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Румен Драганов: 400 000 души пристигат за "Евровизия". Предложихме Бургас, София нямаше да може да ги побере

Румен Драганов: 400 000 души пристигат за "Евровизия". Предложихме Бургас, София нямаше да може да ги побере

16 Август, 2026 14:41 1 679 57

  • румен драганов-
  • евровизия-
  • бургас-
  • конкурс-
  • туристи

Кметът на Несебър: „Евровизия" е шанс за цялото ни Черноморие и не бива да се делим

Румен Драганов: 400 000 души пристигат за "Евровизия". Предложихме Бургас, София нямаше да може да ги побере - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Очакванията са за "Евровизия" у нас да пристигнат около 400 000 души. Това обяви директорът на Института за анализи в туризма - Румен Драганов пред bTV.

Той допълни, че едно от предимствата на Бургас спрямо София e броят на местата за настаняване. По думите му в София легловата база е била ограничена до 65 000 броя и е трябвало Пловдив и Боровец да се включат с шатъли.

По негови данни eдна двойна стая в петзвезден хотел в района на Бургас вече се продава от чужди туроператори за около 170 евро на вечер.

"Изборът на Бургас за музикална столица на "Евровизия" и съответно музикална столица за 2027 година на България — това е изключително важно събитие за самия град, който го заслужава. Тъй като инвестициите, които бяха направени в Бургас — в транспорт, нови автобуси, нови спирки, градската градина, казиното, хотелите — това са едни супер инвестиции", коментира Румен Драганов.

"Когато предложихме Бургас като най-подходяща дестинация за България, съображението на Стратегическия институт за национални проекти и прогнози и на Националния борд по туризъм беше това, че там има 400 хиляди легла и не може да има спекулация с цените, тъй като при това огромно предлагане, ще има много изгодни цени", коментира Драганов.

По думите му летището в Бургас поема 140 полета на ден и няма никакъв проблем с полетите.

"То е голямо летище, добре организирано, много добре работи, много близо е до града, т.е. трансферите също ще бъдат нормални", обясни той.

„Но тук стои въпросът, че и такива градове като Поморие, Слънчев бряг, Несебър, съответно Созопол, Приморско — всичко, което е на юг, те ще се включат. И тогава цените ще бъдат непобедими, тъй като тук става въпрос за тийнейджъри. Тук не става въпрос за някакви милиардери, които отиват в Дубай на някакво автомобилно шоу", смята експертът.

"Всеки, който се изхвърля за високите цени - това е много добре, тъй като ние ще получим много добри данъци от тях. Имайте предвид, че влиза тази Директива 2014/10/28, която е точно за тези нощувки, които са за краткосрочно настаняване, и всеки трябва да си плаща данъците", посочи той.

"Екипите на "Евровизия" пристигат в началото на май. Те ще сглобят това телевизионно студио в тази зала в рамките на времето до започването на конкурса. Това е едно лего, което се сглобява. Всичко има - това са абсолютни специалисти и знаят как се провежда това нещо", коментира Румен Драганов и допълни, че движението също ще бъде организирано.

"Това са четири дни, в които има по две събития, на които участват 20 хиляди души. В смисъл, ще бъдат като зрители по 20 хиляди билета. Но отделно над тях има едни 3 хиляди, които са журналисти, камери, поддържащ персонал и други", обясни той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 25 Отговор
    Радев продаде Евровизия на Ердоган.Гостите ще кацат в Истанбул и ще спят за 15 евро на вечер.Ще си харчат парите на Капалъчарши а за Бургас само разходите.

    Коментиран от #9, #11, #20, #32, #56

    14:42 16.08.2026

  • 2 Госあ

    19 0 Отговор
    😂😂😂 полудехте, бате

    14:43 16.08.2026

  • 3 Лакардии

    17 3 Отговор
    За една седмица ще напълним бюджета...

    14:45 16.08.2026

  • 4 Специалист

    28 2 Отговор
    Туристическия доцент пак се изказва неподготвен.Нека някой умен да напише за какво става дума

    14:46 16.08.2026

  • 5 Черноморец

    18 0 Отговор
    ДТШ и в свинята ненаядена и проста...

    14:46 16.08.2026

  • 6 Чарлз Буковски

    27 0 Отговор
    Тоя дъртофел изкуфял няма ли да се скрие някъде вече,противен е като Алибегов

    14:47 16.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Кина

    17 0 Отговор
    Кой е този сурат..?

    14:50 16.08.2026

  • 9 🦦🍌⛱️

    14 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    В БурГаз искат 128 000 ойро за 5 нощувки.

