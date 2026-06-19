Радев е рядко исторически неграмотен

Румен Радев доказа, че е рядко исторически неграмотен. Това коментира българският историк Александър Стоянов по повод изказването на премиера Радев, че „времето на кръстоносните походи приключи“.
„Войната (в Украйна) отдавна излезе извън окопите и се разпростря върху икономиката, енергетиката, спорта, културата, а сега тръгва да обхваща и религията. Мисля, че времето на кръстоносните походи приключи“, заяви Радев за подготвения нов пакет санкции срещу Русия, на които София може да наложи вето. България не подкрепя налагането на санкции със символичен характер срещу руския патриарх Кирил, тъй като подобни мерки не биха допринесли за постигането на основната цел на санкционната политика срещу Русия, заяви по-рано министърът на външните работи Велислава Петрова.
Ето какво заяви Александър Стоянов:
Освен че България щяла да спира кръстоносния поход на Европа срещу Русия, се оказва, че ние сме били длъжни на Руската православна църква конкретно за нашето освобождение. Не знам дали премиерът Радев знае, че всъщност когато България се освобождава от османска власт в Русия дори няма патриарх. Защото е махнат още от времето на Петър Първи.
Решенията за освобождението на България се взимат от руския император, а не от Руската православна църква.
Не знам така дали Радев знае, че кръстоносни походи срещу православните никога не е имало, защото няма как да има кръстоносен поход, насочен срещу християни. Сигурно си мисли за Константинопол през 1204 г. как латините го превзели и как този поход бил срещу Византия. Но този поход никога не е бил срещу Византия.
Не бива да очакваме прекалено много от историческите познания на нашия премиер. Или пък може би би трябвало да очакваме, че лидерите на нашата страна познават историята и могат да боравят с нея. За съжаление техните собствени политически последователи не умеят да боравят с историята, не я разбират, не я познават и съответно не могат да изискват (от полиците да я познават).
Затова, мили българи, не е лошо да започнете да четете повече книги, и да се интересувате от миналото. Защото в момента ужасно много се излагаме пред Европа с изказванията на нашия премиер. Изказванията му освен исторически, са и политически нелепи. Докога ще търпим? Това е един много интересен въпрос, чийто отговор ми е доста тъжен. В нашето обществено виждам пълна апатия. На този етап от България в Европа нищо не може да се очаква, което е тъжно и жалко.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Камък на масата, камък на земята
Коментиран от #52
23:04 19.06.2026
2 Ти да видиш
Коментиран от #12
23:06 19.06.2026
3 Мдаааа
23:06 19.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Простьо
Коментиран от #15, #70
23:08 19.06.2026
6 Валентин
Коментиран от #37
23:08 19.06.2026
7 Мда
23:08 19.06.2026
8 снизходителна оценка
23:10 19.06.2026
9 Mими Кучева🐕🦺
23:10 19.06.2026
10 хахахах
23:11 19.06.2026
11 ВВП
23:11 19.06.2026
12 Хм Хм
До коментар #2 от "Ти да видиш":Дори си нямаш идея каква работа е свършил неграмотникът. ТежкО ни.
23:11 19.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Комунягите даже не знаят
23:12 19.06.2026
15 урумчо
До коментар #5 от "Простьо":Не е подвластен на вашите господари, а е симпатизант и лакей с характер на нашия господар император..
23:13 19.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ВВП
23:13 19.06.2026
18 Наистина сте Платена Медия!
Бъдете живи и здрави!
23:13 19.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Мили историко, не си рабрал
Става дум за поредния "кръстоносен" поход на Западна Европа срещу Русия.
Като претендираш да си историк би трябвало да знаеш поне историческите факти.
Поччти винаги Западна Европа е била агресор. Карл Шведския, Наполеон, Хитлер, Кримските войни с англичаните...
Това са фактите а ти мили ми професоре си ги тълкувай както искаш.
Коментиран от #27, #35
23:14 19.06.2026
21 ФА....Т. МАК
ФА...Т. МАК
ЩЕ СИ ОСТАНЕ
23:14 19.06.2026
22 Ами
кога след гостуването на Балдуин I
по нашите земи, България и българите
са получили нещо добро от запада.
