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Община Поморие организира базар за производители, занаятчии и търговци с чужди шатри от “Джиро д’Италия“

Община Поморие организира базар за производители, занаятчии и търговци с чужди шатри от “Джиро д’Италия“

16 Август, 2026 14:29 1 185 20

  • поморие-
  • стоян тончев-
  • базар-
  • шатри-
  • “джиро д’италия“

Да организираш базар в центъра на курортен град в разгара на туристическия сезон и да го брандираш със забележителностите на съседна община не е дребен гаф

Община Поморие организира базар за производители, занаятчии и търговци с чужди шатри от “Джиро д’Италия“ - 1
Снимка: Фейсбук
Стоян Тончев Стоян Тончев журналист
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Община Поморие организира базар за производители, занаятчии и търговци в самия център на Поморие. Чудесно. Само че явно няма собствени шатри и рекламни винили, затова използва такива на Община Бургас, вероятно останали от събития около “Джиро д’Италия“.

И така, насред Поморие посетителите гледат реклами на Ченгене скеле, Атанасовското езеро, остров Света Анастасия, Морската градина, бургаските музеи, паметници и други туристически забележителности на съседната община.

Аз нямам абсолютно нищо против да рекламираме Бургас. Напротив. Бургас има какво да покаже и го прави последователно и професионално.

Само че работата на Община Поморие е да рекламира Поморие. Да показва Анхиало и неговата хилядолетна история, старите поморийски къщи, манастира “Свети Георги“, Тракийската куполна гробница, Музея на солта, Поморийското езеро, калта и лугата, виното, плажовете и морето, клтурата, местните производители и занаятчии…

Всичко онова, което превръща Поморие не просто в място за нощуване, а в туристическа дестинация със собствена идентичност.

Защото Община Поморие получава местни данъци и такси от гражданите и бизнеса на Поморие. И една от основните ѝ задачи е да работи за развитието и популяризирането именно на Поморие.

Да организираш базар в центъра на курортен град в разгара на туристическия сезон и да го брандираш със забележителностите на съседна община не е дребен гаф. Това е нагледен пример за липса на елементарна концепция как се изгражда и защитава туристическият образ на един град.

Цяло лято наблюдавам управленските “творения“ на кмета Иван Алексиев и неговия екип и до този момент мълча. Не защото няма какво да кажа, а защото не искам публичните скандали около местната власт да се превръщат в антиреклама на Поморие по време на активния туристически сезон.

Но търпението също има граници!

До момента оценката ми за работата им през това лято е категорично отрицателна, като едно от малкото събития, които заслужават положителна оценка, е Плувният маратон.

А тази история с бургаските винили е просто върхът на простотията. Толкова е символична, че трудно може да бъде измислена по-добра политическа сатира.

Кметът на Поморие и областен координатор на Политическа Партия ГЕРБ рекламира Бургас в центъра на Поморие.

Добре. Когато дойдат местни избори след една година, Иван Алексиев може да отиде и да агитира в Бургас да гласуват за него и ГЕРБ.

Поморие не е декор към Бургас. Поморие има собствена история, собствено лице и собствено име. И заслужава местна власт, която поне да знае кой град управлява.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    8 4 Отговор
    Бе що не си пиеш бирата на сянка, а хейтиш хората? Те, които са стигнали вече в Поморие, кво да им го рекламираш?😵‍💫

    Коментиран от #6

    14:33 16.08.2026

  • 2 Див къмбингар

    5 0 Отговор
    И къдя ще ги разпъваме на това бетонморие и....,,,натурални зони"???

    14:34 16.08.2026

  • 3 Няма угодия

    11 3 Отговор
    Хората ако бяха похарчили 150-160 Хил евро .за шатри и реклами....
    Щяха да ги навикат.
    Ама сега пак не бивало...

    14:36 16.08.2026

  • 4 Естествено че ще ползват старите

    11 2 Отговор
    И за какво са им после тези палатки . Веднъж в годината...

    14:38 16.08.2026

  • 5 Разгадаемост

    8 6 Отговор
    Браво на Поморие. Така се прави.

