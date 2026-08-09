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Геополитически автогол: Как дронът край Кардам попари ентусиазма на опозицията

Геополитически автогол: Как дронът край Кардам попари ентусиазма на опозицията

9 Август, 2026 12:26, обновена 9 Август, 2026 12:43 4 643 84

  • дрон-
  • кардам-
  • опозиция-
  • прогресивна българия

Изгубеният геополитически разказ на ПП-ДБ

Геополитически автогол: Как дронът край Кардам попари ентусиазма на опозицията - 1
Снимка: Министерски съвет
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Инцидентът с безпилотния летателен апарат, който нахлу в българското въздушно пространство и се взриви в непосредствена близост до ГКПП „Кардам“, за броени часове се превърна в лакмус за зрелостта на политическата ни сцена.

Вместо да послужи за поредната тежка институционална криза, случаят бързо се трансформира в показно как прибързаното политиканстване може да изиграе лоша шега. Адекватната и бърза реакция на управляващите по темата за дрона буквално попари ентусиазма на възбудената опозиция, а двойният удар за ПП-ДБ дойде от факта, че дронът не беше руски.

Първият удар: Институционалното хладнокръвие срещу хаоса

Опозиционните сили традиционно разчитат на забавяне, липса на координация или институционална безпомощност при подобни извънредни ситуации, за да атакуват легитимността на кабинета. Този път обаче сценарият се провали. Светкавичното свикване на Съвета по сигурността към Министерския съвет от премиера Румен Радев, незабавното отцепване на района и пребазирането на допълнителни сили на „Гранична полиция“ и средства за противовъздушна отбрана по северната ни граница демонстрираха сигурност и контрол.

Преди критиците изобщо да успеят да разгърнат тезите си за „пробита национална сигурност“, държавната машина вече бе задействана, лишавайки опозицията от първоначалния ѝ хляб – обвиненията в некомпетентност.

Вторият удар: Изгубеният геополитически разказ на ПП-ДБ

Истинското разочарование за представителите на ПП-ДБ обаче дойде по линия на геополитическия наратив. Първоначалните пламенни позиции на коалицията побързаха да обвържат инцидента с опит за удар по критична инфраструктура в близост до компресорната станция на Трансбалканския газопровод. Появиха се внушения от техни представители, че ако бъде установена „руска връзка“, посланието на Кремъл ще бъде трудно за объркване. Очакването за руска провокация трябваше да се превърне в перфектния пиар инструмент за демонстриране на евроатлантическа бдителност. Реалността обаче нанесе своя двоен удар. Официалният анализ на Министерството на отбраната показа, че останките принадлежат на дрон-примамка „Майя“ – тип летателен апарат, използван широко от украинските въоръжени сили.

Последвалото свикване на среща с посланика на Украйна в МВнР и официалното уверение от Киев, че апаратът не е бил насочен преднамерено към България, окончателно затвориха страницата за „руската агресия на българска територия“.

ГЕРБ и „Възраждане“: Политическият шахмат около инцидента

Докато ПП-ДБ бързаха да капитализират геополитически, останалите политически сили реагираха по коренно различен начин, очертавайки новите разделителни линии в парламента: ГЕРБ избраха позицията на хладнокръвния арбитър. От партията побързаха да охладят страстите, като категорично заявиха, че „сигурността на България не е тема за партийна пропаганда“. С това те индиректно упрекнаха ПП-ДБ в прибързано политиканстване и подкрепиха тезата, че в моменти на криза институциите трябва да говорят с факти, а не партиите с лозунги.

„Възраждане“, от своя страна, очаквано използваха инцидента, за да атакуват цялостния външнополитически курс на страната. Лидерът им Костадин Костадинов обяви, че случилото се не е изненада, предвид „агресивната политика, която вече поредица български правителства водят“. Представители на партията дори отидоха на място край Кардам, опитвайки се да наложат тезата, че совалките на властта ни вкарват в чужд конфликт.

Когато фактите мълчат, пиарът губи

Опитът на ПП-ДБ да капитализира политически върху една криза в сферата на националната сигурност се сблъска челно с неудобните факти. Вместо очаквания натиск срещу управлението, коалицията се оказа в позицията на прибързано говореща страна, чиито геополитически клишета изпревариха заключенията на експертите.

