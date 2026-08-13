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Иво Христов: Управленската програма съдържа доста нови идеи, част от тях радикални

Иво Христов: Управленската програма съдържа доста нови идеи, част от тях радикални

13 Август, 2026 10:10 1 195 110

  • иво христов-
  • управленска програма-
  • правителство

Има случай на фирма, която взима 200 хиляди за окосяване на 20 декара площ през зимата

Иво Христов: Управленската програма съдържа доста нови идеи, част от тях радикални - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Програмата не може да бъде приета като разписан график за действия, тя създава хоризонт на усилието, заяви вицепремиерът Иво Христов пред БНТ.

"Признавам, че сроковете не могат да бъдат предвидени с абсолютна точност. Една програма не може да бъде приета като точно разписан график за действия, но тя създава хоризонт на усилието.

Има множество нови идеи - някои радикални, като реформа на Конституцията, а също и промяна на икономическия модел. Ние сме изчерпали сегашния икономически модел.

Развитието и растежът почиваха на покачване на доходите на хората в публичната сфера. Те вече са около 75% от държавния бюджет. Това вече е изчерпан ресурс, непостижим вектор за развитие. Ние предлагаме да заложим на икономика с висока добавена стойност, на насищането на българските индустриални паркове с нови инвеститори."

За олигархията и разграждането на олигархичния модел вицепремиерът заяви:

"Борбата за деолигархизация започна. Системата „Сигма“ за анализ на обществени поръчки ги вкарва в един много по-тесен коридор на приемливи цени и идентифицира онези, които се отклоняват от тези цени. Тя е своеобразен филтър, тъй като фирми и компании, изобличени в злоупотреба с цените, сключили неправдоподобни договори.

Има случай на фирма, която взима 200 хиляди за окосяване на 20 декара площ през зимата.

Тези фирми отпадат от възможността да кандидатстват за последващи обществени поръчки. Ето една първа, конкретна и работеща вече стъпка. Олигархията е раково образувание. Изрязването на всички тези метастази ще отнеме много време и е сложно. Изисква прецизност. Хората очакват бързи резултати, които, обяснимо, и ние бихме се радвали да ги постигнем бързо. Но това изисква постъпателни усилия, промени в законодателството, административни мерки, кадрови промени."

За чуждестранните инвеститори Христов коментира:

"Към инвеститорите мога да кажа, че в България вече има стабилна политическа перспектива за 4 години напред. Има ясна власт, която има намерение да върне закона и го прави. Институциите започват да влизат в роля и политиката се връща в институциите. Тя се правеше с телефонното право доскоро. Сега виждате, че всички министри ходят на парламентарен контрол и премиерът се явява на парламентарен контрол, което Борисов рядко правеше. Виждате, че постепенно нещата се канализират.

За икономическата свобода на българина и гарантирането на кешово плащане вицепремиерът заяви:

"Конституционно гарантиране на правото за разплащане в брой като елемент на икономическата свобода. Така ние съхраняваме някакъв марж, в който българският гражданин ще бъде свободен за разплащане в кеш. Направиха го и други страни, впрочем. Хърватия, Австрия, Унгария е на път да го направи. Това е елемент на икономическата свобода. Дигитализацията на разплащанията е неизбежна. Това е технологичен процес. Същевременно съхраняването на свободата е приоритет. Хората трябва да имат възможност в някаква степен, в определен обем, до определен праг да могат да плащат и кеш. Да оставим настрана, че има хора, които са чисто и просто дигитално непригодни поради възраст, поради това, че са израснали с друго образование и други навици."

На въпрос каква е външната политика – амбивалентна и противоречива или балансирана и мултивекторна, той уточни:

"Да е мултивекторна е предимство и достойнство на една политика. Ако една външна политика гледа само в една посока, значи тя просто не забелязва остатъка от света. В момента големите икономически събития се случват в Азия, а не се случват вече в Европа. Икономически събития се случват и в Близкия изток, които пряко ни касаят. И ние трябва да гледаме и натам. Аз по-скоро виждам опасност от това Европа като общност да изпадне в изолация. И това вече се забелязва, тъй като диалогът по европейските въпроси, Украинската война, протича през главата на Европа, между Съединените щати и Русия."

