Нова съдебна драма за Блейк Лайвли: Искат нов разпит за съдебните разходи

Американската актриса Блейк Лайвли е изправена пред нов процесуален спор, свързан със съдебната сага около филма „Никога повече“. PR специалистът Джед Уолъс и компанията му Street Relations искат тя отново да даде показания, този път във връзка с искането ѝ да възстанови близо 800 000 долара адвокатски разходи.

Джед Уолъс беше посочен в първоначалната административна жалба на Блейк Лайвли от декември 2024 г., в която актрисата твърдеше, че срещу нея е била организирана онлайн кампания след конфликта ѝ с актьора и режисьор Джъстин Балдони. Уолъс и Street Relations не бяха включени като ответници в последвалата федерална жалба.

Впоследствие Джед Уолъс заведе дело за клевета срещу Блейк Лайвли в Тексас. Искът беше прекратен заради липса на лична юрисдикция, без съдът да се произнася по същество дали твърденията на актрисата са били верни или неверни. Уолъс обжалва това решение през май 2026 г., а производството по жалбата продължава.

Според нови съдебни документи екипът на Джед Уолъс настоява Блейк Лайвли да бъде разпитана за това какво е знаела и какво е вярвала към момента, в който е направила твърденията срещу него. Защитата му смята, че нейното намерение и добросъвестност са важни при решаването на въпроса дали тя има право да получи исканите адвокатски разходи.

Адвокатите на Блейк Лайвли отхвърлят искането и посочват, че актрисата вече е дала показания под клетва по свързаното дело. Те определят новото искане като неоснователно и го свързват с опасенията на Джед Уолъс, че може да бъде осъден да покрие част от съдебните ѝ разходи.

Блейк Лайвли вече спечели отделен спор за адвокатски разноски срещу Джъстин Балдони и компанията Wayfarer Studios. През юни съдия постанови, че актрисата има право да възстанови част от разходите, направени при защитата срещу отхвърления иск за клевета на Балдони. По-късно тя поиска около 8 млн. долара за адвокатски хонорари и съдебни разноски.

Спорът между Блейк Лайвли и Джед Уолъс остава отделен от основния конфликт с Джъстин Балдони. Към момента съдът не е постановил, че твърденията на която и да е от страните по този нов процесуален въпрос са доказани, нито е решено окончателно дали актрисата ще бъде задължена да даде нови показания.