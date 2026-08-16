Убит е висш командир на Хизбула

Израелските отбранителни сили (ИДФ) обявиха елиминирането на висш командир на шиитското звено „Бадр“ на Хизбула в отговор на нападение срещу израелски войници в Южен Ливан в събота.
„ИДФ уби висш командир на звеното „Бадр“ на Хизбула, Абу Хасан Алаа, в отговор на действията на Хизбула в зоната за сигурност в Южен Ливан срещу войници“, се казва в изявлението.
Според военните, мъжът „е участвал в организирането на множество атаки срещу войници на ИДФ, действащи в зоната за сигурност, включително изстрелването на дронове, заредени с експлозиви, срещу войници в Южен Ливан“.
Според ИДФ, радикалът „е командвал няколко бойни звена на Хизбула през последните години, които са били насочени към войници и израелски цивилни“. „Алаа беше убит в отговор на действията на Хизбула срещу войници, а убийството му представлява сериозен удар върху командните и контролни способности на Хизбула“, продължи пресслужбата на Израелските отбранителни сили.
В събота израелската армия обяви удари срещу инфраструктурата на Хизбула близо до град Набатия и село Ансар в Южен Ливан. Пресслужбата на Израелските отбранителни сили заяви, че ударите са „в отговор на действията“ на милициите на Хизбула срещу израелските войски в планинската верига Али ал-Тахир в Южен Ливан, при които бяха ранени трима израелски войници.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Емил Стефанов
Коментиран от #9, #13
14:37 16.08.2026
2 Оцет Паниций
14:57 16.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 А майце си ли търсят чфутски войници
15:06 16.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Фейк - либераст
15:08 16.08.2026
9 Нека да пиша
До коментар #1 от "Емил Стефанов":Терористи ,а ти си гледай твоята паница България
15:09 16.08.2026
10 дядото
Коментиран от #11
15:15 16.08.2026
11 Нали видя
До коментар #10 от "дядото":картата на американците? То всичко там е израелско! Оставили са малко земя и отстрани, за да продължават да купуват от американските оръжия..
15:23 16.08.2026
12 Мосад
15:38 16.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.