За президентските избори Христов коментира:

"Изборът е между нормално и ненормално. Изборът между това да приемеш, че има два пола, че семейството е нещо естествено, а не укоримо. Децата трябва да се отглеждат с добродетели, а не да заклеймяваш въвеждането на религии и добродетели в училище. Да приемеш, че България е духовен водач и патриарх, а не да го сочиш с пръст. Да приемеш, че българите са европейци без комплекси и не е необходимо да го доказват всеки ден с конформизъм, а да живеят със самочувствието на европейци."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    23 1 Отговор
    Вече 36 години НАГОРЕ🤔
    по стълбата която ни води ... НАДОЛУ ❗
    Уж все нови мерки за ПОДОБРЯВАНЕ на нещата, а то все по-лошо ❗
    Или в най-добрия случай ... по старому❗

    Коментиран от #22, #37, #40, #67, #69

    10:16 13.08.2026

  • 5 1488

    16 3 Отговор
    ако Христо Иванов кьсаше ризи, Иво Христов ко ше кьса или него ще го кьсат

    Коментиран от #48

    10:16 13.08.2026

  • 6 БОЦ - ко

    24 3 Отговор
    И пак поука няма да си вземем,
    Обхванати от мазохизъм,
    Не народ, а ПЛЕМЕ,
    Луднало по комунизъм 😭😭😭

    Коментиран от #49

    10:16 13.08.2026

  • 7 Някой знае ли

    29 4 Отговор
    този зле прикриващият се като социалист нeолибeраcт какво точно работи? За шефа на крадевците Копринков няма да питам.

    Коментиран от #50

    10:19 13.08.2026

  • 8 нови идеи

    27 3 Отговор
    за пореден радикален червен грабеж и геноцид над българите

    10:21 13.08.2026

  • 9 Абсурдистан

    31 3 Отговор
    Управляващата програма е като тезисите на другаря Тодор Живков - добри пожелония и после -едно голямо НИЩО!

    Коментиран от #53, #68

    10:21 13.08.2026

  • 10 ПРЕДИ

    15 9 Отговор
    9-ти септември БЪЛГАРИЯ беше на ръба на пропастта,след 9-ти направи решителна крачка напред..

    Коментиран от #11, #41

    10:21 13.08.2026

  • 11 змерт

    13 3 Отговор

    До коментар #10 от "ПРЕДИ":

    на комунизъма!

    10:22 13.08.2026

  • 12 Слухар

    27 3 Отговор
    Май си го тегли към Азия този прогресист, не обича Европа.

    10:23 13.08.2026

  • 13 оня с коня

    16 3 Отговор
    Тази Управленска програма е за да управляват на Радев хората.След закономерното СКОРОШНО ПАДАНЕ на това Правителство независимо че има пълен контрол в НС,ще има Друга Управленска програма на Друга Партия.

    Коментиран от #17, #30, #52

    10:30 13.08.2026

  • 14 Има хора които са имали работа

    10 0 Отговор
    Но има други които останаха без работа защото предприятията им бяха затворени или професиите за които са учили пет години ненужни. Към тези хора нямаше милост в обществото. Някои напуснаха България други останаха в ходене по мъките а мнозина просто загинаха. Промените трябва да отчитат това в съвкупност а не само интересите на кресливите и вечно недоволните.

    Коментиран от #54, #95

    10:35 13.08.2026

  • 15 грийн сок

    18 1 Отговор
    Правителството прилича на
    гардероб пълен със зелени чорапи

    Коментиран от #74

    10:36 13.08.2026

  • 16 Госあ

    4 21 Отговор
    енергийни проекти с Русия и индустрия и технологии с Китай. Просто е, но се иска воля. България не е бедна толкова заради корупция, а е толкова корумпирана защото е бедна! Корупцията вирее в изостанали и бедни страни! А сме изостанали и бедни, заради западните интереси, най вече и липсата на воля у управлението. От мен да го знаете. Визията, бате, е ясна -като ти кажат че треа да си ликвидираш енергетиката, индустрията, земеделието и армията, за да влезеш у клуба на богатите, всичко става ясно и за слабоумен.

    Коментиран от #26, #27

    10:37 13.08.2026

  • 17 Това едва ли ще стане

    3 7 Отговор

    До коментар #13 от "оня с коня":

    Има едни вечно недоволни но много кресливи хора които си искат "тяхното" .

    10:38 13.08.2026

  • 18 кво

    17 2 Отговор
    Какво го слушате този башибозук.

    10:38 13.08.2026

  • 19 Дърт

    19 0 Отговор
    "червен" козел и "нови идеи"

    10:38 13.08.2026

  • 20 Червенушко

    12 0 Отговор
    Отпадате от необходимост!!!

