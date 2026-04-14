Причината, поради която Орбан загуби в Унгария, а Радев ще спечели в България

14 Април, 2026 23:01 1 490 51

България е единствената държава, която не сваля своята комунистическа партия от власт след 1989 г.

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на българския историк Александър Стоянов във Фейсбук:

Една от причините Орбан да загуби категорично Унгария, а в България Радев да има ясни перспективи за победа, е, че в Унгария е имало революция през 1956-та, а в България - не.

България е единствената държава, която не сваля своята комунистическа партия от власт след 1989 г. България е единствената, в която СССР не праща окупационни войски, защото няма нужда. България е единствената, освен СССР, която ликвидира целия си частен сектор. България е единствената, в която всички съвременни политически сили се явяват преки наследници на Комунистическата партия.

Дори след 16 години авторитарна власт и потъпкване на свободите, унгарците намериха сили да се преборят.

Ние вече 37 години носим все още червения хомот и цял народ тегли каруца с няколко стотин ояли се с власт и пари тикви и шопари.

Това, което се случва тази вечер (на 12 април) в Будапеща трябва най-после да се случи в София, защото иначе сме обречени като нация без бъдеще, завинаги останала в тоталитарното си минало.

На 19 всички трябва да сме пред урните. 70 години след унгарците, време е и нашия народ да въстане срещу комунизма.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    24 19 Отговор
    Ужас !!! ТоА да не е някакъв сенилен дядка?!

    Коментиран от #33

    23:03 14.04.2026

  • 2 Майна

    20 14 Отговор
    Виц ли е за Радев?
    Ще спечели с ала бала
    Щото като гледам коментарите, няма изгледи с честен вот

    Коментиран от #6

    23:05 14.04.2026

  • 3 Ахааа

    18 19 Отговор
    Идва Радев на хоризонта брат
    Всичките май много ги е страх
    Като вземе пълният мандат
    Става шах и мат
    А Борисов се строява за последен път
    Пеевски се уволнява
    И предатели ревът...

    Коментиран от #17, #20, #34

    23:06 14.04.2026

  • 4 Перник

    22 15 Отговор
    Кой е тоя неизвестен историк???Поредния евро-пе-дал !!

    23:07 14.04.2026

  • 5 Даниел Немитов

    17 16 Отговор
    Изключително точна статия!!! Право в десетката. Браво на Александър Стоянов! Но се страхувам, че е късно защото плиткоумието и твърдоглавието са докарали нещата отвъд червената линия!

    23:07 14.04.2026

  • 6 Окооо

    13 12 Отговор

    До коментар #2 от "Майна":

    Не гледай коментарите срещу Радев, всички те са платени тролове на ГЕРБ/ ДПС. Плюят, храчат и грачат от страх, защото се появява силен играч, който им обърка тотално сметките на статуквото!!!

    Коментиран от #10, #24

    23:08 14.04.2026

  • 7 Гориил

    13 11 Отговор
    Зеленски е измъчван от съмнения дали е назначил правилния човек за министър-председател на Унгария.

    Коментиран от #11, #14

    23:10 14.04.2026

  • 8 отец Шменти Капели

    19 13 Отговор
    "На 19 всички ......пред урните.......нашия народ да въстане срещу комунизма".........този историк Александър Стоянов сериозно е мръднал психически

    Коментиран от #16

    23:12 14.04.2026

  • 9 Приятели

    12 9 Отговор
    Основното е българите за енти път да не се ловят на една и съща стръв от Жорж Ганчев насам, а да се залавят за работа. Не на последно място без страх и пропагандни номера да се уповават на големите европейски умове извели континента ни в люлка на съвременната цивилизация и култура. И на изток и на запад имаме големи умове, които ни учат на СВОБОДА, тази свобода и тази Европа за която загинаха свидни възрожденци. Уви има българи, които не са лоши, просто са се предали на утопии, на вождове, на премирение. Работа, работа и работа и ценностите на Европа ще ни държат винаги на върха. Лъжа е, че континента не в добро състояние, манипулация е. Само прегледайте и сравнете статистиката. Имаме врагове и отвън и отвътре, защото нашата свободна Европа е трън в очите им. Няма да успеят, няма как! Кураж!