Случаят „Кардам“ доказа за пореден път, че в коментарите за националната отбрана и сигурност емоциите носят единствено пасиви. А управляващите, чрез своя хладнокръвен и бърз отговор, успяха не просто да овладеят ситуацията на терен, но и да спечелят стратегическо преимущество на политическата арена.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Радев е против санкциите към Гундяев,

    23 105 Отговор
    защото руският поп от КГБ публично нашока канчето на Радев насред София и от тогава Радев придоби Стокхолмски синдром!
    А пък Йотова падна на колене пред руският поп от КГБ да му целува ръце, след което раздаде стотици бг паспорти на руските шпиони!

    Коментиран от #20, #25, #38

    12:42 09.08.2026

  • 5 ЧИЧО РУМЕН МАСОНА

    24 76 Отговор
    Ни вкарва във войната.

    Коментиран от #57

    12:42 09.08.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    41 13 Отговор
    И тук ли ползвате обработената снимка🤔❗
    С "изпраната" до чисто бяло тениска 😀❗

    Коментиран от #8, #28

    12:42 09.08.2026

  • 7 Защо крият

    25 101 Отговор
    останките от дрона. Докато независим експерт не потвърди какъв е дронът и кой го е изстрелял, не вярвам и на една дума на пропутинското правителство на Радев.

    Коментиран от #22, #50

    12:44 09.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Мюмю

    28 9 Отговор
    айда, и тука изтрили фланелката

    12:45 09.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Радев, ко стаа бе братчед?

    36 36 Отговор
    кога ще бориш олигархията?
    Какво става с американските визи?

    12:46 09.08.2026

  • 13 Муньо:

    32 16 Отговор
    Американските аероплани са тук, за да ни пазят!

    12:47 09.08.2026

  • 14 СССР се завръща

    23 29 Отговор
    Потника ми е зелен и не пран и мирише на кока

    12:47 09.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Кви са тия свратбари

    26 26 Отговор
    единия с бяла размандена риза, другия с бяла тениска?

    12:49 09.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Факт

    17 45 Отговор
    Фатмака беше лично посочен за премиер от руския генерал Решетников ,наскоро получи похвала от руското външно,останалото е за наивници

    12:54 09.08.2026

  • 19 позицията

    27 7 Отговор
    Дронът примамка не е бил забелязан от наличната и наследена и без желание за обновяване ПВО система.
    Чия е вината украински дрон да лети на запад от заглушаване на ориентировъчните сигнали (негатив за украинците и позитив за руснаците) или погрешно програмиран или... е важна за установяване, но незабелязаното му нахлуване си е сегашен наш негатив.

    Коментиран от #24

    12:56 09.08.2026

  • 20 Щип

    59 17 Отговор

    До коментар #4 от "Радев е против санкциите към Гундяев,":

    Вижте какво умно- красиви и неадекватни ППДБГЕРБДПС-та видя се, че вашите любими украински ф..сти ни изпратиха дрон с динамит не разузнавателен или заблуждавощ, а боен с малък заряд. Така че наведете засрамено глави и замълчете скромно!
    " скромно" е трудно смилаемо за вас! ;-)

    Коментиран от #60, #80

    12:56 09.08.2026

  • 21 Николай Николаевич

    69 8 Отговор
    Иво Мирчев ги разбира тия работи! Неговата експертиза е професионална, точна, обективна и безпристрастна!!!
    Голяма веселба падна за пореден път след глупавите му приказки!

    12:59 09.08.2026

  • 22 Щип

    46 6 Отговор

    До коментар #7 от "Защо крият":

    Вярвай защото истината е че освен украински е и малък боен дрон със заряд!

    Коментиран от #40

    13:00 09.08.2026

  • 23 Руските номера на КГБ ги знаем всички

    15 47 Отговор
    Само нашите русодебили не ги знаят.

    Коментиран от #43, #64

    13:01 09.08.2026

  • 24 без поука

    38 2 Отговор

    До коментар #19 от "позицията":

    И цял двуместен самолет откъм балтика бе кацнал незабелязано изоставен на летище в североизточната част на страната преди няколко години..

