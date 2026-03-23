Ролята на Русия и граф Игнатиев в делото и присъдата срещу Васил Левски

23 Март, 2026 20:57 2 529 72

  • лора крумова
  • граф игнатиев
  • васил левски
  • история
  • александър стоянов

Това е добър повод да погледнем и от една по-широка перспектива за значението на делото на Васил Левски и мястото на българската освободителна борба

Ролята на Русия и граф Игнатиев в делото и присъдата срещу Васил Левски
Снимка: БГНЕС
Коментар на българския историк Александър Стоянов:

"Както известява нашият Генерален консул в Русе, въпросът за предполагаемото Софийско съзаклятие е получил задоволително решение. Изпратената от Цариград Следствена комисия е успяла да открие само неколцина злосторници. Тя е приключила своята работа и трябва скоро да се върне тук. Вътрешното положение в българските области обаче остава несигурно. Сред населението се шири дълбоко недоволство, предизвикано от лошото управление. Това състояние на духовете съдържа в зародиш елементите на не един заговор. Безспорно е, че щастливият изход от Софийската афера се дължи на умереността на Великия везир, който този път изглежда е последвал нашите съвети. Вместо да подпомага играта на Мидхат паша, придавайки на обстоятелствата преувеличено значение, той е препоръчал на Комисията да не надхвърля целта, като тласне разследванията отвъд строго необходимото". 18/30 януари 1873 година.

Какво научаваме от доклада:

Руската империя следи внимателно действията на българските революционери в и извън българските земи.

Руската дипломатическа мисия, в лицето на Игнатиев, съветва и съдейства на османското правителство при решаване на въпроси, свързани със залавянето, осъждането и ликвидирането на български революционери.

Граф Н. Игнатиев взема пряко отношение към разследването на Арабаконашкия обир и последвалите арести, направени от османските власти.

Руската позиция в ситуацията септември 1872 - януари 1873 г. е за ограничено по размах, наказателно действие на Портата, което да не предизвика масови брожения сред българите, които Русия в този момент не желае, тъй като гради съюз с Германия и Австро-Унгария и не иска да провокира Виена, така че да изглежда все едно Петербург има пръст в някаква българска конспирация за въстание.

Смъртната присъда на Левски е окачествено като "задоволително развитие", което показва, че за Русия Вътрешната организация е опасен антипод на руските идеи сред българския възрожденски елит. Също както и БРЦК, ВРО е организация, чийто принципи за самостоятелна борба противоречат на ролята на спасителка на българите, която Русия иска да изиграе в неопределен, бъдещ момент.

Очевидно е, че макар и да не играе пряка роля в залавянето на Апостола и да не действа директно за постигане на смъртна присъда, граф Николай Игнатиев е положил всички усилия, достъпни чрез средствата на дипломатическата му мисия, за да постигне бърза развръзка на "Софийската афера", да ликвидира заловените водачи на Вътрешната организация и да постави Русия в ясно положение на разграничаване от българските революционни дела, за да не предизвиква реакция от Австро-Унгария, която би застрашила изграждащия се Съюз на Тримата императори.

Зад тези действия не бива да търсим някакъв величав, анти-български план на Игнатиев. За него българите са досадна пионка, която твърде често действа не на мястото си, в ущърб на руските интереси. По-скоро тук трябва д аоценяваме действията на графа в контекста на по-голямата регионална и дори световна руска политика. По същото време Русия се намира в процес на активна експанзия в Централна Азия и напрежението между Петербург и Лондон се засилва. В този контекст, за Романови е от ключово значение да получат дружбата на Хоенцолерните и Хабсбургите, за да гарантират европейския си фланг.

Редно е, в такъв случай, да осъзнаем, че действията на граф Игнатиев поставят процеса срещу Левски и борбата за озаптяване на българските революционери в контекста на Голямата игра, която Русия води срещу Великобритания - както на Балканите, така и в Азия. Това е добър повод да погледнем и от една по-широка перспектива за значението на делото на Васил Левски и мястото на българската освободителна борба като част от големия исторически поток на Викторианската епоха.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    60 33 Отговор
    Граф Игнатиев е убедил Великият Везир че това е кокошкарска работа и е спасил организацията на Левски и Априлското въстание.