    Коментиран от #41

    23:13 14.04.2026

  • 10 Обосновано предположение.

    10 9 Отговор

    До коментар #6 от "Окооо":

    Троловете са на ПеПеДъБъ...

    23:14 14.04.2026

  • 11 Хахахаха

    8 9 Отговор

    До коментар #7 от "Гориил":

    Мадяр също иска да въвежда еврото! Всъщност, работата ще се оправи, само когато рашите изберат техния Мадяр.

    Коментиран от #29

    23:16 14.04.2026

  • 12 Толкова просто

    8 8 Отговор
    Кампания с опорна точка педофили , се води от русофили.

    23:16 14.04.2026

  • 13 име

    8 6 Отговор
    По принцип, на кривата ракета винаги комузма, ДС, руснаците и други подобни и пречат. Но е прав, че всички са отрочета на бившата комунистическа власт, включително и всички, претендиращи за демократи, либерали и т.н. То си им личи и по поведението, няма политици, които да водят диалог, да търсят някакъв консенсус, само плювни, нападки, заплахи и презумпция за изключителност. А глупостите за диктатора Орбан се изтъркаха. Ако в Унгария беше толкова ужасно и като икономическо положение и като свободи, защо са с най-ниски нива на намаляване на населението сред Европейските държави?

    23:17 14.04.2026

  • 14 Сега

    7 6 Отговор

    До коментар #7 от "Гориил":

    Че сиГрупак е ясно. Но не това е проблема. Как точно си представяш, че Зеленски назначава лидери в демократични държави. Той днес е в Норвегия и според теб за това ли са го поканилиГлупако

    23:17 14.04.2026

  • 15 Не е нужно да чакаме 16 години,

    10 13 Отговор
    като унгарците!

    Просто трябва да направим на тези три неща на изборите:

    1. Да гласуваме масово с хартия.
    2. Да накажем Борисов.
    3. Да гласуваме за опозицията срещу Радев!

    Всяка партия, която не е клекнала пред Радев, е опозиция.

    Коментиран от #36

    23:19 14.04.2026

  • 16 лама Кифла

    10 8 Отговор

    До коментар #8 от "отец Шменти Капели":

    този е близнак на дежурния лаладжия "проф". Петър Стоянович....всяка нощ сънуват кошмари как комунисти ги съйдисват

    23:19 14.04.2026

  • 17 Крим е руски

    13 9 Отговор

    До коментар #3 от "Ахааа":

    Има ли по-голям комунист и путлерист от Радев?

    23:19 14.04.2026

  • 18 604

    2 0 Отговор
    онбашийте се ненаядоха , недоделиха, свои , наши все с партийните апаши и преди и сега все комунистите им криви, ибааа маму...37години......, че и го живях и им ядох лаинъатъа...

    23:19 14.04.2026

  • 19 койдазнай

    8 4 Отговор
    Причината е, че сме минимум 20 години след Унгария!

    23:21 14.04.2026

  • 20 Баба Гицка

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ахааа":

    Те много дойдоха баби от хоризонта и нищо с тоз ще е същото, знае се. Ако чиниш лови се, ама после да нема бабо Гицке пак сгреших. Тъй,тъй

    23:21 14.04.2026

  • 21 Кое не е вярно

    7 9 Отговор
    Има причина България все още да се намира под ботушите на комунистическата номенклатура! Има причини за това, защото всички те са преки продължения и разклонения на червената олигархия, която мачка хората и им изпива животите. И хората са на път за пореден път да върнат едно от тези разклонения на бившия президент.

