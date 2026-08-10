Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Мнения »
Стоян Тончев: България има сериозен проблем със сигурността

Стоян Тончев: България има сериозен проблем със сигурността

10 Август, 2026 10:06 1 218 22

  • стоян тончев-
  • убийство-
  • пловдив-
  • дрон-
  • кардам

Специалните служби за сигурност не са си свършили работата и продължават да не могат да я свършат

Стоян Тончев: България има сериозен проблем със сигурността - 1
Снимка: БГНЕС
Стоян Тончев Стоян Тончев журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Взривилият се чужд дрон на българска територия до критична инфраструктура и ритуалното садистично убийство на млад мъж в Пловдив от младежи, показват едно - България има сериозен проблем със сигурността, както от външни, така и от вътрешни заплахи.

И в двата случая специалните служби за сигурност не са си свършили работата и продължават да не могат да я свършат.

И ако при казуса с дрона липсата на техническо оборудване може да се използва като оправдание, което е не по-малко тревожно за държава-член на НАТО и ЕС, то при втория казус, с неонацистите, трябва да попитаме: какво работи ДАНС?

Един дансаджия преди време ми каза, че, ако в ДАНС им спрат интернета, работата им рязко приключва. Демек - разчитат главно на настолно ровене в компютрите и следене на социалните мрежи, вместо на добре развита агентурна мрежа.

А в случая с неонацистите-убийци на млад мъж, защото бил “педофил”, всичко им е било на екраните - снимки, видеа, профили за примамка, чатове и т.н.

Пита се: какво работи контраразузнаването и защо трябваше да се стигне да екзекуция от бой, вместо отдавна садистите неонацисти да бъдат неотрализирани? Колко такива групи има в България? Ще научим ли? Или едва след второто такова убийство?

В заключение ще кажа, че под наказателна отговорност трябва да бъдат подведени не само извършителите на фактическото деяние, а и съучастниците им, участници в ритуала - които са снимали с телефони, наслаждавали са се на гледката и са я разпространили от профилите си.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ххххххххххххх

    0 14 Отговор
    Един педофил по-малко - какъв е проблема?

    10:13 10.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 kоkорчо 💋🍌

    3 0 Отговор
    какво е туй животну "руски неонацист"

    10:16 10.08.2026

  • 5 kоkорчо 💋🍌

    4 0 Отговор
    какво е туй животну "руски неонацист" ?
    нещо като "безсимпотен вирус" и "непорочно зачатие" ли ?

    10:16 10.08.2026

  • 6 Последния Софиянец

    0 11 Отговор
    Педофилът сам е слязъл от хълма в Пловдив.В болницата са го довършили.

    Коментиран от #9

    10:18 10.08.2026

  • 7 1001

    12 1 Отговор
    Върнете казармата поведенията в училищата. Ама не всичко е пари. Това взехме от развития запад само пари вещи и нищо духовно!!!

    Коментиран от #12, #20

    10:21 10.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пациент

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Не е срамно да отидеш при психиатър.

    10:27 10.08.2026

  • 10 9999999

    7 2 Отговор
    ..БЪЛГАРИЯ СПЕШНО ТРЯБВА ДА НАПУСНЕ СЕДЯНКАТА НА ПОСТОЯННО ТАЛАШЕНОТО НАТО, И КАКТО СЕ ОКАЗА БЕЗЗАЩИТНИТЕ САЩ ВЪВ ВСЕКИ КОНФЛИКТ СЛЕД АФГАНИСТАН ! ИРАН ГИ ПОПИЛЯ И УНИЩОЖИ НАД 20 АМЕРИКАНСКИ БАЗИ,ЗАЕДНО С ПРО КОМПЛЕКСИТЕ И РАДАРИТЕ ИМ.ПОЗОР !ПРЕДИ 3 ДНИ УНИЩОЖИ И ПОРЕДНАТА АМЕРИКАНСКА БАЗА В ЙОРДАНИЯ.ИНТЕРЕСНОТО Е, ЧЕ САЩ СА ОТКАЗАЛИ ЗАЩИТА НА СТРАНИТЕ В КОИТО СА СЕ НАСТАНИЛИ,ВЪПРЕКИ ЧЕ БОМБАРДИРОВКИТЕ И ПОРАЖЕНИЯТА СА ЗАРАДИ САМИТЕ ТЯХ. ФАКТ ПОКАЗАТЕЛЕН !

