Убит е висш командир на Хизбула

Израелските отбранителни сили (ИДФ) обявиха елиминирането на висш командир на шиитското звено „Бадр“ на Хизбула в отговор на нападение срещу израелски войници в Южен Ливан в събота.

„ИДФ уби висш командир на звеното „Бадр“ на Хизбула, Абу Хасан Алаа, в отговор на действията на Хизбула в зоната за сигурност в Южен Ливан срещу войници“, се казва в изявлението.

Според военните, мъжът „е участвал в организирането на множество атаки срещу войници на ИДФ, действащи в зоната за сигурност, включително изстрелването на дронове, заредени с експлозиви, срещу войници в Южен Ливан“.

Според ИДФ, радикалът „е командвал няколко бойни звена на Хизбула през последните години, които са били насочени към войници и израелски цивилни“. „Алаа беше убит в отговор на действията на Хизбула срещу войници, а убийството му представлява сериозен удар върху командните и контролни способности на Хизбула“, продължи пресслужбата на Израелските отбранителни сили.

В събота израелската армия обяви удари срещу инфраструктурата на Хизбула близо до град Набатия и село Ансар в Южен Ливан. Пресслужбата на Израелските отбранителни сили заяви, че ударите са „в отговор на действията“ на милициите на Хизбула срещу израелските войски в планинската верига Али ал-Тахир в Южен Ливан, при които бяха ранени трима израелски войници.