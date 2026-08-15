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Издирван 83-годишен член на италианската мафия се укрил в България

Издирван 83-годишен член на италианската мафия се укрил в България

15 Август, 2026 17:17 1 099 15

  • джанфранко седа-
  • мафия-
  • мафиот-
  • българия

Заловиха го на връщане от София

Издирван 83-годишен член на италианската мафия се укрил в България - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

83-годишният италианец Джанфранко Седа, смятан от разследващите за представител на престъпната групировка Nuova Mala del Brenta, беше задържан в Италия непосредствено след завръщането си с полет от София. Той е бил издирван, след като напуснал мястото, където изтърпявал домашен арест, и заминал за България, съобщават италиански медии, цитирани от "Нова телевизия".

Бягството на Седа приключило вечерта на 10 август на летище „Федерико Фелини“ в Римини. Гранични полицаи очаквали самолета, пристигащ от българската столица, и задържали 83-годишния мъж, докато слизал от него.

Преди бягството Седа се намирал под домашен арест в резидентен център за възрастни хора в Адрия, провинция Ровиго. На 4 август той напуснал заведението и станал неоткриваем за властите. Според италианските медии впоследствие се качил на автобус, пътуващ към България.

Няколко дни по-късно разследващите установили, че Седа възнамерява да се върне в Италия. Пътуването му приключило в Римини, където бил задържан веднага след кацането на полета от София. Така издирването му продължило по-малко от седмица.

Италианските медии описват Седа като многократно осъждан и го свързват с Nuova Mala del Brenta - престъпна структура, възникнала след разпадането на историческата Mala del Brenta във Венето.

През 2022 г. той е осъден на осем години затвор по разследване за жесток обир на вила в Порденоне. Това не е и първото му бягство - през 2023 г. той отново е нарушил наложения му режим за задържане.

Според италиански медии архивни публикации за полицейска операция от 2004 г. посочват именно Джанфранко Седа като човек, пребивавал в София и заподозрян в снабдяване с хероин от България и други страни от Източна Европа за Италия.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    13 1 Отговор
    Т.е, почти като у дома си.

    17:17 15.08.2026

  • 2 Ясно

    13 2 Отговор
    Демек тука няма кой да го хване. Това говори достатъчно за Борисов и радев.

    17:19 15.08.2026

  • 3 Журналист

    11 2 Отговор
    Сигурно на летището в Римини са го очаквали поне 100 тежковъоръжени карабинери - все пак, това е закоравял 83-годишен мафиот, въоръжен поне с един бастун и две-три изкуствени стави . . . :-)

    17:20 15.08.2026

  • 4 Па що?

    7 1 Отговор
    И за имам един издирван член! Коя го е снимала, се го е качила у каталого за задържане!

    17:22 15.08.2026

  • 5 Нямало

    10 0 Отговор
    ли е европейска заповед за арест ? Или си е плащал ?

    17:24 15.08.2026

  • 6 версия хх

    9 0 Отговор
    Може да е имал важна и неотложна бизнес среща тук, а после обратно.

    17:26 15.08.2026

  • 7 Бойко

    5 1 Отговор
    Не е на 83.

    17:28 15.08.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 3 Отговор
    Този е.който носи и на наркомана.Зеленски

    17:31 15.08.2026

  • 9 Браво на пича

    7 2 Отговор
    На тези години Старата генерация си е стара генерация независимо от възрастта.
    Да си мутра звучи по тиквено свински, а да си мафиот звучи възвишено. Със сигурност на слизане от самолета не е бил облечен в
    ,, анцунг ,,.

    17:34 15.08.2026

  • 10 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    Гостувал в Зайчарника в Банкя.

    17:49 15.08.2026

  • 11 Делю Хайдутин

    2 1 Отговор
    Смяната на властта в София е наложило бързо да замине за София.

    17:52 15.08.2026

  • 12 Па он си е

    3 0 Отговор
    дошел на почивка у слънчако бре, ори га тражите?

    17:58 15.08.2026

  • 13 Беро

    2 0 Отговор
    Колко от крадливата българска мафия си живеят на свобода у нас? Организират политически конференции, наблязват краденето в бъдеще и се радват на живота!

    18:02 15.08.2026

  • 14 БИЛ Е НА ГОСТ В

    2 0 Отговор
    БАНКЯ ПРИ СТАРИ АВЕРИ

    18:03 15.08.2026

  • 15 Росинио

    0 0 Отговор
    България и Италия най-мафиотските държави. Италия като държава си има мафия и не иска да я унищожи. В България мафията си има държава.

    18:12 15.08.2026