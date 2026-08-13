Иво Христов: Управленската програма съдържа доста нови идеи, част от тях радикални

Програмата не може да бъде приета като разписан график за действия, тя създава хоризонт на усилието, заяви вицепремиерът Иво Христов пред БНТ.
"Признавам, че сроковете не могат да бъдат предвидени с абсолютна точност. Една програма не може да бъде приета като точно разписан график за действия, но тя създава хоризонт на усилието.
Има множество нови идеи - някои радикални, като реформа на Конституцията, а също и промяна на икономическия модел. Ние сме изчерпали сегашния икономически модел.
Развитието и растежът почиваха на покачване на доходите на хората в публичната сфера. Те вече са около 75% от държавния бюджет. Това вече е изчерпан ресурс, непостижим вектор за развитие. Ние предлагаме да заложим на икономика с висока добавена стойност, на насищането на българските индустриални паркове с нови инвеститори."
За олигархията и разграждането на олигархичния модел вицепремиерът заяви:
"Борбата за деолигархизация започна. Системата „Сигма“ за анализ на обществени поръчки ги вкарва в един много по-тесен коридор на приемливи цени и идентифицира онези, които се отклоняват от тези цени. Тя е своеобразен филтър, тъй като фирми и компании, изобличени в злоупотреба с цените, сключили неправдоподобни договори.
Има случай на фирма, която взима 200 хиляди за окосяване на 20 декара площ през зимата.
Тези фирми отпадат от възможността да кандидатстват за последващи обществени поръчки. Ето една първа, конкретна и работеща вече стъпка. Олигархията е раково образувание. Изрязването на всички тези метастази ще отнеме много време и е сложно. Изисква прецизност. Хората очакват бързи резултати, които, обяснимо, и ние бихме се радвали да ги постигнем бързо. Но това изисква постъпателни усилия, промени в законодателството, административни мерки, кадрови промени."
За чуждестранните инвеститори Христов коментира:
"Към инвеститорите мога да кажа, че в България вече има стабилна политическа перспектива за 4 години напред. Има ясна власт, която има намерение да върне закона и го прави. Институциите започват да влизат в роля и политиката се връща в институциите. Тя се правеше с телефонното право доскоро. Сега виждате, че всички министри ходят на парламентарен контрол и премиерът се явява на парламентарен контрол, което Борисов рядко правеше. Виждате, че постепенно нещата се канализират.
За икономическата свобода на българина и гарантирането на кешово плащане вицепремиерът заяви:
"Конституционно гарантиране на правото за разплащане в брой като елемент на икономическата свобода. Така ние съхраняваме някакъв марж, в който българският гражданин ще бъде свободен за разплащане в кеш. Направиха го и други страни, впрочем. Хърватия, Австрия, Унгария е на път да го направи. Това е елемент на икономическата свобода. Дигитализацията на разплащанията е неизбежна. Това е технологичен процес. Същевременно съхраняването на свободата е приоритет. Хората трябва да имат възможност в някаква степен, в определен обем, до определен праг да могат да плащат и кеш. Да оставим настрана, че има хора, които са чисто и просто дигитално непригодни поради възраст, поради това, че са израснали с друго образование и други навици."
На въпрос каква е външната политика – амбивалентна и противоречива или балансирана и мултивекторна, той уточни:
"Да е мултивекторна е предимство и достойнство на една политика. Ако една външна политика гледа само в една посока, значи тя просто не забелязва остатъка от света. В момента големите икономически събития се случват в Азия, а не се случват вече в Европа. Икономически събития се случват и в Близкия изток, които пряко ни касаят. И ние трябва да гледаме и натам. Аз по-скоро виждам опасност от това Европа като общност да изпадне в изолация. И това вече се забелязва, тъй като диалогът по европейските въпроси, Украинската война, протича през главата на Европа, между Съединените щати и Русия."
