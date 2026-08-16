Румен Драганов: 400 000 души пристигат за "Евровизия". Предложихме Бургас, София нямаше да може да ги побере

Очакванията са за "Евровизия" у нас да пристигнат около 400 000 души. Това обяви директорът на Института за анализи в туризма - Румен Драганов пред bTV.
Той допълни, че едно от предимствата на Бургас спрямо София e броят на местата за настаняване. По думите му в София легловата база е била ограничена до 65 000 броя и е трябвало Пловдив и Боровец да се включат с шатъли.
По негови данни eдна двойна стая в петзвезден хотел в района на Бургас вече се продава от чужди туроператори за около 170 евро на вечер.
"Изборът на Бургас за музикална столица на "Евровизия" и съответно музикална столица за 2027 година на България — това е изключително важно събитие за самия град, който го заслужава. Тъй като инвестициите, които бяха направени в Бургас — в транспорт, нови автобуси, нови спирки, градската градина, казиното, хотелите — това са едни супер инвестиции", коментира Румен Драганов.
"Когато предложихме Бургас като най-подходяща дестинация за България, съображението на Стратегическия институт за национални проекти и прогнози и на Националния борд по туризъм беше това, че там има 400 хиляди легла и не може да има спекулация с цените, тъй като при това огромно предлагане, ще има много изгодни цени", коментира Драганов.
По думите му летището в Бургас поема 140 полета на ден и няма никакъв проблем с полетите.
"То е голямо летище, добре организирано, много добре работи, много близо е до града, т.е. трансферите също ще бъдат нормални", обясни той.
„Но тук стои въпросът, че и такива градове като Поморие, Слънчев бряг, Несебър, съответно Созопол, Приморско — всичко, което е на юг, те ще се включат. И тогава цените ще бъдат непобедими, тъй като тук става въпрос за тийнейджъри. Тук не става въпрос за някакви милиардери, които отиват в Дубай на някакво автомобилно шоу", смята експертът.
"Всеки, който се изхвърля за високите цени - това е много добре, тъй като ние ще получим много добри данъци от тях. Имайте предвид, че влиза тази Директива 2014/10/28, която е точно за тези нощувки, които са за краткосрочно настаняване, и всеки трябва да си плаща данъците", посочи той.
"Екипите на "Евровизия" пристигат в началото на май. Те ще сглобят това телевизионно студио в тази зала в рамките на времето до започването на конкурса. Това е едно лего, което се сглобява. Всичко има - това са абсолютни специалисти и знаят как се провежда това нещо", коментира Румен Драганов и допълни, че движението също ще бъде организирано.
"Това са четири дни, в които има по две събития, на които участват 20 хиляди души. В смисъл, ще бъдат като зрители по 20 хиляди билета. Но отделно над тях има едни 3 хиляди, които са журналисти, камери, поддържащ персонал и други", обясни той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #9, #11, #20, #32, #56
14:42 16.08.2026
2 Госあ
14:43 16.08.2026
3 Лакардии
14:45 16.08.2026
4 Специалист
14:46 16.08.2026
5 Черноморец
14:46 16.08.2026
6 Чарлз Буковски
14:47 16.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Кина
14:50 16.08.2026
9 🦦🍌⛱️
До коментар #1 от "Последния Софиянец":В БурГаз искат 128 000 ойро за 5 нощувки.
Коментиран от #14
14:54 16.08.2026
10 Лост
14:56 16.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Естествено, че е така!
Пускат шатъли между Сл. Бряг и Бургас и готово.
Летище Сарафово може да приема и най- големите самолети и през сезона поема по 140 - 150 полета на денонощие.
Коментиран от #21, #29
14:59 16.08.2026
13 Последния Софиянец
Коментиран от #17, #22, #33
14:59 16.08.2026
14 Нека искат бе, няма лошо!
До коментар #9 от "🦦🍌⛱️":При наличие на толкова хотелски легла, може и по 2 млн. да искат!
15:00 16.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Тц, тц, тц!
15:01 16.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Мутата
15:03 16.08.2026
19 ДрайвингПлежър
Тази година във Виена са пристигнали 150 000 човека за евровизия, продадени са 95 000 билета!
Тоя ненормалник от къде измисли 400 хиляди в коптора Бургас?!
15:04 16.08.2026
20 ДрайвингПлежър
До коментар #1 от "Последния Софиянец":еее тука се изложи! никой няма да пътува 5 часа на ден в едната посока, за да спести от спане :)
Коментиран от #24
15:05 16.08.2026
21 Последния Софиянец
До коментар #12 от "Естествено, че е така!":Гостите на Евровизия не ползват чартъри а редовни полети.А те са само по 30 на ден в Бургас.В София са по 160 на ден.
15:05 16.08.2026
22 И кой ти каза,
До коментар #13 от "Последния Софиянец":че гостите на Евровизия не ползват чартъри?
Как пътуват гостите?
Официални фен чартъри: Официалният авиопартньор на конкурса (през последните години това е компанията easyJet) организира специални чартърни полети за суперфенове и журналисти (наречени Fan Flights) от големи европейски хъбове (например Лондон Гетуик) до града домакин. На борда на тези полети често има развлекателни програми и изпълнения на живо.
Организирани спонсорски групи: Големите корпоративни партньори на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) и туристически агенции често наемат чартъри за свои служители, инфлуенсъри и победители в игри с награди.