    20:58 23.03.2026

  • 2 Атина Палада

    40 99 Отговор
    Най-голямото зло за България винаги е била Русия!

    Коментиран от #41

    20:59 23.03.2026

  • 3 Атина Палада

    37 82 Отговор
    Братушките ни окупираха,завлякоха архива ни,изнесоха златото ни и избиха интелигенцията ни....

    Коментиран от #7

    21:00 23.03.2026

  • 4 Последния Софиянец

    62 11 Отговор
    Левски се жертва за да спаси организацията издадена от Димитър Общи .Тази организация на Левски после дига Априлското въстание.

    21:02 23.03.2026

  • 5 Цък

    72 13 Отговор
    Сега ще ви стане ясно защо този заема антибългарски позиции. Връзката на историка Александър Стоянов с фондациите на Джордж Сорос е преди всичко професионална, свързана с финансиране на проекти и публични изяви. Тя се проявява в няколко направления:
    Подкрепа за медийни проекти: Неговият подкаст „Денивелация“ (в който участва като водещ или чест гост) е подкрепен от Институт „Отворено общество – София“ и съфинансиран от ЕС в рамките на проекти за медийна устойчивост.
    Работа в тинк-танкове: Александър Стоянов е старши сътрудник и директор по научната дейност в Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД). Тази организация е дългогодишен партньор на мрежата на „Отворено общество“ в България и работи по проекти, финансирани от нея и други международни донори като USAID и ЕК.
    Публична позиция: В социалните мрежи и своите статии Стоянов често иронизира теориите на конспирацията, свързани със Сорос, и се разграничава от пропагандните внушения, насочени срещу неправителствения сектор.

    21:06 23.03.2026

  • 6 Хмм

    49 6 Отговор
    гледал на България като досадна пионка, той ли го е казал, не - авторът защо не спомене позицията на Англия по време на Априлското въстание - "тези дървеници не свършиха ли" казва премиер министърът Дизраели по повод зверствата при потушаване на въстанието и го е казал конкретно, а не да извличаме някакви си изводи само защото така ни харесва при сегашната конюнктура, ами поведението на България след Освобождението - никаква лоялност към никакъв съюзник - с Германия против Русия, САЩ и Англия, с Русия против Германия, сега със САЩ против Русия, не са забравили че сме били съюзници на Хитлер и сме им обявили война, А САЩ и Русия винаги са били съюзници, конкуренция да, но винаги се обединяват в трудни моменти

    Коментиран от #26

    21:07 23.03.2026

  • 7 Кви братушки това е бил СССР

    15 10 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Народ който не е възстанал след залавянето на Левски и да го освободи какво възстание ще прави Боримечката и Черешово топче

    21:08 23.03.2026

  • 8 ?????

    43 5 Отговор
    Да се прехвърлим три години по-късно, при една от най-зловещите трагедии през 19-и век в Европа. Вероятно най-потресаващата. Баташкото клане. Ето как реагират на него днешните ни евроатлантически партньори: Британският премиер в началото, докато се надява, че зверствата ще останат скрити. "Кафеджийски истории (Coffee-house Babbles). После, външният министър Дерби - „Не можем да влезем във война заради българите (We cannot go to war for the sake of the Bulgarians.)" Лорд Солсбъри, участник в Цариградската конференция - „Турците са виновни за зверствата… но балансът на силите трябва да бъде запазен (The Turks have been guilty of atrocities… but the balance of power must be maintained.)“

    А сега френските партньори. Адолф Тиер, два пъти премиер и президент на Третата република - „Изстъпленията са за съжаление, но не оправдават разрушаването на Империята (Османската).“

    21:09 23.03.2026

  • 9 Колега

    20 6 Отговор
    Велико щастие за балканските народи, е че техните стремежи за освобождение съвпадат с имперските стремежи на Русия за излаз на Егейско море. Още по-велико щастие е, че западняците не позволяват на Русия да реализира своите стремежи и тя е принудена да създава държави, които счита,че вечно ще плуват в нейната орбита и по този начин тя чрез тях да реализира своите планове.
    Велико нещастие за Русия е, че тези новосъздадени държави веднага проявяват мегаломанските си стремежи за Велика Гърция/Мегали идея/, Велика Сърбия, Велика България и обвиняват Русия, че не е осъществила техните замисли. Балканите обаче са твърде тесни за толкова много"велики" държави плюс Велика Албания, Велика Македония.
    Трабва да се има и предвид, че през целия 19 Европа се управлява от "концерта" на т.н. Велики сили и за всяка промяна се изисква консенсус между тях при запазване на баланса между тях и при всяка промяна на континента, независимо къде всяка от силите трябва да получи нещо.