    10:28 10.08.2026

  • 11 зелиски ги излъга как се спират

    5 2 Отговор
    дронове . нациския дрон дойде и се взриви . и сега сигурността стана проблемна . 5-6 дядковци нищят как се спира дрона . с прашка за дронове или пейтриъти или с американски ф 16 . като глупаци .

    10:39 10.08.2026

  • 12 Моралният разпад е започнал много отдавн

    6 6 Отговор

    До коментар #7 от "1001":

    Комунизмът даде всичко от себе си да прекъсне връзката между хората и църквата.

    10:45 10.08.2026

  • 13 има ги

    8 0 Отговор
    Има ги във всеки град. Продават наркотици и тормозят местното население. Ако им кажеш нещо веднага започват пилицейски проверки и тормоз. Хората се страхуват да ходят нощем по улиците. Няма и на кого а се оплачат. Няма кой да помогне.

    10:51 10.08.2026

  • 14 Перо

    4 1 Отговор
    Това джензи първо трябва да прочете функциите на ДАНС, преди да бръщолеви глупости! От кога, /според него/, ДАНС се занимава с улична престъпност, хулигантство или отбранителна стратегия и политика!

    10:58 10.08.2026

  • 15 румънците

    2 4 Отговор
    Румънците миналата седмица свалиха три дрона. Този дрон не са го засекли. Най-вероятно е театър. Дрона е подхвърлен от наще. Нашите комундели са доста добри сценаристи. В Холивуд биха свършили по-добра работа.

    10:59 10.08.2026

  • 16 Олга

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Фашизма в Пловдив се появи":

    Сле Символът на победа над нацизма - “Альоша” тачен от народа за подвига си, сега изглежда особено актуален, тъй като неонацизмът след Украина прониква даже в слоевете на бг-младежи с неонацистка идеология на расова, етническа, групова ненавист,което много застрашава общестното ни.

    11:15 10.08.2026

  • 17 Пълни глупости

    5 0 Отговор
    България няма нито сериозен проблем със сигурността, нито никакъв проблем със сигурността относно Русия. Проблем има с атлантиците и ционистките терористични спящи клетки в България. "Федерация на ционистите" и тем подобни терористични нацистки структури

    11:16 10.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 да . и 2 те нападения са изненадали

    1 1 Отговор
    нашето фебере . и сега даже има потулване и преиначаване . по закон няма забрана за някакви сатана тик ток профил, обличане в черно с татуси и пирсинги . бомбонено розовата коса според мен е по атрактивна от сламено синята . в русе имаше подобна агресия . тогава местен полицай нападна по шумна кола . за щастие нямаше измрели . в Ми 5 имат разработени планове при подобни случаи . наблюдават групите . често крадат, дишат газ, обикалят нощем . офицялно са децата на българия, бъдещето, з поколението

    11:30 10.08.2026

  • 20 Някой

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "1001":

    А тебе някой да те е накарал насилствено да си купуваш западни вещи , хвърляй ги и си купи руски , какъв е проблема !!?

    11:45 10.08.2026

  • 21 Така е

    1 1 Отговор
    трябва още щат до всяка дърво на всеки ъгъл полицай , само тогава ще се оправи България

    11:50 10.08.2026

  • 22 Инж1

    2 2 Отговор
    Както Зимата "изненадва" СГО януари, така и ДАНС са "изненадани" от младежките неонацистки групи!?!?! Службите са пъни с руски агенти и не работят в полза на обществото, което им е РАБОТОДАТЕЛ!!! Нали изпълниха "поръчката" РР да дойде на власт!?!?!? Това им е важно!!!! А че някакви си там се трепят - на кой му дреме!?!?!?!

    13:01 10.08.2026