    13:01 09.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Феникс

    41 6 Отговор
    Ако беше ударил помпената станция за газ тогава щеше да охлади други страсти! Наясно ли сте че ако беше ударил станцията , нямаше как да бъде доказан произхода му?

    Коментиран от #78

    13:07 09.08.2026

  • 27 Зелен кон

    19 44 Отговор
    Досега никой не е видял зелен кон, умен комунист, умна фуражка и русофил патриот!

    Коментиран от #34

    13:07 09.08.2026

  • 28 Ами

    13 2 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Прана е с Первол

    13:12 09.08.2026

  • 29 Феникс

    25 5 Отговор
    Абе факти защо използвате неверни данни и снимков материал, на този хубавец със бялата тениска имаше лого кинетекс на скъсаната тенисчица!

    Коментиран от #81

    13:13 09.08.2026

  • 30 Митьо СМС-а

    21 5 Отговор
    защо е само по официална тениска?

    13:13 09.08.2026

  • 31 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    28 6 Отговор
    Добре ще е Ивайло $$$вирчев да даде нов коментар по темата...

    13:15 09.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ЕДГАР КЕЙСИ

    13 22 Отговор
    НА СНИМКАТА, ДВАМА КОМУНИСТО - ФАШИСТИ ......................, ФАКТ !

    Коментиран от #39

    13:18 09.08.2026

  • 34 Щип

    17 4 Отговор

    До коментар #27 от "Зелен кон":

    Ти си единственият "зелен кон" на света, но не си нищо повече от кон макар и зелен!!!

    13:22 09.08.2026

  • 35 Такааааа

    15 22 Отговор
    Няколко въпроса :
    Защо не е засечен от Румъния ?
    Защо чак вечерта се разбра какъв модел е дрона ?
    Кой как установи , че умишлено украинците са го насочили ?


    И още малко да попитам :
    Олигархията разбита ли е вече ?
    Цените паднаха ли ?
    Румен импотентен ли или толкова си може ?
    Иначе тенискита е супер и говори много

    13:24 09.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Гнидо

    16 7 Отговор

    До коментар #4 от "Радев е против санкциите към Гундяев,":

    Кажи нещо за вселенския поп от ЦРУ.

    Коментиран от #47

    13:28 09.08.2026

  • 39 Корнелия

    12 4 Отговор

    До коментар #33 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Безродници и българоубийци .

    13:31 09.08.2026

  • 40 Oня с коня

    10 14 Отговор

    До коментар #22 от "Щип":

    Гръцки,никой не крие че Дронът е украински и при това със Заряд,но ТИ защо криеш че Основната Версия е,че това е "приземен" електронно Дрон от Русия и в последствие изпратен на Нова мисис "под прикритие"?

    13:35 09.08.2026

  • 41 Артилерист

    24 5 Отговор
    Ако правителството беше гербаджийско или атлантико-сглобкаджийско този кардамски дрон сто процента щеше да е руски и тука щеше да има реки от атлантическа (начело с Тагарев, Шаламанов, Запрянов, Паси и тп) помия по Русия...

    14:01 09.08.2026

  • 42 Г€Н€РАЛ Д€$И

    7 12 Отговор
    Моят "мъж"-р.р. € натов$ки Г € Йрал, а $инът ми -мамин $тра хил чо жив€€ в $ащ..,
    Ни€ цялото "$€ м€й $тво" $м€ И$тин$ки Про-ам€рикан$ки €вро-атлантици!
    Българ$кото БКП(ПБ) и ам€рикан$кото БКП, РЪКА ЗА РЪКА ПР€З В€КОВ€Т€!

    14:04 09.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 НИЯ

    23 5 Отговор
    Има ли значение какъв е този дрон,или щом е Украйнски всичко е наред,и да продължаваме да им помагаме,а нашият народ-беден и гладен и трябва да изнемогва.Що за логика ,разрешили сме им да си живеят по нашите курорти ,и да си щракат пръсти,българския народ е без значение ,той няма думата.Това е.геноцид спрямо българина.

    14:08 09.08.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Биби

    4 5 Отговор
    Дрогара Милен да обесни ка окраинството на дрона замести новите радари,шо старите са седемдесе и кусур годишни. Тука топарлака става вече на голо.