    21:10 23.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Игнатиев е невинен

    42 4 Отговор
    Глупаци с мнение винаги е имало, важно е сам да търсиш истината, а щом до сега тя не е била "разкрита", самата логика казва, че това не е истина. Все пак сме управлявани достатъчно време от русофобски правителства и те щяха да ви я разкрият още време оно.

    21:12 23.03.2026

  • 12 Баба Урсулспия

    29 5 Отговор
    Сорош ни е осободил от турско. Да му дигнем паметник!

    21:13 23.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    19 5 Отговор
    УКРАИНСКИТЕ ФАШИСТИ В КАНАДА ПЪК
    ОБВИНИХА МАЙКЪЛ ИНГАТИЕВ ВНУКА НА ГРАФ ИНГАНТИЕВ,
    КОЙТО ПО ЕДНО ВРЕМЕ ДАЖЕ БЕШЕ ШЕФ НА ЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ НА КАНАДА - НАЙ - СИЛНАТА ИМ ПАРТИЯ
    .....
    ЧЕ ПРОФЕСОРА БИЛ РУСКИ КОМУНИСТ :)
    ......
    ИЛИ НА БЪЛГАРСКИ " ИНТЕРЕСА НА ПИШЕЩИЯ ГЛУПОСТИ , КЛАТИ ФЕСА МУ ":)

    21:13 23.03.2026

  • 16 Ами

    23 3 Отговор
    Айде сега напишете и как Русия е инициирала Берлинския конгрес :)

    21:13 23.03.2026

  • 17 Баба Урспия

    19 3 Отговор
    21:13 23.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Много честен

    2 7 Отговор
    Левски пише колко гроша зя тютюн,калолко за шекер на децата.Това ли е отчетността?

    21:14 23.03.2026

  • 20 Тъпокрумова

    11 3 Отговор
    21:14 23.03.2026

  • 21 Супер,

    18 7 Отговор
    Най нещастната никаквица е Лора двата тона. В парка с децата бабите я правят на мочка , а тя се прави че не чува.

    21:15 23.03.2026

  • 22 Българин

    14 22 Отговор
    На руската Империя не са и трябвали Български възрожденци, нито водачи на българския народ. И полека са ги отстранявали. Но в резулатат на Възраждането, българското общество е толкова зряло и развито, че след Берлинския конгрес, успява да създаде и развие държава, която реално извоюва своята независимост, за изненада на всички.

    21:15 23.03.2026

  • 23 Гост

    25 5 Отговор
    Александър Стоянов е от историците, които работят в сороското "Министерство на истината", чийто девиз е :ЗА КАКВОТО МИ ПЛАЩАТ ТОВА ЩЕ ПИША!

    21:16 23.03.2026

  • 24 Костадин Костадинов

    21 9 Отговор
    Лъжа,голяма опашата лъжа! Граф Игнатиев по това време не е имал нищо общо с България!Поредно доказателство,че предателите на България са слугите на западняците!Великите сили по онова време/ и по всяко друго време/са били срещу България!

    21:16 23.03.2026

  • 25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    18 5 Отговор
    ДАЖЕ ПЕТКО Р СЛАВЕЙКОВ
    КОЙТО Е БИЛ ОТ УМЕРЕНИТЕ Е НАПИСАЛ
    " КАТ РУСИЯ НЯМА ВТОРА
    ТЪЙ МОГЪЩА НА СВЕТА "...

    Коментиран от #46

    21:17 23.03.2026

  • 26 Да бе

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "Хмм":

    този уотабаутизъм беше на мода 80те години, но в 21 век явно още не сте стигнали. статията е за игнатиев, а не за англия.