Големи технически екипи: За транспортирането на специфична сценична техника, озвучаване и големи телевизионни екипи понякога се използват карго и частни чартърни полети.
🌍 Как пътуват изпълнителите и делегациите?
Редовни линии: Повечето национални делегации (изпълнители, мениджъри и беквокалисти) всъщност пътуват с редовни търговски полети от столиците си до града домакин.
Наземен транспорт: Ако дестинацията е близо, много европейски делегации предпочитат влакове или автобуси с цел по-ниски въглеродни емисии.
Коментиран от #26
15:06 16.08.2026
23 Как
15:07 16.08.2026
24 Последния Софиянец
До коментар #20 от "ДрайвингПлежър":Три часа с автобус от Истанбул до Бургас.
15:07 16.08.2026
25 Селяндур
15:09 16.08.2026
26 Последния Софиянец
До коментар #22 от "И кой ти каза,":Гостите на Евровизия не са организирани а сами.Ползват редовен транспорт а не чартъри.
15:09 16.08.2026
27 Хост
15:09 16.08.2026
28 Още един мазен кияк
Трябва да се въведе вреиенен визов режим!
15:10 16.08.2026
29 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #12 от "Естествено, че е така!":Единственото спасение от провал на Евровизия е колкото се може по-скоро Бургас да се откаже за сметка на София... А бе главчо, Бургас няма капацитет за събитие от такъв мащаб като Евровизия...Това не ти е като провеждането на "Фолклорен фестивал на балканските народи". Помисли какво ще се случи с един град под 190 хиляди жители, когато му се изсипят в него най-малко 100 хиляди най-различни гости от най-различни държави!
Коментиран от #37
15:10 16.08.2026
30 Стига сте
15:12 16.08.2026
31 Летище Сарафово е готово с полетите
След като стана ясно, че Бургас е избран за официален град домакин на Евровизия 2027 (в зала „Арена Бургас“), темата за чартърите стана изключително актуална. Конкурсът се провежда през май, когато активният летен чартърен сезон на Летище Бургас (Сарафово) все още не е започнал напълно.Поради тази причина организаторите и авиокомпаниите планират извънредни чартърни програми и по-ранно откриване на полетите, за да успеят да извозят десетките хиляди международни фенове и гости директно до Черноморието.
Хотелите , ресторантите , клубовете , казината, атракциите с радост ще отворят по- рано.
Бургас може да приеме до 450000 гости веднага на север и на юг от града, на по 30 км. от Арена Бургас.
София е безкрайно далече от тия способности.
Къде ще ги слагат- на Боровец, на Витоша или в Банкя и Горна баня?
15:12 16.08.2026
32 Ти пък
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Евровизия ще се провежда в Бургас, а не у Свиленград.
15:12 16.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 О, Морес
15:13 16.08.2026
35 Дядката
15:15 16.08.2026
36 реалист
15:16 16.08.2026
37 А бе, шопчо,
До коментар #29 от "ИМПЕРИАЛИСТ":разбирам , че ти е мъчно, ама да обиждаш опонента е признак за простотия!
Овладей си злобата и не се кахъри за Бургас и гостите му!
Бургас има огромен културен потенциал, който да предложи, ще има забавления за всички.
Коментиран от #43, #51
15:16 16.08.2026
38 Не се притеснявайте , скъпи софиянци!
Хората си ги уреждат тези неща предварително.
Чартърите- също.
15:19 16.08.2026
39 ...
Коментиран от #40
15:21 16.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Ми, ми
15:24 16.08.2026
42 Коко
15:25 16.08.2026
43 Ма мен ме боли
До коментар #37 от "А бе, шопчо,":Шнорхела за Бургас
15:27 16.08.2026
44 Слънчев Град -
Ако времето се случи топло, може и тен да направят гостите.
София изобщо не може да се мери с това!
Коментиран от #50
15:28 16.08.2026
45 Боруна Лом
15:30 16.08.2026
46 Анонимен
15:33 16.08.2026
47 Кирил
15:34 16.08.2026
48 си пън
15:34 16.08.2026
49 В Бургас ,Кмета няма такава , ...
но кой е този Драганов, да коментира условията на "Евровизия" едва ли не ,като " инсайд - фактор"???
Чисто и просто , повечето собственици с големи
хотели в окръга Бургас , са софиянци, дали в София или в Бургас все тази!!!
Но явно има и други " бизнес" фактори , не само хотелите!!!
Коментиран от #57
15:35 16.08.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #37 от "А бе, шопчо,":Не мога да повярвам, че местното патриотарство, може до такава степен да изкриви съзнанието, че да не виждащ очебийната реалност...Бургазлии, опомнете се!
15:37 16.08.2026
52 Малее, много жендър
15:39 16.08.2026
53 Хе-хе
15:43 16.08.2026
54 Ммммм
15:46 16.08.2026
55 Кочо
15:50 16.08.2026
56 Хасковски каунь
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Научавам че в твоята кръчма ще се угояват. Да не вземеш да дигнеш цената на шкембе чорбата.
15:55 16.08.2026
57 Големите хотели в района
До коментар #49 от "В Бургас ,Кмета няма такава , ...":са собственост на софийски холдинги, но по големият брой хотелски легла и хотели са собственост на местни предприемачи и предприемачи от цялата страна.
Чуждестранни хотелски вериги също държат големи хотели, предимно вериги от западна Европа. Русия също участваше, но постепенно загуби дял.
16:00 16.08.2026