Руската армия: Продължаваме ударите по украински кораби край Одеса и Черноморск

Министерството на отбраната на Руската федерация заяви днес, че въоръжените сили на страната са ударили три кораба, използвани за превоз на оръжие за Украйна, близо до украинските пристанища Одеса и Черноморск, предаде руската държавна новинарска агенция Интерфакс, цитирана от Ройтерс, пише БТА.

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Русия и Украйна засилиха взаимните атаки срещу кораби на другата страна - ескалация, която доведе до ръст на световните цени на пшеницата и заплашва да превърне Черно море в още едно огнище на напрежение след Ормузкия проток, където корабоплаването е възпрепятствано поради бойни действия, отбелязва Ройтерс.