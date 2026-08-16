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Петър Мицин е на финал на 400 м в Париж

Петър Мицин е на финал на 400 м в Париж

16 Август, 2026 13:43 402 4

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  • европейско първенство

Българинът даде седмо време в сериите

Петър Мицин е на финал на 400 м в Париж - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Петър Мицин ще участва във финала на 400 метра свободен стил на европейското първенство по плуване в Париж. Българинът даде седмо време в сериите – 3:46.28 минути, което му осигури място сред най-добрите осем, предава БТА.

Мицин плува в последната, седма серия, заедно с олимпийския шампион Леон Маршан и световния рекордьор в дисциплината Лукас Мартенс. Българският състезател завърши трети в серията, като остана зад Маршан и белгиеца Люка Енво. Мицин обаче успя да изпревари Мартенс, който финишира четвърти.

Така българинът си осигури единствения финал за страната ни в Париж до този момент. Преди него Габриела Георгиева стигна до полуфиналите на 200 метра гръб. Най-бърз в сериите беше германецът Оливер Клемет, който даде време 3:45.22 минути.

Другият български представител в дисциплината Мирослав Терзиев трябваше да стартира в третата серия, но не излезе на старт.

Финалът на 400 метра свободен стил е тази вечер от 20:21 часа българско време, като Мицин ще се изправи срещу осемте най-добри плувци в дисциплината.


Франция
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  • 2 мисирнюз

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    едно е да напишеш, че е сред 8-те най-добри, ама да завършиш с "ще се изправи срещу осемте най-добри" излиза, че има девет финалисти

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  • 3 Исторически факти

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    В официалната олимпийска програма по спортно плуване има общо 37 състезателни дисциплини (35 в басейн и 2 в открити води). Когато се включат и неолимпийските дистанции, които се провеждат на Световни първенства на къс басейн (25 метра), общият брой на официалните дисциплини достига 46. Уважаеми дами и господа, представяте ли си 46 комплекта медали... ужас.. Ами скокове във вода - от кула, трамплин, синхронно, по двойки и единично...

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