    10:38 13.08.2026

  • 21 Анонимен

    18 0 Отговор
    Кога този червен комунист превзе властта Кога и кой гласуваза червените комунисти Ех как грабят сега неистово и лъжат безпределно Вън дъртите червени комунисти от европейската ни държава крадци лъжци измамници

    10:38 13.08.2026

  • 22 АГАТ а Кристи

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Това твое "на горе" започна на 09.09 1944 г.
    Явно ти е неудобно дори и пред себе си да признаеш, че 1989г ЕДНИ КОМУНИСТИ, СМЕНИХА ДРУГИ КОМУНИСТИ.!
    КОЙ от власт имащите след 1989г не е бил член на БКП, или свързан с ДС...
    НЯМА ТАКЪВ !!!

    Коментиран от #46

    10:39 13.08.2026

  • 23 Т Живков

    12 1 Отговор
    Смрът на кумонизъма!

    10:40 13.08.2026

  • 24 България

    12 0 Отговор
    Бедни сме защото ни крадат руски олигарси. Те създават корупцията.

    10:40 13.08.2026

  • 25 Даа!

    3 6 Отговор
    Иво Христов,безспорно владее речта.Но всички пропускат най- важното от нея.Гъвкавото жонглиране по темата за кеша. Така ние съхраняваме някакъв марж за кеша!? Със сигурност вече не само имат информация от ЕЦБ и акушерката,но придружена с императиви към БНБ ,която вече е чист филиал на ЕЦБ.Да,със сигурност,на първият етап,ще запазят кеша! Но със марж,сещате се, нали? Като ти заложат примерно 200 евро,седмичен лимит,де факто попадаш в примката на безналичните плащания.Или с кеша ще бъдеш принуден да купуваш само храна,или да заплащаш битови разходи-ток,вода, отопление, мобилни оператори,гориво,( ако ти стигнат),или обратното.От там,до тоталното вкарване на дигитала,и пълното премахване на кеша,е въпрос на няколко години.Ето и основната причина,да ни вкарат по бързата процедура,с ритници в еврозоната.С лева,не могат да те принудят да го превърнеш в дигитал,нито да махнеш кеша.С еврото е достатъчна една директива от ЕК и ЕЦБ.

    10:40 13.08.2026

  • 26 Аа майкуууу

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Госあ":

    😂😂😂😂😂😂

    Коментиран от #29

    10:42 13.08.2026

  • 27 Мъдър си

    6 4 Отговор

    До коментар #16 от "Госあ":

    Само в Русия и Китай няма корупция и милиардери- олигарси.

    Коментиран от #33

    10:43 13.08.2026

  • 28 Господи!

    14 1 Отговор
    Каква противна, грозна, мръсна и нечистоплътна комунистическа мутра! Чиста проба нацист, червен нацист! Това нищожество се изцепи, че "опозицията е с отпаднала необхозимост"! Добре, това не е ли нацизъм, не е ри тоталтарно управление, не е ли червен фашиъзм? Абе, червено нищожество, какво ще дрънкаш за "отпаднала необходимост" и подобни "бисери" в кратуната ти, в която със страшна сила дрънчат ръждясали сърпове и чукове? Ами, направо отваряй лагера на смъртта в Ловеч, отивай там главен надзирател като изверга и садист Газдов, койот сутрин давал огледалце на набелязаните от него нещастници да убие с лопати! Ти, червено нищожество Христово Иво, си най-подходящ за заместник на Газдов! Е, и Кутевия мазник става, ама ти си просто незаменим като садист! Пък и си го каза по телевизията!

    10:43 13.08.2026

  • 29 Госあ

    0 5 Отговор

    До коментар #26 от "Аа майкуууу":

    недей да се смееш като тиква на истината

    Коментиран от #32

    10:44 13.08.2026

  • 30 Не съди по форумите

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "оня с коня":

    Има много различни настроения. Форумите не са показателни. В обществото има реваншистки настроения. За съжаление.

    Коментиран от #36

    10:45 13.08.2026

  • 31 "...владее речта"

    6 0 Отговор
    Така е, затова муньовите монолози са тъпи

    10:47 13.08.2026

  • 32 Много тролещи по форумите и Мogepamopuте

    6 0 Отговор

    До коментар #29 от "Госあ":

    Били ученици тоест те дори нямат средно образование а може и основно да нямат. Какво очакваш те са "деца".

    10:48 13.08.2026

  • 33 Госあ

    0 9 Отговор

    До коментар #27 от "Мъдър си":

    В Русия чутовната корупция дойде с перестройката им! От лидер в много области, започнаха да ги наричат бензиностанция с ракети и олигарси. Но ще се оправят - голяма страна с много ресурс. Перестройката в Китай е за пример! Чудо на чудесата, при това многобройно население - тва не ти е Люксембург и Норвегия.