23:15 19.06.2026
23 ВВП
23:15 19.06.2026
24 Ще пиша дистертация по история на тема
Професора ще ми бъде научен ръководител, надвам се да разбира от средновековни чепове за зеле.
23:16 19.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 бай Даньо
/Стоянов , жълтопаветник/
Не съм гласувал за Радев но като че ли за първи път от доста време имаме на чело на държавта българофил. Вероятно другия път ще гласувам за него ,най малкото жълтопаветните да разберат че от такава опозиционност има да губят още ...
23:17 19.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 !!!?
Мистър Кеш и Боко Тиквата са като две капки вода...!!!?
Коментиран от #77
23:18 19.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ
Значи всичко е Окей
23:19 19.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 койдазнай
23:19 19.06.2026
33 Гласове от зайчарника в Банкя
23:20 19.06.2026
34 Ники
23:21 19.06.2026
35 претенция за
До коментар #20 от "Мили историко, не си рабрал":Дълбоки познания за кръстоносните походи през средните векове.
Поне попитай чат джи пи и ти за справка!
23:21 19.06.2026
36 Летец Пешеходец
23:22 19.06.2026
37 защо
До коментар #6 от "Валентин":Гимназия: Завършва Националната гимназия за древни езици и култури (НГДЕК) „Св. Константин Кирил Философ“ с профил „История“.Бакалавър: Дипломира се в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със специалност „История“ (профил „Нова и съвременна история“).Магистратура: Завършва с отличие (cum laude) в престижния Лайденски университет в Нидерландия по програмата „История на европейската експанзия и глобализация“.Докторат: Защитава докторска степен в същия Лайденски университет с дисертация на тема военните реформи и кампании на Русия на Юг
Та те така.
Коментиран от #48
23:23 19.06.2026
38 хмм
23:24 19.06.2026
39 Хмм
23:25 19.06.2026
40 Историк комик
23:26 19.06.2026
41 Анонимен
23:27 19.06.2026
42 ?????
Негова си работа на Александър Стоянов.
Кириак Стефчовците не свършват никога.
23:32 19.06.2026
43 Мунчо
23:33 19.06.2026
44 кой да му каже
Коментиран от #78
23:34 19.06.2026
45 Ами
23:35 19.06.2026
46 Вазелин Радев
23:36 19.06.2026
47 БеГемот
23:37 19.06.2026
48 Хмм
До коментар #37 от "защо":само дето този отличник е никому непознат и решил да придобие малко слава от рейтинга на Радев, да стане известен поне за минута време
Коментиран от #72
23:38 19.06.2026
49 Архимандрисандрит Бибиян
23:39 19.06.2026
50 Лама Мирчев
Грамотни са също шимпaнзето Борисов и cвинятa Пеевски.
23:39 19.06.2026
51 Соросоиден
Коментиран от #65
23:40 19.06.2026
52 Пешо
До коментар #1 от "Камък на масата, камък на земята":Оффф той пък Киро беше вдин грамотен.... от кеймбридж ли не знам, ама му викаха киро тъпото по едно време. А пък за Боко и Шиши няма и дума да става. Те са титани на грамотността.
23:41 19.06.2026
53 ДрайвингПлежър
23:42 19.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Тити на Кака
Каква е тази Балдуинова кула в Търновград....
Кои са тези хора, които обсаждат, превземат и опустошават Константинопол, какъв е този Енрико Дандоло, след като кръстоносците никакво намерение да воюват срещу православните не са имали, както твърди експертът Сашко Стоянов ...
Я да се понапъна......А! Сетих се!
Путин е бил и се е бил! Там е бил и се е бил бил!
Нещата си дойдоха на мястото 😂😂😂
Коментиран от #64
23:43 19.06.2026
56 Бг гражданин
23:43 19.06.2026
57 Радев
23:44 19.06.2026
58 Най-добрата награда за глупостта
От фатмак какво да очакваш? Ама народа си го е пожелал.