За президентските избори Христов коментира:
"Изборът е между нормално и ненормално. Изборът между това да приемеш, че има два пола, че семейството е нещо естествено, а не укоримо. Децата трябва да се отглеждат с добродетели, а не да заклеймяваш въвеждането на религии и добродетели в училище. Да приемеш, че България е духовен водач и патриарх, а не да го сочиш с пръст. Да приемеш, че българите са европейци без комплекси и не е необходимо да го доказват всеки ден с конформизъм, а да живеят със самочувствието на европейци."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
по стълбата която ни води ... НАДОЛУ ❗
Уж все нови мерки за ПОДОБРЯВАНЕ на нещата, а то все по-лошо ❗
Или в най-добрия случай ... по старому❗
Коментиран от #22, #37, #40, #67, #69
10:16 13.08.2026
5 1488
Коментиран от #48
10:16 13.08.2026
6 БОЦ - ко
Обхванати от мазохизъм,
Не народ, а ПЛЕМЕ,
Луднало по комунизъм 😭😭😭
Коментиран от #49
10:16 13.08.2026
7 Някой знае ли
Коментиран от #50
10:19 13.08.2026
8 нови идеи
10:21 13.08.2026
9 Абсурдистан
Коментиран от #53, #68
10:21 13.08.2026
10 ПРЕДИ
Коментиран от #11, #41
10:21 13.08.2026
11 змерт
До коментар #10 от "ПРЕДИ":на комунизъма!
10:22 13.08.2026
12 Слухар
10:23 13.08.2026
13 оня с коня
Коментиран от #17, #30, #52
10:30 13.08.2026
14 Има хора които са имали работа
Коментиран от #54, #95
10:35 13.08.2026
15 грийн сок
гардероб пълен със зелени чорапи
Коментиран от #74
10:36 13.08.2026
16 Госあ
Коментиран от #26, #27
10:37 13.08.2026
17 Това едва ли ще стане
До коментар #13 от "оня с коня":Има едни вечно недоволни но много кресливи хора които си искат "тяхното" .
10:38 13.08.2026
18 кво
10:38 13.08.2026
19 Дърт
10:38 13.08.2026
20 Червенушко
10:38 13.08.2026
21 Анонимен
10:38 13.08.2026
22 АГАТ а Кристи
До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Това твое "на горе" започна на 09.09 1944 г.
Явно ти е неудобно дори и пред себе си да признаеш, че 1989г ЕДНИ КОМУНИСТИ, СМЕНИХА ДРУГИ КОМУНИСТИ.!
КОЙ от власт имащите след 1989г не е бил член на БКП, или свързан с ДС...
НЯМА ТАКЪВ !!!
Коментиран от #46
10:39 13.08.2026
23 Т Живков
10:40 13.08.2026
24 България
10:40 13.08.2026
25 Даа!
10:40 13.08.2026
26 Аа майкуууу
До коментар #16 от "Госあ":😂😂😂😂😂😂
Коментиран от #29
10:42 13.08.2026
27 Мъдър си
До коментар #16 от "Госあ":Само в Русия и Китай няма корупция и милиардери- олигарси.
Коментиран от #33
10:43 13.08.2026
28 Господи!
10:43 13.08.2026
29 Госあ
До коментар #26 от "Аа майкуууу":недей да се смееш като тиква на истината
Коментиран от #32
10:44 13.08.2026
30 Не съди по форумите
До коментар #13 от "оня с коня":Има много различни настроения. Форумите не са показателни. В обществото има реваншистки настроения. За съжаление.
Коментиран от #36
10:45 13.08.2026
31 "...владее речта"
10:47 13.08.2026
32 Много тролещи по форумите и Мogepamopuте
До коментар #29 от "Госあ":Били ученици тоест те дори нямат средно образование а може и основно да нямат. Какво очакваш те са "деца".
