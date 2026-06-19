Радев е рядко исторически неграмотен

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Румен Радев доказа, че е рядко исторически неграмотен. Това коментира българският историк Александър Стоянов по повод изказването на премиера Радев, че „времето на кръстоносните походи приключи“.

„Войната (в Украйна) отдавна излезе извън окопите и се разпростря върху икономиката, енергетиката, спорта, културата, а сега тръгва да обхваща и религията. Мисля, че времето на кръстоносните походи приключи“, заяви Радев за подготвения нов пакет санкции срещу Русия, на които София може да наложи вето. България не подкрепя налагането на санкции със символичен характер срещу руския патриарх Кирил, тъй като подобни мерки не биха допринесли за постигането на основната цел на санкционната политика срещу Русия, заяви по-рано министърът на външните работи Велислава Петрова.

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Ето какво заяви Александър Стоянов:

Освен че България щяла да спира кръстоносния поход на Европа срещу Русия, се оказва, че ние сме били длъжни на Руската православна църква конкретно за нашето освобождение. Не знам дали премиерът Радев знае, че всъщност когато България се освобождава от османска власт в Русия дори няма патриарх. Защото е махнат още от времето на Петър Първи.

Решенията за освобождението на България се взимат от руския император, а не от Руската православна църква.

Не знам така дали Радев знае, че кръстоносни походи срещу православните никога не е имало, защото няма как да има кръстоносен поход, насочен срещу християни. Сигурно си мисли за Константинопол през 1204 г. как латините го превзели и как този поход бил срещу Византия. Но този поход никога не е бил срещу Византия.

Не бива да очакваме прекалено много от историческите познания на нашия премиер. Или пък може би би трябвало да очакваме, че лидерите на нашата страна познават историята и могат да боравят с нея. За съжаление техните собствени политически последователи не умеят да боравят с историята, не я разбират, не я познават и съответно не могат да изискват (от полиците да я познават).

Затова, мили българи, не е лошо да започнете да четете повече книги, и да се интересувате от миналото. Защото в момента ужасно много се излагаме пред Европа с изказванията на нашия премиер. Изказванията му освен исторически, са и политически нелепи. Докога ще търпим? Това е един много интересен въпрос, чийто отговор ми е доста тъжен. В нашето обществено виждам пълна апатия. На този етап от България в Европа нищо не може да се очаква, което е тъжно и жалко.