    Коментиран от #14

    14:40 16.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Янко

    4 0 Отговор
    И кучето е казало какво ми е наред че м...да са отпред.Така е и с общината в Поморие

    14:52 16.08.2026

  • 9 НИЩО МУ НЯМА

    4 0 Отговор
    АМА ДО ГОДИНА
    ЩЕ ГИ ИНСТАЛИРАТ
    И ЗА ПРЕС ЦЕНТЪР НА
    БУЛГАР ВИЖЪН...И БУРГАС И ТРУД.ХОРА
    ТЪКМО ....ДВЕ В ЕДНО...И ДЖИРО..👍

    14:57 16.08.2026

  • 10 ЗеевиГад

    5 2 Отговор
    Трудно може да се намери по-ниско интелигентна статия. Жалък журналист.

    15:11 16.08.2026

  • 11 Вакли Бобинов

    4 1 Отговор
    Стоенчо намери под вола . . . теле.

    15:16 16.08.2026

  • 12 Сатана Z

    1 4 Отговор
    Вън НАТО от Поморие!

    15:17 16.08.2026

  • 13 Цвете

    5 1 Отговор
    ТОНИ, БАЗАРА МИНА ПРЕДИ ЕДНА СЕДМИЦА И ВЕЧЕ Е ОСТАРЯЛА ИНФОРМАЦИЯТА ТИ. ПО ДОБРЕ ОПИШИ, ЧЕ В САМИЯТ ЦЕНТЪР НА ГРАДА С ОГРОМНИ БУКВИ ВЪРХУ ЕДНА РУСКА КООПЕРАЦИЯ ИМА ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА СГРАДАТА НАДПИС " МАЛКАТА РУСИЯ " ? ТОВА Е МНОГО ПО ВАЖНО, ЗАЩОТО ДРАЗНИ ОКОТО ДОСТА.НАЛИ СМЕ В ЕВРОПА И ЧИЙ ДИРИ ТОЗИ ПОЗОРЕН НАДПИС ОТ ГОДИНИ???????? ВСЕКИ ПРЕМИНАВАЩ СЕ ХИЛИ И ПРАВИ ЛОШО ВПЕЧАТЛЕНИЕ НАИСТИНА. АЛЕКСИЕВ ОБЯДВА ЧЕСТО В РЕСТОРАНТ " БРИЗ " ,КОЙТО СЕ НАМИРА НА 50 МЕТРА ОТ СГРАДАТА ,НО ПУСТОТО НЕ МУ " ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ " ,ЗАЩО ЛИ? 👀🪆👀

    15:24 16.08.2026

  • 14 Поморие ли?

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Разгадаемост":

    Местата за паркиране повечето са платени и празни.
    Да паркираш е почти невъзможно!!!!

    15:26 16.08.2026

  • 15 Пирамиди фараони

    4 0 Отговор
    и БАЛЪЦИ за МИЛИОНИ . 36 години ви КРАДЯТ като обезумели !!!!! Вие си мълчите . Шатрите са ви проблем !!!!! БОЖЕ !!БОЖЕ !!

