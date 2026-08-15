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Кайли Дженър рекламира първата си линия обувки само по екстеншъни (СНИМКИ)

Кайли Дженър рекламира първата си линия обувки само по екстеншъни (СНИМКИ)

15 Август, 2026 17:31 913 5

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  • провокативна

Това е първата линия обувки за риалити звездата

Кайли Дженър рекламира първата си линия обувки само по екстеншъни (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Най-младата сестра от клана Кардашиян-Дженър - Кайли Дженър представи първата колекция обувки на своя моден бранд Khy, създадена в партньорство с италианската марка Gia Borghini. Новата линия ще бъде пусната в продажба на 21 август 2026 г. и включва модели, произведени ръчно в Италия.

29-годишната Кайли Дженър представи колекцията с провокативна рекламна кампания в Instagram, в която позира само с обувките от новата линия и дълги черни екстеншъни. Сред акцентите са сребристи сандали с тънки каишки и висок ток, както и джапанки с платформа и клиновиден ток в няколко цвята.

Част от моделите вече са познати на почитателите на стила на Кайли Дженър. Предприемачката носеше сребристите сандали от колекцията по време на баскетболен мач в Madison Square Garden през юни, месеци преди официалното представяне на сътрудничеството.

Основателката на Khy обясни, че от години носи обувки на Gia Borghini и затова партньорството е било естествено продължение на личния ѝ стил. По думите ѝ тя е участвала активно в разработването на моделите и многократно е преработвала детайлите, докато постигне желания силует и усещане.

Колаборацията е важна стъпка за Khy, тъй като отбелязва първото навлизане на модния бранд на Кайли Дженър в категорията обувки. Khy беше създаден през 2023 г. и оттогава се развива чрез лимитирани колекции и партньорства, насочени към различни категории дамско облекло.

Новата линия идва само седмици след второто сътрудничество между Khy и Frankies Bikinis. Колекцията „Fever Dream“, пусната на 14 юли 2026 г., включва бикини и цели бански костюми с металически покрития, камуфлажни мотиви и животински принтове. Това е вторият съвместен проект на Кайли Дженър с основаната от Франческа Айело марка за бански.

Паралелно с развитието на модния си бизнес, Кайли Дженър, основател на Kylie Cosmetics, продължава да разширява присъствието си в козметиката и технологичния сектор. През юни тя се включи в новата линия умни очила на Meta и EssilorLuxottica, като създаде собствени дизайнерски варианти на моделите и персонализира част от функциите на Meta AI.

Колекцията умни очила включва модели с дизайн, разработен съвместно с Кайли Дженър, а стартовата цена на новата серия е 299 долара. Проектът е част от по-широката стратегия на Meta за разширяване на пазара на AI устройства за носене.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Има

    7 1 Отговор
    Късмет, че се е родила в царството на грозните жени, зад океана......
    Там всяка посредствена минава за хубава...

    Коментиран от #4

    17:36 15.08.2026

  • 2 Иванов

    5 4 Отговор
    Хубаво си е момичето, няма какво да се заяждате. Мен повече ме е страх, ако Митрофанова реши да рекламира собствена серия обувки.

    Коментиран от #3, #5

    17:39 15.08.2026

  • 3 Само питам

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Иванов":

    Галя е много по-зле

    17:45 15.08.2026

  • 4 Ами..

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Има":

    Абсолютно си прав.
    По-грозни жени от американките няма!!

    17:47 15.08.2026

  • 5 Иванова

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Иванов":

    Митрофанова, за разлика от тази, поне си е дала сметка как изглежда.
    ПП. Господин Иванов, кога за последно сте си мили очите?

    17:56 15.08.2026