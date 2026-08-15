Официално: Героят на Испания от финала напусна Барселона и подписа с ПСЖ

Феран Торес официално е нов играч на Пари Сен Жермен. Европейският шампион плати 50 млн. евро на Барселона за испанския нападател, който подписа договор до лятото на 2031 г. Торес бе големият герой за Испания на Световното първенство, след като отбеляза победния гол в продълженията срещу Аржентина във финала в Ню Джърси.

26-годишният футболист пристигна в Барселона от Манчестър Сити през януари 2022 г. и записа 207 мача и 65 гола за каталунците. Заради сериозната конкуренция в атаката обаче 94 от тези срещи започна от пейката.

В ПСЖ Торес ще носи №9 и ще работи отново с Луис Енрике. Той е четвъртото ново попълнение на френския шампион през това лято. „Щастлив съм да започна ново приключение в толкова амбициозен клуб като Пари Сен Жермен. Надявам се да помогна на отбора да спечели възможно най-много трофеи“, заяви Торес.

Барселона пък продължава да променя атаката си след напускането на Торес и Роберт Левандовски. Каталунците привлякоха Антъни Гордън и Карим Адейеми, докато Брадли Баркола може да напусне ПСЖ в посока Ливърпул.