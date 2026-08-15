Новини
Спорт »
Световен футбол »
Официално: Героят на Испания от финала напусна Барселона и подписа с ПСЖ

Официално: Героят на Испания от финала напусна Барселона и подписа с ПСЖ

15 Август, 2026 17:19 626 1

  • феран торес-
  • псж-
  • договор-
  • официално-
  • трансфер-
  • барселона

Феран Торес премина при европейския шампион за 50 млн. евро и подписа петгодишен договор.

Официално: Героят на Испания от финала напусна Барселона и подписа с ПСЖ - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Феран Торес официално е нов играч на Пари Сен Жермен. Европейският шампион плати 50 млн. евро на Барселона за испанския нападател, който подписа договор до лятото на 2031 г. Торес бе големият герой за Испания на Световното първенство, след като отбеляза победния гол в продълженията срещу Аржентина във финала в Ню Джърси.

26-годишният футболист пристигна в Барселона от Манчестър Сити през януари 2022 г. и записа 207 мача и 65 гола за каталунците. Заради сериозната конкуренция в атаката обаче 94 от тези срещи започна от пейката.

В ПСЖ Торес ще носи №9 и ще работи отново с Луис Енрике. Той е четвъртото ново попълнение на френския шампион през това лято. „Щастлив съм да започна ново приключение в толкова амбициозен клуб като Пари Сен Жермен. Надявам се да помогна на отбора да спечели възможно най-много трофеи“, заяви Торес.

Барселона пък продължава да променя атаката си след напускането на Торес и Роберт Левандовски. Каталунците привлякоха Антъни Гордън и Карим Адейеми, докато Брадли Баркола може да напусне ПСЖ в посока Ливърпул.


Франция
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Герги

    2 0 Отговор
    Не е лош ,но много пропуски прави от 5...6 положения реализира 1,за топ нападател е малко..

    17:38 15.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове