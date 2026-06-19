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Радев е рядко исторически неграмотен
  Тема: Украйна

Радев е рядко исторически неграмотен

19 Юни, 2026 23:01 2 325 83

  • румен радев-
  • александър стоянов-
  • русия-
  • санкции-
  • кръстоносен поход-
  • руска православна църква

В момента ужасно много се излагаме пред Европа с изказванията на нашия премиер, заяви историкът Александър Стоянов

Радев е рядко исторически неграмотен - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Факти Факти
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Румен Радев доказа, че е рядко исторически неграмотен. Това коментира българският историк Александър Стоянов по повод изказването на премиера Радев, че „времето на кръстоносните походи приключи“.

„Войната (в Украйна) отдавна излезе извън окопите и се разпростря върху икономиката, енергетиката, спорта, културата, а сега тръгва да обхваща и религията. Мисля, че времето на кръстоносните походи приключи“, заяви Радев за подготвения нов пакет санкции срещу Русия, на които София може да наложи вето. България не подкрепя налагането на санкции със символичен характер срещу руския патриарх Кирил, тъй като подобни мерки не биха допринесли за постигането на основната цел на санкционната политика срещу Русия, заяви по-рано министърът на външните работи Велислава Петрова.

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Ето какво заяви Александър Стоянов:

Освен че България щяла да спира кръстоносния поход на Европа срещу Русия, се оказва, че ние сме били длъжни на Руската православна църква конкретно за нашето освобождение. Не знам дали премиерът Радев знае, че всъщност когато България се освобождава от османска власт в Русия дори няма патриарх. Защото е махнат още от времето на Петър Първи.

Решенията за освобождението на България се взимат от руския император, а не от Руската православна църква.

Не знам така дали Радев знае, че кръстоносни походи срещу православните никога не е имало, защото няма как да има кръстоносен поход, насочен срещу християни. Сигурно си мисли за Константинопол през 1204 г. как латините го превзели и как този поход бил срещу Византия. Но този поход никога не е бил срещу Византия.

Не бива да очакваме прекалено много от историческите познания на нашия премиер. Или пък може би би трябвало да очакваме, че лидерите на нашата страна познават историята и могат да боравят с нея. За съжаление техните собствени политически последователи не умеят да боравят с историята, не я разбират, не я познават и съответно не могат да изискват (от полиците да я познават).

Затова, мили българи, не е лошо да започнете да четете повече книги, и да се интересувате от миналото. Защото в момента ужасно много се излагаме пред Европа с изказванията на нашия премиер. Изказванията му освен исторически, са и политически нелепи. Докога ще търпим? Това е един много интересен въпрос, чийто отговор ми е доста тъжен. В нашето обществено виждам пълна апатия. На този етап от България в Европа нищо не може да се очаква, което е тъжно и жалко.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Камък на масата, камък на земята

    57 21 Отговор
    Оф... според тоя и расизъм срещу бели е невъзможно да има.

    Коментиран от #52

    23:04 19.06.2026

  • 2 Ти да видиш

    99 45 Отговор
    Всички платени евроатлантически боклуци и утайки са изплували да лаят срещу Радев и това е много добър атестат за неговата отлична работа! Браво на Радев!

    Коментиран от #12

    23:06 19.06.2026

  • 3 Мдаааа

    32 15 Отговор
    РАДЕВЦИ ,БОКОВЦИ И ЦЯЛАТА ВЪРВОЛИЦА "ПОЛИТИЦИ" ОТ 30 Г НА САМ Е НЕГРАМОТАН И СТЕРИЛНА

    23:06 19.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Простьо

    66 25 Отговор
    Не можете умно красивите и добре платени да приемете, че има човек с характер, който не е подвластен на вашите господари. Ако търсеше спокойствието и уюта, щеше да се съгласи на всичко веднага и да не го закачат, а не да се противопоставя на Европа. Но в момента Европа мн и нейните лидери са слаби, безхарактерни и зависими. Не че Радев е толкова силен и гениален - Европа и вие "евроатлантиците" сте слаби и платени, което личи ясно.