10:48 13.08.2026
33 Госあ
До коментар #27 от "Мъдър си":В Русия чутовната корупция дойде с перестройката им! От лидер в много области, започнаха да ги наричат бензиностанция с ракети и олигарси. Но ще се оправят - голяма страна с много ресурс. Перестройката в Китай е за пример! Чудо на чудесата, при това многобройно население - тва не ти е Люксембург и Норвегия.
10:49 13.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Абе
10:54 13.08.2026
36 оня с коня
До коментар #30 от "Не съди по форумите":Допускаш че съдя по Форумите за Обществените Настроения?!Наричаш ПОВСЕМЕСТНОТО НЕДОВОЛСТВО на Българите от Цени,Инфлация,Геополитическа насоченост на Радев и т.н. "Реваншизъм?Е нямам думи,затова и няма те коментирам.
10:54 13.08.2026
37 Султана
До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Този пак откъде го измислиха.Отвратителна визия и сурат.Плюс това е и шпионин на поне две служби.
10:56 13.08.2026
38 Съдържа
10:58 13.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 леля Пуси
До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Кръгом,и пак напред.Никога назад.
10:58 13.08.2026
41 напредък
До коментар #10 от "ПРЕДИ":Тази година полупроводници,до година цели проводници.Да Ви са честити другаре!!!
11:02 13.08.2026
42 смях в залата
11:03 13.08.2026
43 Анонимен
Коментиран от #55
11:05 13.08.2026
44 Знайко
Като разликата между идеите на Карл Маркс и реалността на Тодор Живков. Комунистите станаха по-големи капиталисти от западняците.
11:09 13.08.2026
45 Къде е Референдум Дойран?
Къде са 80 милиарда лева от направление емисионно?
Къде са машините за печатане на лЪв и матриците за тях?
Защо няма необлагаем минимум? Защо увеличихте здравните МРЗ,
предвид 50% усвояване от частни фирми.
Защо върнахте СИ 30%, предвид два пъти отменена от ВАС и решение ЕС,
защо с 40% се увеличиха услуги на частни фирми парно?
Защо концесиите не са с 51% държавен дял?
Защо нацвъкахте ВЕИ-та в цяла България,
в плодородни земи. Гюров 6300 кв. м.
в ВЕИ-та, тонове нерециклируема пластмаса, бетон, арматура,
промяна въздушни течения, болести.
Защо цените станаха един лев едно ойро.
Защо ограбихте спестяванията на българите с ойрото?
Защо ток се повишават цени безконтролно.
Защо фалшифицирахте данни за дефицит и инфлация,
според Евростат.
Защо повишихте цена вода, парно, подгряване на вода, ТОК?
Къде са инвестиции във водна инфраструктура, 60% загуба вода?
Кога ще се грижите за БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД?
11:09 13.08.2026
46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #22 от "АГАТ а Кристи":Първо, "НА ГОРЕ" не е мое, а твое. Въпрос на грамотност ❗
Второ, що не пробваш да сравниш 40 годи преди и след 1945-та❗Верно ли от 1905-та до 1945-та сме били по-добре, та от 1945-та до 1989-та сме вървели НАДОЛУ🤔❓❗
А за това, че след 1989-та на власт дойдоха старите комунисти с нови дрехи и техните деца, съм писал многократно❗
Дори съм давал примери с Иван Костов, Бойко Борисов, Цецка Цачева, Лиляна Павлова....❗
Ама ти откъде да знаеш ❗
То за да плюеш, не се изискват знания‼️
Коментиран от #63
11:09 13.08.2026
47 Иво Христов, против самия себе си???
от "Лук Ойл" , го чуе кави ги приказва
против "Олигархията" , голям майтап ще падне !!!
Иво Христов не възприема "руските олигарси", като такива,
защо съзнателно прави тази не поправима грешка???
И въпроса е , си остава , кой бяха "олигарсите"???
11:10 13.08.2026
48 Зъл пес
До коментар #5 от "1488":Тоя прелюбодеец ,в Сингапур щеше да бъде изринат като боклук от политиката.Там такива не виреят.