    21:17 23.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Димитър

    19 4 Отговор
    Тази статия е поредния опит на либералната “демокрация” да пренапише българската история. Подобни статии са поръчкови с цел промиване на мозъците! И писани от хора игнориращи книгите написани от съвременниците. Визирам, Симеон Радев. Едва ли написалият поръчковата статия е живял в това време и може да предаде реалната истина. Намерете и прочетете речта на Цар Борис 3-ти при откриването на паметника на връх Шипка. И дано да схванете нещо!

    Коментиран от #62

    21:19 23.03.2026

  • 29 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 4 Отговор
    СЪС СИГУРНОСТ ,
    НЕ МОЖЕ ДАСА НИ ОСВОБОДИЛИ ИЗРАЕЛ И УКРАЙНА,
    ПОНЕЖЕ ИЗРАЕЛ Е СЪЗДАДЕН ЧАК 1947 ГОДИНА !
    А УКРАЙНА Е СЪЗДАДЕНА 1991

    21:20 23.03.2026

  • 30 ДрайвингПлежър

    18 2 Отговор
    Що за отпадък е тоя "историк" що за гнусен антибългарин, що за платено мекери и българомразки еничарин е тая жалка човешка подлога?!

    21:24 23.03.2026

  • 31 Яничар

    19 2 Отговор
    Колегата прави словоблудна интерпретация на текст, в който името на Левски липсва?!
    Има ли смисъл повече да се дискутира? Що се отнася до нелепото изказване на Лора Недочула Неразбрала - то си е чиста провокация по демократичен маниер - без доказателства

    21:24 23.03.2026

  • 32 ЕЙ русофили

    6 14 Отговор
    толкова сте невежи че сте против държавата си

    21:25 23.03.2026

  • 33 Соросоид

    12 2 Отговор
    Жалко, когато неглупави, така или иначе, историци се правят на "откриватели".Но то важи и за министър Игнатов и прочие властимащи, които сега ще ни пробутват друг национален празник

    21:26 23.03.2026

  • 34 прав си Стоянов,

    8 1 Отговор
    А Дизраели го е защитил здравата, така както защити жертвите на Априлското въстание!

    21:28 23.03.2026

  • 35 Мдаа

    2 3 Отговор
    Вместо да се търсят теми за разделение, не е ли по-добре да се търсят обединяващи такива? Историята не е точна наука.

    21:31 23.03.2026

  • 36 Последния Софиянец

    4 16 Отговор
    На пияницата игнатиев са му именували улица задунайските раби, позор!

    Коментиран от #71

    21:31 23.03.2026

  • 37 нннн

    15 1 Отговор
    Прочетох доклада и не открих потвърждение на интерпретациите на автора.
    Ама, как само дяволът чете евангелието!

    21:32 23.03.2026

  • 38 9689

    11 2 Отговор
    Този пишман историк не е догледал всичко.Истината е,че лично Путин окачи въжето.

    21:32 23.03.2026

  • 39 ФИЛИП ГЕОРГИЕВ

    20 1 Отговор
    ПОРЕДЕН ФЕЙК НА ПЛATEНИТЕ МАЙКОПPОДABЦИ.
    ТИЯ OT ПAPTИЯTA НА ПEДOФИЛИTE ИЗПЪЛНЯВАT ПОРЪЧКА ЗА ЗАTPИBAНЕ HA HAЦИЯТА. 😡

    21:32 23.03.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 ПРОГРЕСИВЕН СОФИ ЯНЕЦ

    1 7 Отговор
    СОС ДА ПРЕКРЪСТИ
    УЛ.ГРФ.ИГНАТИЕВ
    НА
    Трм.тасе„ГЕОРГИ ОРБАНОВ”...☝

    21:36 23.03.2026

  • 44 венсеремос

    11 2 Отговор
    Граф Игнатиев не е виновен за Левски.Той винаги е бил за Поробена от извергите турци България.И Русия е наша Освободителка от 500 години Турско Робство.Само Императорска Русия и нашия Освободител Император Александър II освобождават България от извергите турци.И проливите не са им необходими.СТИГА ЛЪЖИ!!! Само СОРОС и Английските Предатели пишат и говорят престъпни лъжи.Британия не може да понесе че има две велики Православни държави : България и Русия.Най-после факти престанете да лъжете ,като чиф-.;у.;тите и СОЩ/съединените овчарски щати/

    Коментиран от #56

    21:39 23.03.2026

  • 45 Абе

    9 1 Отговор
    Некой разбра ли нещо от тоя пасквил?

