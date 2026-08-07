Руската армия: Продължаваме ударите по украински кораби край Одеса и Черноморск

Министерството на отбраната на Руската федерация заяви днес, че въоръжените сили на страната са ударили три кораба, използвани за превоз на оръжие за Украйна, близо до украинските пристанища Одеса и Черноморск, предаде руската държавна новинарска агенция Интерфакс, цитирана от Ройтерс, пише БТА.
Тази информация не е проверена чрез независими източници.
Русия и Украйна засилиха взаимните атаки срещу кораби на другата страна - ескалация, която доведе до ръст на световните цени на пшеницата и заплашва да превърне Черно море в още едно огнище на напрежение след Ормузкия проток, където корабоплаването е възпрепятствано поради бойни действия, отбелязва Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #49
16:12 07.08.2026
2 Българка
Коментиран от #5, #24, #45
16:12 07.08.2026
3 Тиква
Коментиран от #44
16:14 07.08.2026
4 Флот
16:14 07.08.2026
5 Има такава статия и
До коментар #2 от "Българка":В "СКАНДАЛНО"
16:15 07.08.2026
6 Вашето мнение
Коментиран от #41, #52
16:15 07.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Горски
Коментиран от #16, #23, #26
16:18 07.08.2026
9 СЮЛЕЙМАН
Фидел Кастро 1992 г.
16:18 07.08.2026
10 СЮЛЕЙМАН
16:19 07.08.2026
11 СЮЛЕЙМАН
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
16:19 07.08.2026
12 СЮЛЕЙМАН
16:19 07.08.2026
13 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
16:19 07.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ГРУ гайтанжиева
До коментар #8 от "Горски":Това са фейкове, разпространявани от платени и безплатни майкопрадавци.
16:24 07.08.2026
17 много отчаяни офицери напоследък
16:26 07.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 А МОЧАТА?
16:29 07.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Реалност
Инфраструктурата на страната претърпя тежки структурни щети, което доведе до най-ниските нива на нефтопреработка от 24 години насам и принуди Кремъл официално да понижи държавните стандарти за горива, за да компенсира недостига.
Украйна готви още по-масирани атаки едновременно с балистични ракети, украинско производство и дронове, за сега се изчаква критичния момент за унищожителната атака.
Още не късно Москва да размисли и да поиска мир!
Коментиран от #33, #65, #66, #70
16:30 07.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Офчи дирник 😄
До коментар #8 от "Горски":Това сам ли успя да го измислиш?😅🤣😂
Коментиран от #30
16:36 07.08.2026
24 От 5 г Русия всеки ден Превзема Украйна
До коментар #2 от "Българка":Но Лъжата за Русия е като Въздухът и водата
16:37 07.08.2026
25 Владимир Путин, президент
Продължаваме вперьод 💪😄🤡
16:37 07.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Септември избори
16:41 07.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Горски
До коментар #23 от "Офчи дирник 😄":Опо овчи, има ли шарка по овцете?
16:42 07.08.2026
31 аааа
Коментиран от #34
16:43 07.08.2026
32 Обективен
Никакви пропагандни напъни и трикове те могат да предотвратят този край.
16:47 07.08.2026
33 Да те питам
До коментар #21 от "Реалност":А фронтът накъде се движи, към полската граница ли?
16:50 07.08.2026
34 Да знаеш
До коментар #31 от "аааа":Няма смисъл, не ще го разбереш.
16:52 07.08.2026
35 Нещо стана
„Не можем да обясним; не знаем причината за този звук. Няма следи от дим или пожар в Москва.“ - твърдят от руското Министерство на извънредните ситуации.
Коментиран от #39
16:53 07.08.2026
36 Ъъъ
От украинската преса:
Полицията задържа шофьор на автобус, който нарече украинските въоръжени сили "глупави" , защото се бият за "бандитите на Зеленски"
В Черновци, по време на спор с пътник, шофьор на автобус заяви, че войниците отиват на фронта защото са глупави, и че се бият "за бандитите на Володимир Зеленски“.
Впоследствие той е задържан от въоръжена полиция и е на път да бъде изпратен в щурмова бригада.
На кадрите от видеозаписа на свадата в автобуса, мъжът казва, че " не му пука“ за войниците" и че "героите са тези, които са близо до семействата си, а не тези, които защитават бандитите“.
"Те се бият, защото са идиоти! Защо отидоха? Бият се за бандитите на Зеленски“, повтаря шофьорът няколко пъти.