Коментиран от #57
11:10 13.08.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Смехоран
До коментар #7 от "Някой знае ли":Работи гребец на мъни мъни.Трябва да издържа 2 жени.
11:12 13.08.2026
51 Прогресивна България трябва да въведе
Както на времето имаше един час Политически сега трябва да има Един Час Религии и Добродетели.
11:13 13.08.2026
52 Факт
До коментар #13 от "оня с коня":Мечтай си, кръчмите и хотелите са пълни
11:14 13.08.2026
53 Бастардо
До коментар #9 от "Абсурдистан":Чак сега виждаме програма на прогнила българия.Интересно 1,4млн матрял за какво гласува на 19 април?
Коментиран от #62
11:14 13.08.2026
54 стрина
До коментар #14 от "Има хора които са имали работа":Май някои още не разбират,че живеем отдавна в условията на капитализъм.Всеки си прави сметката какво ще учи и работи.Тук обаче някои все още желаят държавата да се грижи за тях.Учат някакви измислени дисциплини които нямат никакво приложение,и чакат държавата да им търси ръбота.Пробват частен бизнес но реват и искат помощ от държавата.Не става така другаре.Не върви.
11:14 13.08.2026
55 Весело
До коментар #43 от "Анонимен":Олигарха премиер обеща ще накажа всички олигарси, но не каза кога и как.
Огромният брой овце му вЕрват, както преди това вЕрнаха и на Сакскобургодски, Станишев, Борисов, Трифонов...
Аз вЕрвам, че всичко, което ни се случва в държаната ни си го заслужаваме. "Каквото си надробихме, това ще сърбаме", че и децата ни и внуците ни ще сърбат заради нас.
11:19 13.08.2026
56 Цвете
11:22 13.08.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Ликуй, народе!
Голяма борба ще падне, дълга и сложна, с поредното увеличаване на привилегиите, отново за сметка на организираното неравенство. Ниски доходи, увеличена възраст за пенсиониране, евтина работна сила, внасяна отвън, орязани социални права... Недостъпна медицина, болниците търговски дружества, неефективно лечение, скъпи лекарства, инвалиди, произведени от търгашеската здравна система, в резултат на което - кратък живот.
Милитаризация и подготовка за война, защото българите не умират с предвидените темпове. И плосък данък - върха на равенството!
И понеже това не е достатъчно за разделението на народа, ще му вкараме и религията в училище, за да го учим на страх от Бога и търпение към властта, която е от Бога.
Пълна идиотия, защото вредните последици от вкарването на религиите в училище са повече от ползите. Обяснението е единствено с установяването на техносредновековие, което се обезсмисля без религиозната идеология.
Голям прогрес са ни замислили мафиотизираната обединени олигарси...
11:22 13.08.2026
59 Таратор
Изолацията е само в главата му..
11:22 13.08.2026
60 Цвете
11:23 13.08.2026
61 Мислете
Коментиран от #64
11:24 13.08.2026
62 Анонимен
До коментар #53 от "Бастардо":Гласувахме против крадливия зайчарник и розовите пижами
Коментиран от #97, #100
11:24 13.08.2026
63 Гларус,
До коментар #46 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Перата са ти про ску ба ни и червени.
Нов пом пер с и че не то в чашка !
Коментиран от #93, #101, #103
11:25 13.08.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Копейкин
11:28 13.08.2026
66 Мислете бе
11:29 13.08.2026
67 АГАТ а Кристи
До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":"НАГОРЕ" чийо е красной тавариш ?
КТО ВЫПИСАЛ - Я или ТЫ ???
Коментиран от #98
11:29 13.08.2026
68 Балдъзата
До коментар #9 от "Абсурдистан":Да,но Тато беше забранил абортите,и аха,да стигнем десет милиона.Наближава и рожденния му ден.В Правец ще има празненства.Защото ако не беше той Правец нямаше да съществува в този вид.Че и магистралата до там построи.