    21:40 23.03.2026

  • 46 Гост

    11 0 Отговор

    До коментар #25 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    и по нататък в същото стихотворение Русия" март 1877 г.:
    "Немци, френци, англичани наши са враждебници, дружни с нашите душмани, с нашите изедници.
    Спекуланти са омразни - интерес им покажи,
    че да видиш дела проказни и чифутски в тях лъжи.....!

    Коментиран от #53

    21:41 23.03.2026

  • 47 хахахаха

    5 9 Отговор
    Костадиновците газ пикаят. ХАХАХАХАХХААХАХАХ КАК Е РУСНАЧЕТА?????

    Коментиран от #52

    21:41 23.03.2026

  • 48 Точен

    8 1 Отговор
    Дори само за цитираното изречение, в което няма и едно доказателство, е необходим Нов Народен съд, този път за евроеничарите, както и за фашистоеничарите: "Руската дипломатическа мисия, в лицето на Игнатиев, съветва и съдейства на османското правителство при решаване на въпроси, свързани със залавянето, осъждането и ликвидирането на български революционери."

    Коментиран от #51

    21:42 23.03.2026

  • 49 Костадин Костадинов

    4 10 Отговор
    На предните избори 13%, на тези 7%, а на следващите 0%. Айде марш вече. Местим партията в Русия.

    21:43 23.03.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 не точен, а крив

    0 4 Отговор

    До коментар #48 от "Точен":

    Русороб патриот няма!

    21:45 23.03.2026

  • 52 е как да е

    2 5 Отговор

    До коментар #47 от "хахахаха":

    Венецуела замина, Сирия и тя сега Иран дими, аятолаха иска помощ, Путин...не може да даде.
    Смятай колко сериозен партньор е русийката днес!

    21:47 23.03.2026

  • 53 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор

    До коментар #46 от "Гост":

    ВИНАГИ СЪМ КАЗВАЛ ЧЕ ХОЛОКОСТА
    Е РЕЗУЛТАТ ОТ СБИВАНЕ НА ГЕРМАНСКИ И ЕВРЕЙСКИ
    АЛЧНЯЦИ :)

    21:47 23.03.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 3838

    5 0 Отговор
    Русофобска плюнка се опитва да отплесне хора от русофилската общност...За сведение на това неодоносче-историк ще съобщя, че моята фамилия е дошла от киевска Рус при опитите да се настани императорът им във Велики Преслав и около битките при Силистра ...още около 10 век и се среща както в България, така и в Украйна и дори в Източна Полша...Да, имам контакти с хора, носещи моята фамилия...За сведение съм балканджия, ако този историк познава хора от моята черга...

    Коментиран от #58

    21:49 23.03.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Павел Пенев

    5 0 Отговор
    Аман от такива историци. Какви е чеда раждала българска майка юнашка,годни за заплата от Турската академия на науките.

    21:53 23.03.2026

  • 58 с тези две мозъчни

    0 1 Отговор

    До коментар #55 от "3838":

    клетки вероятно фамилията ти идва от някои стар пра, пра неандерталски род. нивото на интелект доказва това. аре заминавай за москвата и стига диша въздуха тука!

    21:54 23.03.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Морски

    2 0 Отговор
    Я покажете ни го на снимка кой е тоя палячо Стоянов

    21:55 23.03.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Митака

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Димитър":

    той Борис III хубава реч изнася ама после пионките на москвата се гаврят с гроба му!
    в русия има много свободно място, аре заминавай. даже могат да ти зачислят една рускиня да те обслужва

    21:58 23.03.2026

  • 63 пръц

    2 0 Отговор
    Костадин Костадинов е най-големия национален предател и разделител на народа. Този човек трябва да бъде съден като руска клетка и шпионин.