Коментиран от #61
23:44 19.06.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 най-жестоката награда
До коментар #58 от "Най-добрата награда за глупостта":за алчността е богатството.
23:49 19.06.2026
62 Забележка
23:49 19.06.2026
63 Госあ
23:50 19.06.2026
64 Ами
До коментар #55 от "Тити на Кака":Пропускаш, че западни държави не само
финансират османците срещу християните,
а и помагат при обсадата на Константинопол с флот.
Както казва мой познат ... На запад от Виена само мърша.
23:51 19.06.2026
65 Госあ
До коментар #51 от "Соросоиден":Нашите “историци” мълчат като е..ни г..ове относно северномакедонския въпрос !
23:53 19.06.2026
66 Неграмотен си ти Александърчо
"Официалната отправна точка за северните кръстоносни походи е призива на папа Целестин Трети през 1195 г."
"Тевтонски Орден, германски военен религиозен орден, основан като болница около 1190 г.и създаден като военен орден през 1198 г., ръководи тези набези и се възползва изключително много от кръстоносните походи, както и германските търговци, които се разпръсват по търговските маршрути, преминаващи през Балтийската граница."
"Кръстоносен Поход
Шведски Кръстоносни Походи
Датските Кръстоносни Походи
Ливонски Кръстоносен Поход
Прусия и Литва
Тевтонски орден в Ливония и Вотия (1237-1410)"
23:54 19.06.2026
67 Бобо1
23:55 19.06.2026
68 Sleepwalking в голямата Европейска Война
От днес Аз започвам да отброявам дните до Голямата Война в Европа, ни ма интересува нито богатството на България, нито колко е богата ЕС, нито ма интересува Руският Патриарх, нито Папата в Рим, нито ма интересува бюрократите в Брюксел нито ма интересуват некви Военни Съюзи.
Просто всеки един ден ще отброявам
дните до голямата Война в Европа.
Ден Първи.
1.Един ден по малко до Голямата Война в Европа.
23:56 19.06.2026
69 Хахаха
23:58 19.06.2026
70 Ето например
До коментар #5 от "Простьо":Аз съм умерено умен (имам няколко доказателства), за красив не знам, изкарвам си сам пари, които намирам за добри.
Евроатлантик съм абсолютно безплатно. Не искам децата да живеят в Русия или нещо дори подобно на нея. Не мисля, че Европа е слаба и че трябва да следваме някой само защото е силен.
Подозирам също, че платени сте доста от проруско коментиращите тук.
Те така
Коментиран от #81
23:59 19.06.2026
71 1300 години най добрия Бойко М. Б.
00:00 20.06.2026
72 абе ей да не обиждам говедата
До коментар #48 от "Хмм":Непознат на дабил като теб.Вземи почети,така посъветва човека.
00:00 20.06.2026
73 Морски
00:13 20.06.2026
74 Ами Не Само
Май си е Неграмотен
Като Всеки Един Шапкар.
00:13 20.06.2026
75 Пецата
00:13 20.06.2026
76 Ваня
00:16 20.06.2026
77 6135
До коментар #28 от "!!!?":"Ама каква грамотност искате от един фатмак и.ф. премиер"
"Фатмакът" е завършил елитна природо-математическа гимназия с отличие!
Само с това образование да си беше останал пак щеше да бъде по-начетен от 99% от матряла.
00:18 20.06.2026
78 Другия път
До коментар #44 от "кой да му каже":Значи хиляди неуки крепостни били поискали да участват във войната за спасяване на своите православни братя. Ама че глупости..,
00:23 20.06.2026
79 ПП Де Би Ли
00:24 20.06.2026
80 Смешник
00:28 20.06.2026
81 Бобина
До коментар #70 от "Ето например":Коте , ние в момента живеем в подобие на Украйна. Вземи прочети малко. Ако почнеш и да мислиш ще бъде страхотно. ПП Де Би ли
00:29 20.06.2026
82 Не съм Радевист
Предполагам, че Радев е имал предвид този факт. Вероятно такъв съвет му е бил даден от някой от неговите съветници. Сред тях би трябвало да има такива, които да познават добре българската история.
00:31 20.06.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.