    Коментиран от #15, #70

    23:08 19.06.2026

  • 6 Валентин

    64 21 Отговор
    Напишете на коя с-росоидна хранилка е закачена тая амеба и не ни губете времето.

    Коментиран от #37

    23:08 19.06.2026

  • 7 Мда

    56 20 Отговор
    Придворният на герб александър стоянов взе да кряка като кокошка. Не добре човека, без да иска прави ПР на Радев.

    23:08 19.06.2026

  • 8 снизходителна оценка

    26 43 Отговор
    За шофьор на самолет не са необходими познания по българска история, камо ли за европейска история.

    23:10 19.06.2026

  • 9 Mими Кучева🐕‍🦺

    34 8 Отговор
    Тва го е писал Милен Кривоглавото. 🦍🥳🤣👍

    23:10 19.06.2026

  • 10 хахахах

    56 17 Отговор
    Авторе, избърши си пяната от устата и се успокой. Радев е демократично избран и представлява българския избирател.

    23:11 19.06.2026

  • 11 ВВП

    44 20 Отговор
    Румен е човекът .Да изгони долните душици на окропите..Да спре разпада на държавата ..да извика азиатски инвестиции..Руски ресурси ..Да живее България!!

    23:11 19.06.2026

  • 12 Хм Хм

    17 17 Отговор

    До коментар #2 от "Ти да видиш":

    Дори си нямаш идея каква работа е свършил неграмотникът. ТежкО ни.

    23:11 19.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Комунягите даже не знаят

    23 35 Отговор
    Какво е кръстоносен поход, при тях няма Бог, прости и низши човекоподобни, за тях да ги тъковат руските окупатори върховна радост.

    23:12 19.06.2026

  • 15 урумчо

    8 17 Отговор

    До коментар #5 от "Простьо":

    Не е подвластен на вашите господари, а е симпатизант и лакей с характер на нашия господар император..

    23:13 19.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ВВП

    31 16 Отговор
    Никакви санкции срещу РФ...Даьсе изгонят ония бежанци ,дето си купуват имоти за 400000 евра..Да започне градивен строеж на индустрия и енергетика ..България е с Радев..!

    23:13 19.06.2026

  • 18 Наистина сте Платена Медия!

    30 7 Отговор
    Изтрихте пост,който просто казваше Истината,без грам обидни и нецензурни думи!
    Бъдете живи и здрави!

    23:13 19.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Мили историко, не си рабрал

    41 14 Отговор
    за какво става дума.
    Става дум за поредния "кръстоносен" поход на Западна Европа срещу Русия.
    Като претендираш да си историк би трябвало да знаеш поне историческите факти.
    Поччти винаги Западна Европа е била агресор. Карл Шведския, Наполеон, Хитлер, Кримските войни с англичаните...
    Това са фактите а ти мили ми професоре си ги тълкувай както искаш.

    Коментиран от #27, #35

    23:14 19.06.2026

  • 21 ФА....Т. МАК

    16 28 Отговор
    Беше и

    ФА...Т. МАК

    ЩЕ СИ ОСТАНЕ

    23:14 19.06.2026

  • 22 Ами

    31 11 Отговор
    Може ли някой историк да ми каже,
    кога след гостуването на Балдуин I
    по нашите земи, България и българите
    са получили нещо добро от запада.

    23:15 19.06.2026

  • 23 ВВП

    21 15 Отговор
    Вече станаха 4 държави дето не понасят евро егоизма..Чехия , Унгария,, България,Словакия ..Все от руската симпатия ..

    23:15 19.06.2026

  • 24 Ще пиша дистертация по история на тема

    23 10 Отговор
    "Чеповете за зале в Средновековието".
    Професора ще ми бъде научен ръководител, надвам се да разбира от средновековни чепове за зеле.

    23:16 19.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 бай Даньо

    31 14 Отговор
    Подпис
    /Стоянов , жълтопаветник/

    Не съм гласувал за Радев но като че ли за първи път от доста време имаме на чело на държавта българофил. Вероятно другия път ще гласувам за него ,най малкото жълтопаветните да разберат че от такава опозиционност има да губят още ...