    Коментиран от #14

    14:54 16.08.2026

  • 10 Лост

    14 0 Отговор
    Този който и да спечели му е все тая.Той е като ДС офицер от едно време.Отива на заведение,дава 20 евро и му връщат две по десет

    14:56 16.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Естествено, че е така!

    9 8 Отговор
    Същото го разправям от самото начало- Бургас има огромен брой легла + ресторанти, клубове, атракциони, казина и т.н. , хем конкурс, хем курорт и забавление за гостите.

    Пускат шатъли между Сл. Бряг и Бургас и готово.
    Летище Сарафово може да приема и най- големите самолети и през сезона поема по 140 - 150 полета на денонощие.

    Коментиран от #21, #29

    14:59 16.08.2026

  • 13 Последния Софиянец

    8 4 Отговор
    Гостите на Евровизия не ползват чартъри а редовни полети.В Бургас има по 30 редовни полета на ден а в Истанбул по 1600 на ден.Познайте къде ще кацнат и спят?

    Коментиран от #17, #22, #33

    14:59 16.08.2026

  • 14 Нека искат бе, няма лошо!

    7 3 Отговор

    До коментар #9 от "🦦🍌⛱️":

    При наличие на толкова хотелски легла, може и по 2 млн. да искат!

    15:00 16.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Тц, тц, тц!

    15 6 Отговор
    Изключителен провал на столичната ЛГБТ организация!

    15:01 16.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Мутата

    14 1 Отговор
    Къде ще се намерят толкова идиоти да дойдат

    15:03 16.08.2026

  • 19 ДрайвингПлежър

    20 1 Отговор
    Чичкото или е екстремно некомпетентен идиот... или опитва нас да изкара такива!
    Тази година във Виена са пристигнали 150 000 човека за евровизия, продадени са 95 000 билета!
    Тоя ненормалник от къде измисли 400 хиляди в коптора Бургас?!

    15:04 16.08.2026

  • 20 ДрайвингПлежър

    13 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    еее тука се изложи! никой няма да пътува 5 часа на ден в едната посока, за да спести от спане :)

    Коментиран от #24

    15:05 16.08.2026

  • 21 Последния Софиянец

    5 4 Отговор

    До коментар #12 от "Естествено, че е така!":

    Гостите на Евровизия не ползват чартъри а редовни полети.А те са само по 30 на ден в Бургас.В София са по 160 на ден.

    15:05 16.08.2026

  • 22 И кой ти каза,

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    че гостите на Евровизия не ползват чартъри?
    Как пътуват гостите?

    Официални фен чартъри: Официалният авиопартньор на конкурса (през последните години това е компанията easyJet) организира специални чартърни полети за суперфенове и журналисти (наречени Fan Flights) от големи европейски хъбове (например Лондон Гетуик) до града домакин. На борда на тези полети често има развлекателни програми и изпълнения на живо.
    Организирани спонсорски групи: Големите корпоративни партньори на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) и туристически агенции често наемат чартъри за свои служители, инфлуенсъри и победители в игри с награди.
    Големи технически екипи: За транспортирането на специфична сценична техника, озвучаване и големи телевизионни екипи понякога се използват карго и частни чартърни полети.
    🌍 Как пътуват изпълнителите и делегациите?
    Редовни линии: Повечето национални делегации (изпълнители, мениджъри и беквокалисти) всъщност пътуват с редовни търговски полети от столиците си до града домакин.
    Наземен транспорт: Ако дестинацията е близо, много европейски делегации предпочитат влакове или автобуси с цел по-ниски въглеродни емисии.

    Коментиран от #26

    15:06 16.08.2026

  • 23 Как

    10 1 Отговор
    Този дядка си фантазира,че космическите цени са нормални.Алчността на хотелиерите ще им изиграе лоша шега.Да не би ще идват милионери? Да се вземе в ръце и да говори новоизлюпения " професор" от Библиотекарския университет.

    15:07 16.08.2026

  • 24 Последния Софиянец

    8 2 Отговор

    До коментар #20 от "ДрайвингПлежър":

    Три часа с автобус от Истанбул до Бургас.

    15:07 16.08.2026

  • 25 Селяндур

    16 0 Отговор
    и ДС продукт , с хотели и милиони от въздуха , ял на мушама - "специалист" по НИЩО , камо ли туризъм , хотелиерство и ресторантьорство !

    15:09 16.08.2026

  • 26 Последния Софиянец

    4 5 Отговор

    До коментар #22 от "И кой ти каза,":

    Гостите на Евровизия не са организирани а сами.Ползват редовен транспорт а не чартъри.

