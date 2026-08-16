Уест Хем счупи трансферния рекорд на Чемпиъншип с Арне Енгелс

Уест Хем привлече белгийския полузащитник Арне Енгелс (вляво) от шотландския Селтик, като сделката се превръща в най-скъпия трансфер в историята на Чемпиъншип. За 22-годишния футболист английският клуб ще плати приблизително 26 милиона евро, а договорът му е до 30 юни 2031 година. По този начин Уест Хем демонстрира сериозни амбиции още преди началото на сезона, след като тимът ще се състезава във второто ниво на английския футбол, предава БТА.

Енгелс се присъединява към лондончани след силна кампания със Селтик. През сезон 2025/26 белгиецът участва в 46 мача във всички турнири, в които се отчете със 7 гола и 8 асистенции. Представянето му му помогна да се утвърди като един от важните футболисти в състава на шотландския гранд.

Полузащитникът имаше действащ договор със Селтик до лятото на 2028 година, но въпреки това клубът прие предложението на Уест Хем за раздялата с него. Според оценката на Transfermarkt пазарната стойност на белгиеца е около 20 милиона евро, което означава, че английският клуб плаща сума, надхвърляща оценката на специализирания портал.

Трансферът е показателен и за финансовите възможности, които остават достъпни за клубовете, борещи се за завръщане във Висшата лига. Уест Хем ще разчита Енгелс да бъде важна фигура в халфовата линия и да помогне на отбора в преследването на промоция.

За белгиеца това е следващата голяма крачка в кариерата му. Със своята възраст и статистика от последния сезон той се вписва в стратегията на Уест Хем да инвестира в по-млади футболисти с потенциал за развитие и последващ трансфер на още по-високо ниво.