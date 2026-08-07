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Руската армия: Продължаваме ударите по украински кораби край Одеса и Черноморск

Руската армия: Продължаваме ударите по украински кораби край Одеса и Черноморск

7 Август, 2026 16:09 3 173 74

  • русия-
  • украйна-
  • одеса-
  • крим

Русия и Украйна засилиха взаимните атаки срещу кораби на другата страна - ескалация, която доведе до ръст на световните цени на пшеницата и заплашва да превърне Черно море в още едно огнище на напрежение след Ормузкия проток

Руската армия: Продължаваме ударите по украински кораби край Одеса и Черноморск - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Министерството на отбраната на Руската федерация заяви днес, че въоръжените сили на страната са ударили три кораба, използвани за превоз на оръжие за Украйна, близо до украинските пристанища Одеса и Черноморск, предаде руската държавна новинарска агенция Интерфакс, цитирана от Ройтерс, пише БТА.

Тази информация не е проверена чрез независими източници.

Русия и Украйна засилиха взаимните атаки срещу кораби на другата страна - ескалация, която доведе до ръст на световните цени на пшеницата и заплашва да превърне Черно море в още едно огнище на напрежение след Ормузкия проток, където корабоплаването е възпрепятствано поради бойни действия, отбелязва Ройтерс.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    70 12 Отговор
    Победата на украинския зален кърлеж през зимата ще го свали от власт...

    Коментиран от #49

    16:12 07.08.2026

  • 2 Българка

    104 14 Отговор
    Украйна вече няма достъп до Черно море. Всички сайтове го написаха, само тук увъртат и говоря за "победите" на УкраИна

    Коментиран от #5, #24, #45

    16:12 07.08.2026

  • 3 Тиква

    96 11 Отговор
    Браво на Русия,бой по окранацистите,до край.

    Коментиран от #44

    16:14 07.08.2026

  • 4 Флот

    78 7 Отговор
    Продължавайте, но ако може малко по-бързичко.

    16:14 07.08.2026

  • 5 Има такава статия и

    37 6 Отговор

    До коментар #2 от "Българка":

    В "СКАНДАЛНО"

    16:15 07.08.2026

  • 6 Вашето мнение

    87 6 Отговор
    От Дунав оръжие на англосаксонската измет не може да влиза, вече и от Черно море не може. Остана нашите паветни да им го носят с тротинетките и смешните си ранички.

    Коментиран от #41, #52

    16:15 07.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Горски

    74 9 Отговор
    Най-после, след голям период на информационно затъмнение, започнаха да излизат актуални новини за Украйна ! Това положение е верно и е истина от доста време назад. Важно е да знаем, че 70% от БВП на Украйна се формира от помощи, но генералния въпрос е как е възможно в тази тежка за Украйна военна ситуация, да се правят отклонения на паричните помощи незнайно къде ? Украинците към момента губят, ама яко войната, това е резилна загуба и за лидерите на ЕС. Операция „Барбароса“ (на немски: Unternehmen Barbarossa) е кодово име, избрано от германското върховно командване за нападението над Съветския съюз през 1941 г.1516, с което започва Германо-съветската война. От тази дата насам са изминали 85 години, което означава, че на някои от сегашните европейски лидери, бабите и дядовците им са били нацисти. Днес в тази сложна военно - политическа обстановка как е възможно ЕС да се ръководи от Урсула Гертруд фон дер Лайен - майка на 7 деца, и през по-голямата част от своята кариера е била домакиня, а след помощник - асистент по акушерство ? А уточниха ли датата кога ще го бесят този кокаинов шут ? Хехе, подготвят информационната почва за замяната на Зелю, става вече неудържим. Постоянните заменки на разни фигури от администрацията ужким като борба с корупцията не могат да замажат положението. Вай, вай, помахайте му за довиждане, не мисля че ще оцелее тази зима. Великият герой и зелен наркоман ще бъде изхвърлен като мръсно куче. Какво става с употребена салфетка сле

    Коментиран от #16, #23, #26

    16:18 07.08.2026

  • 9 СЮЛЕЙМАН

    56 7 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    16:18 07.08.2026

  • 10 СЮЛЕЙМАН

    49 7 Отговор
    За престъпленията в Курск, ук рк ки и яя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    16:19 07.08.2026

  • 11 СЮЛЕЙМАН

    38 6 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    16:19 07.08.2026

  • 12 СЮЛЕЙМАН

    47 7 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    16:19 07.08.2026

  • 13 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    57 7 Отговор
    Всеки кораб, плаващ от или към украинско пристанище, трябва да отива на дъното...

