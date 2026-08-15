Издирван 83-годишен член на италианската мафия се укрил в България

83-годишният италианец Джанфранко Седа, смятан от разследващите за представител на престъпната групировка Nuova Mala del Brenta, беше задържан в Италия непосредствено след завръщането си с полет от София. Той е бил издирван, след като напуснал мястото, където изтърпявал домашен арест, и заминал за България, съобщават италиански медии, цитирани от "Нова телевизия".
Бягството на Седа приключило вечерта на 10 август на летище „Федерико Фелини“ в Римини. Гранични полицаи очаквали самолета, пристигащ от българската столица, и задържали 83-годишния мъж, докато слизал от него.
Преди бягството Седа се намирал под домашен арест в резидентен център за възрастни хора в Адрия, провинция Ровиго. На 4 август той напуснал заведението и станал неоткриваем за властите. Според италианските медии впоследствие се качил на автобус, пътуващ към България.
Няколко дни по-късно разследващите установили, че Седа възнамерява да се върне в Италия. Пътуването му приключило в Римини, където бил задържан веднага след кацането на полета от София. Така издирването му продължило по-малко от седмица.
Италианските медии описват Седа като многократно осъждан и го свързват с Nuova Mala del Brenta - престъпна структура, възникнала след разпадането на историческата Mala del Brenta във Венето.
През 2022 г. той е осъден на осем години затвор по разследване за жесток обир на вила в Порденоне. Това не е и първото му бягство - през 2023 г. той отново е нарушил наложения му режим за задържане.
Според италиански медии архивни публикации за полицейска операция от 2004 г. посочват именно Джанфранко Седа като човек, пребивавал в София и заподозрян в снабдяване с хероин от България и други страни от Източна Европа за Италия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
17:17 15.08.2026
2 Ясно
17:19 15.08.2026
3 Журналист
17:20 15.08.2026
4 Па що?
17:22 15.08.2026
5 Нямало
17:24 15.08.2026
6 версия хх
17:26 15.08.2026
7 Бойко
17:28 15.08.2026
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
17:31 15.08.2026
9 Браво на пича
Да си мутра звучи по тиквено свински, а да си мафиот звучи възвишено. Със сигурност на слизане от самолета не е бил облечен в
,, анцунг ,,.
17:34 15.08.2026
10 Последния Софиянец
17:49 15.08.2026
11 Делю Хайдутин
17:52 15.08.2026
12 Па он си е
17:58 15.08.2026
13 Беро
18:02 15.08.2026
14 БИЛ Е НА ГОСТ В
18:03 15.08.2026
15 Росинио
18:12 15.08.2026