🤣🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #40
16:53 07.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Знае
16:55 07.08.2026
39 Горски
До коментар #35 от "Нещо стана":Пак е фръкнал някой ръашънски генерал.
Коментиран от #53
16:56 07.08.2026
40 Ъъъ
До коментар #36 от "Ъъъ":Откъде митрфанова ви намира такива идиоти?
Коментиран от #62
16:57 07.08.2026
41 Питам
До коментар #6 от "Вашето мнение":Вярно ли е , че Емили Тротинетката се е записала доброволка ( срещу солидно заплащане разбира се) да пренася с тротинетката си памрерси и прани гащи на бандеровците ? -))))
16:58 07.08.2026
42 Укротролягата има скоротечен рак.
Коментиран от #56, #68
17:02 07.08.2026
43 Ъъъ
Украинският президент Володимир Зеленски падна до девето място в рейтинга на общественото доверие към украинските лидери.
Това показват резултатите от социално проучване, проведено от Центъра за социални и маркетингови изследвания "Социс".
Центърът отбеляза, че настоящият рейтинг на Зеленски е 0,42%, от максимална оценка 1.
Най-високите рейтинги на доверие показват бившият министър на отбраната Михайло Федоров (0,63), бившият главнокомандващ Валерий Залужни (0,61) и настоящият главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна Михайло Драпатий (0,60), както и ръководителят на президентската администрация Кирил Буданов (0,59).
И между другото, Зеления ще го пуснат по пързалката.... Фьодоров заяви, че крайният срок за решение дали да се върне на поста министър на отбраната е 18 август.🤣
Коментиран от #48
17:04 07.08.2026
44 Така е
До коментар #3 от "Тиква":Ако Путин превземе Украйна, с Европа е свършено. И Тръмп няма да им помогне.
17:04 07.08.2026
45 Анка Картечарката, картечарка
До коментар #2 от "Българка":В Украйна жив руснак не остана !!! 😁
17:08 07.08.2026
46 Амии
17:10 07.08.2026
47 Мишел
17:17 07.08.2026
48 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #43 от "Ъъъ":Няма да забравя със какъв ентусиазъм нашите медии хвалеха членосвиреца в началото на конфликта Сега мълчат като тенец И те така те
17:21 07.08.2026
49 И какаво е значението
До коментар #1 от "Овчар":кой ще е на власт - дали ще е Зеленски, Буданов или Залужни, няма абсолютно никакво значение.
17:22 07.08.2026
50 Кочо
17:26 07.08.2026
51 СКОРО И ОДЕСА
17:31 07.08.2026
52 Сандо
До коментар #6 от "Вашето мнение":Ето един вариант,който може и да е реален:корабите разтоварват във Варна или Бургас и оттам с влакове се откарва до окраина.Мисля,че релсовите пътища все още не са унищожени от руснаците.
Коментиран от #59
17:43 07.08.2026
53 хихи
До коментар #39 от "Горски":вчера са погребали трима взривени рашки генерала от ресторанта. сигурно има още толкова. 😅😅😅
Коментиран от #57
18:00 07.08.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 хихочко..
До коментар #53 от "хихи":Нема такива будали като бандерците и зеленио мухал,дето четири года не моот да си върнат най големио аец в юръпо,,запорожкио дека струва над 50 млрда $ със шесте си реактора..
18:39 07.08.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Колко струва
До коментар #52 от "Сандо":Стоката след това претоварване?
Коментиран от #73
18:42 07.08.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Ъхъ ъхъ
До коментар #40 от "Ъъъ":Скъса ке да я лижеш
18:46 07.08.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Българин
19:10 07.08.2026
65 Приятел
До коментар #21 от "Реалност":Ама ти наистина си пълен проводник. Нямаш никакво понятие от нещата.
19:17 07.08.2026
66 майтапчия
До коментар #21 от "Реалност":Ти майтапиш ли се или сериозно?
Коментиран от #71, #72
19:42 07.08.2026
67 Някой
20:14 07.08.2026
68 Нямат край
До коментар #42 от "Укротролягата има скоротечен рак.":русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂
20:18 07.08.2026
69 Мишел
20:48 07.08.2026
70 ганев
До коментар #21 от "Реалност":АЛООУ...ЗАБУТАНЯК
20:59 07.08.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Нема
До коментар #59 от "Колко струва":значение колко струва - урсулата плаща.
22:03 07.08.2026
74 Горски
До коментар #55 от "Атина Палада":Ти си продажна селска к-ва
02:07 08.08.2026