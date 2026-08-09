Геополитически автогол: Как дронът край Кардам попари ентусиазма на опозицията

Инцидентът с безпилотния летателен апарат, който нахлу в българското въздушно пространство и се взриви в непосредствена близост до ГКПП „Кардам“, за броени часове се превърна в лакмус за зрелостта на политическата ни сцена.
Вместо да послужи за поредната тежка институционална криза, случаят бързо се трансформира в показно как прибързаното политиканстване може да изиграе лоша шега. Адекватната и бърза реакция на управляващите по темата за дрона буквално попари ентусиазма на възбудената опозиция, а двойният удар за ПП-ДБ дойде от факта, че дронът не беше руски.
Първият удар: Институционалното хладнокръвие срещу хаоса
Опозиционните сили традиционно разчитат на забавяне, липса на координация или институционална безпомощност при подобни извънредни ситуации, за да атакуват легитимността на кабинета. Този път обаче сценарият се провали. Светкавичното свикване на Съвета по сигурността към Министерския съвет от премиера Румен Радев, незабавното отцепване на района и пребазирането на допълнителни сили на „Гранична полиция“ и средства за противовъздушна отбрана по северната ни граница демонстрираха сигурност и контрол.
Преди критиците изобщо да успеят да разгърнат тезите си за „пробита национална сигурност“, държавната машина вече бе задействана, лишавайки опозицията от първоначалния ѝ хляб – обвиненията в некомпетентност.
Вторият удар: Изгубеният геополитически разказ на ПП-ДБ
Истинското разочарование за представителите на ПП-ДБ обаче дойде по линия на геополитическия наратив. Първоначалните пламенни позиции на коалицията побързаха да обвържат инцидента с опит за удар по критична инфраструктура в близост до компресорната станция на Трансбалканския газопровод. Появиха се внушения от техни представители, че ако бъде установена „руска връзка“, посланието на Кремъл ще бъде трудно за объркване. Очакването за руска провокация трябваше да се превърне в перфектния пиар инструмент за демонстриране на евроатлантическа бдителност. Реалността обаче нанесе своя двоен удар. Официалният анализ на Министерството на отбраната показа, че останките принадлежат на дрон-примамка „Майя“ – тип летателен апарат, използван широко от украинските въоръжени сили.
Последвалото свикване на среща с посланика на Украйна в МВнР и официалното уверение от Киев, че апаратът не е бил насочен преднамерено към България, окончателно затвориха страницата за „руската агресия на българска територия“.
ГЕРБ и „Възраждане“: Политическият шахмат около инцидента
Докато ПП-ДБ бързаха да капитализират геополитически, останалите политически сили реагираха по коренно различен начин, очертавайки новите разделителни линии в парламента: ГЕРБ избраха позицията на хладнокръвния арбитър. От партията побързаха да охладят страстите, като категорично заявиха, че „сигурността на България не е тема за партийна пропаганда“. С това те индиректно упрекнаха ПП-ДБ в прибързано политиканстване и подкрепиха тезата, че в моменти на криза институциите трябва да говорят с факти, а не партиите с лозунги.
„Възраждане“, от своя страна, очаквано използваха инцидента, за да атакуват цялостния външнополитически курс на страната. Лидерът им Костадин Костадинов обяви, че случилото се не е изненада, предвид „агресивната политика, която вече поредица български правителства водят“. Представители на партията дори отидоха на място край Кардам, опитвайки се да наложат тезата, че совалките на властта ни вкарват в чужд конфликт.
Когато фактите мълчат, пиарът губи
Опитът на ПП-ДБ да капитализира политически върху една криза в сферата на националната сигурност се сблъска челно с неудобните факти. Вместо очаквания натиск срещу управлението, коалицията се оказа в позицията на прибързано говореща страна, чиито геополитически клишета изпревариха заключенията на експертите.
Случаят „Кардам“ доказа за пореден път, че в коментарите за националната отбрана и сигурност емоциите носят единствено пасиви. А управляващите, чрез своя хладнокръвен и бърз отговор, успяха не просто да овладеят ситуацията на терен, но и да спечелят стратегическо преимущество на политическата арена.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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4 Радев е против санкциите към Гундяев,
А пък Йотова падна на колене пред руският поп от КГБ да му целува ръце, след което раздаде стотици бг паспорти на руските шпиони!