    23:23 14.04.2026

  • 22 ЕДГАР КЕЙСИ

    9 10 Отговор
    ЧОРАПА ЩЕ Е АУТ ......................., НИКАКВА ПОБЕДА ЗА ЧОРАПА НЯМА ДА ИМА ........................ ФАКТ !

    23:24 14.04.2026

  • 23 Смрад

    9 10 Отговор
    Като видя Орбан и Радев и тичам да повърна

    23:24 14.04.2026

  • 24 Ъхъ!!!

    8 10 Отговор

    До коментар #6 от "Окооо":

    Радев не е силен играч, а кремълски Ботуш.

    23:24 14.04.2026

  • 25 Сега

    9 4 Отговор
    Не знаят на кой свят са, все още им се присънва комунизЪма! Който не е бил тук! Парата праи фукарата...нема леви, нема десни, в нашта декорация
    37 годин!

    23:24 14.04.2026

  • 26 Що се правят на неразбрали що стана в Ун

    4 7 Отговор
    В Унгария изборите бяха или ЗА ЕС и върховенство на закона или ЗА РусияТова беше водещото-Русия или ЕС.Имаше плакати на Обран и Путин зад сцената, които изобразяваха целуващите се Орбан и Путин.
    Тука избора е между мутренското управление на ГЕРБ и Руското на Прогресивна България-Румен Радев.ППДБ недей да ни говорят за корупция и шменти капели.Всичко е следствие на руския модел в България.Що не разпънаха плакат на Радев и Путин да питаме.И си отговаряме-ами те искат да болят корупция със носителите на на корупция, руските проксита на Радев

    23:25 14.04.2026

  • 27 Мацка

    4 6 Отговор
    Муцки е няма как да харесаш този чук Радев. Слушайте кака! Не ми я вдига ! Преструван!

    23:25 14.04.2026

  • 28 Последния Софиянец

    8 7 Отговор
    Бункера е във фалит и разпат, копейки реват на умрело по бунищата.

    Коментиран от #32

    23:27 14.04.2026

  • 29 Руснаците

    2 5 Отговор

    До коментар #11 от "Хахахаха":

    Да не са луди. Те си обичат държавата.

    23:28 14.04.2026

  • 30 Хи хи

    6 5 Отговор
    В неделя ще изберем нашия Орбан, ХА ХА ХА !! И между другото, Петер Мадяр е новият Орбан ! Орбан - ужасът на евроатлантиците !!! Тръмп - също ! За Путин да не говорим !

    23:29 14.04.2026

  • 31 Време е

    5 4 Отговор
    35 години не ще и не ще да си иде комунофашизма. Така , защото Кремъл го държи на изкуствено дишане. Винаги проклета московиятта.

    23:30 14.04.2026

  • 32 Хи хи

    3 4 Отговор

    До коментар #28 от "Последния Софиянец":

    Бункер ще ти трябва на тебе, щото като дойде Путин, както казват маленкия зеля и нато, да има откъде да те измъкваме !

    23:30 14.04.2026

  • 33 Ами

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    явно не тъпоъгална копейка.

    23:31 14.04.2026

  • 34 Ни кРадеф Боташа

    6 5 Отговор

    До коментар #3 от "Ахааа":

    Мутрофана и Решетников идват

    23:32 14.04.2026

  • 35 Партия,БОгаТАШ

    6 4 Отговор
    Мисли за вас. Майката ще виРазгони! ЧеститоГлупендери

    23:36 14.04.2026

  • 36 Оня

    5 5 Отговор

    До коментар #15 от "Не е нужно да чакаме 16 години,":

    За кого, бе ?!? За да върнем тиквата за енти път ?!??? Или си от розовобузите к р е тени от рЯзград ?!? В момента за България Радев е най-малкото зло от всички. Преглътнете го, иначе ще стане Гражданска война. Или, може би, вие точно това търсите ?!? Внимавайте много !