    16:19 07.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ГРУ гайтанжиева

    8 41 Отговор

    До коментар #8 от "Горски":

    Това са фейкове, разпространявани от платени и безплатни майкопрадавци.

    16:24 07.08.2026

  • 17 много отчаяни офицери напоследък

    48 7 Отговор
    Вълна от "самоубийства" на командири на бойни групи премина през 21-ва отделна механизирана бригада на Въоръжените сили на Украйна, която беше унищожена от руски войски от Запселие и Миропилия. Това се съобщава от украинската общественост във връзка с военния персонал на бригадата.

    16:26 07.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 А МОЧАТА?

    6 44 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    16:29 07.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Реалност

    7 74 Отговор
    Не е проблем Украйна да изтреля директно срещу Кремъл 100-на балистични ракети и да го унищожи, но целта им е военни заводи, военна логистика и рафинерии. Към август 2026 г. капацитетът на Русия за преработка и износ на петролни продукти е критично свит с 43% в резултат на масираните и системни украински атаки с дронове.
    Инфраструктурата на страната претърпя тежки структурни щети, което доведе до най-ниските нива на нефтопреработка от 24 години насам и принуди Кремъл официално да понижи държавните стандарти за горива, за да компенсира недостига.
    Украйна готви още по-масирани атаки едновременно с балистични ракети, украинско производство и дронове, за сега се изчаква критичния момент за унищожителната атака.
    Още не късно Москва да размисли и да поиска мир!

    Коментиран от #33, #65, #66, #70

    16:30 07.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Офчи дирник 😄

    5 28 Отговор

    До коментар #8 от "Горски":

    Това сам ли успя да го измислиш?😅🤣😂

    Коментиран от #30

    16:36 07.08.2026

  • 24 От 5 г Русия всеки ден Превзема Украйна

    9 38 Отговор

    До коментар #2 от "Българка":

    Но Лъжата за Русия е като Въздухът и водата

    16:37 07.08.2026

  • 25 Владимир Путин, президент

    10 36 Отговор
    Дотук умряха 800 000 ватмана.
    Продължаваме вперьод 💪😄🤡

    16:37 07.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Септември избори

    10 30 Отговор
    В Блатария ще изберат Сибирското джудже с 99 процента ,ако всички казват ,че ще гласуват против Единната Рассия.После следва мобилизация ,да се чете Мобилизация на още крепостни.Да живее д-р.ка Путин.

    16:41 07.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Горски

    16 6 Отговор

    До коментар #23 от "Офчи дирник 😄":

    Опо овчи, има ли шарка по овцете?

    16:42 07.08.2026

  • 31 аааа

    6 39 Отговор
    Добре де, много ясно си спомням как преди 4г. руснаците празнуваха и се награждаваха, че са унищожили напълно целия украински флот. Как стана така, че още стрелят по корабите им? Може ли някоя по-информирана руска подлога да ми обясни?

    Коментиран от #34

    16:43 07.08.2026

  • 32 Обективен

    40 7 Отговор
    Руснаците свалиха ръкавиците,скоро ще запретнат и ръкавите,след което идва краят.
    Никакви пропагандни напъни и трикове те могат да предотвратят този край.

    16:47 07.08.2026

  • 33 Да те питам

    29 9 Отговор

    До коментар #21 от "Реалност":

    А фронтът накъде се движи, към полската граница ли?

    16:50 07.08.2026

  • 34 Да знаеш

    10 5 Отговор

    До коментар #31 от "аааа":

    Няма смисъл, не ще го разбереш.

