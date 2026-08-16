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Убит е висш командир на Хизбула

Убит е висш командир на Хизбула

16 Август, 2026 14:33 875 13

  • израел-
  • хизбула-
  • военни-
  • конандир-
  • убит

Новината съобщиха израелските военни

Убит е висш командир на Хизбула - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Израелските отбранителни сили (ИДФ) обявиха елиминирането на висш командир на шиитското звено „Бадр“ на Хизбула в отговор на нападение срещу израелски войници в Южен Ливан в събота.

„ИДФ уби висш командир на звеното „Бадр“ на Хизбула, Абу Хасан Алаа, в отговор на действията на Хизбула в зоната за сигурност в Южен Ливан срещу войници“, се казва в изявлението.

Според военните, мъжът „е участвал в организирането на множество атаки срещу войници на ИДФ, действащи в зоната за сигурност, включително изстрелването на дронове, заредени с експлозиви, срещу войници в Южен Ливан“.

Според ИДФ, радикалът „е командвал няколко бойни звена на Хизбула през последните години, които са били насочени към войници и израелски цивилни“. „Алаа беше убит в отговор на действията на Хизбула срещу войници, а убийството му представлява сериозен удар върху командните и контролни способности на Хизбула“, продължи пресслужбата на Израелските отбранителни сили.

В събота израелската армия обяви удари срещу инфраструктурата на Хизбула близо до град Набатия и село Ансар в Южен Ливан. Пресслужбата на Израелските отбранителни сили заяви, че ударите са „в отговор на действията“ на милициите на Хизбула срещу израелските войски в планинската верига Али ал-Тахир в Южен Ливан, при които бяха ранени трима израелски войници.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Емил Стефанов

    8 8 Отговор
    Моше освен да лъже знае и да избива най вече жени и деца.

    Коментиран от #9, #13

    14:37 16.08.2026

  • 2 Оцет Паниций

    6 0 Отговор
    Амин !

    14:57 16.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 А майце си ли търсят чфутски войници

    5 6 Отговор
    В Ливан?

    15:06 16.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Фейк - либераст

    3 5 Отговор
    Всяка публикация критикуваща военните действия на Израел е висша проява на антисемитизъм и се трие от администратора, който е Изкуствен "интелект".

    15:08 16.08.2026

  • 9 Нека да пиша

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Емил Стефанов":

    Терористи ,а ти си гледай твоята паница България

    15:09 16.08.2026

  • 10 дядото

    4 4 Отговор
    щом са отбранителни сили,чи го търсят евреите в южен ливан

    Коментиран от #11

    15:15 16.08.2026

  • 11 Нали видя

    0 4 Отговор

    До коментар #10 от "дядото":

    картата на американците? То всичко там е израелско! Оставили са малко земя и отстрани, за да продължават да купуват от американските оръжия..

    15:23 16.08.2026

  • 12 Мосад

    2 1 Отговор
    Не се съмнявайте в нас. Когато приключим тук, прехвърляме се на бг нацистите от Възраждане.

    15:38 16.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.