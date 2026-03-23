Ролята на Русия и граф Игнатиев в делото и присъдата срещу Васил Левски

Коментар на българския историк Александър Стоянов:
"Както известява нашият Генерален консул в Русе, въпросът за предполагаемото Софийско съзаклятие е получил задоволително решение. Изпратената от Цариград Следствена комисия е успяла да открие само неколцина злосторници. Тя е приключила своята работа и трябва скоро да се върне тук. Вътрешното положение в българските области обаче остава несигурно. Сред населението се шири дълбоко недоволство, предизвикано от лошото управление. Това състояние на духовете съдържа в зародиш елементите на не един заговор. Безспорно е, че щастливият изход от Софийската афера се дължи на умереността на Великия везир, който този път изглежда е последвал нашите съвети. Вместо да подпомага играта на Мидхат паша, придавайки на обстоятелствата преувеличено значение, той е препоръчал на Комисията да не надхвърля целта, като тласне разследванията отвъд строго необходимото". 18/30 януари 1873 година.
Какво научаваме от доклада:
Руската империя следи внимателно действията на българските революционери в и извън българските земи.
Руската дипломатическа мисия, в лицето на Игнатиев, съветва и съдейства на османското правителство при решаване на въпроси, свързани със залавянето, осъждането и ликвидирането на български революционери.
Граф Н. Игнатиев взема пряко отношение към разследването на Арабаконашкия обир и последвалите арести, направени от османските власти.
Руската позиция в ситуацията септември 1872 - януари 1873 г. е за ограничено по размах, наказателно действие на Портата, което да не предизвика масови брожения сред българите, които Русия в този момент не желае, тъй като гради съюз с Германия и Австро-Унгария и не иска да провокира Виена, така че да изглежда все едно Петербург има пръст в някаква българска конспирация за въстание.
Смъртната присъда на Левски е окачествено като "задоволително развитие", което показва, че за Русия Вътрешната организация е опасен антипод на руските идеи сред българския възрожденски елит. Също както и БРЦК, ВРО е организация, чийто принципи за самостоятелна борба противоречат на ролята на спасителка на българите, която Русия иска да изиграе в неопределен, бъдещ момент.
Очевидно е, че макар и да не играе пряка роля в залавянето на Апостола и да не действа директно за постигане на смъртна присъда, граф Николай Игнатиев е положил всички усилия, достъпни чрез средствата на дипломатическата му мисия, за да постигне бърза развръзка на "Софийската афера", да ликвидира заловените водачи на Вътрешната организация и да постави Русия в ясно положение на разграничаване от българските революционни дела, за да не предизвиква реакция от Австро-Унгария, която би застрашила изграждащия се Съюз на Тримата императори.
Зад тези действия не бива да търсим някакъв величав, анти-български план на Игнатиев. За него българите са досадна пионка, която твърде често действа не на мястото си, в ущърб на руските интереси. По-скоро тук трябва д аоценяваме действията на графа в контекста на по-голямата регионална и дори световна руска политика. По същото време Русия се намира в процес на активна експанзия в Централна Азия и напрежението между Петербург и Лондон се засилва. В този контекст, за Романови е от ключово значение да получат дружбата на Хоенцолерните и Хабсбургите, за да гарантират европейския си фланг.
Редно е, в такъв случай, да осъзнаем, че действията на граф Игнатиев поставят процеса срещу Левски и борбата за озаптяване на българските революционери в контекста на Голямата игра, която Русия води срещу Великобритания - както на Балканите, така и в Азия. Това е добър повод да погледнем и от една по-широка перспектива за значението на делото на Васил Левски и мястото на българската освободителна борба като част от големия исторически поток на Викторианската епоха.
Подкрепа за медийни проекти: Неговият подкаст „Денивелация“ (в който участва като водещ или чест гост) е подкрепен от Институт „Отворено общество – София“ и съфинансиран от ЕС в рамките на проекти за медийна устойчивост.
Работа в тинк-танкове: Александър Стоянов е старши сътрудник и директор по научната дейност в Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД). Тази организация е дългогодишен партньор на мрежата на „Отворено общество“ в България и работи по проекти, финансирани от нея и други международни донори като USAID и ЕК.
Публична позиция: В социалните мрежи и своите статии Стоянов често иронизира теориите на конспирацията, свързани със Сорос, и се разграничава от пропагандните внушения, насочени срещу неправителствения сектор.
7 Кви братушки това е бил СССР
До коментар #3 от "Атина Палада":Народ който не е възстанал след залавянето на Левски и да го освободи какво възстание ще прави Боримечката и Черешово топче
21:08 23.03.2026
А сега френските партньори. Адолф Тиер, два пъти премиер и президент на Третата република - „Изстъпленията са за съжаление, но не оправдават разрушаването на Империята (Османската).“
Велико нещастие за Русия е, че тези новосъздадени държави веднага проявяват мегаломанските си стремежи за Велика Гърция/Мегали идея/, Велика Сърбия, Велика България и обвиняват Русия, че не е осъществила техните замисли. Балканите обаче са твърде тесни за толкова много"велики" държави плюс Велика Албания, Велика Македония.
Трабва да се има и предвид, че през целия 19 Европа се управлява от "концерта" на т.н. Велики сили и за всяка промяна се изисква консенсус между тях при запазване на баланса между тях и при всяка промяна на континента, независимо къде всяка от силите трябва да получи нещо.
ОБВИНИХА МАЙКЪЛ ИНГАТИЕВ ВНУКА НА ГРАФ ИНГАНТИЕВ,
КОЙТО ПО ЕДНО ВРЕМЕ ДАЖЕ БЕШЕ ШЕФ НА ЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ НА КАНАДА - НАЙ - СИЛНАТА ИМ ПАРТИЯ
.....