    16:52 07.08.2026

  • 35 Нещо стана

    9 20 Отговор
    Мощен взрив в Москва - руските власти не дават информация.
    „Не можем да обясним; не знаем причината за този звук. Няма следи от дим или пожар в Москва.“ - твърдят от руското Министерство на извънредните ситуации.

    Коментиран от #39

    16:53 07.08.2026

  • 36 Ъъъ

    30 7 Отговор
    Хахахаха.... 🤣

    От украинската преса:

    Полицията задържа шофьор на автобус, който нарече украинските въоръжени сили "глупави" , защото се бият за "бандитите на Зеленски"

    В Черновци, по време на спор с пътник, шофьор на автобус заяви, че войниците отиват на фронта защото са глупави, и че се бият "за бандитите на Володимир Зеленски“.

    Впоследствие той е задържан от въоръжена полиция и е на път да бъде изпратен в щурмова бригада.

    На кадрите от видеозаписа на свадата в автобуса, мъжът казва, че " не му пука“ за войниците" и че "героите са тези, които са близо до семействата си, а не тези, които защитават бандитите“.

    "Те се бият, защото са идиоти! Защо отидоха? Бият се за бандитите на Зеленски“, повтаря шофьорът няколко пъти.

    🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #40

    16:53 07.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Знае

    29 6 Отговор
    Малка подробност . Корабите не са украински , а платени с парите на наглосаксоюдеите частни кораби които карат оръжие и боеприпаси за бандеровците в неонацистка Украйна. Тези кораби са купени с парите включително на европейските данъкоплатци . През пристанищният комплекс на Одеса минаваха над 70 процента от оръжейните доставки за Украйна и сега практически те са блокирани , а отделни кораби се опитват да пробият руската блокада мъчейки се безуспешно да се промъкнат през роя от руски безрилотници и противокорабни ракети .

    16:55 07.08.2026

  • 39 Горски

    7 17 Отговор

    До коментар #35 от "Нещо стана":

    Пак е фръкнал някой ръашънски генерал.

    Коментиран от #53

    16:56 07.08.2026

  • 40 Ъъъ

    6 17 Отговор

    До коментар #36 от "Ъъъ":

    Откъде митрфанова ви намира такива идиоти?

    Коментиран от #62

    16:57 07.08.2026

  • 41 Питам

    18 5 Отговор

    До коментар #6 от "Вашето мнение":

    Вярно ли е , че Емили Тротинетката се е записала доброволка ( срещу солидно заплащане разбира се) да пренася с тротинетката си памрерси и прани гащи на бандеровците ? -))))

    16:58 07.08.2026

  • 42 Укротролягата има скоротечен рак.

    6 3 Отговор
    Укротролягата има скоротечен рак.

    Коментиран от #56, #68

    17:02 07.08.2026

  • 43 Ъъъ

    13 7 Отговор
    Според анкета, Зеленски е паднал до 9-то място в рейтинга на доверието на украинците

    Украинският президент Володимир Зеленски падна до девето място в рейтинга на общественото доверие към украинските лидери.

    Това показват резултатите от социално проучване, проведено от Центъра за социални и маркетингови изследвания "Социс".

    Центърът отбеляза, че настоящият рейтинг на Зеленски е 0,42%, от максимална оценка 1.

    Най-високите рейтинги на доверие показват бившият министър на отбраната Михайло Федоров (0,63), бившият главнокомандващ Валерий Залужни (0,61) и настоящият главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна Михайло Драпатий (0,60), както и ръководителят на президентската администрация Кирил Буданов (0,59).

    И между другото, Зеления ще го пуснат по пързалката.... Фьодоров заяви, че крайният срок за решение дали да се върне на поста министър на отбраната е 18 август.🤣

    Коментиран от #48

    17:04 07.08.2026

  • 44 Така е

    19 11 Отговор

    До коментар #3 от "Тиква":

    Ако Путин превземе Украйна, с Европа е свършено. И Тръмп няма да им помогне.

