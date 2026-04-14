Причината, поради която Орбан загуби в Унгария, а Радев ще спечели в България

Коментар на българския историк Александър Стоянов във Фейсбук:

Една от причините Орбан да загуби категорично Унгария, а в България Радев да има ясни перспективи за победа, е, че в Унгария е имало революция през 1956-та, а в България - не.

България е единствената държава, която не сваля своята комунистическа партия от власт след 1989 г. България е единствената, в която СССР не праща окупационни войски, защото няма нужда. България е единствената, освен СССР, която ликвидира целия си частен сектор. България е единствената, в която всички съвременни политически сили се явяват преки наследници на Комунистическата партия.

Дори след 16 години авторитарна власт и потъпкване на свободите, унгарците намериха сили да се преборят.

Ние вече 37 години носим все още червения хомот и цял народ тегли каруца с няколко стотин ояли се с власт и пари тикви и шопари.

Това, което се случва тази вечер (на 12 април) в Будапеща трябва най-после да се случи в София, защото иначе сме обречени като нация без бъдеще, завинаги останала в тоталитарното си минало.

На 19 всички трябва да сме пред урните. 70 години след унгарците, време е и нашия народ да въстане срещу комунизма.