ЧЕ ПРОФЕСОРА БИЛ РУСКИ КОМУНИСТ :)
......
ИЛИ НА БЪЛГАРСКИ " ИНТЕРЕСА НА ПИШЕЩИЯ ГЛУПОСТИ , КЛАТИ ФЕСА МУ ":)
21:13 23.03.2026
КОЙТО Е БИЛ ОТ УМЕРЕНИТЕ Е НАПИСАЛ
" КАТ РУСИЯ НЯМА ВТОРА
ТЪЙ МОГЪЩА НА СВЕТА "...
Коментиран от #46
21:17 23.03.2026
До коментар #6 от "Хмм":този уотабаутизъм беше на мода 80те години, но в 21 век явно още не сте стигнали. статията е за игнатиев, а не за англия.
29 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НЕ МОЖЕ ДАСА НИ ОСВОБОДИЛИ ИЗРАЕЛ И УКРАЙНА,
ПОНЕЖЕ ИЗРАЕЛ Е СЪЗДАДЕН ЧАК 1947 ГОДИНА !
А УКРАЙНА Е СЪЗДАДЕНА 1991
21:20 23.03.2026
Има ли смисъл повече да се дискутира? Що се отнася до нелепото изказване на Лора Недочула Неразбрала - то си е чиста провокация по демократичен маниер - без доказателства
Ама, как само дяволът чете евангелието!
ТИЯ OT ПAPTИЯTA НА ПEДOФИЛИTE ИЗПЪЛНЯВАT ПОРЪЧКА ЗА ЗАTPИBAНЕ HA HAЦИЯТА. 😡
21:32 23.03.2026
43 ПРОГРЕСИВЕН СОФИ ЯНЕЦ
УЛ.ГРФ.ИГНАТИЕВ
НА
Трм.тасе„ГЕОРГИ ОРБАНОВ”...☝
21:36 23.03.2026
46 Гост
До коментар #25 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":и по нататък в същото стихотворение Русия" март 1877 г.:
"Немци, френци, англичани наши са враждебници, дружни с нашите душмани, с нашите изедници.
Спекуланти са омразни - интерес им покажи,
че да видиш дела проказни и чифутски в тях лъжи.....!
До коментар #48 от "Точен":Русороб патриот няма!
До коментар #47 от "хахахаха":Венецуела замина, Сирия и тя сега Иран дими, аятолаха иска помощ, Путин...не може да даде.
Смятай колко сериозен партньор е русийката днес!
53 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #46 от "Гост":ВИНАГИ СЪМ КАЗВАЛ ЧЕ ХОЛОКОСТА
Е РЕЗУЛТАТ ОТ СБИВАНЕ НА ГЕРМАНСКИ И ЕВРЕЙСКИ
АЛЧНЯЦИ :)
21:47 23.03.2026
До коментар #55 от "3838":клетки вероятно фамилията ти идва от някои стар пра, пра неандерталски род. нивото на интелект доказва това. аре заминавай за москвата и стига диша въздуха тука!
До коментар #28 от "Димитър":той Борис III хубава реч изнася ама после пионките на москвата се гаврят с гроба му!
в русия има много свободно място, аре заминавай. даже могат да ти зачислят една рускиня да те обслужва
Всичко в този текст е на нивото на пилешкия акъл, клатещ въздуха за "дружбата" между императорите.
Само един факт: след самоинциативата на Игнатиев по СанСтефанския прелиминарен договор, той е забит в девета глуха с обвинението, че е пробългарски настроен. И това "пробългарски" не е оценка на българите, които са го носили на ръце, а е оценка на руския император .
Що се отнася до действията му около съдебния процес срещу Левски, всичко е насочено към това да се омаловажи мащаба на революционната организация на българите. Защото и англичаните, и виенският император никога не биха допуснали създаване на автономно българско държавно образувание след руска намеса, ако една мащабна вътрешна организация бързо би създала онова, от което Големите най-много се страхуват - обединена българска държава по близо 300 000 кв км на българското землище. Райхщадското споразумение ясно очертава тези граници на една миниатюрна България. Разделена и подчинена.
Толкова по антибългарските действия на Игнатиев.
От години се правят проучвания и няма никакви ама абсолютно никакви исторически факти и доказателства за намеса на граф Игнатиев в обесването на Левски. Разни псевдо журналисти с паежинясал от изпушената трева мозък, се напъват да раждат простотии и да защитават една друга бездарна псевдо журналистка, ставаща за водеща единственно на кулинарни предавания (тип Ути).
Полудяхте бе лумпени полудяхте тотално, толкова ли ви боли от факта че днес имаме държава България само и единственно на Русия и Българското опълчение с подкрепата на Австро-Унгария. И тази наша България днес не се простира до Константинопол и няма излаз на средиземно море само и единственно благодарение на Англия. И не това за което пишете, манипулирате, смучете от пръстите си не е "друга гледна точка" това е малоумие.
И лудите в психиатриите виждат света по различен начин, но това не ги прави "хора с различна гледна точка". Така че хич не се опитвайте да замазвате собствената си идиотия.
До коментар #59 от "Лора КУРмова":копейката скимтеше и увърташе, смешникът му със смешник. гърчеше се като червеи. не можа нищо да измисли и го удари на обиди. същият руски смешник като Волендолен
До коментар #36 от "Последния Софиянец":Не е и грам оптимистично - последният софиянец да се окаже идиот. И то голям!
До коментар #63 от "пръц":амин!
