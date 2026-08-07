Солидни проблеми в лагера на Нетаняху! Спорът за военната служба поставя под натиск Бецалел Смотрич преди изборите

Израелският министър на финансите Бецалел Смотрич е изправен пред политическа битка за оцеляване преди парламентарните избори на 27 октомври, след като предизвика недоволство сред част от традиционните си избиратели на Западния бряг с подкрепата си за закон, който предвижда да не бъдат арестувани ултраортодоксални евреи, отказващи военна служба, предава "Ройтерс".

Според анализ на "Ройтерс" трудностите пред лидера на крайнодясната партия "Религиозен ционизъм" показват колко сложно ще бъде за премиера Бенямин Нетаняху да запази единството на управляващата коалиция преди първите парламентарни избори след началото на войната в Газа.

46-годишният Смотрич, който е дългогодишен заселник на окупирания Западен бряг, е сред най-ярките противници на създаването на палестинска държава и през мандата си активно насърчава разширяването на израелските селища. Няколко западни държави са му наложили забрана за влизане заради обвинения, че подкрепя насилието на заселници срещу палестинци - обвинения, които той и израелското правителство отхвърлят.

Политическите му проблеми обаче произтичат не от политиката към палестинците, а от вътрешния спор за военната служба. Миналия месец израелският парламент прие закон, който предвиждаше ултраортодоксални евреи, избягващи наборната служба, да не бъдат арестувани. Впоследствие Върховният съд блокира прилагането му.

Смотрич заявява, че ултраортодоксалните евреи трябва да служат в армията, но според него арестите биха задълбочили разделението в израелското общество. По време на среща със заселници миналия месец той беше освиркан, докато присъстващи скандираха броя на загиналите израелски войници.

Спорът се изостри след решението на Върховния съд от 2024 г., че освобождаването на ултраортодоксалните евреи от военна служба поради религиозно обучение противоречи на закона. Темата се превърна в едно от най-сериозните изпитания за управляващата коалиция, в която участват както партии на религиозните ционисти, така и формации, представляващи ултраортодоксалната общност.

Политологът Гайил Талшир от Еврейския университет в Йерусалим коментира пред "Ройтерс", че позицията на Смотрич е била пресметнат ход, който му е позволил да остане в правителството и да продължи да прокарва политиката си за разширяване на селищата.

Решението обаче изглежда му струва част от подкрепата на традиционните му избиратели. Последните социологически проучвания показват, че партията "Религиозен ционизъм", която разполага със седем места в 120-членния Кнесет, може да не успее да премине изборната бариера от 3,5% на предстоящите избори.

Според анализатори всеки депутат ще бъде от значение при формирането на следващото правителство, поради което се очаква премиерът Нетаняху да се опита отново да обедини крайнодесните партии, за да гарантира парламентарното представителство на своя съюзник Смотрич.