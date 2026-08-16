Петър Мицин е на финал на 400 м в Париж

Петър Мицин ще участва във финала на 400 метра свободен стил на европейското първенство по плуване в Париж. Българинът даде седмо време в сериите – 3:46.28 минути, което му осигури място сред най-добрите осем, предава БТА.
Мицин плува в последната, седма серия, заедно с олимпийския шампион Леон Маршан и световния рекордьор в дисциплината Лукас Мартенс. Българският състезател завърши трети в серията, като остана зад Маршан и белгиеца Люка Енво. Мицин обаче успя да изпревари Мартенс, който финишира четвърти.
Така българинът си осигури единствения финал за страната ни в Париж до този момент. Преди него Габриела Георгиева стигна до полуфиналите на 200 метра гръб. Най-бърз в сериите беше германецът Оливер Клемет, който даде време 3:45.22 минути.
Другият български представител в дисциплината Мирослав Терзиев трябваше да стартира в третата серия, но не излезе на старт.
Финалът на 400 метра свободен стил е тази вечер от 20:21 часа българско време, като Мицин ще се изправи срещу осемте най-добри плувци в дисциплината.
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