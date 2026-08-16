Община Поморие организира базар за производители, занаятчии и търговци с чужди шатри от “Джиро д’Италия“

Община Поморие организира базар за производители, занаятчии и търговци в самия център на Поморие. Чудесно. Само че явно няма собствени шатри и рекламни винили, затова използва такива на Община Бургас, вероятно останали от събития около “Джиро д’Италия“.
И така, насред Поморие посетителите гледат реклами на Ченгене скеле, Атанасовското езеро, остров Света Анастасия, Морската градина, бургаските музеи, паметници и други туристически забележителности на съседната община.
Аз нямам абсолютно нищо против да рекламираме Бургас. Напротив. Бургас има какво да покаже и го прави последователно и професионално.
Само че работата на Община Поморие е да рекламира Поморие. Да показва Анхиало и неговата хилядолетна история, старите поморийски къщи, манастира “Свети Георги“, Тракийската куполна гробница, Музея на солта, Поморийското езеро, калта и лугата, виното, плажовете и морето, клтурата, местните производители и занаятчии…
Всичко онова, което превръща Поморие не просто в място за нощуване, а в туристическа дестинация със собствена идентичност.
Защото Община Поморие получава местни данъци и такси от гражданите и бизнеса на Поморие. И една от основните ѝ задачи е да работи за развитието и популяризирането именно на Поморие.
Да организираш базар в центъра на курортен град в разгара на туристическия сезон и да го брандираш със забележителностите на съседна община не е дребен гаф. Това е нагледен пример за липса на елементарна концепция как се изгражда и защитава туристическият образ на един град.
Цяло лято наблюдавам управленските “творения“ на кмета Иван Алексиев и неговия екип и до този момент мълча. Не защото няма какво да кажа, а защото не искам публичните скандали около местната власт да се превръщат в антиреклама на Поморие по време на активния туристически сезон.
Но търпението също има граници!
До момента оценката ми за работата им през това лято е категорично отрицателна, като едно от малкото събития, които заслужават положителна оценка, е Плувният маратон.
А тази история с бургаските винили е просто върхът на простотията. Толкова е символична, че трудно може да бъде измислена по-добра политическа сатира.
Кметът на Поморие и областен координатор на Политическа Партия ГЕРБ рекламира Бургас в центъра на Поморие.
Добре. Когато дойдат местни избори след една година, Иван Алексиев може да отиде и да агитира в Бургас да гласуват за него и ГЕРБ.
Поморие не е декор към Бургас. Поморие има собствена история, собствено лице и собствено име. И заслужава местна власт, която поне да знае кой град управлява.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фен
Коментиран от #6
14:33 16.08.2026
2 Див къмбингар
14:34 16.08.2026
3 Няма угодия
Щяха да ги навикат.
Ама сега пак не бивало...
14:36 16.08.2026
4 Естествено че ще ползват старите
14:38 16.08.2026
5 Разгадаемост
Коментиран от #14
14:40 16.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Янко
14:52 16.08.2026
9 НИЩО МУ НЯМА
ЩЕ ГИ ИНСТАЛИРАТ
И ЗА ПРЕС ЦЕНТЪР НА
БУЛГАР ВИЖЪН...И БУРГАС И ТРУД.ХОРА
ТЪКМО ....ДВЕ В ЕДНО...И ДЖИРО..👍
14:57 16.08.2026
10 ЗеевиГад
15:11 16.08.2026
11 Вакли Бобинов
15:16 16.08.2026
12 Сатана Z
15:17 16.08.2026
13 Цвете
15:24 16.08.2026
14 Поморие ли?
До коментар #5 от "Разгадаемост":Местата за паркиране повечето са платени и празни.
Да паркираш е почти невъзможно!!!!
15:26 16.08.2026
15 Пирамиди фараони
Коментиран от #17
15:28 16.08.2026
16 Цвете
15:29 16.08.2026
17 В добавка
До коментар #15 от "Пирамиди фараони":...и....ГАЛФОНИ...
15:31 16.08.2026
18 Стига бе
15:39 16.08.2026
19 Фокс
15:40 16.08.2026
20 Тити на Кака
Е, тогава иде ред на шатрите!
Сменяме шатрите и сменяме после кмета!
А после идва ред на продължаващата Промяна. Нищо не се променя, нищо не се строи, всичко се концентрира върху обещанията за промяна и строителство.
И така до следващите избори и следващия ППетрохан! Който може да е и ППоморие този път,не е трудно, сал едни рейнцжъри, пазители на делфините се назначават и след това момченцата започват да се стичат на сюрии, барабар с маметата със стъклени погледи!
15:54 16.08.2026