    23:36 14.04.2026

  • 37 хаха

    3 4 Отговор
    "България е единствената държава, която не сваля своята комунистическа партия от власт след 1989 г."

    Пълни глупости. Кой управлява Румъния след като екзекутираха Чаушеску?
    ХАХАХА!
    Хайде да не се правите пак на умни, защото не сте.

    23:42 14.04.2026

  • 38 хаха

    1 3 Отговор
    Тръгнали ганьовците пак извинения да си търсят, че са тъпи парчета.

    23:43 14.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 хаха

    1 3 Отговор
    "Партията" не били свалили ганьовците...ВИЕ сте "ПАРТИЯТА" бе тикви! Връзки сте търсели да се запишете в партията-майка и гласувахте с 99% за нея!
    Все едно не ви помнят хората какви сте били доносници а? Само и само да станете я партиен член, я да се "уредите" с нещо друго. И сега сте си същите бАклуци, само дето партиите са повече и с други имена.

    23:46 14.04.2026

  • 41 Една добавка, ако позволите

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Приятели":

    Манипулация или пропаганда? (Гледната точка на устойчивостта)
    Твърденията за незабавен „край на Европа“ често са преувеличени или служат на външни/политически интереси:
    Икономическа устойчивост: Въпреки бурите, еврозоната не изпадна в дълбока рецесия и пазарът на труда остава стабилен с ниска безработица.
    Промяна, а не залез: Европа се адаптира чрез „Rearm Europe“ (превъоръжаване) и инвестиции в отбрана, технологии и климатични цели, които се очаква да подкрепят икономиката в средносрочен план.
    Силата на единния пазар: Вътрешната търговия в ЕС продължава да расте, като създава по-дълбок единен пазар, който действа като буфер.
    Дезинформация: Съществуват целенасочени кампании, които засилват страховете, за да се разклати политическата стабилност, особено в контекста на хибридни заплахи

    23:48 14.04.2026

  • 42 България

    1 3 Отговор
    Колко глупав трябва да си, за да гласуваш за човек, който никога не е работил истинска работа и е бил началник в най-корумпираната институция? Трябва да си женка или пе-ал и да не си бил в армията и да не си видял, за каква корупция, далавери и кражби иде реч.

    Коментиран от #46

    23:51 14.04.2026

  • 43 Хи хи

    3 0 Отговор
    Тия бохлуци първо ни казаха, че са свалили куманизма 89-та, сега се оказа, че не го били свалили и живеем в куманизъм !!

    23:53 14.04.2026

  • 44 Христо Грозев

    2 1 Отговор
    Братко мили, Сашко, и теб ли като мен те преследват руснаци и комунисти? Само ние си знаем кво ми е, както казва Божанката.

    Коментиран от #51

    23:54 14.04.2026

  • 45 Смешник

    1 1 Отговор
    Истинските отрочета на комунистите и ДС са тия от ппдб които се пишат за най големи демократи и съсипват държавата

    23:56 14.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Точен

    1 1 Отговор
    Павилно, Стоянов, крайно време е да отстреляме евроеничарите, които са марионетки на Баба европа, този тромав и лаком динозавър.

    Коментиран от #49

    23:58 14.04.2026

  • 48 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 0 Отговор
    Скоро ще станат 40 години от края на комунизма,но на някои екземпляри само той им е в главата

    00:01 15.04.2026

  • 49 Нали знаеш

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Точен":

    Че сиТъпак!

    00:01 15.04.2026

  • 50 ако нямаше камунизам

    0 0 Отговор
    срещу какво щеше да се бори Сашко Стоянов и как щеше да си съгради кариерката

    00:02 15.04.2026

  • 51 Сашко

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Христо Грозев":

    ристьо грозев, приятелю, мен Путин ми се показва изпод леглото и ме такова цяла нощ !! Много е лош !!

    00:02 15.04.2026