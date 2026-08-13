Рецепта на деня: Сьомга "Уелингтън"

Необходими продукти:

сьомга - филе 700 г;

бутер тесто - 2 пакета;

спанак - 200 г;

горчица - 2 - 3 с.л.;

праз лук - 2 стръка;

яйца - 1 бр.;

копър - 1/2 връзка;

магданоз - 1/2 връзка;

готварска сметана - 100 мл;

масло - 50 г;

черен пипер и сол на вкус;

олио.

Начин на приготвяне:

Разделете филето от сьомга на две еднакви парчета. Нарежете праза и го задушете в загрят тиган с мазнина. Нарежете на ситно копъра и магданоза и добавете в съда.

Добавете и бучка масло, за да стане сместа по-плътна и посолете. Когато празът омекне, добавете готварската сметата и оставете соса да поври на тих огън за няколко минути.

Бланширайте спанака в подсолена вода за 30 секунди. Пригответе си купа с ледена вода, в която да шокирате спанака. Прехвърлете бланширания спанак в ледена вода за 20-30 секунди, за да спрете процеса на варене и да запазите спанака свеж. Нарежете спанака.

Разгънете листовете бутер тесто на плота. Намажете ги с горчица. Овкусете филето от сьомга със сол и черен пипер. По средата на листа тесто поставете 1/3 от бланширания спанак.

Поставете отгоре едното парче сьомга, намажете с горчица, покрийте със спанак и поставете второто филе. Завършете със останалия спанак.

Съберете краищата на тестото отгоре, за да образувате руло. Притиснете краищата, за да слепите добре. Отстранете излишното тесто от двата края. Обърнете със слепените краища надолу, за да не се отвори рулото по време на печене.

С нож направете тънки прорези отгоре, за да може влагата да се изпарява. Намажете с разбит жълтък. Изпечете за 30 минути на 180 С. Сервирайте Сьомгата Уелингтън, гарнирана със сметановия сос с праз, пише gotvach.bg.