    23:17 19.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 !!!?

    16 32 Отговор
    Ама каква грамотност искате от един фатмак и.ф. премиер...в Устава за военните има "марш на скок", но няма такова нещо като "кръстоносен поход" !
    Мистър Кеш и Боко Тиквата са като две капки вода...!!!?

    Коментиран от #77

    23:18 19.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ

    13 9 Отговор
    Изтрещяха.

    Значи всичко е Окей

    23:19 19.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 койдазнай

    13 32 Отговор
    Радев служи само и единствено на кремълските нацисти. Той за това е създаден, обучаван и развиван. Той друго, освен да служи, не знае. За него Москва е единствена светиня и Путин единствен авторитет.

    23:19 19.06.2026

  • 33 Гласове от зайчарника в Банкя

    29 2 Отговор
    Бацо беше чел една книга, но никой не можеше да му каже копче! Щотооо...

    23:20 19.06.2026

  • 34 Ники

    37 5 Отговор
    Историка стояноф,имахме и академик премиер,нали?Много знаете,ама сте много страхливи,не ставате мижитурки!За това гледайте и се учете на родолюбие от Генерала,а не да му припомняте,че нямало патриарх по това време!Важното е кой ни освободи,тарикат злобен!

    23:21 19.06.2026

  • 35 претенция за

    5 7 Отговор

    До коментар #20 от "Мили историко, не си рабрал":

    Дълбоки познания за кръстоносните походи през средните векове.
    Поне попитай чат джи пи и ти за справка!

    23:21 19.06.2026

  • 36 Летец Пешеходец

    15 27 Отговор
    Ха, погледнете това "интелигентно лице"- "мъдрост" струи от него. Мунчо е типичен пример на човек, който не само е неадекватен, посредствен и направо вреден, но и определено зависим от чужди кукловоди. Новото лице на Олигархията, която ни го натресе с мантрата, че "ще се бори с олигархията". Само простовати, посредствени, безполезни и функционално неграмотни индивиди, могат да изберат подобен типаж.

    23:22 19.06.2026

  • 37 защо

    11 15 Отговор

    До коментар #6 от "Валентин":

    Гимназия: Завършва Националната гимназия за древни езици и култури (НГДЕК) „Св. Константин Кирил Философ“ с профил „История“.Бакалавър: Дипломира се в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със специалност „История“ (профил „Нова и съвременна история“).Магистратура: Завършва с отличие (cum laude) в престижния Лайденски университет в Нидерландия по програмата „История на европейската експанзия и глобализация“.Докторат: Защитава докторска степен в същия Лайденски университет с дисертация на тема военните реформи и кампании на Русия на Юг

    Та те така.

    Коментиран от #48

    23:23 19.06.2026

  • 38 хмм

    33 10 Отговор
    А Александър Стоянов е рядко политически неграмотен. Дотук Радев се представя отлично и е първият премиер от 36 години, който открито заявява, че ще се съобразява единствено с българския интерес. Така трябва, българският премиер е длъжен да отстоява не чуждите, а българските интереси. Няма нормален българин, който да не оцени това достойно поведение.

    23:24 19.06.2026

  • 39 Хмм

    21 5 Отговор
    та срещу кого е тръгнал Балдуин Фландърски - да спасява Божи гроб или да напада православна България, кръстоносният му поход свършил в България, ето и сега - 5 страни имат свръхдефицит, но процедура е започната само срещу България, защото е православна ли, а останалите не са?

    23:25 19.06.2026

  • 40 Историк комик

    22 8 Отговор
    Да ти с. ера на дипломата

    23:26 19.06.2026

  • 41 Анонимен

    16 6 Отговор
    Автора като оръженосец ли щял да се включи?

    23:27 19.06.2026

  • 42 ?????

    23 6 Отговор
    Уф.
    Негова си работа на Александър Стоянов.
    Кириак Стефчовците не свършват никога.

    23:32 19.06.2026

  • 43 Мунчо

    9 22 Отговор
    Е обикновен фатмак, няма какво да очаквате от него. Той има десетилетия опит да излиза на проверка сутрин и да вдигат знамето, да взима парите си на ведомост и храната от стола, това е.

