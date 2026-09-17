Москва сменя тактиката! Руската армия нанесе удари по "Киевводоканал", иска да остави украинската столица без вода

През нощта на 17 септември Русия атакува съоръжения на "Киевводоканал" в столицата на Украйна. Обстрелът доведе до частично прекъсване на водоснабдяването в левобережната част на Киев и до спад на налягането в определени райони на десния бряг, съобщиха от пресцентъра на "Киевводоканал" във Facebook, предава УНИАН.
"В резултат на обстрела водоснабдяването беше частично преустановено на левия бряг, а налягането - понижено в някои райони на десния бряг. Специалистите своевременно възстановиха работата на съоръженията и предоставянето на услуги", се посочва в съобщението.
От дружеството увериха, че водоснабдяването на столицата в момента е напълно възстановено и всички съоръжения функционират нормално.
"След извършената през нощта вражеска атака срещу града, "Киевводоканал" работи нормално и осигурява водоснабдяване за всички жители на столицата", допълниха от пресцентъра.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А някакви лоши
Коментиран от #11, #17
15:44 17.09.2026
2 Примати
Коментиран от #40, #45, #46
15:45 17.09.2026
3 сарказъм в чист вид
Коментиран от #25
15:47 17.09.2026
4 горски
15:47 17.09.2026
5 Гост
15:47 17.09.2026
6 Урсула
15:48 17.09.2026
7 Възраждане
15:48 17.09.2026
8 Пич
На война противника трябва да се унищожава по всички възможни начини!!!
А вражеското население трябва да се постави в условия, които да породят вътрешна съпротива!!!
Коментиран от #20
15:48 17.09.2026
9 Диваци и варвари
Коментиран от #16
15:48 17.09.2026
10 Питам аз
15:49 17.09.2026
11 Европеец
До коментар #1 от "А някакви лоши":Не знам.... Видях автора унитан и спрях да чета....
15:50 17.09.2026
12 НАБЛЮДАТЕЛ
15:52 17.09.2026
13 Мария Антоанета
15:54 17.09.2026
14 ТЕРОРуZZия ☠️💤
15:54 17.09.2026
15 Оркистан
15:55 17.09.2026
16 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
До коментар #9 от "Диваци и варвари":Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌
15:55 17.09.2026
17 Орк на тротинетка 🧌🛴
До коментар #1 от "А някакви лоши":Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..
15:56 17.09.2026
18 НЕМОЖАЧи.ру
15:56 17.09.2026
19 444444
Коментиран от #23
15:56 17.09.2026
20 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #8 от "Пич":Така трябва да бъде но това не е война това е пародия Някакъв театър с неясни роли Гръмнали възстановили Кукли и парцалки
15:57 17.09.2026
21 Спаринг между
15:58 17.09.2026
22 стоян георгиев
Коментиран от #29, #41, #56
15:58 17.09.2026
23 ру БЛАТА
До коментар #19 от "444444":Точно тебя послушат
15:58 17.09.2026
24 ГАТАНКА
15:59 17.09.2026
25 име
До коментар #3 от "сарказъм в чист вид":Украйна не е суверенна държава от 2014г насам
16:00 17.09.2026
26 Софиянец
Тогава вече ще имат право бандеровците да казват, че е пълномащабна война!
Коментиран от #27, #37
16:00 17.09.2026
27 Сесесере2🤢🤮
До коментар #26 от "Софиянец":Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценноНека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!
Коментиран от #31, #58
16:01 17.09.2026
28 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
16:02 17.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Димяща ушанка 🤩💀
16:02 17.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 На дунава с погачите
16:03 17.09.2026
33 Покришкин
16:03 17.09.2026
34 ру БЛАТА
16:04 17.09.2026
35 Стойко
16:05 17.09.2026
36 скучно и точка.
16:05 17.09.2026
37 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #26 от "Софиянец":Всеки пропуска язовирите на Днепър Това е най важното Водата ще оправи всичко изброено
16:05 17.09.2026
38 Хихихи
Коментиран от #42
16:06 17.09.2026
39 Щом е възстановено бързо,
Също както редовно ни информирате винаги за ранени мирни граждани, включитено дете, без да споменете какво са целили и изравнили руснаците.
16:06 17.09.2026
40 Гюро Михайлов
До коментар #2 от "Примати":Цървул= БЪЛГАРИН
16:07 17.09.2026
41 НаРъБа
До коментар #22 от "стоян георгиев":Хубаво е че година след година нафталиновите купейки намаляват по естествени причини
красота
Коментиран от #47
16:07 17.09.2026
42 Зеля
До коментар #38 от "Хихихи":Това е тайното ни биологично оръжие! Чакаме вятър в посока фронта и украйнките свалят гащите!
16:07 17.09.2026
43 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!
16:08 17.09.2026
44 Моряка
16:13 17.09.2026
45 Това е вероятно, защото
До коментар #2 от "Примати":следиш новините?
16:15 17.09.2026
46 Ганю
До коментар #2 от "Примати":До т.н ПРИМАТ
А какво ще кажеш за осраинциге,които прекъснаха водоснабдяването на Донецка и Луганска републики през 2015/2023
16:15 17.09.2026
47 стоян георгиев
До коментар #41 от "НаРъБа":Как може да ревеш против нацистите и зверствата върху ленинград и да се радваш на същите зверства срещу киев?накрая да обясняваш на ужасените украински жени и деца как сте братско народ?това освен комунист друг няма как да го направи!
16:15 17.09.2026
48 5-та година "Киев за 3 дня"
На фронта са гола вода и изливат гнева от безсилието си върху майки, деца, върху мирното население.
16:16 17.09.2026
49 Артилерист
Коментиран от #54, #61
16:17 17.09.2026
50 аz СВО Победа 81
Руската групировка край Лиман е разгромена!
16:18 17.09.2026
51 Така им се пада
16:18 17.09.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 стоян георгиев
До коментар #49 от "Артилерист":Ти видял ли си ма какво приличат жилищните части на славянск краматорск константиновка?явно си тук да ни правиш смях а?я дай един руски град заличен като да речем авдеевка бахмут волноваха макеевка...
16:20 17.09.2026
55 Сталицата...
16:20 17.09.2026
56 Моряка
До коментар #22 от "стоян георгиев":Стоянчо,прочети ми ком. 44 и се учи на стратегическо мислене.Знам,че ти липсва основата,за това съм го на писал разбираемо.
16:21 17.09.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Цеко
До коментар #27 от "Сесесере2🤢🤮":Много руска смрадт измре.
16:22 17.09.2026
59 С една пенсия в Киев
16:22 17.09.2026
60 Монгольята от Моксель
А иначе лопат У ягите 13 г у Донбас
Ааааахахаха
16:22 17.09.2026
61 Кой
До коментар #49 от "Артилерист":Кой те гръмна в празната манерка?
16:23 17.09.2026
62 Укрите и вода
16:23 17.09.2026