    14:13 09.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Изменници

    10 1 Отговор
    Няма значение дали ще убият семейството ти с руски украински ирански или друг дрон Предателите не взимат мерки за ПВО отбрана със съюзниците против нападения

    14:19 09.08.2026

  • 49 Ами сега?

    7 10 Отговор
    Да, дрона не беше руски,но не и взривното устройство, за което всички мълчат като риби.

    14:20 09.08.2026

  • 50 Цък

    13 4 Отговор

    До коментар #7 от "Защо крият":

    Тъпак, не ти трябва истината нито на жълтопаветниците. След първия шамар не се предадоха, дрона е украйнски но изстрелян от руснаците. Това са сбъркани хора и за всичко са им виновни руснаците.

    14:22 09.08.2026

  • 51 Хасковски каунь

    10 3 Отговор
    Кът пълшоче се е скрило.
    Мирчев с двата пръста чело

    14:27 09.08.2026

  • 52 Дронът е руски, какъв да е?

    4 5 Отговор
    Цитат

    14:31 09.08.2026

  • 53 Невяна

    8 5 Отговор
    Браво на автора, много добре написана статия.

    14:33 09.08.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 ФАКТИ

    10 3 Отговор
    БОМБЯСАЛАТА НИ ОПОЗИЦИЯ Е ЕДНА ОТ ВИНОВНИЦИТЕ ЗА НАПАДЕНИЕТО НА УРКИТЕ НАД КАРДАМ И НАШАТА БЕЗПОМОЩНОСТ ДА ДА СЕ ЗАЩИТИМ.ПОДЛОГИ.

    14:41 09.08.2026

  • 56 Мдаа

    3 12 Отговор
    Какво ще прави украински дрон на запад, дори да е тяхно производство, 100% това е руска работа. Всъщност т. н взрив е бил като от спукана гума тоест пиратка.

    14:42 09.08.2026

  • 57 Абе на такива като тебе

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "ЧИЧО РУМЕН МАСОНА":

    трябва да им се забрани да пишат.Примития!

    15:03 09.08.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Янко

    9 2 Отговор
    Лошото е че дрона беше розово пони за ПП ДБ

    15:06 09.08.2026

  • 60 Да кажа и аз

    5 3 Отговор

    До коментар #20 от "Щип":

    Първо кажи кое не е истина в написаното ве мунчовец,по точно лизач на мунчовия ауспух.Чак по тв го давоха,и цел свет виде.Нефелници.

    Коментиран от #63

    15:07 09.08.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Кой изтри логото от тениската?

    7 0 Отговор
    Защо публикувате манипулирана снимка? Тениската имаше лого КИНТЕКС.

    Коментиран от #68

    15:09 09.08.2026

  • 63 некадърната козяшка смрад

    6 4 Отговор

    До коментар #60 от "Да кажа и аз":

    нищо не можа да капитализира освен да лае тука като пинчер .

    15:09 09.08.2026

  • 64 Зъл пес

    11 4 Отговор

    До коментар #23 от "Руските номера на КГБ ги знаем всички":

    А спомняш ли си в началото на войната как укрите се търкаляха по улиците завити с чували,уж убити и като духна вятър,взеха да се завиват с тях?Та не знам кой крив,кой прав.

    15:11 09.08.2026

  • 65 Снимката е фалшива

    9 1 Отговор
    По новия закон трябва да пише, че снимката е обработена с изкуствен интелект. Проверявайте ги тези работи, че глобите са огромни. Да си знаете!

    15:12 09.08.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Важното

    6 3 Отговор
    Глупости на търкалета. Всичко е следствие на действията на агресора. Очевидно пишещия никога не е чувал за причинно следствена връзка. Само,че ние имаме много по-важен въпрос как да си оправим къщичката

    15:36 09.08.2026

  • 68 Питам за приятел,иска тениска от Кинтекс

    6 0 Отговор

    До коментар #62 от "Кой изтри логото от тениската?":

    Тениската е много хубава. Кой ги подарява от кинтекс тия тениски. Къде може да си ги закупим. ? Другара Ангел Найденов виден евроатлантик сега в борда на Кинтекс ,дали може да ни подари по една тениска ,като на нашия виден военен министър Митко ?