11:30 13.08.2026
69 Знайко
До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":На българина му идва акъла чак като катастрофира държавата си.
Простия, стпахлив и еднокнижен пожарникар 20 годшни успя въпреки "леките" инциденти като световната финансова криза от 2008 г; кражбата КТБ от 2014 г.; и Корона кризата от 2020 г, да не катастрофира бричката България. Съмнявам се, че безрасъдно смелия фатмак-льотчик ще има същия късмит с бричката България. До няколко години бричката Цървулландия ще катастрофира тежко.
11:32 13.08.2026
70 Червените олигарси
До коментар #64 от "Селяк":Ти си типичния пример, за не мислещ! ПП направи много по социална политика от всички леви и центристки правителства за последните години. Ти явно не гласуваш за политики, гласуваш защото мразиш, или симпатизираш, или така са ти казали, или личния материален интерес те води(тоест са ти платили за това), или си част от някоя държавна администрация.
Но нищо де, по цял ден плюеш точно същите каква фалшива демокрация имаме. Колко е скъпо, но после пак гласуваш за тях. Това са партиите създадени от БКП, ако до сега не ви е ясно, явно няма и да ви стане!
Коментиран от #72, #75
11:35 13.08.2026
71 Дибилоландия
11:36 13.08.2026
72 Селяк
До коментар #70 от "Червените олигарси":Аз съм против левите политики,но за съжаление в България десни партии няма.
11:36 13.08.2026
73 Няма Страшно !
Е Свикнал !
Да Му Се Работи !
Само С Чук !
И Наковалня !
Клещи !
И Тел !
11:37 13.08.2026
74 чорба каша
До коментар #15 от "грийн сок":Допълнение-чорапите са зелени,сини за пилотите и черни за моряците.А какъв цвят се получава от смес на зелено,синьо и черно да каже студент художник.
11:38 13.08.2026
75 Селяк
До коментар #70 от "Червените олигарси":Кажи бе?За кого да гласуваме?За левундерите от ПП?
11:39 13.08.2026
76 Човека с Фуражка
Коментиран от #77
11:39 13.08.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 А нищо де
Коментиран от #79
11:43 13.08.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Никой
11:46 13.08.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 "Сус бе..."
Коментиран от #84
11:49 13.08.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Клоун
До коментар #82 от ""Сус бе..."":Хахаха тоя как се е разпенявавил, даже не може да пише вече!
Коментиран от #89
11:52 13.08.2026
85 "Левандурите от ПП"
Коментиран от #90
11:53 13.08.2026
86 Овце
11:55 13.08.2026
87 Знайко
До коментар #64 от "Селяк":Такива като теб е най-добре въобще да не гласуват, отколкото отново и отново ... да гласуват за някой боясисан отвън, а червен отдолу, че и червен отвътре.
България е в това състояние заради такина, които гласувате за постове, за общестнени поръчки. И за онакива, които са наивни, и гласуват без да мислят. Те и да искат не могат да мислят. Защото човек може да мисли, когато ппитежаво някакво базово количестно знания. Които за съжаление бг образованието не дава, бг образованието дава най-вече заблуди и невежестно.
В царството на невежите, цари мизерията и простащината.
Коментиран от #91
11:55 13.08.2026
88 Същите сте като тоя
11:57 13.08.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Селяк
До коментар #85 от ""Левандурите от ПП"":Гласуващите за петроханската секта сте един файтон хора
12:04 13.08.2026
91 Селяк
До коментар #87 от "Знайко":Това разбирате под демокрация вие петроханците...мнозинството да не гласува че вие да сте на власт с 300к гласа
Коментиран от #104
12:06 13.08.2026
92 Селяк
12:07 13.08.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 ДС непрокопсаник
12:11 13.08.2026
95 Някой
До коментар #14 от "Има хора които са имали работа":Много е просто трябва да се въведе БЕЗУСЛОВЕН БАЗОВ ДОХОД от примерно 300 евро месечно. Който да замени всички социални помощи и обезщетенията за безработица, социалтите пенсии, инвалидните ...