    Коментиран от #17

    15:28 16.08.2026

  • 16 Цвете

    3 0 Отговор
    ТОНИ, БАЗАРА МИНА ПРЕДИ ЕДНА СЕДМИЦА И ВЕЧЕ Е ОСТАРЯЛА ИНФОРМАЦИЯТА ТИ. ПО ДОБРЕ ОПИШИ, ЧЕ В САМИЯТ ЦЕНТЪР НА ГРАДА С ОГРОМНИ БУКВИ ВЪРХУ ЕДНА РУСКА КООПЕРАЦИЯ ИМА ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА СГРАДАТА НАДПИС " МАЛКАТА РУСИЯ " ? ТОВА Е МНОГО ПО ВАЖНО, ЗАЩОТО ДРАЗНИ ОКОТО ДОСТА.НАЛИ СМЕ В ЕВРОПА И ЧИЙ ДИРИ ТОЗИ ПОЗОРЕН НАДПИС ОТ ГОДИНИ???????? ВСЕКИ ПРЕМИНАВАЩ СЕ ХИЛИ И ПРАВИ ЛОШО ВПЕЧАТЛЕНИЕ НАИСТИНА. АЛЕКСИЕВ ОБЯДВА ЧЕСТО В РЕСТОРАНТ " БРИЗ " ,КОЙТО СЕ НАМИРА НА 50 МЕТРА ОТ СГРАДАТА ,НО ПУСТОТО НЕ МУ " ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ " ,ЗАЩО ЛИ? 👀🪆👀ДА ДОПЪЛНЯ, ЧЕ Е ОТ ГЕРБ. ТЕ МАЙ СЕ ПРОВАЛЯТ И СЕ НАДЯВАМ В СКОРО ВРЕМЕ ТАЗИ РУСКА " РЕКЛАМА " ДА СЕ РАЗКАРА ЗАВИНАГИ. ОКУПИРАЛИ СА ЧЕРНОМОРИЕТО НИ С ДОСТА ЛУКСОЗНИ КОЛИ.НАЛИ СА ВЪВ ВОЙНА ,ЧИЙ ГО ДИРЯТ ВСЕ ОЩЕ В БЪЛГАРИЯ? А СМЕ И ВРАЖЕСКА ДЪРЖАВА. ТЪЙ РЕЧЕ ПУТИН. 🤔😶‍🌫️🪆👀👀

    15:29 16.08.2026

  • 17 В добавка

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Пирамиди фараони":

    ...и....ГАЛФОНИ...

    15:31 16.08.2026

  • 18 Стига бе

    0 0 Отговор
    Проблемът е, че някоя фирма е искала да лапне едни пари, но нещо не са се разбрали и са взели под наем налични шатри. Като панаира е в Поморие, явно посетителите са вече там, да им рекламираш да отидат в Поморие ми се вижда малко малоумно. Виж някой дошъл за няколко дни в Поморие да реши да отскочи и до Бургас вече е логично. Все пак Поморие не е София, Пловдив и..с подобен мащаб, че да има 100 неща за посещение на голямо разстояние. За вече дошли в Поморие би трябвало да има постоянно табели оказващи местата на тези няколко забележителности, не да се разчита на временни шатри. Та в случая, поздравления за общината, ако е спестила някой лев. Но явно човека е от фирмата предлагаща шатри или брандиране и....

    15:39 16.08.2026

  • 19 Фокс

    1 0 Отговор
    В момента съм в Поморие за 5 дни и е много хубав град . В старата част съм. Градинки, зелено , чисто . Много програми за туристите. Град пример . Няма дупки , няма обрасли улици , нови тротоари. Град пример. Много чист град. И живея в Мадрид и съм бил на много места . Ще дойда пак тук . Браво на кмета . Само видях че е четири поредни мандата човека яено има защо. И извън темата какво усещане само че няма мароканци , няма негриии , няма секви африканци

    15:40 16.08.2026

  • 20 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    Хората вече правилно отбелязаха, че ако кметът бе похарчил едни пари за брандиране на шатрите със забележителности на Поморие, статията на поръчковото нещо щеше да носи заглавиети " Толкова шатри от Джирото прашасват в Бургас, а кметът харич грешни пари за нови!". Истината е, че Поморие е неразделна част от Бургаската агломерация. Истината е, че градът изглежда ненормално добре като за българско градче с 15 000 население и около 3-4 месеца активен бизнес годишно. Така че, ако си кадър на некадърниците от ППДБ или ПБ, нямаш особени шансове срещу направилния човек в кметството, кмета от ГЕРБ.
    Е, тогава иде ред на шатрите!
    Сменяме шатрите и сменяме после кмета!
    А после идва ред на продължаващата Промяна. Нищо не се променя, нищо не се строи, всичко се концентрира върху обещанията за промяна и строителство.
    И така до следващите избори и следващия ППетрохан! Който може да е и ППоморие този път,не е трудно, сал едни рейнцжъри, пазители на делфините се назначават и след това момченцата започват да се стичат на сюрии, барабар с маметата със стъклени погледи!

    15:54 16.08.2026