    23:33 19.06.2026

  • 44 кой да му каже

    22 5 Отговор
    "Решенията за освобождението на България се взимат от руския император, а не от Руската православна църква." Истината е, че императорът не е имал намерение да се занимава с България и да започне война с Османската империя. Натискът е дошъл отдолу - хиляди доброволци са поискали да участват във войната за спасяване на своите православни братя. Надигнала се е вълна от съпричастие, която императорът не е могъл да преодолее. Братята руси са били готови да дадат младия си живот за да спасят събратятата си българи - славяни и православни християни. Това не се забравя, а ако се забрави не остава безнаказано. Това е вечна кръвна връзка - един народ е пролял кръвта си за свободата и достойнството на друг народ. Само продажници могат да забравят това.

    Коментиран от #78

    23:34 19.06.2026

  • 45 Ами

    21 4 Отговор
    Кой е тоя глист Александър Стоянов?

    23:35 19.06.2026

  • 46 Вазелин Радев

    10 18 Отговор
    Не очаквайте много акъл от комунистическата му чугунена глава. Срам за България. Руска подлога.

    23:36 19.06.2026

  • 47 БеГемот

    20 4 Отговор
    Напротив това е англосаксонски кръстоносен поход срещу православието и нашето място не е там ....не че ми дреме за каквото и да е християнство ама да твърдиш че няма кръстоносен поход срещу други християни еретици значи не си чувал за албигойските кръстоносни походи....и въобще на сороса кво да му обясняваш....

    23:37 19.06.2026

  • 48 Хмм

    19 4 Отговор

    До коментар #37 от "защо":

    само дето този отличник е никому непознат и решил да придобие малко слава от рейтинга на Радев, да стане известен поне за минута време

    Коментиран от #72

    23:38 19.06.2026

  • 49 Архимандрисандрит Бибиян

    4 13 Отговор
    Пембен е две уши с кои да слуша савецките наредби и посредата по между им нема никой

    23:39 19.06.2026

  • 50 Лама Мирчев

    18 2 Отговор
    Най-грамотен е синът на партийния секретат от Крушари Ивайло Мирчев.

    Грамотни са също шимпaнзето Борисов и cвинятa Пеевски.

    23:39 19.06.2026

  • 51 Соросоиден

    20 2 Отговор
    Нашите историци са най-добрите анаЛлизатори. Аналлижат най-добре ...

    Коментиран от #65

    23:40 19.06.2026

  • 52 Пешо

    18 2 Отговор

    До коментар #1 от "Камък на масата, камък на земята":

    Оффф той пък Киро беше вдин грамотен.... от кеймбридж ли не знам, ама му викаха киро тъпото по едно време. А пък за Боко и Шиши няма и дума да става. Те са титани на грамотността.

    23:41 19.06.2026

  • 53 ДрайвингПлежър

    18 4 Отговор
    Не съм гласувал за Радев... ама е такива като този ЛАПАЧ на държавна издръжка му вдигат рейтинга яко! Познайте какво мисля за на този евроатлантически плъх и познайте какво ми се иска да му кажа и направя!!! Само да попитам такива - каква е файдата, да сте исторически грамотни като не струвате нищо! Няколко цента хвърлени на земята и вие вече лазите!

    23:42 19.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Тити на Кака

    16 3 Отговор
    Оставам в неведение с кого, по дяволите, е воювал Калоян през 1205 край Адрианопол...
    Каква е тази Балдуинова кула в Търновград....
    Кои са тези хора, които обсаждат, превземат и опустошават Константинопол, какъв е този Енрико Дандоло, след като кръстоносците никакво намерение да воюват срещу православните не са имали, както твърди експертът Сашко Стоянов ...
    Я да се понапъна......А! Сетих се!
    Путин е бил и се е бил! Там е бил и се е бил бил!
    Нещата си дойдоха на мястото 😂😂😂

    Коментиран от #64

    23:43 19.06.2026

  • 56 Бг гражданин

    14 5 Отговор
    Е кое му е " негромотното" на Радев,че говори свободдо немски английски без приводоч,че не се излага като някои предишни мин.председатели,президенти и т.н Особено лека му пръст онова посмешище Жельо Желев...