Но хора, които имат повече от един имот или имот стпуващ над 200 000 евро, или автомобил с цена над 10 000 евро, да нямат право на БЕЗУСЛОВЕН БАЗОВ ДОХОД.
Да се забрани вноса на всякакви работници от чужбина. България трабва сама да си обучава работниците, българите сами трябва да си обработваме боклука и да си караме автобусите на градски транспорт. Като сме тръгнали да внасяме шофьори и бокрукчии, да вземим да си внесем и: чиновници, прокурори, кметоне, депутати, министри, презисент... и всички българи да станем бизроботни и да живеем от созиални помощи.
12:13 13.08.2026
96 Куку
12:16 13.08.2026
97 Бастардо
До коментар #62 от "Анонимен":Напротив,гласувахте за тотално разпарчетосване и ограбване на България.Боташа хич не си поплюва,а най-лошото е че каквото и да ви каже,вие го приемате за истина.Което напълно го устройва.
12:16 13.08.2026
98 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #67 от "АГАТ а Кристи":Не ти е лесно хем да си НЕграмотен, хем да не можеш да различиш очевАдни неща❗
Какво остана да ръсиш мозАк, от който очевидно имаш дефицит❗
Че и анализи да правиш❗
Да, аз написах "НАГОРЕ" , като всеки грамотен българин❗ Но ти дори не проУМя, че твоето
"НА ГОРЕ" е НЕграмотно написано наречие❗
За такива народа има поговорка -
Коментиран от #99
12:17 13.08.2026
99 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #98 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":"Хем н@ср@н, хем @сл@н!"❗
12:18 13.08.2026
100 Да бе да
До коментар #62 от "Анонимен":Бе гласували сте вие.Фатмака си открадна изборите,ала бала с машините и наше мвр е лесно да спечелиш.
Коментиран от #102
12:22 13.08.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Анонимен
До коментар #100 от "Да бе да":Изборите ги организира Лама Гюро с негово МВР
12:24 13.08.2026
103 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #63 от "Гларус,":И затова направи това което можеш да правиш без да имаш УМ - да плЮплЮеш по коментирашите❗
Коментиран от #107
12:24 13.08.2026
104 Знайко
До коментар #91 от "Селяк":Грешно сте разбрал, искам невежите хора доброволно да не гласуват. Също и корупционериге, но едва ли, защото корупцията ги храни.
Може бе сте се объркал, защото над 51% у нас са невежи. И още едни 30% са копупционери, гласуват водени от користни лични цели. Заради алчноста си разяждат обществото ни, в което и те живеят
Коментиран от #106
12:25 13.08.2026
105 Леля Асенка
12:28 13.08.2026
106 Селяк
До коментар #104 от "Знайко":Кой те пита тебе кво искаш?За много важен ли се мислиш?
12:30 13.08.2026
107 Комшията
До коментар #103 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Добре ти беше с 240 лв пенсия като АБПФК. Сега демократ го раздаваш
Коментиран от #108
12:38 13.08.2026
108 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #107 от "Комшията":Добре би било да знаеш КАКВИ ГЛУ.ПОСТ.И ПОСТ.ВАШ❗
Първо, не съм бил АБПФК❗
Второ, не съм бил с пенсия 240 лв❗
Трето, дори не съм бил пенсионер❗
Четвърто, не го раздавам демократ❗
ОПИТАЙ ПАК , с някоя друга ПРО.100.ТИЯ❗
12:50 13.08.2026
109 Това не е управленска програма
Коментиран от #110
12:59 13.08.2026
110 Анонимен
До коментар #109 от "Това не е управленска програма":Каква капитулация те гони?Турция ни е съюзник в НАТО.Спирай хап четата.
13:03 13.08.2026