    10:49 13.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Абе

    1 5 Отговор
    няма ли кой да забрани сектата БГ Елфи спонсорирана от ПП-ДъБъ-та?!

    10:54 13.08.2026

  • 36 оня с коня

    6 1 Отговор

    До коментар #30 от "Не съди по форумите":

    Допускаш че съдя по Форумите за Обществените Настроения?!Наричаш ПОВСЕМЕСТНОТО НЕДОВОЛСТВО на Българите от Цени,Инфлация,Геополитическа насоченост на Радев и т.н. "Реваншизъм?Е нямам думи,затова и няма те коментирам.

    10:54 13.08.2026

  • 37 Султана

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Този пак откъде го измислиха.Отвратителна визия и сурат.Плюс това е и шпионин на поне две служби.

    10:56 13.08.2026

  • 38 Съдържа

    8 0 Отговор
    идеи на соца , на нагаждачи , на субекти без компетентност , съвест и морал , на червени издънки на БКП върхушката , ДС продукти и шпиони ! Няколко поколения на народен гръб , без човешки и християнски ценности ! Ненужна и непотребна управленска програма , както и самите те !

    10:58 13.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 леля Пуси

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Кръгом,и пак напред.Никога назад.

    10:58 13.08.2026

  • 41 напредък

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "ПРЕДИ":

    Тази година полупроводници,до година цели проводници.Да Ви са честити другаре!!!

    11:02 13.08.2026

  • 42 смях в залата

    5 1 Отговор
    Разплащането кеш подхранва сивата икономика. При проституцията , наркоразпространението всичко е кеш.

    11:03 13.08.2026

  • 43 Анонимен

    6 0 Отговор
    Вие сте олигархията червената истинската вие ограбихте държавата ни бкп и най важното сте безнаказани

    Коментиран от #55

    11:05 13.08.2026

  • 44 Знайко

    7 0 Отговор
    Между идеи и реаност, разликата е огромна. Социализъм на думи, а реаността е на див капитализъм.

    Като разликата между идеите на Карл Маркс и реалността на Тодор Живков. Комунистите станаха по-големи капиталисти от западняците.

    11:09 13.08.2026

  • 45 Къде е Референдум Дойран?

    2 3 Отговор
    Защо не внасяте в НС референдумът?
    Къде са 80 милиарда лева от направление емисионно?
    Къде са машините за печатане на лЪв и матриците за тях?
    Защо няма необлагаем минимум? Защо увеличихте здравните МРЗ,
    предвид 50% усвояване от частни фирми.
    Защо върнахте СИ 30%, предвид два пъти отменена от ВАС и решение ЕС,
    защо с 40% се увеличиха услуги на частни фирми парно?
    Защо концесиите не са с 51% държавен дял?
    Защо нацвъкахте ВЕИ-та в цяла България,
    в плодородни земи. Гюров 6300 кв. м.
    в ВЕИ-та, тонове нерециклируема пластмаса, бетон, арматура,
    промяна въздушни течения, болести.
    Защо цените станаха един лев едно ойро.
    Защо ограбихте спестяванията на българите с ойрото?
    Защо ток се повишават цени безконтролно.
    Защо фалшифицирахте данни за дефицит и инфлация,
    според Евростат.
    Защо повишихте цена вода, парно, подгряване на вода, ТОК?
    Къде са инвестиции във водна инфраструктура, 60% загуба вода?
    Кога ще се грижите за БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД?

    11:09 13.08.2026

  • 46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "АГАТ а Кристи":

    Първо, "НА ГОРЕ" не е мое, а твое. Въпрос на грамотност ❗
    Второ, що не пробваш да сравниш 40 годи преди и след 1945-та❗Верно ли от 1905-та до 1945-та сме били по-добре, та от 1945-та до 1989-та сме вървели НАДОЛУ🤔❓❗
    А за това, че след 1989-та на власт дойдоха старите комунисти с нови дрехи и техните деца, съм писал многократно❗
    Дори съм давал примери с Иван Костов, Бойко Борисов, Цецка Цачева, Лиляна Павлова....❗
    Ама ти откъде да знаеш ❗
    То за да плюеш, не се изискват знания‼️

    Коментиран от #63

    11:09 13.08.2026

  • 47 Иво Христов, против самия себе си???

