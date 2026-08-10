Стоян Тончев: България има сериозен проблем със сигурността

Взривилият се чужд дрон на българска територия до критична инфраструктура и ритуалното садистично убийство на млад мъж в Пловдив от младежи, показват едно - България има сериозен проблем със сигурността, както от външни, така и от вътрешни заплахи.
И в двата случая специалните служби за сигурност не са си свършили работата и продължават да не могат да я свършат.
И ако при казуса с дрона липсата на техническо оборудване може да се използва като оправдание, което е не по-малко тревожно за държава-член на НАТО и ЕС, то при втория казус, с неонацистите, трябва да попитаме: какво работи ДАНС?
Един дансаджия преди време ми каза, че, ако в ДАНС им спрат интернета, работата им рязко приключва. Демек - разчитат главно на настолно ровене в компютрите и следене на социалните мрежи, вместо на добре развита агентурна мрежа.
А в случая с неонацистите-убийци на млад мъж, защото бил “педофил”, всичко им е било на екраните - снимки, видеа, профили за примамка, чатове и т.н.
Пита се: какво работи контраразузнаването и защо трябваше да се стигне да екзекуция от бой, вместо отдавна садистите неонацисти да бъдат неотрализирани? Колко такива групи има в България? Ще научим ли? Или едва след второто такова убийство?
В заключение ще кажа, че под наказателна отговорност трябва да бъдат подведени не само извършителите на фактическото деяние, а и съучастниците им, участници в ритуала - които са снимали с телефони, наслаждавали са се на гледката и са я разпространили от профилите си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ххххххххххххх
10:13 10.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 kоkорчо 💋🍌
10:16 10.08.2026
5 kоkорчо 💋🍌
нещо като "безсимпотен вирус" и "непорочно зачатие" ли ?
10:16 10.08.2026
6 Последния Софиянец
Коментиран от #9
10:18 10.08.2026
7 1001
Коментиран от #12, #20
10:21 10.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Пациент
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Не е срамно да отидеш при психиатър.
10:27 10.08.2026
10 9999999
10:28 10.08.2026
11 зелиски ги излъга как се спират
10:39 10.08.2026
12 Моралният разпад е започнал много отдавн
До коментар #7 от "1001":Комунизмът даде всичко от себе си да прекъсне връзката между хората и църквата.
10:45 10.08.2026
13 има ги
10:51 10.08.2026
14 Перо
10:58 10.08.2026
15 румънците
10:59 10.08.2026
16 Олга
До коментар #1 от "Фашизма в Пловдив се появи":Сле Символът на победа над нацизма - “Альоша” тачен от народа за подвига си, сега изглежда особено актуален, тъй като неонацизмът след Украина прониква даже в слоевете на бг-младежи с неонацистка идеология на расова, етническа, групова ненавист,което много застрашава общестното ни.
11:15 10.08.2026
17 Пълни глупости
11:16 10.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 да . и 2 те нападения са изненадали
11:30 10.08.2026
20 Някой
До коментар #7 от "1001":А тебе някой да те е накарал насилствено да си купуваш западни вещи , хвърляй ги и си купи руски , какъв е проблема !!?
11:45 10.08.2026
21 Така е
11:50 10.08.2026
22 Инж1
13:01 10.08.2026