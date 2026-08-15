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Децата и пътните инциденти: Вълна от тежки случаи със загинали и ранени
  Тема: Войната на пътя

Децата и пътните инциденти: Вълна от тежки случаи със загинали и ранени

15 Август, 2026 17:39 445 5

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За периода 1 януари – 30 юни 2026 г. 548 са ранените при пътни инциденти деца до 18-годишна възраст

Децата и пътните инциденти: Вълна от тежки случаи със загинали и ранени - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По-малко ранени, но повече загинали деца на пътя. Това показват данните на МВР за първите шест месеца на годината.

За периода 1 януари – 30 юни 2026 г. 548 са ранените при пътни инциденти деца до 18-годишна възраст – с 37 по-малко от същия период миналата година, изброи бТВ.

С четири повече са загиналите деца – 14 само за 6 месеца. За същия период през 2025 г. загиналите са били 10, а ранените – 585.

275 от пострадалите деца са били пътници в превозни средства. 121 са били водачи.

Четири деца са пострадали, докато са карали кола, 15 – мотопед или мотоциклет, 51 – електрическо превозно средство, а 42 – колело. Сред ранените водачи са и деца между 6 и 9-годишна възраст.

На 28 юли 12-годишно дете е с опасност за живота, след като се качва на тротинетка, губи контрол и се удря в дърво.

В средата на юни 15-годишен тийнейджър е хванат зад волана в столицата. Возил е родителите си.

Година по-рано е имало гонка между полицията и 13-годишен в Ботевград. Детето тайно взело ключовете от колата на родителите си.

Опасно пресичане, каране на мотопеди и тротинетки от деца – това е редовна гледка в Ловеч, казват хората от града. Често пъти – на пешеходните пространства, без каски и с висока скорост.

За минути в района на НДК се виждат десетки деца и възрастни, които пресичат неправилно. На метри от подлези и пешеходни пътеки.

Експерти казват – нужни са както по-строги санкции от държавата, така и повече контрол у дома.

„Да се обясняват опасностите, да се показват добри практики – карането на велосипед с каска, карането със светлоотразителни елементи, дрехи“, каза Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи.

Апелът е водачи и пешеходци да са толерантни и винаги да внимават, дори да са с предимство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КИБОРГ

    1 0 Отговор
    Факти да ми ядът ЧЕПА.

    17:40 15.08.2026

  • 2 А Бе ! Предимство !

    2 0 Отговор
    Предимството е Когато !

    Нама кой да те забърши !

    Когато си На пътя !

    Защото !

    Веднъж Така !

    Баща ми пристигна със смачкана Кола !

    Защото Бил Имал Предимство !

    17:48 15.08.2026

  • 3 Верно ли бе

    3 0 Отговор
    Тоест геноцидът върху българското население продължава с всички сили и средства. В статията е споменато и най - новото оръжие за масово унищожение: тротинетката.

    Коментиран от #5

    17:49 15.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Очевадка

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Верно ли бе":

    Тротинетката ли бе?
    Че не са разделили статистиката по полове.
    100% жени тротинетките ги правим леш!

    18:11 15.08.2026

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