Манчестър Сити иска да привлече Мало Густо от Челси

Манчестър Сити е в търсене на нови попълнения. Според авторитетни източници, включително журналиста Фабрис Хокинс, тимът е започнал първоначални разговори с Челси относно евентуалното привличане на френския десен бек Мало Густо. Младият талант е сред най-желаните имена на пазара, а Сити търси свежи сили за подсилване на защитната си линия.

Въпреки сериозния интерес от страна на "небесносините", преговорите засега буксуват. Причината? Челси е поставил солидна цена на своя футболист – цели 75 милиона евро. Тази сума изглежда прекалено висока за ръководството на Манчестър Сити, което не е склонно да се раздели с толкова голяма част от бюджета си за един трансфер. Разминаването в оценките между двата клуба засега е непреодолимо препятствие по пътя към евентуална сделка.

Докато Челси държи на своите финансови условия, а Сити не бърза да наддава, съдбата на Мало Густо остава неясна.