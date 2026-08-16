Община Поморие организира базар за производители, занаятчии и търговци с чужди шатри от “Джиро д’Италия“

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Община Поморие организира базар за производители, занаятчии и търговци в самия център на Поморие. Чудесно. Само че явно няма собствени шатри и рекламни винили, затова използва такива на Община Бургас, вероятно останали от събития около “Джиро д’Италия“.

И така, насред Поморие посетителите гледат реклами на Ченгене скеле, Атанасовското езеро, остров Света Анастасия, Морската градина, бургаските музеи, паметници и други туристически забележителности на съседната община.

Аз нямам абсолютно нищо против да рекламираме Бургас. Напротив. Бургас има какво да покаже и го прави последователно и професионално.

Само че работата на Община Поморие е да рекламира Поморие. Да показва Анхиало и неговата хилядолетна история, старите поморийски къщи, манастира “Свети Георги“, Тракийската куполна гробница, Музея на солта, Поморийското езеро, калта и лугата, виното, плажовете и морето, клтурата, местните производители и занаятчии…

Всичко онова, което превръща Поморие не просто в място за нощуване, а в туристическа дестинация със собствена идентичност.

Защото Община Поморие получава местни данъци и такси от гражданите и бизнеса на Поморие. И една от основните ѝ задачи е да работи за развитието и популяризирането именно на Поморие.

Да организираш базар в центъра на курортен град в разгара на туристическия сезон и да го брандираш със забележителностите на съседна община не е дребен гаф. Това е нагледен пример за липса на елементарна концепция как се изгражда и защитава туристическият образ на един град.

Цяло лято наблюдавам управленските “творения“ на кмета Иван Алексиев и неговия екип и до този момент мълча. Не защото няма какво да кажа, а защото не искам публичните скандали около местната власт да се превръщат в антиреклама на Поморие по време на активния туристически сезон.

Но търпението също има граници!

До момента оценката ми за работата им през това лято е категорично отрицателна, като едно от малкото събития, които заслужават положителна оценка, е Плувният маратон.

А тази история с бургаските винили е просто върхът на простотията. Толкова е символична, че трудно може да бъде измислена по-добра политическа сатира.

Кметът на Поморие и областен координатор на Политическа Партия ГЕРБ рекламира Бургас в центъра на Поморие.

Добре. Когато дойдат местни избори след една година, Иван Алексиев може да отиде и да агитира в Бургас да гласуват за него и ГЕРБ.

Поморие не е декор към Бургас. Поморие има собствена история, собствено лице и собствено име. И заслужава местна власт, която поне да знае кой град управлява.