    17:04 07.08.2026

  • 45 Анка Картечарката, картечарка

    8 15 Отговор

    До коментар #2 от "Българка":

    В Украйна жив руснак не остана !!! 😁

    17:08 07.08.2026

  • 46 Амии

    21 6 Отговор
    Те укрите много отдавна атакуват руски кораби, че и непрекъснато се хвалеха - ударихме това, ударихме онова.. Просто на руснаците вече им свърши търпението и казаха стига и ние го можем това. Така че всичко е нормално - каквото повикало, такова отговорило. Не може непрекъснато да се хвалиш, видите ли колко сме велики, а трябва да си готов да понесеш същото, не само да ревеш, че бой ядеш.

    17:10 07.08.2026

  • 47 Мишел

    5 12 Отговор
    Корейци ще пазят от бой Втарая в мире.

    17:17 07.08.2026

  • 48 Дякон Унуфрий Араллампиев

    10 3 Отговор

    До коментар #43 от "Ъъъ":

    Няма да забравя със какъв ентусиазъм нашите медии хвалеха членосвиреца в началото на конфликта Сега мълчат като тенец И те така те

    17:21 07.08.2026

  • 49 И какаво е значението

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    кой ще е на власт - дали ще е Зеленски, Буданов или Залужни, няма абсолютно никакво значение.

    17:22 07.08.2026

  • 50 Кочо

    9 4 Отговор
    Местните нивари си скубят главите! Тъкмо последния камион със зърно напусна хангарите им и Путин повдигна цената!

    17:26 07.08.2026

  • 51 СКОРО И ОДЕСА

    15 5 Отговор
    Ще бъде освободена.

    17:31 07.08.2026

  • 52 Сандо

    4 9 Отговор

    До коментар #6 от "Вашето мнение":

    Ето един вариант,който може и да е реален:корабите разтоварват във Варна или Бургас и оттам с влакове се откарва до окраина.Мисля,че релсовите пътища все още не са унищожени от руснаците.

    Коментиран от #59

    17:43 07.08.2026

  • 53 хихи

    5 11 Отговор

    До коментар #39 от "Горски":

    вчера са погребали трима взривени рашки генерала от ресторанта. сигурно има още толкова. 😅😅😅

    Коментиран от #57

    18:00 07.08.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 хихочко..

    9 3 Отговор

    До коментар #53 от "хихи":

    Нема такива будали като бандерците и зеленио мухал,дето четири года не моот да си върнат най големио аец в юръпо,,запорожкио дека струва над 50 млрда $ със шесте си реактора..

    18:39 07.08.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Колко струва

    3 1 Отговор

    До коментар #52 от "Сандо":

    Стоката след това претоварване?

    Коментиран от #73

    18:42 07.08.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Ъхъ ъхъ

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Ъъъ":

    Скъса ке да я лижеш

    18:46 07.08.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Българин

    4 1 Отговор
    Удрий,удрий по зелки и фашаги

    19:10 07.08.2026

  • 65 Приятел

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Реалност":

    Ама ти наистина си пълен проводник. Нямаш никакво понятие от нещата.

    19:17 07.08.2026

  • 66 майтапчия

    5 1 Отговор

    До коментар #21 от "Реалност":

    Ти майтапиш ли се или сериозно?

    Коментиран от #71, #72

    19:42 07.08.2026

  • 67 Някой

    10 1 Отговор
    Да свършва тая война, че...... украинската мафия превзе България. В Бургас и във Варна украинската мафия превзе всичко. Дойдоха, за да ги спасим от войната, а ни колонизираха! Нагли, груби, държат се с българите като с рая.

    20:14 07.08.2026

  • 68 Нямат край

    1 8 Отговор

    До коментар #42 от "Укротролягата има скоротечен рак.":

    русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂

    20:18 07.08.2026

  • 69 Мишел

    2 1 Отговор
    Украинците са прехванали през юли 29 руски балистични ракети от 195.

    20:48 07.08.2026

  • 70 ганев

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Реалност":

    АЛООУ...ЗАБУТАНЯК

    20:59 07.08.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Нема

    0 1 Отговор

    До коментар #59 от "Колко струва":

    значение колко струва - урсулата плаща.

    22:03 07.08.2026

  • 74 Горски

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "Атина Палада":

    Ти си продажна селска к-ва

    02:07 08.08.2026

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