Коментиран от #20, #25, #38
12:42 09.08.2026
5 ЧИЧО РУМЕН МАСОНА
Коментиран от #57
12:42 09.08.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
С "изпраната" до чисто бяло тениска 😀❗
Коментиран от #8, #28
12:42 09.08.2026
7 Защо крият
Коментиран от #22, #50
12:44 09.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Мюмю
12:45 09.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Радев, ко стаа бе братчед?
Какво става с американските визи?
12:46 09.08.2026
13 Муньо:
12:47 09.08.2026
14 СССР се завръща
12:47 09.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Кви са тия свратбари
12:49 09.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Факт
12:54 09.08.2026
19 позицията
Чия е вината украински дрон да лети на запад от заглушаване на ориентировъчните сигнали (негатив за украинците и позитив за руснаците) или погрешно програмиран или... е важна за установяване, но незабелязаното му нахлуване си е сегашен наш негатив.
Коментиран от #24
12:56 09.08.2026
20 Щип
До коментар #4 от "Радев е против санкциите към Гундяев,":Вижте какво умно- красиви и неадекватни ППДБГЕРБДПС-та видя се, че вашите любими украински ф..сти ни изпратиха дрон с динамит не разузнавателен или заблуждавощ, а боен с малък заряд. Така че наведете засрамено глави и замълчете скромно!
" скромно" е трудно смилаемо за вас! ;-)
Коментиран от #60, #80
12:56 09.08.2026
21 Николай Николаевич
Голяма веселба падна за пореден път след глупавите му приказки!
12:59 09.08.2026
22 Щип
До коментар #7 от "Защо крият":Вярвай защото истината е че освен украински е и малък боен дрон със заряд!
Коментиран от #40
13:00 09.08.2026
23 Руските номера на КГБ ги знаем всички
Коментиран от #43, #64
13:01 09.08.2026
24 без поука
До коментар #19 от "позицията":И цял двуместен самолет откъм балтика бе кацнал незабелязано изоставен на летище в североизточната част на страната преди няколко години..
13:01 09.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Феникс
Коментиран от #78
13:07 09.08.2026
27 Зелен кон
Коментиран от #34
13:07 09.08.2026
28 Ами
До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Прана е с Первол
13:12 09.08.2026
29 Феникс
Коментиран от #81
13:13 09.08.2026
30 Митьо СМС-а
13:13 09.08.2026
31 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
13:15 09.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #39
13:18 09.08.2026
34 Щип
До коментар #27 от "Зелен кон":Ти си единственият "зелен кон" на света, но не си нищо повече от кон макар и зелен!!!
13:22 09.08.2026
35 Такааааа
Защо не е засечен от Румъния ?
Защо чак вечерта се разбра какъв модел е дрона ?
Кой как установи , че умишлено украинците са го насочили ?
И още малко да попитам :
Олигархията разбита ли е вече ?
Цените паднаха ли ?
Румен импотентен ли или толкова си може ?
Иначе тенискита е супер и говори много
13:24 09.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Гнидо
До коментар #4 от "Радев е против санкциите към Гундяев,":Кажи нещо за вселенския поп от ЦРУ.
Коментиран от #47
13:28 09.08.2026
39 Корнелия
До коментар #33 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Безродници и българоубийци .
13:31 09.08.2026
40 Oня с коня
До коментар #22 от "Щип":Гръцки,никой не крие че Дронът е украински и при това със Заряд,но ТИ защо криеш че Основната Версия е,че това е "приземен" електронно Дрон от Русия и в последствие изпратен на Нова мисис "под прикритие"?
13:35 09.08.2026
41 Артилерист
14:01 09.08.2026
42 Г€Н€РАЛ Д€$И
Ни€ цялото "$€ м€й $тво" $м€ И$тин$ки Про-ам€рикан$ки €вро-атлантици!
Българ$кото БКП(ПБ) и ам€рикан$кото БКП, РЪКА ЗА РЪКА ПР€З В€КОВ€Т€!
14:04 09.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 НИЯ
14:08 09.08.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Биби
14:13 09.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Изменници
14:19 09.08.2026
49 Ами сега?