    15:09 16.08.2026

  • 27 Хост

    12 0 Отговор
    Местим … от левия в десния .. Кво само ни занимавате с това къде щяла да бъде .. Това само вълнува ресторантьори и хотелиери … На масовката грам не ни пука къде ше е !

    15:09 16.08.2026

  • 28 Още един мазен кияк

    5 1 Отговор
    И каква е гаранцията, че няма да проникнат терористи, които между другото, Радев си ги покани с цистерните и подкрепата ни към Украйна?
    Трябва да се въведе вреиенен визов режим!

    15:10 16.08.2026

  • 29 ИМПЕРИАЛИСТ

    7 9 Отговор

    До коментар #12 от "Естествено, че е така!":

    Единственото спасение от провал на Евровизия е колкото се може по-скоро Бургас да се откаже за сметка на София... А бе главчо, Бургас няма капацитет за събитие от такъв мащаб като Евровизия...Това не ти е като провеждането на "Фолклорен фестивал на балканските народи". Помисли какво ще се случи с един град под 190 хиляди жители, когато му се изсипят в него най-малко 100 хиляди най-различни гости от най-различни държави!

    Коментиран от #37

    15:10 16.08.2026

  • 30 Стига сте

    14 1 Отговор
    дуднали. За обикновените хора с нищо няма да им подобри живота глупавото щоу. Ако ще на луната я правете. Всичката сте я свършили само до нея допряхте По телевизора бълвоча "Ергена", а в Бургас европрайд. Срам за бг-то!

    15:12 16.08.2026

  • 31 Летище Сарафово е готово с полетите

    7 3 Отговор
    за Евровизия.

    След като стана ясно, че Бургас е избран за официален град домакин на Евровизия 2027 (в зала „Арена Бургас“), темата за чартърите стана изключително актуална. Конкурсът се провежда през май, когато активният летен чартърен сезон на Летище Бургас (Сарафово) все още не е започнал напълно.Поради тази причина организаторите и авиокомпаниите планират извънредни чартърни програми и по-ранно откриване на полетите, за да успеят да извозят десетките хиляди международни фенове и гости директно до Черноморието.

    Хотелите , ресторантите , клубовете , казината, атракциите с радост ще отворят по- рано.
    Бургас може да приеме до 450000 гости веднага на север и на юг от града, на по 30 км. от Арена Бургас.

    София е безкрайно далече от тия способности.
    Къде ще ги слагат- на Боровец, на Витоша или в Банкя и Горна баня?

    15:12 16.08.2026

  • 32 Ти пък

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Евровизия ще се провежда в Бургас, а не у Свиленград.

    15:12 16.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 О, Морес

    10 5 Отговор
    Тук НЕ Е Содом ! Земята на Левски и Ботев,на Лили и Емил, на Кабаиванска и Гяуров,на Гунди и Ицо ако щете -не иска тези сатанисти ! Вън Евровизията от България !

    15:13 16.08.2026

  • 35 Дядката

    1 2 Отговор
    може и да не доживее

    15:15 16.08.2026

  • 36 реалист

    4 0 Отговор
    и този дУцент го пере сачмата, вече хептен се изтърва в последните 2-3 години когато е пред медия, докога ще го държат в този измислен институт дето е, само се излагат...

    15:16 16.08.2026

  • 37 А бе, шопчо,

    7 7 Отговор

    До коментар #29 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    разбирам , че ти е мъчно, ама да обиждаш опонента е признак за простотия!

    Овладей си злобата и не се кахъри за Бургас и гостите му!
    Бургас има огромен културен потенциал, който да предложи, ще има забавления за всички.

    Коментиран от #43, #51

    15:16 16.08.2026

  • 38 Не се притеснявайте , скъпи софиянци!

    3 1 Отговор
    Резервациите за Евровизия за следващия май месец ВЕЧЕ ЗАПОЧНАХА!

    Хората си ги уреждат тези неща предварително.
    Чартърите- също.

    15:19 16.08.2026

  • 39 ...

    2 3 Отговор
    Ганьо-ганьо.... Двойна стая за 170 евро на вечер.. Че тя ще стигне 1700 до другото лято..ехх български манталитет.. вече залагам, че в крайна сметка няма да има Евровизия тук, в тази територия..

    Коментиран от #40

    15:21 16.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Ми, ми

    2 1 Отговор
    Щом побра толкоз прованс и циганс и това ще побере. Просто Васко не е подготвен да им чисти отпадъците.