    7 0 Отговор
    Ако Алекперов , (приятеля на Румен Радев)
    от "Лук Ойл" , го чуе кави ги приказва
    против "Олигархията" , голям майтап ще падне !!!
    Иво Христов не възприема "руските олигарси", като такива,
    защо съзнателно прави тази не поправима грешка???
    И въпроса е , си остава , кой бяха "олигарсите"???

    11:10 13.08.2026

  • 48 Зъл пес

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "1488":

    Тоя прелюбодеец ,в Сингапур щеше да бъде изринат като боклук от политиката.Там такива не виреят.

    Коментиран от #57

    11:10 13.08.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Смехоран

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Някой знае ли":

    Работи гребец на мъни мъни.Трябва да издържа 2 жени.

    11:12 13.08.2026

  • 51 Прогресивна България трябва да въведе

    1 5 Отговор
    изучаване в Училище от 2ри Клас един Час Седмично Религии и Добродетели, като Християнство, Юдаизъм и Ислям са задължителни.

    Както на времето имаше един час Политически сега трябва да има Един Час Религии и Добродетели.

    11:13 13.08.2026

  • 52 Факт

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "оня с коня":

    Мечтай си, кръчмите и хотелите са пълни

    11:14 13.08.2026

  • 53 Бастардо

    8 1 Отговор

    До коментар #9 от "Абсурдистан":

    Чак сега виждаме програма на прогнила българия.Интересно 1,4млн матрял за какво гласува на 19 април?

    Коментиран от #62

    11:14 13.08.2026

  • 54 стрина

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Има хора които са имали работа":

    Май някои още не разбират,че живеем отдавна в условията на капитализъм.Всеки си прави сметката какво ще учи и работи.Тук обаче някои все още желаят държавата да се грижи за тях.Учат някакви измислени дисциплини които нямат никакво приложение,и чакат държавата да им търси ръбота.Пробват частен бизнес но реват и искат помощ от държавата.Не става така другаре.Не върви.

    11:14 13.08.2026

  • 55 Весело

    5 0 Отговор

    До коментар #43 от "Анонимен":

    Олигарха премиер обеща ще накажа всички олигарси, но не каза кога и как.

    Огромният брой овце му вЕрват, както преди това вЕрнаха и на Сакскобургодски, Станишев, Борисов, Трифонов...

    Аз вЕрвам, че всичко, което ни се случва в държаната ни си го заслужаваме. "Каквото си надробихме, това ще сърбаме", че и децата ни и внуците ни ще сърбат заради нас.

    11:19 13.08.2026

  • 56 Цвете

    5 0 Отговор
    ТИ ВСЪЩНОСТ КАКВО СВЪРШИ ЗА ТЕЗИ 100 ДНИ? ЗАЩО НЕ КОМЕНТИРАШ КТБ И МАФИЯТА В БЪЛГАРИЯ? ЗА МАСОНСКАТА " СЛЪНЦЕ ОРИЕНТ "? ЗА ТОВА, ЧЕ ПОДАРИХТЕ НА ПЛОВДИВСКИЯТ ОЛИГАРХ ПЛОВДИВСКИЯТ ПАНАИР? ЗА ТОВА, ЧЕ ТЕГЛИХТЕ ЗАЕМ, КОЙТО НЕ СЕ ЗНАЕ ЗА КАКВО ЩЕ БЪДЕ УПОТРЕБЕН ? ✈️🤷‍♀️🤦‍♂️✈️✈️

    11:22 13.08.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Ликуй, народе!

    4 0 Отговор
    Кого лъжат. Икономиката в ръцете на олигархията и едрия бизнес, основно партийно закрилян, субсидиран от данъците...
    Голяма борба ще падне, дълга и сложна, с поредното увеличаване на привилегиите, отново за сметка на организираното неравенство. Ниски доходи, увеличена възраст за пенсиониране, евтина работна сила, внасяна отвън, орязани социални права... Недостъпна медицина, болниците търговски дружества, неефективно лечение, скъпи лекарства, инвалиди, произведени от търгашеската здравна система, в резултат на което - кратък живот.
    Милитаризация и подготовка за война, защото българите не умират с предвидените темпове. И плосък данък - върха на равенството!
    И понеже това не е достатъчно за разделението на народа, ще му вкараме и религията в училище, за да го учим на страх от Бога и търпение към властта, която е от Бога.
    Пълна идиотия, защото вредните последици от вкарването на религиите в училище са повече от ползите. Обяснението е единствено с установяването на техносредновековие, което се обезсмисля без религиозната идеология.
    Голям прогрес са ни замислили мафиотизираната обединени олигарси...

