник. Да.

    16:20 17.09.2026

  • 56 Моряка

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "стоян георгиев":

    Стоянчо,прочети ми ком. 44 и се учи на стратегическо мислене.Знам,че ти липсва основата,за това съм го на писал разбираемо.

    16:21 17.09.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Цеко

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Сесесере2🤢🤮":

    Много руска смрадт измре.

    16:22 17.09.2026

  • 59 С една пенсия в Киев

    1 2 Отговор
    Можеш да си купиш 35-38 кубика вода. За това стига единствено или за карта за градски транспорт и 2 банички

    16:22 17.09.2026

  • 60 Монгольята от Моксель

    2 0 Отговор
    Воюват единствено срещу бабите и децата!
    А иначе лопат У ягите 13 г у Донбас
    Ааааахахаха

    16:22 17.09.2026

  • 61 Кой

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Артилерист":

    Кой те гръмна в празната манерка?

    16:23 17.09.2026

  • 62 Укрите и вода

    0 0 Отговор
    Имали досега. Егати разкоша. Те във война ли са и ли ги глезят. Путине, Путине памет ще ти вдигнат.

    16:23 17.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания