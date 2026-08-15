Хизбула възнамерява да отговори на израелските атаки в защита на суверенитета на Ливан

Израелските атаки срещу Ливан и нарушенията на прекратяването на огъня „не могат да продължат“ и ще бъдат посрещнати с подходящ отговор. Това се казва в изявление на ливанската шиитска организация Хизбула.

Според изявлението, на Израел „ще бъде отговорено в защита на Ливан, неговия народ, суверенитет и национално достойнство“. Движението обвини Израел в ескалация на конфликта и разширяване на зоната на удара в Южен Ливан. Според Хизбула, удари по жилищни сгради в неделя убиха 11 души, включително деца и жени, и раниха 12 други.

Хизбула обвини израелското правителство и Съединените щати за ескалацията, които според нея осигуряват на Израел подкрепа и политическо прикритие. Ливанското движение също така призова властите на страната да преразгледат подхода си към преговорите с Израел и да се откажат от процеса на преговори, посредничен от САЩ. Хизбула заяви, че Вашингтон е партньор на Израел и не може да действа като ефективен гарант или посредник.

На 26 юни Ливан и Израел подписаха рамково споразумение след пет кръга преговори, проведени във Вашингтон под егидата на САЩ. Според споразумението, Ливанските въоръжени сили постепенно ще възстановят „ефективния суверенен контрол над цялата територия на страната“. Споразумението предвижда създаването на „пилотни зони“, от които ще бъдат евакуирани израелските войски. В края на юли ливанската армия започна разполагането си в първата „пилотна зона“ в южната част на страната.