    11:22 13.08.2026

  • 59 Таратор

    7 0 Отговор
    Някой да му обясни на този, че ЕС е втори по търговски обем в света. Пред Китай, за близкия изток да не говорим..
    Изолацията е само в главата му..

    11:22 13.08.2026

  • 60 Цвете

    4 0 Отговор
    ТИ ВСЪЩНОСТ КАКВО СВЪРШИ ЗА ТЕЗИ 100 ДНИ? ЗАЩО НЕ КОМЕНТИРАШ КТБ И МАФИЯТА В БЪЛГАРИЯ? ЗА МАСОНСКАТА " СЛЪНЦЕ ОРИЕНТ "? ЗА ТОВА, ЧЕ ПОДАРИХТЕ НА ПЛОВДИВСКИЯТ ОЛИГАРХ ПЛОВДИВСКИЯТ ПАНАИР? ЗА ТОВА, ЧЕ ТЕГЛИХТЕ ЗАЕМ, КОЙТО НЕ СЕ ЗНАЕ ЗА КАКВО ЩЕ БЪДЕ УПОТРЕБЕН ? ✈️🤷‍♀️🤦‍♂️✈️✈️

    11:23 13.08.2026

  • 61 Мислете

    5 0 Отговор
    Болшинството гласували за вас са онези на които им липсва уравниловката от соца! Гласували от злоба, породена от завист, заст която ги изяжда от вътре и и се превръща в омраза.

    Коментиран от #64

    11:24 13.08.2026

  • 62 Анонимен

    1 5 Отговор

    До коментар #53 от "Бастардо":

    Гласувахме против крадливия зайчарник и розовите пижами

    Коментиран от #97, #100

    11:24 13.08.2026

  • 63 Гларус,

    3 0 Отговор

    До коментар #46 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Перата са ти про ску ба ни и червени.
    Нов пом пер с и че не то в чашка !

    Коментиран от #93, #101, #103

    11:25 13.08.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Копейкин

    5 0 Отговор
    Този не го слуша главата,кога най-сетне ще го разкарат Руския амбриаж!??

    11:28 13.08.2026

  • 66 Мислете бе

    5 0 Отговор
    Тея същите червени олигарси които се представят за лява партия, социална, са най-дясната партия. Само олигарси и от от онежи чорбаджии които те самите описваха като лоши. Докато тези са навласт дали с тази партия или другата, вБългария няма да има нормална бизнес среда, конкуренция, добра социална политика. Но нищо де вие пак си гласувайте за тях само щото си мислите че са русофили, а точно тук ви е грешката.

    11:29 13.08.2026

  • 67 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    "НАГОРЕ" чийо е красной тавариш ?
    КТО ВЫПИСАЛ - Я или ТЫ ???

    Коментиран от #98

    11:29 13.08.2026

  • 68 Балдъзата

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Абсурдистан":

    Да,но Тато беше забранил абортите,и аха,да стигнем десет милиона.Наближава и рожденния му ден.В Правец ще има празненства.Защото ако не беше той Правец нямаше да съществува в този вид.Че и магистралата до там построи.

    11:30 13.08.2026

  • 69 Знайко

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    На българина му идва акъла чак като катастрофира държавата си.

    Простия, стпахлив и еднокнижен пожарникар 20 годшни успя въпреки "леките" инциденти като световната финансова криза от 2008 г; кражбата КТБ от 2014 г.; и Корона кризата от 2020 г, да не катастрофира бричката България. Съмнявам се, че безрасъдно смелия фатмак-льотчик ще има същия късмит с бричката България. До няколко години бричката Цървулландия ще катастрофира тежко.

    11:32 13.08.2026

  • 70 Червените олигарси

    4 1 Отговор

    До коментар #64 от "Селяк":

    Ти си типичния пример, за не мислещ! ПП направи много по социална политика от всички леви и центристки правителства за последните години. Ти явно не гласуваш за политики, гласуваш защото мразиш, или симпатизираш, или така са ти казали, или личния материален интерес те води(тоест са ти платили за това), или си част от някоя държавна администрация.
    Но нищо де, по цял ден плюеш точно същите каква фалшива демокрация имаме. Колко е скъпо, но после пак гласуваш за тях. Това са партиите създадени от БКП, ако до сега не ви е ясно, явно няма и да ви стане!

    Коментиран от #72, #75

    11:35 13.08.2026

  • 71 Дибилоландия

    5 0 Отговор
    Държавата на "левите" милионери, "левите" олигарси и "десните" бедняци.

    11:36 13.08.2026

  • 72 Селяк

    1 1 Отговор

    До коментар #70 от "Червените олигарси":

    Аз съм против левите политики,но за съжаление в България десни партии няма.