14:20 09.08.2026
50 Цък
До коментар #7 от "Защо крият":Тъпак, не ти трябва истината нито на жълтопаветниците. След първия шамар не се предадоха, дрона е украйнски но изстрелян от руснаците. Това са сбъркани хора и за всичко са им виновни руснаците.
14:22 09.08.2026
51 Хасковски каунь
Мирчев с двата пръста чело
14:27 09.08.2026
52 Дронът е руски, какъв да е?
14:31 09.08.2026
53 Невяна
14:33 09.08.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 ФАКТИ
14:41 09.08.2026
56 Мдаа
14:42 09.08.2026
57 Абе на такива като тебе
До коментар #5 от "ЧИЧО РУМЕН МАСОНА":трябва да им се забрани да пишат.Примития!
15:03 09.08.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Янко
15:06 09.08.2026
60 Да кажа и аз
До коментар #20 от "Щип":Първо кажи кое не е истина в написаното ве мунчовец,по точно лизач на мунчовия ауспух.Чак по тв го давоха,и цел свет виде.Нефелници.
Коментиран от #63
15:07 09.08.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Кой изтри логото от тениската?
Коментиран от #68
15:09 09.08.2026
63 некадърната козяшка смрад
До коментар #60 от "Да кажа и аз":нищо не можа да капитализира освен да лае тука като пинчер .
15:09 09.08.2026
64 Зъл пес
До коментар #23 от "Руските номера на КГБ ги знаем всички":А спомняш ли си в началото на войната как укрите се търкаляха по улиците завити с чували,уж убити и като духна вятър,взеха да се завиват с тях?Та не знам кой крив,кой прав.
15:11 09.08.2026
65 Снимката е фалшива
15:12 09.08.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Важното
15:36 09.08.2026
68 Питам за приятел,иска тениска от Кинтекс
До коментар #62 от "Кой изтри логото от тениската?":Тениската е много хубава. Кой ги подарява от кинтекс тия тениски. Къде може да си ги закупим. ? Другара Ангел Найденов виден евроатлантик сега в борда на Кинтекс ,дали може да ни подари по една тениска ,като на нашия виден военен министър Митко ?
15:39 09.08.2026
69 О, Морес
15:43 09.08.2026
70 Малко ни интересува
15:53 09.08.2026
71 Факти
Коментиран от #74
15:58 09.08.2026
72 Дика
Коментиран от #76
17:05 09.08.2026
73 Гай Турий
Коментиран от #79
18:12 09.08.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 СПРАВЕДЛИВ
18:52 09.08.2026
76 АМИ ТАКА СИ Е.
До коментар #72 от "Дика":АМА ПЪРВО НАПАДНАХА УКРАЙНА
КРИМ ДОНЕЦК И ЛУГАНСК
ПОСЛЕ ХЪРВАТСКА НАЛИ ПОМНИШ
ПОСЛЕ ПОЛША
ПОСЛЕ ЛАТВИЯ
ПОСЛЕ РУМЪНИЯ
ПОМНИШ ЛИ
И С КВО ДА ПОМНИШ С ДВУЦВЕТНОТО ХАПЧЕ В КРАТУНАТА
18:54 09.08.2026
77 ⚒️⚒️⚒️⚒️
И, всички писари пак не разбрахте
"Царя е гол"!!!!
19:02 09.08.2026
78 СПРАВЕДЛИВ
До коментар #26 от "Феникс":На всички е ясно кой си пада по диверсии и тероризъм.
19:11 09.08.2026
79 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #73 от "Гай Турий":Когато човек лъже, неволно отваря широко очи...Вижте пак РР на снимката.
19:17 09.08.2026
80 СПРАВЕДЛИВ
До коментар #20 от "Щип":Може да е предупреждение, че не смогваме да изпращаме достатъчно боеприпаси и че по-голямата част от народа ни е на страната на Русия.
19:23 09.08.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Линията
23:00 09.08.2026
83 закривай
Тези сафийски лигавета преднамерено и методично лишават от смисъл всякаква опозиция. Така фактически играят в отбора на Путин и неговия представител в България.
23:00 09.08.2026
84 Червената линия
23:01 09.08.2026