Геополитически автогол: Как дронът край Кардам попари ентусиазма на опозицията

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Инцидентът с безпилотния летателен апарат, който нахлу в българското въздушно пространство и се взриви в непосредствена близост до ГКПП „Кардам“, за броени часове се превърна в лакмус за зрелостта на политическата ни сцена.

Вместо да послужи за поредната тежка институционална криза, случаят бързо се трансформира в показно как прибързаното политиканстване може да изиграе лоша шега. Адекватната и бърза реакция на управляващите по темата за дрона буквално попари ентусиазма на възбудената опозиция, а двойният удар за ПП-ДБ дойде от факта, че дронът не беше руски.

Първият удар: Институционалното хладнокръвие срещу хаоса

Опозиционните сили традиционно разчитат на забавяне, липса на координация или институционална безпомощност при подобни извънредни ситуации, за да атакуват легитимността на кабинета. Този път обаче сценарият се провали. Светкавичното свикване на Съвета по сигурността към Министерския съвет от премиера Румен Радев, незабавното отцепване на района и пребазирането на допълнителни сили на „Гранична полиция“ и средства за противовъздушна отбрана по северната ни граница демонстрираха сигурност и контрол.

Преди критиците изобщо да успеят да разгърнат тезите си за „пробита национална сигурност“, държавната машина вече бе задействана, лишавайки опозицията от първоначалния ѝ хляб – обвиненията в некомпетентност.

Вторият удар: Изгубеният геополитически разказ на ПП-ДБ

Истинското разочарование за представителите на ПП-ДБ обаче дойде по линия на геополитическия наратив. Първоначалните пламенни позиции на коалицията побързаха да обвържат инцидента с опит за удар по критична инфраструктура в близост до компресорната станция на Трансбалканския газопровод. Появиха се внушения от техни представители, че ако бъде установена „руска връзка“, посланието на Кремъл ще бъде трудно за объркване. Очакването за руска провокация трябваше да се превърне в перфектния пиар инструмент за демонстриране на евроатлантическа бдителност. Реалността обаче нанесе своя двоен удар. Официалният анализ на Министерството на отбраната показа, че останките принадлежат на дрон-примамка „Майя“ – тип летателен апарат, използван широко от украинските въоръжени сили.

Последвалото свикване на среща с посланика на Украйна в МВнР и официалното уверение от Киев, че апаратът не е бил насочен преднамерено към България, окончателно затвориха страницата за „руската агресия на българска територия“.

ГЕРБ и „Възраждане“: Политическият шахмат около инцидента

Докато ПП-ДБ бързаха да капитализират геополитически, останалите политически сили реагираха по коренно различен начин, очертавайки новите разделителни линии в парламента: ГЕРБ избраха позицията на хладнокръвния арбитър. От партията побързаха да охладят страстите, като категорично заявиха, че „сигурността на България не е тема за партийна пропаганда“. С това те индиректно упрекнаха ПП-ДБ в прибързано политиканстване и подкрепиха тезата, че в моменти на криза институциите трябва да говорят с факти, а не партиите с лозунги.

„Възраждане“, от своя страна, очаквано използваха инцидента, за да атакуват цялостния външнополитически курс на страната. Лидерът им Костадин Костадинов обяви, че случилото се не е изненада, предвид „агресивната политика, която вече поредица български правителства водят“. Представители на партията дори отидоха на място край Кардам, опитвайки се да наложат тезата, че совалките на властта ни вкарват в чужд конфликт.

Когато фактите мълчат, пиарът губи

Опитът на ПП-ДБ да капитализира политически върху една криза в сферата на националната сигурност се сблъска челно с неудобните факти. Вместо очаквания натиск срещу управлението, коалицията се оказа в позицията на прибързано говореща страна, чиито геополитически клишета изпревариха заключенията на експертите.

Случаят „Кардам“ доказа за пореден път, че в коментарите за националната отбрана и сигурност емоциите носят единствено пасиви. А управляващите, чрез своя хладнокръвен и бърз отговор, успяха не просто да овладеят ситуацията на терен, но и да спечелят стратегическо преимущество на политическата арена.