    11:36 13.08.2026

  • 73 Няма Страшно !

    4 0 Отговор
    Българския Олигарх !

    Е Свикнал !

    Да Му Се Работи !

    Само С Чук !

    И Наковалня !

    Клещи !

    И Тел !

    11:37 13.08.2026

  • 74 чорба каша

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "грийн сок":

    Допълнение-чорапите са зелени,сини за пилотите и черни за моряците.А какъв цвят се получава от смес на зелено,синьо и черно да каже студент художник.

    11:38 13.08.2026

  • 75 Селяк

    0 2 Отговор

    До коментар #70 от "Червените олигарси":

    Кажи бе?За кого да гласуваме?За левундерите от ПП?

    11:39 13.08.2026

  • 76 Човека с Фуражка

    4 0 Отговор
    Досега е видно , че фуражката придружена с Обаждане от един кръг е старт за държавна кариера! Другото ще го видим тепърва! Лошото е че след гения от Банкя се сдобихме с нов от Българската Армия и ще трябва да минат отново 2 тина години за да се овласти друга партия с такова мнозинство!

    Коментиран от #77

    11:39 13.08.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 А нищо де

    5 0 Отговор
    Тези същите веднъж ограбиха България, 1944 г., после при паричната реформа 1950 те години, събраха парите на българите, даваха години наред пари на русия и стоки на безценица. Направиха българите мързеливи, убиха селата, като отнеха земите на селяните. Убиха частната инициатива, сега се възмущавате от некачествени услуги и продукти, как да ги има? и какво стана накра съвсем фалираха държавата! И измислиха прехода, докрадоха каквото могат, направиха червените фирми и мутрите за да продължат да ви крадат и обират. А вие си гласувайте по носталгия за тези същите. Ще продължавате да сте бени и да мразите. И всичко това идва от любимата ви русия!

    Коментиран от #79

    11:43 13.08.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Никой

    2 0 Отговор
    няма да забрани бг.Елфи, защото все някой трябва да им го завира. Да забраним всичко и да оставим само рашката пропаганда!

    11:46 13.08.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 "Сус бе..."

    2 0 Отговор
    Айде да сускаш на мунчаците, друтаде не вървиш с тия изцепки. Всичките муни сте простакури

    Коментиран от #84

    11:49 13.08.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Клоун

    1 1 Отговор

    До коментар #82 от ""Сус бе..."":

    Хахаха тоя как се е разпенявавил, даже не може да пише вече!

    Коментиран от #89

    11:52 13.08.2026

  • 85 "Левандурите от ПП"

    2 1 Отговор
    те умоляват да не гласуваш за тях, паткоумни избиратели не им трябват, а и миришеш на зелени чорапи

    Коментиран от #90

    11:53 13.08.2026

  • 86 Овце

    1 0 Отговор
    муньови

    11:55 13.08.2026

  • 87 Знайко

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "Селяк":

    Такива като теб е най-добре въобще да не гласуват, отколкото отново и отново ... да гласуват за някой боясисан отвън, а червен отдолу, че и червен отвътре.

    България е в това състояние заради такина, които гласувате за постове, за общестнени поръчки. И за онакива, които са наивни, и гласуват без да мислят. Те и да искат не могат да мислят. Защото човек може да мисли, когато ппитежаво някакво базово количестно знания. Които за съжаление бг образованието не дава, бг образованието дава най-вече заблуди и невежестно.

    В царството на невежите, цари мизерията и простащината.

    Коментиран от #91

    11:55 13.08.2026

  • 88 Същите сте като тоя

    1 0 Отговор
    на снимката. Откачалки

    11:57 13.08.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Селяк

    0 2 Отговор

    До коментар #85 от ""Левандурите от ПП"":

    Гласуващите за петроханската секта сте един файтон хора

    12:04 13.08.2026

  • 91 Селяк

    1 1 Отговор

    До коментар #87 от "Знайко":

    Това разбирате под демокрация вие петроханците...мнозинството да не гласува че вие да сте на власт с 300к гласа

    Коментиран от #104

    12:06 13.08.2026

  • 92 Селяк

    0 0 Отговор
    Клетите петрохански тролове се пукат от яд че имат 13 депутата

    12:07 13.08.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 ДС непрокопсаник

    2 0 Отговор
    тоя пак иска да ни хвърли в мрака на руския мир.....про клетар.