    15:24 16.08.2026

  • 42 Коко

    3 1 Отговор
    Сега морето наистина ще стане кафяво.И спинозно.

    15:25 16.08.2026

  • 43 Ма мен ме боли

    2 2 Отговор

    До коментар #37 от "А бе, шопчо,":

    Шнорхела за Бургас

    15:27 16.08.2026

  • 44 Слънчев Град -

    6 1 Отговор
    агломерацията от Елените до Бургас включително, е един огромен купон- бар до бар, клуб до клуб, дискотека до дискотека, ресторант до ресторант, казино до казино, вариетета и т.н.

    Ако времето се случи топло, може и тен да направят гостите.

    София изобщо не може да се мери с това!

    Коментиран от #50

    15:28 16.08.2026

  • 45 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    ТОЯ НЕ БЕШЕ ЛИ,,ДС,,

    15:30 16.08.2026

  • 46 Анонимен

    1 0 Отговор
    Пълни глупости!Поне 4 млн.фена се очаквата!Бангаранга Бургас.

    15:33 16.08.2026

  • 47 Кирил

    3 0 Отговор
    Румене ти виждал ли си числото 400 000 на живо.

    15:34 16.08.2026

  • 48 си пън

    2 0 Отговор
    ще додат и като ви бият да си мълчите,че ще се обидят и ще си тръгнат

    15:34 16.08.2026

  • 49 В Бургас ,Кмета няма такава , ...

    1 1 Отговор
    политическа съпротива , както кмета в София ,
    но кой е този Драганов, да коментира условията на "Евровизия" едва ли не ,като " инсайд - фактор"???
    Чисто и просто , повечето собственици с големи
    хотели в окръга Бургас , са софиянци, дали в София или в Бургас все тази!!!
    Но явно има и други " бизнес" фактори , не само хотелите!!!

    Коментиран от #57

    15:35 16.08.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "А бе, шопчо,":

    Не мога да повярвам, че местното патриотарство, може до такава степен да изкриви съзнанието, че да не виждащ очебийната реалност...Бургазлии, опомнете се!

    15:37 16.08.2026

  • 52 Малее, много жендър

    0 0 Отговор
    много нещо!

    15:39 16.08.2026

  • 53 Хе-хе

    0 0 Отговор
    Вече цените на апартаментите в София се сринаха, а тези по морето скочиха 5-6 пъти! Толкова сте зле, че разчитате на Евровизия да ви доближи до дестинации като Турция, Гърция, Хърватия! Няма да стане! Евровизия ще дойде, ще се нагушите, а след това...! Залата пак ще е празна, дано я напълните! Откак е построена и усвоуена тази Арена, там са проведени само 2 мероприятия при далеч непълен капацитет! Няма по тъжно нещо от празна зала! Поставете до този Драган и Благой Рагин, за да се види добре лицето на туристическите велможи! Тези, чули - недочули, преди време си предложиха услугите да настаняват ,,бягащите от война сирийци" в хотелите по морето, само за 60 лева на денонощие! Полагало се 65, но те не били толкова алчни...! Само, че 65 лева се полагаха като джобни пари на мигрант! Но на месец!

    15:43 16.08.2026

  • 54 Ммммм

    0 1 Отговор
    Само малоумници и тъпанари в тоя сайт

    15:46 16.08.2026

  • 55 Кочо

    1 0 Отговор
    Мислех си, че Дара след фурора вече ще бъде световна и ще я канят на откриването на световното по футбол! И кво стана?! Банга - ранга, чумба - чанга и пак я върнаха в Българанга! Гледам по една телевизия танцувално шоу и чувам - Дара! Викам, не може да бъде, тя вече е голяма Звезда, какво ще прави при тия, някоя друга с това име ще е! Не! Тя е! Смирена, естествена, без да се надига, наред с познати и непознати родни деца от шоу бизнеса! Ей такива като този се опитват да се възползват от успеха и, а нея я върнаха на село!

    15:50 16.08.2026

  • 56 Хасковски каунь

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Научавам че в твоята кръчма ще се угояват. Да не вземеш да дигнеш цената на шкембе чорбата.

    15:55 16.08.2026

  • 57 Големите хотели в района

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "В Бургас ,Кмета няма такава , ...":

    са собственост на софийски холдинги, но по големият брой хотелски легла и хотели са собственост на местни предприемачи и предприемачи от цялата страна.

    Чуждестранни хотелски вериги също държат големи хотели, предимно вериги от западна Европа. Русия също участваше, но постепенно загуби дял.

    16:00 16.08.2026

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