    15:39 09.08.2026

  • 69 О, Морес

    2 0 Отговор
    Сайтът "Факти"- стожер на свободното Слово,ковачница на журналистически кадри !

    15:43 09.08.2026

  • 70 Малко ни интересува

    5 5 Отговор
    Тоя главен редактор е много зле, но показва докъде е стигнала руската пропаганда. Нашата цел е богата България и не ни интересуват копейки и антикопейки.

    15:53 09.08.2026

  • 71 Факти

    3 9 Отговор
    Украйна без да иска взривила дрон точно до помпената станция на газопровода, от който самата тя получава газ... Не виждате ли колко нелепо е това твърдение? Дронът е изстрелян от Русия за да се злепостави Украйна и да се спре помощта за нея. Русия ползва всякакви дронове - ирански, китайски, украински...

    Коментиран от #74

    15:58 09.08.2026

  • 72 Дика

    2 5 Отговор
    Още малко и ще излезе, че Украйна ни е нападнала с тоя дрон, айде по-полека.

    Коментиран от #76

    17:05 09.08.2026

  • 73 Гай Турий

    4 1 Отговор
    След украинското нападение на България, ние ще искаме ли активиране на чл. 5 от договара на НАТО. Какво ще се случи, ако НАТО ВЗЕМЕ ДА ни ОКАЗВА ВОЕННА ПОМОЩ СРЕЩУ фашистка Укра?! Рюте на квадрат, ти къде си бе, ухилен джайендър??!

    Коментиран от #79

    18:12 09.08.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 СПРАВЕДЛИВ

    3 0 Отговор
    Какво толкова чудно има, че паднал дрон, щом в съседни държави се водят военни действия? Естествено, че инцидентът ще се политизира, защото това е изгодно за всяка партия. Лошото е, че все повече ще бъдем потърпевши и не се знае какво още но чака.

    18:52 09.08.2026

  • 76 АМИ ТАКА СИ Е.

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Дика":

    АМА ПЪРВО НАПАДНАХА УКРАЙНА
    КРИМ ДОНЕЦК И ЛУГАНСК
    ПОСЛЕ ХЪРВАТСКА НАЛИ ПОМНИШ
    ПОСЛЕ ПОЛША
    ПОСЛЕ ЛАТВИЯ
    ПОСЛЕ РУМЪНИЯ
    ПОМНИШ ЛИ
    И С КВО ДА ПОМНИШ С ДВУЦВЕТНОТО ХАПЧЕ В КРАТУНАТА

    18:54 09.08.2026

  • 77 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    0 0 Отговор
    Кой, е виновен? Кой?
    И, всички писари пак не разбрахте
    "Царя е гол"!!!!

    19:02 09.08.2026

  • 78 СПРАВЕДЛИВ

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Феникс":

    На всички е ясно кой си пада по диверсии и тероризъм.

    19:11 09.08.2026

  • 79 ПРИПОМНЯНЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #73 от "Гай Турий":

    Когато човек лъже, неволно отваря широко очи...Вижте пак РР на снимката.

    19:17 09.08.2026

  • 80 СПРАВЕДЛИВ

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "Щип":

    Може да е предупреждение, че не смогваме да изпращаме достатъчно боеприпаси и че по-голямата част от народа ни е на страната на Русия.

    19:23 09.08.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Линията

    2 0 Отговор
    Глупост след глупост. Ние трябва да гледаме себе си и пазвитието на България. Не ме интересуват русофили русофоби, това е изкуствена линия натрапена от кпемъл за да се джавкаме и да ни отклонява вниманието.

    23:00 09.08.2026

  • 83 закривай

    0 1 Отговор
    ПП начело с онова Дебело Безобразие никога не може да бъде закрито преждевременно.
    Тези сафийски лигавета преднамерено и методично лишават от смисъл всякаква опозиция. Така фактически играят в отбора на Путин и неговия представител в България.

    23:00 09.08.2026

  • 84 Червената линия

    1 0 Отговор
    Глупост след глупост. Ние трябва да гледаме себе си и пазвитието на България. Не ме интересуват русофили русофоби, това е изкуствена линия натрапена от кпемъл за да се джавкаме и да ни отклонява вниманието от много по-ваони въпроки.

    23:01 09.08.2026