    12:11 13.08.2026

  • 95 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Има хора които са имали работа":

    Много е просто трябва да се въведе БЕЗУСЛОВЕН БАЗОВ ДОХОД от примерно 300 евро месечно. Който да замени всички социални помощи и обезщетенията за безработица, социалтите пенсии, инвалидните ...

    Но хора, които имат повече от един имот или имот стпуващ над 200 000 евро, или автомобил с цена над 10 000 евро, да нямат право на БЕЗУСЛОВЕН БАЗОВ ДОХОД.

    Да се забрани вноса на всякакви работници от чужбина. България трабва сама да си обучава работниците, българите сами трябва да си обработваме боклука и да си караме автобусите на градски транспорт. Като сме тръгнали да внасяме шофьори и бокрукчии, да вземим да си внесем и: чиновници, прокурори, кметоне, депутати, министри, презисент... и всички българи да станем бизроботни и да живеем от созиални помощи.

    12:13 13.08.2026

  • 96 Куку

    2 0 Отговор
    Истината е,че живота на Христов е напълно безмислен и празен!!!

    12:16 13.08.2026

  • 97 Бастардо

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "Анонимен":

    Напротив,гласувахте за тотално разпарчетосване и ограбване на България.Боташа хич не си поплюва,а най-лошото е че каквото и да ви каже,вие го приемате за истина.Което напълно го устройва.

    12:16 13.08.2026

  • 98 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "АГАТ а Кристи":

    Не ти е лесно хем да си НЕграмотен, хем да не можеш да различиш очевАдни неща❗
    Какво остана да ръсиш мозАк, от който очевидно имаш дефицит❗
    Че и анализи да правиш❗
    Да, аз написах "НАГОРЕ" , като всеки грамотен българин❗ Но ти дори не проУМя, че твоето
    "НА ГОРЕ" е НЕграмотно написано наречие❗
    За такива народа има поговорка -

    Коментиран от #99

    12:17 13.08.2026

  • 99 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #98 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    "Хем н@ср@н, хем @сл@н!"❗

    12:18 13.08.2026

  • 100 Да бе да

    2 0 Отговор

    До коментар #62 от "Анонимен":

    Бе гласували сте вие.Фатмака си открадна изборите,ала бала с машините и наше мвр е лесно да спечелиш.

    Коментиран от #102

    12:22 13.08.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Анонимен

    0 2 Отговор

    До коментар #100 от "Да бе да":

    Изборите ги организира Лама Гюро с негово МВР

    12:24 13.08.2026

  • 103 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Гларус,":

    И затова направи това което можеш да правиш без да имаш УМ - да плЮплЮеш по коментирашите❗

    Коментиран от #107

    12:24 13.08.2026

  • 104 Знайко

    2 1 Отговор

    До коментар #91 от "Селяк":

    Грешно сте разбрал, искам невежите хора доброволно да не гласуват. Също и корупционериге, но едва ли, защото корупцията ги храни.
    Може бе сте се объркал, защото над 51% у нас са невежи. И още едни 30% са копупционери, гласуват водени от користни лични цели. Заради алчноста си разяждат обществото ни, в което и те живеят

    Коментиран от #106

    12:25 13.08.2026

  • 105 Леля Асенка

    0 1 Отговор
    Толкова пари плащаме на тролските фабрики,а резултата е само 13 депутата.Ако свършим кеша ще изпаднем от парламента.

    12:28 13.08.2026

  • 106 Селяк

    0 0 Отговор

    До коментар #104 от "Знайко":

    Кой те пита тебе кво искаш?За много важен ли се мислиш?

    12:30 13.08.2026

  • 107 Комшията

    0 0 Отговор

    До коментар #103 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Добре ти беше с 240 лв пенсия като АБПФК. Сега демократ го раздаваш

    Коментиран от #108

    12:38 13.08.2026

  • 108 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #107 от "Комшията":

    Добре би било да знаеш КАКВИ ГЛУ.ПОСТ.И ПОСТ.ВАШ❗
    Първо, не съм бил АБПФК❗
    Второ, не съм бил с пенсия 240 лв❗
    Трето, дори не съм бил пенсионер❗
    Четвърто, не го раздавам демократ❗

    ОПИТАЙ ПАК , с някоя друга ПРО.100.ТИЯ❗

    12:50 13.08.2026

  • 109 Това не е управленска програма

    0 0 Отговор
    а документ за капитулация на България пред рашистан и Турция.

    Коментиран от #110

    12:59 13.08.2026

  • 110 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #109 от "Това не е управленска програма":

    Каква капитулация те гони?Турция ни е съюзник в НАТО.Спирай хап четата.

    13:03 13.08.2026

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