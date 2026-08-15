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Хизбула възнамерява да отговори на израелските атаки в защита на суверенитета на Ливан

Хизбула възнамерява да отговори на израелските атаки в защита на суверенитета на Ливан

15 Август, 2026 17:25 535 11

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  • хизбула-
  • ливан-
  • атаки-
  • суверинитет

Движението обвини еврейската държава в ескалация на конфликта

Хизбула възнамерява да отговори на израелските атаки в защита на суверенитета на Ливан - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Израелските атаки срещу Ливан и нарушенията на прекратяването на огъня „не могат да продължат“ и ще бъдат посрещнати с подходящ отговор. Това се казва в изявление на ливанската шиитска организация Хизбула.

Според изявлението, на Израел „ще бъде отговорено в защита на Ливан, неговия народ, суверенитет и национално достойнство“. Движението обвини Израел в ескалация на конфликта и разширяване на зоната на удара в Южен Ливан. Според Хизбула, удари по жилищни сгради в неделя убиха 11 души, включително деца и жени, и раниха 12 други.

Хизбула обвини израелското правителство и Съединените щати за ескалацията, които според нея осигуряват на Израел подкрепа и политическо прикритие. Ливанското движение също така призова властите на страната да преразгледат подхода си към преговорите с Израел и да се откажат от процеса на преговори, посредничен от САЩ. Хизбула заяви, че Вашингтон е партньор на Израел и не може да действа като ефективен гарант или посредник.

На 26 юни Ливан и Израел подписаха рамково споразумение след пет кръга преговори, проведени във Вашингтон под егидата на САЩ. Според споразумението, Ливанските въоръжени сили постепенно ще възстановят „ефективния суверенен контрол над цялата територия на страната“. Споразумението предвижда създаването на „пилотни зони“, от които ще бъдат евакуирани израелските войски. В края на юли ливанската армия започна разполагането си в първата „пилотна зона“ в южната част на страната.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    6 5 Отговор
    Еврейската държава на ще свърши като Ислямска държава.

    17:28 15.08.2026

  • 2 АнтиЦионист

    8 5 Отговор
    Бухайте гадните евреи

    17:28 15.08.2026

  • 3 А, не бе

    6 5 Отговор
    Изсраниелците са коварни и лъжливи мошета.

    17:35 15.08.2026

  • 4 Има ли...

    4 3 Отговор
    Сапуни?

    17:36 15.08.2026

  • 5 Укротролягата е болен от рак

    2 1 Отговор
    Укротролягата е болен от скоротечен рак и има разсейки навсякъде.

    17:37 15.08.2026

  • 6 Само празни приказки

    2 1 Отговор
    Никой няма интерес да има мир в близкия изток. Уж толкова усилия, преговори... Само харчат пари и печелят време.

    17:39 15.08.2026

  • 7 Кремълски хизбулия

    3 2 Отговор
    Най-мразим да мислим.

    Коментиран от #9

    17:41 15.08.2026

  • 8 Мосад

    4 3 Отговор
    Хихи! Шегаджии.

    17:42 15.08.2026

  • 9 Горски

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Кремълски хизбулия":

    А, дойде ли на моя! Разбра ли сега защо мразя професорите. Лазят ми по нервите и ме правят непълноценен в махалата.

    Коментиран от #10

    17:43 15.08.2026

  • 10 Пич

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Горски":

    На мен не ми пука. Дъвча си дъвката, за да не мисля. То няма и с кво.

    17:44 15.08.2026

  • 11 Морски

    1 1 Отговор
    Колега, мисли за утрешния ден. Когато се прегърнем на Дунава с педофилските колеги.

    17:45 15.08.2026