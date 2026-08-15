Кайли Дженър рекламира първата си линия обувки само по екстеншъни (СНИМКИ)

Най-младата сестра от клана Кардашиян-Дженър - Кайли Дженър представи първата колекция обувки на своя моден бранд Khy, създадена в партньорство с италианската марка Gia Borghini. Новата линия ще бъде пусната в продажба на 21 август 2026 г. и включва модели, произведени ръчно в Италия.

29-годишната Кайли Дженър представи колекцията с провокативна рекламна кампания в Instagram, в която позира само с обувките от новата линия и дълги черни екстеншъни. Сред акцентите са сребристи сандали с тънки каишки и висок ток, както и джапанки с платформа и клиновиден ток в няколко цвята.

Kylie Jenner nude for her Khy x Giaborghini collaboration!🔥 pic.twitter.com/ZLEf3Fljwz — LEGENDARY LADE! 🇳🇬 (@LegendaryLade) August 14, 2026

Част от моделите вече са познати на почитателите на стила на Кайли Дженър. Предприемачката носеше сребристите сандали от колекцията по време на баскетболен мач в Madison Square Garden през юни, месеци преди официалното представяне на сътрудничеството.

Основателката на Khy обясни, че от години носи обувки на Gia Borghini и затова партньорството е било естествено продължение на личния ѝ стил. По думите ѝ тя е участвала активно в разработването на моделите и многократно е преработвала детайлите, докато постигне желания силует и усещане.

Колаборацията е важна стъпка за Khy, тъй като отбелязва първото навлизане на модния бранд на Кайли Дженър в категорията обувки. Khy беше създаден през 2023 г. и оттогава се развива чрез лимитирани колекции и партньорства, насочени към различни категории дамско облекло.

Новата линия идва само седмици след второто сътрудничество между Khy и Frankies Bikinis. Колекцията „Fever Dream“, пусната на 14 юли 2026 г., включва бикини и цели бански костюми с металически покрития, камуфлажни мотиви и животински принтове. Това е вторият съвместен проект на Кайли Дженър с основаната от Франческа Айело марка за бански.

Паралелно с развитието на модния си бизнес, Кайли Дженър, основател на Kylie Cosmetics, продължава да разширява присъствието си в козметиката и технологичния сектор. През юни тя се включи в новата линия умни очила на Meta и EssilorLuxottica, като създаде собствени дизайнерски варианти на моделите и персонализира част от функциите на Meta AI.

Колекцията умни очила включва модели с дизайн, разработен съвместно с Кайли Дженър, а стартовата цена на новата серия е 299 долара. Проектът е част от по-широката стратегия на Meta за разширяване на пазара на AI устройства за носене.