    Коментиран от #72

    21:59 23.03.2026

  • 64 ....

    0 0 Отговор
    Цялата история около Кунчев е абсолютно манипулирана, подвеждаща и пълна с измислици. Ролята му в БРЦК е силно преувеличена и изобщо не е била част от обвинението. Осъден е за криминално деяние - въоръжен грабеж и убийство и нищо от действащото законодателство не би могло да го спаси от смъртна присъда, при толкова тежки обвинения. Казано на съвременен жаргон си е бил обикновена мутра - изнудвач, насилник, убиец и грабител на българи. Революционната му дейност изобщо не е била в полезрението на правосъдието. Абсолютно фалшив герой.

    21:59 23.03.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Мда

    0 0 Отговор
    Този да не е физик, че Соколова химик, Келбечева археоложка и все за историци се пишат и все срещу Русия пишат! Срам за МОН , телевизии и вестници, че дават глас на доказани подлоги и платени слугини!

    22:00 23.03.2026

  • 67 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    ..." за Романови е от ключово значение да получат дружбата на Хоенцолерните и Хабсбургите, за да гарантират европейския си фланг"....

    Всичко в този текст е на нивото на пилешкия акъл, клатещ въздуха за "дружбата" между императорите.
    Само един факт: след самоинциативата на Игнатиев по СанСтефанския прелиминарен договор, той е забит в девета глуха с обвинението, че е пробългарски настроен. И това "пробългарски" не е оценка на българите, които са го носили на ръце, а е оценка на руския император .
    Що се отнася до действията му около съдебния процес срещу Левски, всичко е насочено към това да се омаловажи мащаба на революционната организация на българите. Защото и англичаните, и виенският император никога не биха допуснали създаване на автономно българско държавно образувание след руска намеса, ако една мащабна вътрешна организация бързо би създала онова, от което Големите най-много се страхуват - обединена българска държава по близо 300 000 кв км на българското землище. Райхщадското споразумение ясно очертава тези граници на една миниатюрна България. Разделена и подчинена.

    Толкова по антибългарските действия на Игнатиев.

    22:01 23.03.2026

  • 68 Голяма лисица е бил графа.

    0 2 Отговор
    Самият Левски след като се освободи България е смятал да отиде в Русия и там да се бори за освобождението на руснаците. Затова графът го е посякъл.

    22:02 23.03.2026

  • 69 ЦИРК

    2 0 Отговор
    Само психично болен човек може да роди подобен коментар. За какви факти претендирате въобще след като дори цитатът ви не е цитат а интерпретация, а тълкуването му е буквано удавник да се хване за сламка.

    От години се правят проучвания и няма никакви ама абсолютно никакви исторически факти и доказателства за намеса на граф Игнатиев в обесването на Левски. Разни псевдо журналисти с паежинясал от изпушената трева мозък, се напъват да раждат простотии и да защитават една друга бездарна псевдо журналистка, ставаща за водеща единственно на кулинарни предавания (тип Ути).

    Полудяхте бе лумпени полудяхте тотално, толкова ли ви боли от факта че днес имаме държава България само и единственно на Русия и Българското опълчение с подкрепата на Австро-Унгария. И тази наша България днес не се простира до Константинопол и няма излаз на средиземно море само и единственно благодарение на Англия. И не това за което пишете, манипулирате, смучете от пръстите си не е "друга гледна точка" това е малоумие.

    И лудите в психиатриите виждат света по различен начин, но това не ги прави "хора с различна гледна точка". Така че хич не се опитвайте да замазвате собствената си идиотия.

    22:02 23.03.2026

  • 70 обаче как

    0 1 Отговор

    До коментар #59 от "Лора КУРмова":

    копейката скимтеше и увърташе, смешникът му със смешник. гърчеше се като червеи. не можа нищо да измисли и го удари на обиди. същият руски смешник като Волендолен

    22:03 23.03.2026

  • 71 Нимой тъй, ва!

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Последния Софиянец":

    Не е и грам оптимистично - последният софиянец да се окаже идиот. И то голям!

    22:03 23.03.2026

  • 72 фръц

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "пръц":

    амин!

    22:05 23.03.2026