Кметът на Истанбул, който е в затвора, се присъедини към новата опозиция

Намиращият се в затвора кмет на Истанбул Екрем Имамоглу обяви, че напуска Народнорепубликанската партия (НРП) след 17 години членство и се присъединява към новосъздадената Нова партия. Решението идва на фона на продължаващата криза в основната турска опозиционна сила и съдебните действия срещу нейното ръководство, предава News.bg.

„Подавам оставка от 17-годишното си членство в Народнорепубликанската партия. Това решение е резултат от ценностите, в които вярвам за бъдещето на нашата страна, и от отговорността, която нося към нашия народ“, заяви Имамоглу в социалната мрежа „Екс“.

Той допълни, че с присъединяването си към новата формация се открива „нов път“ за изграждането на по-силно, по-демократично и изпълнено с повече надежда бъдеще за Турция.

Разцепление в основната опозиционна партия

Новата партия беше създадена през миналия месец от отстранения лидер на НРП Йозгюр Йозел и около 90 депутати, които напуснаха партията. До разцеплението се стигна след съдебно решение, с което Йозел беше отстранен от председателския пост, а начело на НРП беше възстановен нейният бивш лидер Кемал Кълъчдароглу.

Според предоставената информация Новата партия вече е втората по големина политическа сила в турския парламент. Очаква се тя да привлече значителна част от досегашните избиратели на НРП.

Присъединяването на Имамоглу допълнително увеличава политическата тежест на формацията. Кметът на Истанбул е смятан за основния политически съперник на президента Реджеп Тайип Ердоган, което превръща решението му да напусне НРП в значимо развитие за турската опозиция.

Създаването на Новата партия представлява опит на голяма част от досегашната опозиция да се прегрупира след съдебното отстраняване на ръководството на НРП. Разделянето на противниците на Ердоган между различни политически формации обаче може да има и обратен ефект, като увеличи възможностите на президента да запази управлението си.

Имамоглу остава в затвора

Екрем Имамоглу се намира в затвора повече от година и очаква съдебен процес по обвинения в корупция, които той отхвърля.

Той беше задържан през март 2025 г. Няколко дни по-късно беше избран за кандидат на НРП за президент на Турция след вътрешнопартийно гласуване.

Още преди задържането му възникна допълнителна пречка пред евентуалното му участие в президентски избори. Ден по-рано Истанбулският университет анулира университетската му диплома.

Висшето образование е законово изискване за кандидат за президент на Турция. По тази причина решението на университета постави под въпрос възможността Имамоглу да участва в бъдещи президентски избори.

Съдебните действия срещу НРП

Случаят с Имамоглу се развива на фона на по-широки съдебни действия срещу Народнорепубликанската партия и нейни представители.

Опозицията и редица правозащитни организации определят действията срещу НРП като политически мотивирани. От 2024 г. насам стотици избрани представители и членове на партията са били задържани или срещу тях са предприемани съдебни действия.

Турското правителство отхвърля обвиненията в политическа намеса и заявява, че съдебната власт в страната е независима.

На този фон напускането на Имамоглу е поредният етап от преструктурирането на турската опозиция. Новата партия събира част от депутатите и политическите фигури, които са напуснали НРП, а присъединяването на един от най-разпознаваемите опозиционни политици в страната може допълнително да промени съотношението на силите.

Предстоящите избори

Следващите президентски и парламентарни избори в Турция са насрочени за 2028 г., но не е изключено те да бъдат произведени предсрочно.

Това прави настоящото прегрупиране в опозицията особено важно. Новата партия ще трябва да утвърди позициите си сред избирателите, които досега са подкрепяли НРП, докато опозиционните формации ще трябва да намерят начин да се конкурират с управляващия лагер.

В същото време разделянето на опозицията създава риск гласовете срещу Ердоган да бъдат разпределени между няколко политически сили. Именно това може да повлияе върху способността на опозицията да се обедини около един силен кандидат и обща политическа стратегия.

Решението на Имамоглу да напусне НРП и да се присъедини към Новата партия по този начин се превръща не само в личен политически ход, но и в част от по-голямото пренареждане на турската политическа сцена.