    23:43 19.06.2026

  • 57 Радев

    6 12 Отговор
    винаги се е правил на ум белия делфин

    23:44 19.06.2026

  • 58 Най-добрата награда за глупостта

    6 15 Отговор
    е бедносста
    От фатмак какво да очакваш? Ама народа си го е пожелал.

    Коментиран от #61

    23:44 19.06.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 най-жестоката награда

    6 0 Отговор

    До коментар #58 от "Най-добрата награда за глупостта":

    за алчността е богатството.

    23:49 19.06.2026

  • 62 Забележка

    5 18 Отговор
    Русия не ни е освободила, а е окупирала България. Четете документите от архива, миналата година ги публикуваха.

    23:49 19.06.2026

  • 63 Госあ

    9 2 Отговор
    Тʼва овчарче не знае ли, че България е гембела кръстоносци ? Русия, тоже

    23:50 19.06.2026

  • 64 Ами

    14 1 Отговор

    До коментар #55 от "Тити на Кака":

    Пропускаш, че западни държави не само
    финансират османците срещу християните,
    а и помагат при обсадата на Константинопол с флот.
    Както казва мой познат ... На запад от Виена само мърша.

    23:51 19.06.2026

  • 65 Госあ

    9 1 Отговор

    До коментар #51 от "Соросоиден":

    Нашите “историци” мълчат като е..ни г..ове относно северномакедонския въпрос !

    23:53 19.06.2026

  • 66 Неграмотен си ти Александърчо

    9 2 Отговор
    Стоянов, "историчаре", Радев не ми е присърце, Радев е джокер на КГБ но да поставим фактите там където им е мястото.
    "Официалната отправна точка за северните кръстоносни походи е призива на папа Целестин Трети през 1195 г."
    "Тевтонски Орден, германски военен религиозен орден, основан като болница около 1190 г.и създаден като военен орден през 1198 г., ръководи тези набези и се възползва изключително много от кръстоносните походи, както и германските търговци, които се разпръсват по търговските маршрути, преминаващи през Балтийската граница."
    "Кръстоносен Поход

    Шведски Кръстоносни Походи

    Датските Кръстоносни Походи

    Ливонски Кръстоносен Поход

    Прусия и Литва

    Тевтонски орден в Ливония и Вотия (1237-1410)"

    23:54 19.06.2026

  • 67 Бобо1

    13 2 Отговор
    Има надежда за България, умен човек си имаме за премиер, Стоянов и да си мрънка, или не, но истината е, че кръстоносните походи отдавна са приключили.

    23:55 19.06.2026

  • 68 Sleepwalking в голямата Европейска Война

    6 2 Отговор
    Не ве, България и ЕС са много  богати и так далее...🇪🇺

    От днес Аз започвам да отброявам дните до Голямата Война в Европа, ни ма интересува нито богатството на България, нито колко е богата ЕС, нито ма интересува Руският Патриарх, нито Папата в Рим, нито ма интересува бюрократите в Брюксел нито ма интересуват некви Военни Съюзи.
    Просто всеки един ден ще отброявам
    дните до голямата Война в Европа.
    Ден Първи.
    1.Един ден по малко до Голямата Война в Европа.

    23:56 19.06.2026

  • 69 Хахаха

    1 13 Отговор
    А ми как да знае, той е бивш военен!!! Никога не е работиш, за да печели пари, само е усвоявал….!!!!

    23:58 19.06.2026

  • 70 Ето например

    1 14 Отговор

    До коментар #5 от "Простьо":

    Аз съм умерено умен (имам няколко доказателства), за красив не знам, изкарвам си сам пари, които намирам за добри.
    Евроатлантик съм абсолютно безплатно. Не искам децата да живеят в Русия или нещо дори подобно на нея. Не мисля, че Европа е слаба и че трябва да следваме някой само защото е силен.
    Подозирам също, че платени сте доста от проруско коментиращите тук.
    Те така

    Коментиран от #81

    23:59 19.06.2026

  • 71 1300 години най добрия Бойко М. Б.

    11 3 Отговор
    Грамотност по ГЕРБерски

    00:00 20.06.2026

  • 72 абе ей да не обиждам говедата

    1 9 Отговор

    До коментар #48 от "Хмм":

    Непознат на дабил като теб.Вземи почети,така посъветва човека.

    00:00 20.06.2026

  • 73 Морски

    7 2 Отговор
    Автора казва "четете исторически книги и научни материали които са одобрени от правителствата на САЩ,Британия и Израел"

    00:13 20.06.2026

  • 74 Ами Не Само

    1 5 Отговор
    Исторически е Неграмотен.

    Май си е Неграмотен

    Като Всеки Един Шапкар.

    00:13 20.06.2026

  • 75 Пецата

    0 0 Отговор
    Аз историа бъкел не знам разбираш ли и вобще не ме е еня 🤣

    00:13 20.06.2026

  • 76 Ваня

    0 0 Отговор
    Православието няма общо с кръстоносците, с кози, сатанистни и т.н.т. ПравоСлавие, Славят Света Прав и Света Слав ( Светлия Духовен Свят на Вишен Фане/ Фине, Бог Ван), Славяни - Славят Света Слав и Света Прав. Света Слав, Майката Сва Слава (Лада - Богиня на хармонията) Има ли ганация, че някой умишлено не им подхвърля на кръстоносците някакви идоли? Четете Харати Светлина от нея са пренаписани останалите учения, четете Веди ( Веди - знания), православието е ведическо - Ведическо Православие. Четете книгата Коледа и др., за да не се лъжете с измислени идоли, а да имате знаниа за сътворението на Света. Козел, със змииски глави, триглави, седемглави, 22 глави ( извънземни животни). Черния змей се навива на кълбо и създава черни дупки, Хаоса, първичния мрак / ереб. Етер и Ереб са различни същности, ереб - непрогледен мрак. Етер - дух творящ положителни творения - ХА, Светлина физическа и т.н.т.....Светове на Светлината, защото е положителен твори положително.

    00:16 20.06.2026

  • 77 6135

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "!!!?":

    "Ама каква грамотност искате от един фатмак и.ф. премиер"

    "Фатмакът" е завършил елитна природо-математическа гимназия с отличие!
    Само с това образование да си беше останал пак щеше да бъде по-начетен от 99% от матряла.

    00:18 20.06.2026

  • 78 Другия път

    1 4 Отговор

    До коментар #44 от "кой да му каже":

    Значи хиляди неуки крепостни били поискали да участват във войната за спасяване на своите православни братя. Ама че глупости..,

    00:23 20.06.2026

  • 79 ПП Де Би Ли

    3 0 Отговор
    Всъщност, това изказване на тоя НПО а и като гледам активната розова ферма активирана и тук е част от ПП Де Би ли кампанията срещу всичко което не ги кефи. Без логика ,без доводи, едни и същи епитети. А тоя паун е ярък представител на розовата флора и фауна.

    00:24 20.06.2026

  • 80 Смешник

    1 0 Отговор
    Още един пишман историк се изходи по въпроса Няма никакво значение в случая дали Радев е запознат в детайли с историята важното в случая е да се спре помощта за фашистката хунта в Киев

    00:28 20.06.2026

  • 81 Бобина

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Ето например":

    Коте , ние в момента живеем в подобие на Украйна. Вземи прочети малко. Ако почнеш и да мислиш ще бъде страхотно. ПП Де Би ли

    00:29 20.06.2026

  • 82 Не съм Радевист

    0 0 Отговор
    В Русия по онова време може да няма патриарх, но в руските православни църкви свещениците обясняват на паството защо императорът предприема военен поход срещу Османската империя през 1877 г. и агитират, че дълг на руския народ е да освободи своите братя православни християни.
    Предполагам, че Радев е имал предвид този факт. Вероятно такъв съвет му е бил даден от някой от неговите съветници. Сред тях би трябвало да има такива, които да познават добре българската история.

    00:31 20.06.2026

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